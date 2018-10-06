DHA YURT BÜLTENİ 14

KOLEJ İNŞAATINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALI

HATAY\'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Mengüllü Mahallesi\'ndeki özel bir koleje yapılan ek bina inşaatında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu\'nun öldüğü anlaşıldı. Yaralı kurtarılan ve isimleri açıklanmayan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık ekibi ve AFAD\'ın kurtarma çalışması

- İşçilerden birinin çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Duvarın görüntüsü

- Ambulansın görüntüsü ve jandarmadan detay

SÜRE:01\'00\" BOYUT: 110 mb

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/DEFNE (Hatay), (DHA)

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ANNESİYLE TARTIŞAN BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUK TUTUKLANDI



ANTALYA\'da, sürekli annesiyle tartıştığı iddiasıyla babası Murat U.\'yu (41), dün sabah kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldüren H.U. (13), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.U., nöbetçi sulh ceza hakimliğince \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak\'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocukları bulunan Aysun- Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8\'inci sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.\'nun sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.\'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.\'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.\'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.\'nun cenazesi dün otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

TUTUKLANDI

H.U., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. H.U., nöbetçi sulh ceza hakimliğince \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//////// ARŞİV

-Olayın olduğu binadan genel görüntü

-Polislerin inceleme yapması

-Sağlık ekiplerinin binaya girip çıkması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Olay yerine gelen müdürlerden görüntü

-Anne Aysun ile dede Hidayet Uluyol\'un emniyete götürülmesi

-Ölen Murat Uluyol dede Hidayet Uluyol ve torun Hidayet Uluyol\'ın görüntüsü

-Detaylar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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MALKARA\'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Malkara\'ın Hacıevhat Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde bulunan Hüseyin M.\'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları görmesiyle ilk müdahaleyi yaparak, durumu hemen Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evden detaylar

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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