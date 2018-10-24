DHA YURT BÜLTENİ 14

20 gün önce evlendiği şehit eşini asker selamıyla uğurladı

MARDİN\'de PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), memleketi Çorum\'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban, 20 günlük şehit eşini fotoğrafına asker selamı vererek uğurladı. Şehit eşinin boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çoban\'ın cenazesi ilk olarak Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki ablası İlknur Çalış\'ın evinin önüne getirildi. Burada yakınlarından helallik alınıp, dua edildi. Şehit Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın cenazesi, daha sonra konvoy eşliğinde Akşemseddin Camii’ne götürüldü. Burada şehidin 20 gün önce evlendiği eşi Muazzez Çoban, tabuta sarılıp fotoğrafını öptü. Muazzez Çoban, şehit eşinin fotoğrafına asker selamı vererek uzun uzun baktı. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban\'ın boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti. Şehit eşi Muazzez Çoban, tabut başında ağlayan yakınlarına, \"Ağlamayın. Hainleri sevindirmeyin. Dik durun. Muhammedim ben söz verdim dik duruyorum\" dedi.

Acılı anne Aysel Sabuncuoğlu da şehit oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ablası İlknur Çalış ile kızı Hazal Çalış da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Asker beresi takan Hazal Çalış dayısının tabutuna sarılıp öptü. Baba Dursun Çoban da oğlunun tabutu başında dua edip, taziyeleri kabul etti.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın anne ve babasının, 12 yaşındayken ayrıldığı belirtildi. Kasım 2017\'de göreve başlayan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın ilk görev yerinin Mardin olduğu ve Jandarma Özel Harekatta görev yaptığı belirtildi.

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban\'ın cenazesi, kent merkezindeki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Sayan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidi yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin evinin önünde helallik alınması

-Yakınlarının tabuta dokunması ve ağlaması

-Dua edilmesi

-Evinden detay

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin eşi, annesi, ablası ve yeğenin tabuta sarılıp ağlaması

-Şehit eşinin boynundaki kolyeden detay

-Şehit babasından detay

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ÇORUM, (DHA)

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Melih Gökçek, Bursa\'da cenazeye katıldı

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa\'da 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman\'ın cenaze törenine katıldı.

Bursa\'da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan ve \'Tespih Baba\' olarak bilinen Hüseyin Kocaman, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doğum gününde ölen Kocaman için Ulu Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile kendisi ile aynı dönemde istifa eden Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Gökçek, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından aracına giderken, MHP\'nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara\'dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi.

Görüntü Dökümü:

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-Melih Gökçek camiden çıkarken

-Melih Gökçek ve Recep Altepe selamlaşırken

-Cenaze namazından görüntüler

-Melih Gökçek\'in sorulara cevap vermemesi



Süre: 2.29 Boyut: 280 MB

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO/ BURSA, (DHA)

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İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendi

ANTALYA\'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Y.Y. (47), falezlerde intihar etmek istedi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ikna edilen Y.Y., görüntü alınmasını önlemek için bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Yüzü polis kepiyle kapatılan Y.Y., polis merkezine götürülerek ifadesine başvuruldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı\'ndaki falezlerin kıyısında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Y.Y., sabah saatlerinde falezlerin kıyısına gelerek burada bir süre oturdu. Art arda sigara içip denizi seyreden Y.Y.\'nin durumundan şüphelenen parkın özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Y.Y. intihar edeceğini söyleyerek falezlerin uç kısmına yaklaştı. Y.Y.\'nin atlama ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, 112 Acil ve itfaiyeden destek istedi. Deniz Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de denizde önlem alarak bekledi.

\'REZİL OLDUM; ÇEKMESİNLER\'

İkna çabaları sürerken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri fark eden Y.Y., polislere, \"Rezil oldum, çekmesinler beni, yoksa atlayacağım\" dedi. Polis ekipleri gazetecileri bölgeden uzaklaştırıp ikna çabalarına devam etti. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından intihar girişiminden vazgeçen Y.Y., polis ekiplerine teslim oldu.

Parka gelen Y.Y., bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Yüzü polis kepiyle kapatılan Y.Y., Bahçelievler Polis Merkezi\'ne götürülerek ifadesine başvuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinden detay,

- İtfaiyeden detay

- Kadının falezlerden otururkenki hali

- Kadının ağlayarak polislerle konuşması

- Polisin \'çekmeyin\' demesi ve kadının polis kepiyle birlikte ekip otosuna binmesi

- Ekip otosunun gidişi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Yaşlı kadın, evine giren hırsızlık şüphelisini av tüfeğiyle yaraladı

DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, 80 yaşındaki Cennet Çakır, evine girip, belindeki 10 tam altını çaldığını ileri sürdüğü 52 yaşındaki K.A.\'yı (Kadir Alakuş) boğuşma sonucu kurtulup, av tüfeğiyle yaraladı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan K.A., jandarma tarafından yakalanıp, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. K.A. ifadesinde, yolda yürürken vurulduğunu ileri sürdü.

Honaz\'ın kırsal Akbaş Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Cennet Çakır, bugün saat 02.00 sıralarında, kırılan cam sesiyle uyandı. Ne olduğunu anlayamadan Çakır, iddiaya göre, karşısında bir anda kar maskeli bir kişiyi gördü. Aralarında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tek odalı evdeki soba devrildi. Kar maskeli şüpheli, darp edip, boğazını sıktığı Çakır\'ın belindeki kuşak içinde bulunan 10 tam Cumhuriyet altınını aldı. Maskeli saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elinden kurtulan Çakır, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini peşpeşe ateşledi. Karnından vurulan şüpheli yaralı olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçmasının ardından Çakır, yakınlarını arayıp, yardım istedi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Tedavisi için Pamukkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kişinin aynı mahallede çobanlık yapan 52 yaşındaki A.K., olduğu belirlendi. A.K.\'nin çaldığı ileri sürülen altınlar ise bulunamadı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifadesine başvurulan A.K., mahalle girişinde yolda yürürken üzerine ateş edildiğini ileri sürdü. A.K., ateş eden kişiyi ise görmediğini söyledi. Ancak, kan izlerini takip eden jandara, A.K.\'nin yolda değil Çakır\'ın evinin içinde vurulduğunu tespit etti. Çakır da tedbir amacıyla Honaz Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Cennet Çakır, \"Cam kırılınca gürültüye uyandım. Bir anda karşımda gördüğüm maskeli kişi ile aramızda boğuşma oldu. Can havliyle ben de ona vurmaya çalıştım. Bu sırada soba devrildi. Kendisini üzerimden itip, yakındaki av tüfeğimi alıp, rastgele ateş ettim. Karnından vurulmuş. Elinden kurtulamasam, beni öldürecekti. Kendisinden şikayetçiyim. Hakettiği ceza neyse verilsin\" dedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Altınları gasp edilen Cennet Çakır ve evinden görüntü

-Gasp edilen Cennet Çakır ile röp.

-Çakır\'ın oğlu Mürşit Çakır görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / HONAZ (Denizli), (DHA)

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Vali stadı inceledi, top sektirdi

ORDU Valisi Seddar Yavuz, kentte yeni yapılan stadyumda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında bir ara top sektiren Vali Yavuz\'un gösterisi, sosyal medyada ilgi gördü.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün, Durugöl\'de yapımı tamamlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadyumu\'nu inceledi. Vali Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil\'den son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 150 milyon TL harcanarak inşa edilen yeni stadyumun 15 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandığını belirten Vali Yavuz, \"Ordu Stadyumu\'nun 1,5 yıl gibi kısa süre içerisinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte inşallah en kısa zamanda stadı hizmete açmak kısmet olacak. Şu ana kadar 150 milyon TL harcandı. İnşallah ikmal inşaatı ile birlikte de eksikler tamamlanacak ve Ordu\'da sporun ve sporcunun hizmetine açılacak\" dedi.

Vali Seddar Yavuz daha sonra, çimleri serilen sahada top sektirerek poz verdi. Vali Yavuz\'un sosyal medyada paylaşılan top sektirme görüntüleri beğeni topladı.

-Görüntü Dökümü

-Vali Seddar Yavuz’un top sektirmesinden görüntü

(SÜRE: 1.40 Dk ) (BOYUT: 186 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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