DHA YURT BÜLTENİ-14

1)\'YUNUS\'LARIN MOTOSİKLETİ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 2 POLİS VE ŞOFÖR YARALI



BURSA\'da, Yunus polislerinin motosikleti ile sürücüsünün geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalıştığı taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana geldi. Çekirge Caddesi\'ne doğru giden Yunus polislerin 16 A 4886 plakalı motosikleti ile geri manevra yaparak, taksi durağından çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Hayrettin Yılmaz ile Sezer Bektaş, motosikletten yola fırlayıp, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Takside sıkışan sürücü Sıtkı Dağ ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı polisler ile taksi sürücüsü, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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2)\'İNSAN KAÇAKÇILIĞI\'NDAN İHRAÇ EDİLEN POLİS İNTİHAR ETTİ

DENİZLİ\'de, \'insan kaçakçılığı\' suçundan 2 ay önce polislikten ihraç edilen Kubilay D. (46), evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Başka ilde polis memuruyken, \'insan kaçakçılığı\' suçuna karışan ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen evli, 1 çocuk babası Kubilay D., 2 ay önce meslekten ihraç edildi. Bu nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Kubilay D., Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Kubilay D.\'nin cansız bedeni, saat 12.00 sıralarında, yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay D.\'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) -

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3)KLASİK OTOMOBİLLERLE 3 BİN YILLIK ANTİK KENTE TARİHİ YOLCULUK

İZMİR, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ile Muğla\'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu, \'Tarihte Gezmeye Engel Yok\' adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında engellilerle birlikte Muğla\'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti\'ni ziyaret etti. Yatağan Belediyesi, Turkish Classic Car Murat 124, Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı iş birliğinde Stratonikeia Antik Kenti\'nde düzenlenen \'Tarihte Gezmeye Engel Yok\' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve Muğla\'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu, konvoy oluşturarak, Stratonikeia Antik Kenti\'ne geldi. Etkinliğe katılan

vatandaşlar ve engelliler, klasik otomobillerde fotoğraf çektirdi. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kentin tarihi günlerden birine evsahipliği yaptığını söyledi. Kentin girişinde buluşan klasik otomobillerin tarihi kente farklı bir hava kattığını belirten Söğüt, \"Stratonikeia Antik Kenti\'nde farklı dönemlere ait eserlerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında bir takım etkinliklere de evsahipliği yapıyoruz. Biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde engelli vatandaşların kenti görmelerini istedik. Bu sayede burayı neden kazdığımızı, koruduğumuzu ve yaşatmak istediğimizi görmüş olurlar. İnsanların buraya gelip eğlenmesinden dolayı çok mutluyum\" dedi. Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel de festivale Muğla ve çevresinden engellilerin katıldığını söyledi. Ezenel, birçok engellinin ilk defa bir antik kent gördüğünü kaydederek, \"Festivalimizin amacı farkındalığı 365 gün fark ettirmektir. Gerçekten ses getirmek istiyoruz. Engellilerin yaşam şartları o kadar zor ki artık sesimizi olabildiğince duyurmak istiyoruz. Eğlenerek güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Engelli yerine \'engellenenler\' diyorum. Lütfen engel çıkarmayalım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Klasik otomobillerin antik kente gelişinden görüntü

-Klasik otomobillerin görüntüsü

-Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ile röp.

-Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel ile röp.

-Turkish Classic Car Murat 124 Grubu\'nun Kurucusu İbrahim Çelik ile röp.

(Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN, (Muğla), (DHA)

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