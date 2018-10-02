DHA YURT BÜLTENİ 14

1)İDLİB’E BETON BLOK SEVKİYATI SÜRÜYOR

SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR\'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getiriliyor. Buradan da İdlib\'e giden beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. Beton bloklar, TIR\'larla İdlib\'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Beton blok yüklü TIR’lar

- Cilvegözü Gümrük Kapısı

- TIR’ların hareket halinde görüntüsü

- Gümrüğe girerken

SÜRE: 1’03’’-BOYUT: 120MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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2)CAMINI KIRDIKLARI KUYUMCUDAN 2,5 DAKİKADA 1,5 KİLO ALTIN ÇALDILAR

AYDIN\'ın Söke ilçesinde kar maskeli 3 kişi balyozla camını kırdıkları bir kuyumcudan 2,5 dakika içerisinde 1,5 kilogram altın ziynet eşyasını çaldı.O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Söke Cumhuriyet Caddesi\'ndeki bir kuyumcuya geçen 30 Eylül\'de saat 03.00 sıralarında gelen kar maskeli 3 kişi ellerindeki balyozla önce vitrin camını kırdı. Ardından içeri girerek kasadaki toplam 1,5 kilogram altını bir çuvala doldurarak, kaçtı. Kuyumcunun çalan alarmı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin 3 kişi olduklarını tespit etti. Görüntülerden şüphelilerin 2.5 dakika içinde altınları çalıp kaçtıkları anlaşıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcuda tezgahtar olarak çalışan Halim Kocabaş, elinde balyoz bulunan kar maskeli 3 kişinin darbeye dayanıklı camı 15- 20 kez vurarak kırdığını belirtip, maskeli 3 kişinin polis tarafından kısa sürede yakalanması beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin camı kırıp, altınları çalma anından güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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3)YÜKSEKOVALI SÜLEYMAN İLE UKRAYNALI MYKOLA ÇAPRAZ NAKİLLE SAĞLIKLARINA KAVUŞTU

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde karaciğer hastası Süleyman Önal (66), nakil için İstanbul\'da hastaneye başvuran Ukraynalı Mykola Pavliv (39) ile çapraz nakil için ameliyat masasına yattı. Süleyman Önal, Pavliv\'in eşi Iarysa\'dan, Mykola Pavliv ise Önal\'ın oğlu İzzet\'ten (32) alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu.Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıl önce karaciğer hastalığına yakalanan Süleyman Önal, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne nakil başvurusunda bulundu. Önal\'ın yakınlarından yapılan testlerde, doku uyumuna rastlanmadı. Süleyman Önal, yaklaşık 4 ay önce İstanbul\'dan gelen telefonla ümitlendi. Oğlu İzzet Önal ile İstanbul\'a giden Süleyman Önal, Acıbadem Hastanesi\'ne nakil için başvuran Ukraynalı Mykola Pavliv ile çapraz nakil için ameliyat masasına yattı. İzzet Önal\'dan alınan karaciğer Mykola Pavliv\'e nakledildi. Pavliv\'in eşi Iarysa Pavliv\'den alınan karaciğer ise Süleyman Önal\'a nakledildi. Hem Süleyman Önal, hem de Mykola Pavliv, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Babasının çapraz nakille sağlığına kavuştuğunu belirten Süleyman Önal, \"Babam, karaciğer nakli için 4 yıl önce Van\'da hastaneye başvurdu. Türkiye\'de bulamadığımız karaciğeri, Ukraynalı ailede bulduk. Babamla İstanbul Acıbadem Hastanesi\'ne gittik. Çapraz nakille babam sağlığına kavuştu. Herhangi bir sorun yok. Ukraynalı aile ile tedavinin ardından tercüman aracılığıyla tanıştık. Din, dil ve ırk farkı yok. Onlar da bizim gibi insan. Babamın sağlığı için ben de karaciğerimi verdim. Karşı tarafın eşi de babama karaciğer verdi. 10 saatlik bir ameliyatla iki hasta da sağlığına kavuştu\" dedi.

Süleyman Önal ise hastalığını geç fark ettiğini belirterek, \"4 ay önce İstanbul Acıbadem Hastanesi\'nde bizi arayarak, \'Ukraynalı bir aile var karaciğer nakliniz uyuşuyor, nakil yapmak istiyorsanız hemen gelmelisiniz\' dediler. Biz de zaman kaybetmeden gittik. Ameliyat çok başarılı geçti. Sosyal medya üzerinden Ukraynalı aile ile sık sık görüşüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba oğul ve torunları evlerinden dışarı çıkarlarken

-Torunlarıyla evin önündeki bahçede gezen Süleyman Önal

-Eve girmeleri

-İzzet Önal ile röportaj

-Süleyman Önal ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)-

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4)11’İNCİ ÇUKUROVA MOBİLYA FUARI AÇILDI

ADANA’da 11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan protokol, Çukurovalı mobilyacılar tarafından imal edilen 9 metre uzunluğundaki el yapımı koltuğa oturdu. TÜYAP Adana Uluslararası Kongre Merkezi\'nde hizmete giren fuarın açılış törenine Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, bu sene üretimle birlikte ihracatında büyük oranda arttığını ve bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

‘MOBİLYA ÜRETİCİLERİ TÜRK EKONOMİSİNİN KAHRAMINIDIR’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise bu sene gerçekleştirilen fuarın hem sunum hem de kalite anlamında geliştiğini vurgularken, \"Mobilya sektörünün temsilcileri bugün en önemli konuklarımızdır. Mobilya fuarı Adana’da her gecen gün güzelleşiyor ve büyüyor. Sergi alanlarındaki özen bu yıl daha da artmış. Biz üretenin sonuna kadar destekçisiyiz. Üstelik bir de ihracat yapıyorlarsa başımızın tacı oluyorlar. Yüzde 70 oranında ihracatçı katılımı artmış ve bu çok güzel bir haberö dedi.

Türkiye\'de bir döviz krizinin bulunduğunu belirten Sözlü, \"Mobilya üreticileri Türk ekonomisinin kahramanıdır. Hammadde alımı zorlaştı ama dövizin yükseldiğinin negatif tarafları olduğu gibi ihracatı arttırma, gereksiz ithalatı engellemek noktasında da bir avantajı var. Önümüzdeki dönemde dövizde yaşanan aleyhimize olan dalgalanmayı bir iki yıllık ciddi, disiplinli üretim artışıyla gelecek on yıllardaki ihracatımızı arttırmak üzere bir avantaj olarak kullanmamız lazım. Her gün bunun üzerinde ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Bugünden itibaren üretimi arttırmalıyız, ihracata yüklenmeliyiz\" diye konuştu.

YABANCI ZİYARETÇİLERDE BÜYÜK ARTIŞ

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Çukurova Mobilya Fuarı’nın sadece Türkiye için değil dünya içinde önemli bir fuar olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Geçen yıl toplam 90 civarında yabancı ziyaretçimizi fuar merkezimizde ağırlamıştık. Bugün itibariyle bu sayı 160\'a çıktı. Yüzde 70 oranında bir yabancı ziyaretçi artışıyla karşı karşıyayız. Sadece bu istatistik bile bu fuarımızın ne kadar önemli bir rotaya doğru oturduğunun temel göstergesidir. Lübnan, İsrail, Irak, Filistin, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Özbekistan, Libya, Mısır, Kanada, Bahreyn, Sudan, Almanya, Azerbaycan, Tunus, Belçika ve Katar\'dan iş insanları fuarda ağırlayacağız. Farklı ülkelerden gelen yabancı ziyaretçiyle mobilya ihracatı artacak.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı, katılımcılar fuarda bulunan mobilya stantlarını gezdi. Çukurovalı mobilya üreticileri tarafından imal edilen 9 metre uzunluğundaki el yapımı koltuk dikkat çekti. 11’inci Çukurova Mobilya Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi’nde 8 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Görüntü Dökümü

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- Mobilyalardan görüntüler

- Fuara katılan protokol ve kalabalıktan görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz\'ün konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Genel görüntüler

SÜRE:02\'37\" BOYUT:291 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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5)MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ\'NDE TERAPİ VE KURS BİR ARADA

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde yatan hastalar, ilaç tedavisi ile tıbbı tedavinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunması sağlanarak, iyileştiriliyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarına yönelik toplam 280 saatlik alçı şekillendirici ve kalıpçılık kursu açıldı. Yetkililer, kurstaki amacın hem hastaları daha hızlı tedavi etmek hem el becerilerini geliştirmek hem de rehabilite edip topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirtti. Günde 1 saat kurs gören hastalar, Halk Eğitim Merkezi\'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun eşliğinde killerle tabak, vazo ve süs eşyaları gibi farklı ürünlerin şekillerini yapıyor. Ürünlerin açılan sergide satılıp, gelirinin de hastaların günlük ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi. Kurslara günde 60 hasta katılıyor.

\'KENDİLERİNİ DAHA DEĞERLİ HİSSEDİYORLAR\'

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülşen Damgacı, 530 yatak kapasiteli hastanede yatan hastalara iş- uğraş terapisi kapsamında ahşap ile seramik, boyama, keçe, ağaç şekillendirme gibi terapi hizmetleri verildiğini, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nden destek aldıklarını söyledi. Damgacı, \"Burada yapılan faaliyetlerle hastalarımıza ilaç tedavisi yanında rehabilitasyon hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunu gördük. Bu şekilde hastalarımız hem kendilerini değerli hissetmekte hem de terapi almakta. Hastaların el becerileri artıyor, hastanın servisinden çıkıp buraya gelerek bir malzeme yaratıyor olması, hastanın kendine olan güvenini yükseltiyor. Toplum içinde kendini daha değerli hissediyor\" dedi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi\'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun ise hastaların kendilerine özgü ürünler çıkarttıklarını belirtti.

\'280 SAATLİK AĞAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ VE KALIPÇI KURSU AÇTIK\'

Kursların hastalar açısından çok faydalı olduğunu kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çelik, \"Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak hastanelerde hastalara yönelik, 280 saatlik ağaç şekillendirici ve kalıpçı kursu açtık. Bu kursun amacı burada yatan hastalarımızı hastane ortamından bir çalışma ortamına alıp onları rehabilite etmek. Bu kuruma ziyaretlere geldiğimizde öğretmenlerimizden hastane yönetiminden aldığımız bilgilerden kursların çok verimli olduğu hem gözlemliyoruz hem de bunları kendilerinden duymaktan mutlu oluyoruz. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak dezavantaj olan bu kurumlardan talep geldiği ve öğretmen sıkıntısı yaşamadığımız sürece her türlü talebi karşılamaya hazırız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) -



