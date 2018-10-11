DHA YURT BÜLTENİ 14

Kafeteryadan hırsızlık güvenlik kamerasında

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir kafeteryaya müşteri gibi gelip, 100 lira uzatan bir kişi, para üstü olarak 90 lirayı aldıktan sonra bir de su istediğini söyledi. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp, verdiği 100 TL\'yi de kasadan el çabukluğuyla çaldı. Polis, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen 9 Ekim\'da saat 20.15 sıralarında Altıntaş Mahallesi \'ndeki bir kafeterya müşteri gibi gelen bir kişi, iddiaya göre kaşarlı tost siparişi verip, kasiyer Hatun Uyan\'a 100 TL uzattı. Kasiyer Uyan\'ın para üstü olarak 90 lira vermesinden sonra, bir de su almak istediğini söyledi. Uyan\'ın suyu vermek için dolaba yöneldiği sırada, el çabukluğu ile, tostu almak için verdiği 100 TL\'yi de kasadan aldı. Suyu aldıktan sonra sipariş hazırlanana kadar dışarıda bekleyeceğini söyleyen şüpheli, bir daha geri dönmedi. Tost hazır olmasına rağmen müşteriyi kapının önünde bulamayınca şüphelenen Uyan, kasayı kontrol ettiğinde 100 TL\'nin çalınmış olduğunu farkedip, durumu polise bildirdi. Kafeteryanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, müşteri gibi gelen 50 yaşlarındaki, uzun boylu şüphelinin el çabukluğu ile kasadaki parayı çaldığını belirledi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Tokat\'ta üretilip TSK\'ya satılan droneler görücüye çıktı

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesinde(GOPÜ) AR-GE Proje Pazarı etkinliği yapıldı. Etkinlikte GOPÜ tarafından tasarlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne satılan drone ile insansı robot \"Yiğido\" ilgi odağı oldu.

Tokat\'ta Valilik, Belediye, Teknopark, Ticaret ve Sanayi Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda birbirinden ilginç projeler görücüye çıktı. Sergilenen projeler içerisinde Tokat\'ta üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne satılan drone ile insansı robot \'Yiğido\' dikkat çekti.

2014 yılında kurulan TEKNOPARK bünyesinde kurdukları şirket ile harita yapabilmek amacıyla drone ürettiklerini belirten GOPÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam, \"Kısa bir süre içerisinde ölçekli bir harita üretebilecek şekilde resim almamızı sağlayabilecek bir drone üretmeyi başardık. Ülkemizde de değişik resmi ve özel kurumlara bu ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Bunun akabinde emniyet ve askeri alanlarda çalışmalara başladık. Bununla da yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar sonucunda da ülkemizin silahlı kuvvetlerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığıyla 90 adet termal kameralı ve zoom kameralı drone üretmeyi başardık ve teslimatını gerçekleştirdik. Silahlı Kuvvetler tarafından şirketimizin ürettiği droneler kullanılıyor. Bu gurur verici\" dedi.

\'SUYUN ALTININ HARİTASINI ÇIKARTACAK TEKNE\'

Doç. Dr. Susam yeni bir proje hazırlığında olduklarını da belirterek, \"Suyun altının haritasını çıkarabilmek amacıyla bir insansız, su yüzünde yüzebilen, aynı zamanda suyun altının derinliğini ölçebilen tekne projesini KOSGEB\'e sunduk ve kabul edildi. Şu anda projemiz devam ediyor. Bu projeyi yüzde 25 oranında geçekleştirmiş durumdayız. Projenin bitiminde amacımız, metre hassasiyetinde suyun altının derinliğinin haritaya dönüştürülmesidir. Bir sonraki aşamada ise, yüksek çözünürlüklü algılayıcılar kullanarak su altında kaybolan insan bedeni veya diğer objeleri tespit etmek. Onu da bir sonraki proje olarak sunmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'YİĞİDO\' İLGİ ODAĞI OLDU

Etkinlikte Sivas Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Doğan Erol tarafından tasarlanan ve emniyet güçlerine yardımcı olması hedeflenen insansı robot polis \'Yiğido\' ilgi çekti. Robot hakkında bilgi veren Erol, \"Robotumuz 28 ekleme sahip. Bütün parmakları ayrı ayrı hareket edebiliyor. Kafası aşağı yukarı, sağa sola hareket edebiliyor. Bel hareketleri var. Görüntü aktarımı var. Görüntü analizi var. Suçluyu tespit edip ateş edebiliyor. Şu an konuşulan komutları alabiliyor. Hareket etmesi için alt tarafına hareket motorları koyduk\" dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise \"Buradaki amacımız fikirden değere, projeden ürüne bir çok etkinliğin burada sergilenerek ülkemizin geleceğine katkı sağlamak. Burada 200\'e yakın proje sergileniyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlikten görüntüler

-TSK\'ya satılan droneler

-Öğretim üyesinin açıklamaları

-İnsansı robot Yiğido\'nun görüntüleri ve üreticinin açıklamaları

-Rektörün konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Adapazarı\'nda kazalar kent güvenliği kameralarında

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)- ADAPAZARI\'nda film sahnelerini aratmayan kazalar Kent Güvenliği kameralarına yansıdı

Adapazarı\'ndaki Kent Güvenliği kameraları, birbirinden farklı kazaları kaydediyor. Kent merkezinde meydana gelen 2 kaza, kameraya yansıdı. Kazalardan birinde duble yolda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobilin yol kenarındaki bahçe duvarına çıkıp metrelerce savrulduğu görüldü. Bir diğer kazada, caddede seyreden otomobilin bu sırada kavşaktan yola katılmak üzere olan otomobille çarpıştığı görüldü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anları

Haber:Aziz Güvener-Adapazarı-Dha

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Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ\'TA bu yıl 5\'incisi düzenlenen ve Anadolu\'nun en büyük kitap fuarı olan Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın kapıları törenle açıldı. Yerli ve yabancı 234 yayınevinin katıldığı fuarda, 267 şair ve yazar da okurlarıyla buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin Fuar Merkezi\'nde düzenlenen ve 22 Ekim\'e kadar açık kalacak olan fuarın açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Yazar Rasim Özdenören, şair ve yazarlar ile kitapseverler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Fatih Mehmet Erkoç, belediye olarak gençlerin okuması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve kurdukları kütüphanelerle gençleri kitaplarla buluşturduklarını söyledi. Erkoç,\"İlme giden yol, bu kitap fuarından geçmektedir. Kitap, zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Kahramanmaraş\'ta yaşayan insanlarımızın dikkatini kitaba çekmek, onlara kitabı yaklaştırmak için bu fuarı düzenliyoruz\" diye konuştu.

KİTABIN KOKUSU NE İNTERNETTE NE DE DİĞER MEDYA ARAÇLARINDA BULUNABİLİR

Kahramanmaraş\'ın yetiştirdiği 7 güzel adamdan biri olan Yazar Rasim Özdenören ise kitap okumanın insanın kendisine, çevresine, tabiata bir anlam yüklemesi olduğunu söyledi. Lise yıllarında kitaplara ulaşabilmenin bu zamanki gibi kolay olmadığını anlatan Özdenören, şöyle devam etti:

\"Derler ki \'Radyo çıktı gazete öldü, film icat oldu kitap öldü.\' Bunların aslının olmadığını televizyonun, resmin, her sanat alanının kendine mahsus bir okuma şekli, okuma türü olduğu görülüyor ve her tür, kendi benliğinde, kendi özgünlüğü kendinde saklıyor ve kendini ifade etmenin bir yolunu buluyor. Dolayısıyla kitap burada bunların hiçbirisini kendisine rakip kabul etmiyor. Şöyle ki kitabın sayfası, kitabın kokusu ne televizyonda bulunabilir, ne internette bulunabilir, ne de başka medya araçlarında bulunabilir. Kitabın kendine mahsus kokusu, kağıt kokusu sadece kitaba mahsustur ve sadece bu koku münasebetiyle de olsa kitabın yaşayacağını ve yaşatılacağını söylüyoruz. Nitekim bu fuarlarda bize kitabın ölmediğini, ölmeyeceğini, kültürümüzle, insanlıkla beraber yaşadığını, yaşayacağını göstermiş oluyor.\"

Vali Vahdettin Özkan ile milletvekili Celalettin Güvenç\'in de konuşma yaptığı törende İl Müftüsü Celal Sürgeç\'in dua ettirmesinin ardından kesilen kurdeleyle fuarın açılışı yapıldı. Daha sonra davetliler fuarı gezdi. Fuarı gezerken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Rasim Özdenören\'e seçtiği bir kitabı satın alarak hediye etti. Fuar, kitapseverler tarafından 22 Ekim\'e kadar her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuara katılan yayınevleri

- Saygı duruşu

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Fatih Mehmet Erkoç\'un konuşması

- Rasim Özdenören\'in konuşması

- Fuarın gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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50 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Sanat Okulu\'nun 1968 yılı mezunları, şimdi ismi İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okullarında 50 yıl sonra buluştu. 18 eski mezun, okulun bahçesinde futbol oynayıp anılarını canlandırdı.

1960 yılında kurulan İnegöl Sanat Okulu\'nun ismi, daha sonra İnegöl Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişti. Okulda 1968 yılında diplomalarını alan 18 eski mezun, 50 yıl sonra buluştu. Okulda bir araya gelen ve hepsi 68 yaşında olan eski mezunlar, sınıfları, atölyeleri gezdi, okulun bahçesinde futbol maçı yaparak anılarını canlandırdı. Eski mezunlardan Şükrü Kelebek, yıllar sonra mezun oldukları okulda nostalji yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Hatıralarımızı canlandırdık. Kendi elimizle diktiğimiz ağaçları gördük. Bu güzelliği yaşamak istedik. Farklı şehirlerden toplanarak böyle bir gün yaşadık. Çok memnun olduk. O günlerden bu güne değişenler oldu. Burası bir çöplüktü, askerlik usulü öğretmenlerimiz eşliğinde önümüze ne gelirse temizlerdik. İlk mezunların bu okula çok büyük emekleri oldu. İlk öğretmenlerimizi de unutamıyoruz, hep bizleri faydalı bir eleman olarak yetiştirdiler. Sanat okulunda meslek öğrendik ve hiç sıkıntı çekmeden yaşadık. Bu okul İnegöl’ün ilk lisesi. En büyük dileğimiz buranın korunmasıdır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Eski mezunlar okulu gezerken

-Futbol oynarken

-Şükrü Kelebek ile röp.

-Okuldan görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

