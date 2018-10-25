DHA YURT BÜLTENİ 14

1)5 KİŞİYE HAYAT VEREN POLİS MEMURU KIRŞEHİR\'DE TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'nın Osmangazi ilçesindeki kazada şehit olan, bağışlanan organlarıyla 5 kişiye can veren Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29) cenazesi, memleketi Kırşehir\'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde gerçekleşen kazada 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, taksi durağı önünde manevra yapmaya çalışan Sıtkı Dağ\'ın kullandığı taksiyle çarpıştı. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen Yılmaz\'ın organları bağışlandı. Yılmaz\'ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

KARDEŞLERİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kırşehir\'de bulunan baba evine getirdi. Öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen cenaze törenine Vali İbrahim Akın, Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz\'ın babası Tuncer Yılmaz, annesi Sevgi Yılmaz ile kardeşleri Özge ve Rüya Yılmaz da tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Şehit memur Hayrettin Yılmaz, Kırşehir Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şehit cenaze töreninden görüntüler

KIRŞEHİR/DHA

================================================

2)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZİCAN\'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Kaplanbaba (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman onbaşı için Düzce Cedidiye Camii\'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze namazına Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, siyasi partilerin il başkanları, şehidin babası Yahya, annesi Ayfer Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba, ağabeyinin tabutu başına giderek uzun süre fotoğrafını sevdi, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirler arasında cenaze aracına konularak Düzce Şehitliği\'ne götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Cenazeden görüntü

Şehit kardeşinin tabuta sarılırken görüntüsü

Cenaze namazından görüntü

Cenazeye katılanların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===============================================

KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ (EK)

3)KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI

Kocaeli\'nin kayak merkezi Kartepe\'de etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışını öğrenen bazı kişiler Kartepe\'ye gelerek, kar yağışının keyfini çıkardı. Bazı araçlar yolda oluşan buzlanma ve kar nedeniyle zirveye çıkmakta güçlük çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kaplayan karı küreyerek yolu ulaşıma açık tuttu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kar yağarken anons

-Kar yağışı

-Kartepe\'den detaylar

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA:Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA

================================================

4)BABASININ EVLENECEĞİ GÜRCÜ KADININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhıdze\'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi. Samet Yapıcı suçlamaları kabul etmedi.

Olay dün öğleden sonra, Kartepe ilçesinde Yapıcı ailesine ait evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Yapıcı, babasının evlenmek için işlemleri devam ettirdiği Gürcistan uyruklu Nana Gokhıdze ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Samet Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Gokhıdze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet Yapıcı bir sürücüyü tehdit ederek aracına bindi. Gasp edilen otomobilin Sakarya\'nın Sapanca ilçesi Yanık Deresi yakınlarında olduğu belirlenerek Samet Yapıcı yakalandı. Gözaltına alınan Samet Yapıcı emniyetteki ifadesinde, olayla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Yapıcı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Samet Yapıcı\'nın asayiş şube müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye götürülmesi

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

==================================================

5)AFYONKARAHİSAR\'DA 200 KİŞİLİK KBRN TATBİKATI

AFYONKARAHİSAR\'da 200 personelin katılımıyla Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli madde tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Sağlık Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa hazırladığı plan çerçevesinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar\'dan 200 kişilik bir ekibin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı. Tatbikatta üniversite öğrencilerini taşıyan servis aracıyla kimyasal madde taşıyan tankerin çarpışması sonrası yapılan kurtarma işlemi canlandırıldı. Yaralılara nasıl müdahale edileceğinden oluşturulan komisyonun görevlerine kadar birçok yöntem tatbikatta yer aldı. Kimyasal maddeye maruz kalanlara yapılacak olan müdahalenin anlatıldığı tatbikatı Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ve hastane personeli izledi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat sırasında bazı personeller yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmetleri uzmanı Hüseyin Çalışkan, tatbikatın 2018 yılında hastaneler acısından yapılan en büyük KBRN tatbikatı olduğunu söyledi. Hüseyin Çalışkan, \"Bu sefer müdahale aşamasını seviye iki olarak planladık. Seviye iki yani bir hastanenin kendine yetemediği andan itibaren başka bir hastanenin yardımıyla ya da başka illerin yardımıyla yapılan afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Afyonkarahisar\'a Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri yardım ediyor\" dedi.

200 PERSONEL GÖREV ALDI

Tatbikatta 200\'den fazla personelin görev aldığına dikkati çeken Hüseyin Çalışkan, \"Çevre illerle birlikte medikal destek anlamında UMKE ve 112 personeli olarak 160 arkadaşımız katılacak. Bunun yanı sıra AFAD, emniyet ve belediye itfaiye çalışanıyla birlikte 200\'den fazla personel tatbikatta görev alacak. Bunun yanı sıra hastane başhekimleri de kendi afetlerini yönetecek. Biz burada bu mizanseni gerçekleştirirken Afyon Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi başhekimleri de kendi hastanelerinin afetlerini yönetmekle hükümlü. Mevzuat gereği bunları biz denetliyoruz ve yılda bir kere de bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şöyle dedi:

\"Deprem senaryoları, diğer afet durumları üzerine olsun tatbikatlar icra ediyoruz. Bunlardan birisi de kimyasal dediğimiz KBRN tatbikatıdır. Bir tanker kazası neticesinde oradaki kimyasal durumların ölçülmesi ve bu suretle kazazedelerin hastanelere nakli ve hastanelerde bu süreçlerin yapılması ve takibiyle alakalı çalışmadır. Biz AFAD olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ile beraber bugün burada böyle bir tatbikatı icra ettik. KBRN ölçümlerini AFAD olarak gerçekleştireceğiz. Sağlık Müdürlüğü ve UMKE\'nin burada bizimle beraber diğer hastanelerin bu tür kazalarda hastanelerinde oluşturmuş oldukları ünitelerdeki durumlar görülecek ve eksiklerimiz tespit edilecek. Buradaki çalışmaları tatbikat olarak sergileyip iş birliği ve faaliyetimizi sürdürmüş olacağız.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

- Tatbikata katılan personelden detay

- Polis ekiplerinden detay

- Tatbikattan genel detaylar

- Tatbikatı izleyenler o anları telefonlarına kaydederken

- KBRH ekibi tatbikatta görev alırken detay

- KBRN ekibinden detaylar

- Sağlık Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çalışkan\'ın konuşması

- Diğer ekiplerin tatbikata katılmalarından detay

- AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan\'ın konuşması

- Toplu fotoğraf çekilirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

======================================

6)ŞEFTALİ BAHÇESİNDEN ROMA DÖNEMİ KİLİSESİ ÇIKTI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde Osman Aydın isimli vatandaşa ait şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı.

Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi.

Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor.

Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

SKEPSİS ANTİK KENTİ\'NE YAKIN

Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Kazı alanından görüntü.

Kazı çalışmalarından görüntü.

Kazının yapıldığı şeftali bahçesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

===================================================

7)İŞHANI ZEMİNİNDEN İMPARATORLUK SALONU ÇIKTI

İZMİR\'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışmalarını durduran İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kalıntıları inceledi. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan kalıntıların, Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ile imparatorluk salonu olduğu belirlendi. Kurul, uzmanlarca hazırlanacak raporun ardından alanın sit statüsü veya tesciline ilişkin nihai kararını verecek.

Konak ilçesi Konak Mahallesi\'nde, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeliyle 2016\'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016\'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı ve bölgede inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelenmeye alındı. Avukat Arif Ali Cangı\'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruya yanıt veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmalarının yapıldığını ve kalıntıların rölövesinin alındığını belirtti.

\'MUTLAK KORUNMASI GEREKLİ ALAN\'

Bölgede yapılan sondaj ve kurtarma kazısı sonucunda, alanda Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu bulunduğu bilgisine yer verilirken, yine bölgenin mutlak korunması gerekli alan olduğu vurgulandı. Kalıntıların, bir dönemin sosyo-kültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşıldığı ifade edilirken, mevcut zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca rapor hazırlandığı bildirildi. Raporun Kurul\'a iletilmesinin ardından alanın sit statüsünün veya tesciline ilişkin konunun değerlendirileceği kaydedildi. Kurul ayrıca sit alanın açık olmasından dolayı gerekli güvenlik önlemlerinin, ilgili kurumca sağlanacağına yönelik karar alındığını da belirtti.

\'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ\'

Avukat Arif Ali Cangı, kararda yer alan \'Mutlak korunması gereken alan\' değerlendirmesinin, insanlığın ortak değeri olan bir tarihi varlığın korunması yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. Yine bölge için 1\'inci derece arkeolojik sit kararı alındığını söyleyen Cangı, \"Burada araştırma ve kazı çalışmaları derinleştirilmeli. Alan arkeopark haline getirilip İzmir\'in tarihine ve kültürüne kazandırılmalı. Ayrıca kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemeli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

- İşhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde kazı yapılan bölümden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Anons

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

=================================================

8)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: SAAT KULESİNİ ÖZGÜN KİMLİĞİNE KAVUŞTURACAĞIZ

BURSA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, \'kesme taş\'tan inşa edilen tarihi Tophane Saat Kulesi\'nin 6\'ncı katının, tescillendiği 1986 yılında da metal saçla kaplı olduğunu söyledi. Tarım, \"Saat kulesinin restorasyonunu önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan, yıkılması ardından 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi\'nde, sonraki yıllarda yapılan restorasyon, tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle tepki çekti. Kulenin 6\'ncı katında PVC kaplama kullanıldığı ileri sürülürken, bu durup tepkilere neden oldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediye Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, Tophane Saat Kulesi\'nin, aynı zamanda yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılması amacıyla 1905 yılında inşa edildiğini söyledi. Tarım, kulenin ilk 5 katının \'kesme taş\', 6\'ncı katının ise ahşap kargir olarak yapıldığını; ancak iklim şartları, özellikle lodos etkisiyle ahşap bölümün zaman içinde yıkıldığını belirtti. Tarım, yıkılan 6\'ncı katın çelik konstrüksiyondan tekrar yapılıp üzerine saç kaplama çekildiğini ifade ederek, \"Saat Kulesi ilk olarak, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararıyla, 14 Şubat 1986 tarihinde tescillenmiştir. Bu 1986 yılına ait tescil fişinde de Saat Kulesi’nin 6\'ncı katı, metal saçla bugünkü olduğu şekilde kapatılmıştır. Bu halde fotoğrafı mevcuttur\" dedi.

1987\'DE BELEDİYE MÜLKİYETİNE GEÇTİ

Tarım, ?1987 yılında Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen Saat Kulesi ile ilgili 2004 yılında belediye tarafından basit bakım onarım çalışması projesinin Koruma Kurulu onayına sunulduğunu söyleyerek, \"Koruma Kurulu kararında da diğer eklentilerle birlikte 6\'ncı katla alakalı metal saç kısımların tadilat ve tamiratının yapılmasıyla ilgili karar bulunmaktadır\" diye konuştu.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÜZERİ AHŞAP KAPLAMA OLACAK

2017 yılında kule ile ilgili restorasyon projesi hazırlandığını hatırlatan Tarım, şöyle konuştu:

\"Kuleye ait röleve, 2 dönem restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve Koruma Kurulu\'na iletilmiştir. Restorasyon projesi kapsamında da yine saatin bulunduğu 6\'ncı kattaki yer çelik konstrüksiyonla kaplanacak ve ahşap dikme-silmelerle özgün haline getirilecektir. Restorasyon uygulamasına yönelik ihale hazırlıklarımız devam ederken, kamuoyunda da yer alan bu 6\'ncı kattaki PVC kaplama haberleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi kültürel mirasa yönelik yaptığımız faaliyetler zaten ortadadır ve bunlar devam etmektedir. Bu kapsamda da Saat Kulesi\'nin restorasyonunu inşallah önümüzdeki yıl gerçekleştirip, özgün kimliğine kavuşturup, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.\"

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Tarım ile röp.

-Saat kulesinden görüntüler

Süre: 3.16 Boyut: 366 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)