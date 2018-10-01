DHA YURT BÜLTENİ 14

İzmir\'deki sağanakta hastaneyi su bastı (EK)

1)ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR

İzmir’de etkili sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kemalpaşa’da bazı araçlar alt geçitte biriken suyun içinde kaldı. Bazı sürücüler araçlarının içinde kurtarılmayı beklerken, bazı sürücüler de araçlarının üzerine çıkarak yükselen sudan korunmaya çalıştı. Bir sürücünün köprüden alt geçide atılan halatla kurtulmaya çalışması ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Halatla tırmanmaya çalışan sürücü birkaç denemesine rağmen başarısız oldu. Alt geçitte mahsur kalan sürücüler ve araçları, suyun tahliye edilmesiyle kurtarılırken, araçlar büyük zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Algeçitteki sürücülerden görüntü

- Sürücünün halatla tırmanmaya çalışması

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, (DHA)

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\'Ölmek istemiyorum\' paylaşımı yapan Recep, bariyere çarparak can verdi (EK)

2) SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burdur\'da motosiklet motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Recep Serttaş için Burdur merkez Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Recep Serttaş\'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Burdur, Antalya ve Isparta\'dan motosikletli arkadaşları Recep Serttaş\'ı son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde hazır bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Ulu Cami dış görünüş

- Tabuttan detay

- Cenaze namazı

- Cenazenin gidişi

- Motosikletlilerin gidişi

- Recep Serttaş\'ın motosiklet kullanırken görüntüsü

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3)14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, EVLENDİRİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI

ADANA\'da K.A. (14) adlı kız çocuğu, İ.G. (23) ile evlendirilmek üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi\'nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde gelinlik giydirilen çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.\'yı devlet korumasına aldı.

BABA VE DAMAT SERBEST BIRAKILDI

UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu, Mor Dayanışma Platformu tarafından kendilerine ihbar geldiğini belirtirek, şöyle dedi:

\"Adana\'daki üyelerimizle \'çocuk gelin ihbar hattı\' olan 183\'ü arayarak, ihbarda bulunduk. Düğünün durdurulmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi oldu. Bu müdahale sonucunda bu kızımızı devletimiz tarafından koruma altına aldı. Gözaltına alınan babası ve damadın gece geç saatlerde serbest bırakıldığını öğrendik. Ucu ucuna yetiştik. 1 saatte bir kızımızın hayatını kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Umudumuz kızımızın kendi istediği gibi hayatını sürdürmesi. UCİM olarak bu tarz olayları önlenmesi için her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Bu çocuğu tamamen devlet kontrolü altına alınması ve baba ile damadın en ağır cezalandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\"

BERGÜZAR KOREL TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan olaya, ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi. Korel paylaşımında, \"Çocuk gelin yoktur; istismar edilen, zorla evlendirilen çocuk vardır. Sessiz kalmayın, bu çocuklar hepimizin, biz sahip çıkacağız, başka yolu yok\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu ile röp

- Gelinin fotoları

SÜRE:02\'08\" BOYUT:236

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)TOKAT\'TA KÖYLÜLERİ KORKUTAN \'YILAN\' HİKAYESİ

TOKAT\'ta bazı kişilerin arazide dev boyutlarda yılan gördükleri iddiası Batmantaş köyünde büyük korkuya sebep oldu. Tokat kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Batmantaş köyünde iddiaya göre metrelerce uzunlukta bir yılan görüldü. İddia kısa sürede kulaktan kulağa tüm köye yayıldı. Köylüler, araziye giderken veya çocuklarını dışarı çıkartırken büyük tedirginlik yaşamaya başladı. Çevre köylerden de dev yılanın görüldüğü yönündeki söylentiler artınca yaşanan korku daha da büyüdü.

Batmantaş köyü sınırları içerisinde özle bir şirkete ait rüzgar santralinde çalışan Oğuzhan Güren, iş arkadaşı Kemal Kaya\'yı köye bıraktıktan sonra dönerken yılanı gördüğünü ve çok korktuğunu belirterek, \"Köyde bu yönde anlatılan bir yılan efsanesi vardı ve açıkçası pek inanmadığım bir şeydi. Görene kadar. İnanmasam da yine de bakıyordum gelip geçerken oraya. Ben de yılanı gördüm. Görülmeyecek gibi bir şey değil zaten. Yaklaşık 3,5- 4 metre civarında. Bacak kalınlığında bir yılandı. Gördüm ve yılan fobim olduğundan dolayı aracın içerisinden sadece bakabildim. Ondan sonra oradan uzaklaşma hissiyatı duydum ve uzaklaştım oradan. Ertesi gün iş arkadaşımla görüştüm. Kendisi de görenlerin anlattıklarını söyledi. Aynen benim söylediğim gibi onlar da o şekilde görmüşler. Tarlalarını ekip biçerken veya tesadüf oradan geçerken aynı şekilde benim gibi karşılaşmışlar. Ama yılana herhangi bir zarar vermek istemedim. Orada benim tahminim gölet yapımında muhtemelen yuvası tahrip oldu. Tahrip olduğundan dolayı o şekilde köye yakınlaştı. Çünkü o yılanın bu boyutlara gelebilmesi için uzunca bir zaman geçmesi gerekiyor. Şimdiye kadar herhangi birisine zarar vermişliği de yoktu. Ben de zarar vermek istemedim\" dedi.

\'ENİŞTEM GÖRDÜ HASTA OLDU\'

Köy sakinlerinden Kemal Kaya ise iş arkadaşının olayı kendisine anlattığını belirterek, \"Köyde başka görenler de oldu. Yonca biçen arkadaşlar görmüş. Eniştem gördü. Muhtar gördü. Eniştemin kaybolan danasını aramaya gidince görmüş. Eniştem 1.80 boylarında, yemin ediyor; \'Boyumca yükseldi, kafasını uzattı, dilini çıkardı. Ben de geri geri taş yığınlarının oraya doğru ilerledim, saldırırsa taş atarım\' diye anlattı. Kendisi bu olaydan sonra hastalandı. Biz buna şahidiz. Bir hafta, on gün yattı. \'Gözümü kapattığım zaman, yılanın siması gözümün önüne geliyor\' diyor. Köyde çok büyük korku var. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı çıkaramaz olduk. Korkudan bağa bahçeye gidemez olduk\" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hatice Demirci (68), yılanı bir komşusunun gördüğünü söyleyerek, \"Uzunluğu iki üç metre var diyorlar. Kalınlığı da bir bilek kadarmış, ne derece doğru bilmem tabi. Bunu görenlerden bir çocuk çok korkmuş. Korkudan bir zaman konuşamamış. Dili tutulmuş çocuğun. Ama yine ben kendim görmediğim için emin değilim. Gerçeklik payı olabilir. Ufak tefek yılanlar hep görülüyordu. Ama dendiği kadar büyük olacağını da sanmıyorum. Bu olaydan dolayı köyde bir tedirginlik var. Otlar biçilmeden, yoncalar biçilmeden önce bir tedirginlik oldu\" dedi.

Köy sakinleri ve yoldan geçenlerin yılanı tarafından gördüklerini anlattıklarını ifade eden Cevat Demirci (76) ise, eskiden ufak yılanların olduğunu, bu kadar büyük bir yılanın olduğunu ise ilk defa duyduğunu söyledi.

Köylülerin iddiası üzerine yetkililer tarafından ise 1.5 ay önce bölgeye fotokapan kurarak araştırma yapıldı. Fakat iddia edilen yılana ait hiçbir ize rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Köylülerin konuşmaları

-Yılanı gördüğünü iddia eden gencin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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5)DONEEN\'İN BELGESELİNİ ÇEKTİĞİ KAYIP ÇOCUK GÖSTERİMDEN SONRA BULUNMUŞ

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali\'nde yarışan \'Kailash\' isimli belgesel filminin yönetmeni Derek Doneen, belgeseldeki kayıp çocuğun, Sundance Film Festivali\'ndeki gösterimden sonra bulunduğunu, bu haberin ardından yeniden kurguladıkları filmin ilk gösterimin Antalya\'da yapıldığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin gösterimiyle devam ediyor. AKM Aspendos Salonu\'nda gösterimi yapılan \'Kailash\' filmi izleyicilerin beğenisini aldı. Yönetmen Derek Doneen, kamerasını, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan köleliğe doğrultuyor. Hindu aktivist Kailash Satriyarthi ve çocuklarının köleliğe başkaldırışını ve bu uğurda başlattıkları küresel hareketi takip ederken, yönetmen, belgesel filminde bu acı gerçeği bambaşka yönleriyle seyircilere yansıttı.

İLGİNÇ GERÇEĞİ ANTALYA\'DA SEYİRCİ İLE PAYLAŞTI

Sundance Film Festivali\'nden Jüri Büyük Ödülü alan filmin ikinci gösterim yeri Antalya\'da oldu. Gösterimin ardından seyircilerin karşısına çıkan yönetmen Derek Doneen, ilginç bir gerçeği paylaştı. Hiçbir kurguya girmeden çektiği belgesel filmde, kayıp bir çocuk işçinin peşinde olduğunu belirten Doneen, Sundance Film Festivali\'ndeki gösteriminden 3 gün sonra kayıp çocuğun bulunduğu haberini aldığını söyledi. Doneen, bu haberin ardından filmin yeni kurgusuyla ilk kez seyirci karşısına çıktığını söyledi.

\'BU ÜRÜNDE ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMIŞTIR\' UYARISI

Çocuk işçiliğiyle yaptığı mücadeleyle tanınan Nobel ödüllü Kailash Satyarthi\'n hikayesini ele aldığını dile getiren Derek Doneen, 6 kişilik ekiple filmi çektiğini kaydetti. Doneen, büyük markaların etiketlerine, \'Bu üründe çocuk işçi çalıştırılmamıştır\' diye uyarı notu yazılmasını istediğini söyledi. Doneen, \"Bazı markalar özellikle çocuk emeği kullanmadıklarını ilan ediyorlar. Bunu ilan etmeyen markalar için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep beraber bunun mücadelesini yapacağız\" dedi.

YOUTUBE FİLMİ SATIN ALDI

Filmi beyaz perde için çektiğini belirten Doneen, video paylaşım sitesi YouTube\'nin, belgeseli satın aldığını ve kendi kanalı üzerinden yayınlayacağını aktardı. Derek Doneen, böyle hassas bir konunun YouTube üzerinden birçok kişiye ulaşmasının daha faydalı olacağını söyledi. Doneen, filmin kasım ayında seyirciyle buluşacağını aktardı.

Görüntü Dökümü

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- Derek Doneen\'in açıklamaları

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)