DHA YURT BÜLTENİ 14

SÜT SAĞMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde ahırda süt makinasıyla, büyükbaş hayvanlarını sağmak isteyen Döndü Çağlı (55), makinayı çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Atakent Mahallesi Asude Caddesi\'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Döndü Çağlı, ahırdaki büyükbaş hayvanlarını sağmak istedi. Süt makinasını çalıştıran Çağlı, makinadaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı. Çağlı\'nın akıma kapıldığını fark eden çocukları, elektriği şalterden kapattı. Ardından 112 Acil Servisi arayıp yardım çağırdı. Çağlı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN DAMAT, DÜĞÜN GÜNÜ TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP\'te, dün kına gecesine hazırlanırken 8\'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamın yitiren Veli Kalkan (26), düğününün yapılacağı günde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Kolejtepe Mahallesi\'nde meydana geldi. 3 gün önce Ezgi Kalkan ile nikâh kıyan inşaat mühendisi Veli Kalkan, gece yapılacak kına gecesine hazırlanırken apartmanın 8\'inci katındaki dairelerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kalkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Kalkan’ın cenazesi Nurdağı İlçesi\'ne bağlı İçerisu Mahallesi\'ne getirildi. Son kez düğün nedeniyle bayrak ve balonlarla süslenmiş olan baba evine getirilen Kalkan’ın cenazesinin geçişi sırasında anne Fatma ve yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardında Veli Kalkan, aile mezarlığına defnedildi.

Güçlükle ayakta durabilen baba Mustafa Alkan, taziyeleri kabul ederken, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Cenazeye katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, düğün günü Veli Kalkan’ı toprağa verdiklerini belirterek ailesine sabır diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İçerisu Mahallesi

- Cenazeye katılan kalabalık

- Gelin arabası ve Düğün bayrağı

- Baba taziyeleri kabul etmesi

- Muhtar Bektaş Kalkan ile röp

- Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırı ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK -Kamera- Ramazan TUNCER-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:215 MB

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Kaynarca\'daki sağanakta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı(2)

115 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Kaynarca’da etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş selin hasara neden olduğu bölgelerde incelemede bulunarak, evleri, iş yerleri sular altında kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçede 1 saat içinde metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ifade eden SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, \"1 saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca\'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğümüz, hem Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 tane kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rüstem Keleş açıklama

-Yetkililerin incelemesi

Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA)

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ŞANLIURFA\'DA, 2 TÜRK KARDEŞİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 8 SURİYELİ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA\'da, Mahmut ile Mesut Dağ kardeşlerin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden, olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8\'i, mahkemece tutuklandı. Kentte, cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği belirlenen 45 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

Olay, 27 Eylül Perşembe günü, meydana geldi. Osmanlı Mahallesi\'nde, birbirine komşu Türk ve Suriyeli aileler, çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirdi, 3\'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek, sokaklara dökülüp, taşkınlık çıkaranlar, polisin müdahalesiyle engellendi. Cuma günü de kentte, sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Cuma öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, \'Suriyeli istemiyoruz\' sloganları atarak, çevrede bulunan Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarını kırarak, tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler, gözaltına alınırken, birçok iş yerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente, çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

Mahmut- Mesut Dağ kardeşlerin öldürülmesinin ardından kent merkezindeki gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ve sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin ardından gözaltına alınanların sayısı, 53\'e çıktı. Kent merkezindeki gerginlik, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltındaki 53 kişi ise sorguya alındı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

8 TUTUKLAMA

Kentte, 2 Türk kardeşin silahlı kavgada öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 53 kişiden olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 8\'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Cinayet sonrası Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon çağrısı yaptığı ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen 45 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

ŞANLIURFA/DHA

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Kemer\'de ağır yaralı Rus rehber kurtarılamadı, ölü sayısı 4\'e yükseldi (EK)

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde, 3 Rumen turist ile Rus rehberin yaşamını yitirdiği tur minibüsü kazasının ardından gözaltına alınan şoför Arif Küçükkavradım, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Küçükkavradım, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hükümet Konağı dış plan

- Şoförün gelişi

- Detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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İZNİK GÖLÜ’NDE 2 METRELİK YAYIN BALIĞI YAKALANDI

İZNİK Gölü’nde 2 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı. Balıkçı tezgahında asılarak sergilenmek istenen balığı ip taşımadı. Balık göl suyuyla doldurulan özel havuza alındı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Güçlükle sahile çekilen 80 kilo ağırlığındaki 2 metrelik yayın balığı kamyonetle Orhangazi içe merkezine getirildi.Bir balık lokantasına getirilen dev balık vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İP TAŞIMADI

Balık lokantasının işletmecisi Metin İldeniz, dev balığı sergilemek için iple asmak istedi. 4 kişinin yardımı ile kaldırılan dev balığın ağırlığını taşıyamayan ip birkaç saniyede koptu. Bunun üzerine özel hazırlanan ve içine göl suyu konulan havuzda korunan balık, daha sonra satış için tezgaha konulacak.

2 dk 12 sn /// 237 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balığın görüntüsü

-Balıkçı Metin İldeniz röp.

-Balığın askıya alınması

-İpin kopması

-Balığın havuzuna konulması

-Detay görüntüler

HABER/KAMERA: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)

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