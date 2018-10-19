DHA YURT BÜLTENİ 14

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, markette çalışan C.T. adlı genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği, daha önce aynı iş yerinde çalışan Murat Yıldırım tarafından bıçaklandı. Saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.50\'de merkez Aziziye ilçesi, Dadaşkent semtindeki markette meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.\'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım\'ın teklifine \"Hayır\" yanıtı verdi. Genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.\'nin üzerine yürüdü. Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı. C.T.\'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Marketin içine giren M.Y\'nin C.T\'yi bıçaklaması

Haber-- Kamera: Turgay İPEK /Zafer KUMRU / ERZURUM0,(DHA)

SÜRE: 0.41 SN BOYUT:127 MB



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Öğrencilerden cami avlusunda sigara eylemi

MARDİN\'de bir araya gelen bir grup öğrenci, sigaranın zararlarına dikkati çekmek üzere farklı camilerin avlusunda eylem yaptı.

Yeşilay Mardin Şubesi ve öğretmenlerinin gözetiminde, Yağcı Cami avlusunda toplanan 50 kişilik öğrenci grubu, farklı dillerde, \"Sigaraya hayır, bağımlı olmayın, özgür olun\" yazılı dövizler taşıyarak cuma namazı çıkışında cami cemaatini sigaranın zararları konusunda uyarıda bulundu. \"Sigaraya Hayır\" sloganı atan öğrenciler, yanlarında getirdikleri şeker ve kolonyayı camiden çıkan cemaate ikram etti. Cami cemaatine sigara ve zararları konusunda aydınlatıcı broşür dağıtan öğrenciler, cami cemaati tarafından takdirle karşılandı.

Şeker ikram eden öğrencilerle karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehdi Yılmaz, anlamlı eylemlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da, yaptığı konuşmada, \"Cuma namazı sonrasında Yeşilay Mardin Şubesi olarak Fatih ilkokulu öğrencileri ile birlikte hazırladığımız bir farkındalık oluşturma etkinliğimizi düzenledik. Amacımız çocuklarımız bu yaşta sigaraya alışmasın zararlı alışkanlıklardan uzak dursun bu şekilde büyüklerini uyararak onlara örnek olsunlar istedik. Kendileri de inşallah bundan sonra dumansız bir hayat yaşamalarını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Cami avlusunda toplanan öğrenciler

-Ellerindeki pankartlar

-Slogan atmaları

-Broşür dağıtımı, kolonya ve şeker ikramı

-Yapılan konuşmalar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateş sonrası kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla yangını çıktı.

Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bir çiftçinin bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı ateş önce diğer bahçelere ardından da ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, kendilerine ihbarın gelmesiyle beraber harekete geçtiklerini, söndürme çalışmalarının 1 ucak, 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 3 teknik eleman, 1 dozer, 5 itfaiye aracı ile başladığını kaydetti.

Hatay’da bu yıl 84 orman yangınına müdahale ettiklerini kaydeden Ketmen, vatandaşların bahçe temizliği için yağışları beklemesi uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterden çekilen görüntüler

SÜRE:01\'08\" BOYUT:127 MB

Haber:Hüseyin BOZOK-Kamera:HATAY,(DHA)



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Hakkari\'de dağda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de kayalıklarda mahsur kalan köpek, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'nda görevli polisler, yaklaşık 150 metrede uzunluğundaki kayalaklarda bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Polisler, köpeğin kurtarılması için belediye itfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi. Güvenlik güçlerinin de desteği ile bir itfaiye eri halatla kayalıklara çıkarak köpeği bulunduğu bölgeden indirdi.

Olay yerine gelen Veteriner Hekimin sağlık kontrolünü yaptığı köpeğe güvenlik güçleri tarafından yiyecek verildi. Kayalıklarda mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dağda mahsur kalan köpek için hazırlık yapılırken

- İtfaiye ekiplerinin halatla köpeği kurtarması

- Polis ekiplerinin köpeğe yemek vermesi

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Dalgıçlar, Van Gölü\'nde temizlik yaptı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü\'nde dalgıçlar tarafından dip temizliği yaptı. Dalgıçların gölün dibinden çıkardığı araç lastiği, rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar şaşkınlık yarattı.

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı\'na bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günleri gölde dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Merkez Tuşba ilçesinin İskele Mahallesi kıyıları, İpek Yolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi\'ne yakın sahiller ile Edremit ilçesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, çıkardıkları çöp ve atıklarla gölün korunmasına ciddi katkı sağlıyor.

\'GÜNDE 1,5 TON ÇÖP TOPLANIYOR\'

Dalgıçların Van Gölü\'nde günde ortalama 1,5 ton çöp ve atık topladığını belirten Deniz Süpürgesi Kaptanı Fikret Yayla, \"Belli aralıklarla su altı radarlarımızdan bakarak gölün dip kısmında biriken çöpleri topluyoruz. Bugün de dalgıç ekibimizle bir sürpriz yaşadık ve yaklaşık olarak 2 metre uzunluğunda plastik bir kayık tespit ederek kıyıya çıkarttık. Yaptığımız düzenli temizlik çalışmaları sonucunda geçen yıllara oranla bu yıl gölümüzdeki çöp oranı azaldı. Ama halkımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Özelikle kıyı kesimlerde ciddi oranda çöp atılıyor. Lütfen katı atıklarımızı göle atmayalım. Van Gölü hep mavi kalsın, kirlenmesin\" dedi.

Denizcilik Lisesi öğrencisi Mustafa Ramazan Bedir ise Van Gölü\'ndeki çevre temizliğine herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, \"Ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli olan Van Gölümüzü kirletmememiz gerekir. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı çalışmalara şahit oluyoruz. Bu gölümüz için son derece önemlidir. Duyarlılıklarından dolayı Belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Gölü\'nden genel görüntü

-Daygınların göle dalış yapmaları

-Göl altındaki çöpler

-Göl altındaki atıkları temizleyen dalgıçlar

-Deniz Süpürgesi Kaptanı Fikret Yayla ile röportaj

-Detaylar

-Denizcilik Lisesi öğrencisi Mustafa Ramazan Bedir ile röportajlar

-Çıkartılar çöp atıkları

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Eğitim Bir-Sen Uşak Şubesi\'nden \'Andımız\' açıklaması

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu\'na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, ilkokullarda \'Öğrenci Andı\' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8\'inci Dairesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na 2013\'te verdikleri kararın arkasında durma çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Kara sendika binasında, Danıştay 8\'inci Dairesi\'nin \'Andımız\' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kara, \"gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü\" olarak nitelediği \'Andımız\'ın kaldırılmasına, demokratik bir Türkiye\'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak 2013 yılında destek verdiklerini söyledi. Kara, \"Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana, uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir\" dedi. Kara açıklamasına şöyle devam etti:

\"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde andımızın kaldırılması sürecinde; \'Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip\'ti. Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Ayrıca Reşit Galip insanları kafataslarına göre sınıflandıran, sözüm ona bir bilim insanıydı. Ant uygulamasının cumhuriyetimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 1930\'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyordu. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz\' ifadelerine yer vermiştir.\"

Çocukların sabah okula girişlerinde illaki Andımız veya buna benzer süreç ile sıra edilerek sınıflarına girmesine gerek duymadıklarını belirten Kara, \"İlkokullarda sabah sıra olduğunda, ki zaman zaman sabah girişlerde yapıyorlar; genellikle okulun yapılması gereken duyuları, kuralları, kaideleri çocuklara bildirildikten sonra, düzgün bir şekilde sınıflarına giriyorlar. Kesinlikle hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan, tüm insanları, tüm toplumu kapsayıcı bir pozisyon olması gerekir. Andımızın sadece ayrımcılığa, dışlanmasına sebebiyet vermesinden dolayı kaldırılmasını biz sendika olarak uygun buluyoruz. Çocuklarımız sabah sınıflara girişlerde \'Andımız\' veya benzeri gibi şeyler söylemek zorunda değildir\" diye konuştu.

Kara açıklamasında son olarak, \"Buradan sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013\'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eğitim-Bir Sen Uşak Şube binasından görüntü

-Eğitim-Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara\'nın basın açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)