DHA YURT BÜLTENİ 14

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST DAHA SURİYE\'DE YAKALANDI

** Türkiye\'ye getirilen şüpheliler tutuklandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden 2 terörist daha Suriye\'de yakalandı.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta\'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri\'de ve Ankara\'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1\'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Afrin\'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT\'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye\'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorularının ardından 18 Eylül\'de sevk edildikleri nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın şehit edilmesi nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan 2 şüpheli daha Afrin/Raco bölgesinde yakalandığını açıkladı. Başsavcı Ahmet Ataman tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül\'de Türkiye\'ye getirilen şüpheliler R.B.A ve R.H.M.\'nin ifadesinin alındığı bildirildi. Açıklamada, \"Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak\' suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 2 şüpheli 26 Eylül\'de tutuklanmıştır\" denildi.

2 teröristin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 11\'e yükselmiş oldu.

Haber: Hüseyin BOZOK / ADANA (DHA)

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UMUT\'UN YOLUNU GÖZLÜYORLAR

KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran Köyünde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen’in (16) özgürlüğüne kavuşması ailesini sevince boğdu. Anne ve anneanne Umut Ali’yi evin eşiğinde bekliyor. Eve giremeyen anneanne “Tek arzum ona sarılmak ve koklamak\" dedi.

Küçükdurduran Köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen\'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu\'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali\'nin Ermenistan\'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu. Umut Ali Özmen\'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 64 gün Ermenistan\'da tutuklu kaldı. Basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ı arayarak Umut Ali\'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan\'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Oğlunu almak için Pazar günü Ervivan\'a giden baba Mustafa Özmen, yetkililerle görüştükten sonra dün öğleden sonra oğlunu cezaevinden aldı. Baba ve oğlu Türkiye\'ye dönebilmek için Ervin\'de evrakların tamamlanmasını bekliyor. Babası ile birlikte Erivan\'da gezen Umut Ali Özmen, annesi ve anne annesiyle de telefonda görüşerek “Bekleyin geliyorum\" dedi.

AİLE UMUT ALİ’Şİ EVİN EŞİĞİNDE BEKLİYOR

Anne Altınay Özmen (40), “Allah razı olsun, çok sevinçliyiz çok, mutluyuz dört gözle Umut Ali’nin gelmesini bekliyoruz. Cezaevinden çıkmış ama biz bir an önce kavuşmayı bekliyoruz. Eşikte oturuyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onun eksikliğini vermesin. Eşiyle çocuklarıyla Allah can sağlığı versin. Minnettarım. Oğlumla bu sabah görüştük. O da çok sevinçliydi. ‘Anne kurtuldum artık geliyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanımız canımı istese canımı veririm ona. Kurban keseceğiz, adak yerine getireceğiz. İki aydır ağlaya ağlaya gözümde yaş kalmadı şimdi de şoktayım. Tek isteğim canlı canlı sarılmak\" diye konuştu.

Oğlunu burslu okutmak istediğini de ifade eden Anne Altınay Özmen,“Yardım bekliyoruz. Hayvanlarımızı da Umut Ali’yi kurtarmak için sattık. Oğlumu da, iki kızımı da okutmak istiyorum. Devletimizden, işadamlarımızdan, bakanlarımızdan destek de istiyorum. Eşimin sigortası yok. Hayvanlarımızı da sattık borcumuzda var sıkıntıdayız. Maddi destek de ekliyoruz\" dedi.

Umut Ali’nin anneannesi Hanım Tepebaş da (85), “İçerde oturunca yüreğim patlıyor. Eşikte bekliyoruz. Torunumla konuştum dedi ki, ‘nene çıktım’ dedi. Çok sevindim. Yerden kalktım ölüyordum az kalsın. Dedim kalk kapıda Umut Ali’yi bekleyelim. Geceyi bile eşikte geçirdik. Eve giremedik. Tek arzum onu görmek ve ona sarılmak, torunumu kucaklamak. Yakışıklı torunumu bekliyorum\" diye konuştu.

Anne Altınay Özmen’in halası 95 yaşında Şaraban Bulut da, bol bol dua ederek Umut Ali’nin yolunu beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne Altınay Özmen’in konuşması

-Umut Ali’nin anne annesi Hanım Tepebaş’ın konuşması ve dua etmesi

-Anne Altınay Özmen’in halası 95 yaşındaki Şaraban Bulut’un konuşması

-Evden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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1 LİRALIK ENERJİYLE 320 KM YOL GİDEBİLEN \'1,5 ADANA\' BİLİM ŞENLİĞİ\'NDE TANITILDI



ADANA\'da Çukurova Üniversitesi\'nin elektromobil takımı, ürettikleri 1 liralık enerjiyle 320 km yol gidibilen \'1,5 Adana\' isimli elektrikli otomobili Yüreğir Bilim Şenliği\'nde tanıtıldı.

Yüreğir Belediyesi\'nce Adana Valiliği, Türk Hava Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğiyle \'Yüreğir Bilim Şenliği\' düzenlendi. Şenliğe katılan Çukurova Üniversitesi Makine ve Elektirik Elektronik Mühendisliği elektromobil takımı, 1 liralık enerjiyle 320 kilometre yol yapabilen \'1,5 Adana\' isimli elektrikli otomobili tanıttı. ‘1,5 Adana’nın takım kaptanı Hamza Demir, 2013 yılında kuruldukları takımla, alternatif enerjili otomobil ürettiklerini söyledi. Son iki yılda Türkiye şampiyonu olan iki otomobil ürettiklerini anlatan Demir, \"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Efficiency Challenge yarışlarında geçen yıl şampiyon olmuş aracımız var. Aracımız bir kilowatt saat enerji ile 161 kilometre yol gidebiliyor ortalama 1 liralık elektrikle 320 km yol gidebiliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan genel ve detay görüntüler

- Hamza Demir ile röp

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Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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OTOMOBİL ÇALMAYA ÇALIŞAN 3 İRANLIYA TUTUKLAMA

KÜTAHYA\'da, park halindeki otomobilin camını kırıp, düz kontak yaparak, çalmaya çalışan, başaramayınca taksiyle olay yerinden kaçan 1\'i kadın 3 İranlı, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yoncalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İran uyruklu Ali Kazemi, Faruk Khodayarı ve Elnaz Zohrabloo, park halindeki 42 UE 419 plakalı otomobilin camlarını gece kırıp, içine girdi. Otomobili düz kontak yaparak, çalmaya çalışan 3 kişi, başaramayınca taksiye binip, olay yerinden kaçtı.

Devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki otomobilin camlarının kırık, kapısının da açık olduğunu görünce çevrede araştırma yaptı. Ekipler, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek, 3 kişinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Taksi şoförüne ulaşan ekipler, 3 kişiyi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan İranlılardan Faruk Khodayarı\'nın, sığınmacı olarak Türkiye\'de bulunduğu, Elnaz Zohrabloo adlı kadının turist olarak, Ali Kazemi\'nin de kaçak yollarla Türkiye\'ye geldiği belirtildi. Ali Kazemi, Faruk Khodayarı ve Elnaz Zohrabloo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, Kütahya E tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeden çıkarken,

-Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin ve şüphelilerin uzaktan kaydedilmiş görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)

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Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (3)

TÜRKİYE ZEYTİNDE DÜNYA İKİNCİSİ

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti’nin 2018-2019 zeytin üretim sezonuna ilişkin rekolte tespit çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nde Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı programın açılışında zeytin hasadı ile ilgili rahmetli Tuncel Kurtiz tarafından seslendirilen video gösterimi izletildi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Türkiye genelinde toplam zeytin ağaç varlığının geçtiğimiz yıla gör yüzde 5.4’lük artışla 177 milyon 930 bin 731’e ulaştığını belirterek ağaç başına ortalama 10 kilo zeytin verimi elde edildiğini söyledi. Toplam zeytin dane üretiminde geçen yıla göre yüzde 36 azalma ile 1.500.467 ton ürün alındığını sağlayan Tibet, şöyle konuştu:

\"Sofralık zeytin geçen yıla göre yüzde 7.6 azalma ile 423 bin 644 ton olarak tahmin edildi. Zeytinyağı ise 1 milyon 76 bin 823 tonun yağlığa ayrılacağı bundan da 1/ 5.6 randıman ile 193 milyon 613 bin ton zeytinyağı elde edileceği tahmin edildi. Son 15 yıldan beri Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile dikilen ağaç miktarı ile ülkemiz İspanya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumuna ulaşmıştır. Ülkemiz zeytincilik sektörü yeni dikilen fidanların meyve vermeye başlaması ile birlikte sürekli bir gelişim içine girmiş ancak son 4-5 yıldan beri yaşanan küresel ısınma ve olumsuz hava koşullarının etkisi ile bu gelişim üretim rakamlarına tam yansıtılamamıştır. Buna karşın geçtiğimiz yıl 2 milyon 40 bin ton dane zeytin üretimi ile İspanya’dan sonra dünya ikinciliği hedefini yakaladık.\"

BEKLENTİLERİNİ SIRALADI

Gelecek yıllarda ağaç sayısına göre rekoltede de daha çok artış olacağını dile getiren Tibet, stratejik bir ürün olması nedeniyle zeytinyağı prim sisteminin sadece zeytinyağına değil, ham dane zeytin veya AB\'de olduğu gibi sofralık zeytine de uygulanması gerektiğini savundu. Tibet, şöyle konuştu:

\"Bu çerçevede AB\'de 1 Euro/kg olan zeytinyağı priminin ve 20 cent Euro/kg olduğu bilinen sofralık zeytin priminin, ülkemiz koşulları da dikkate alınarak hiç olmazsa bu miktarların yarısı karşılığına tekabül eden miktarlarda yani zeytinyağı priminin 3.5 TL/kg ve sofralık zeytin için ise 70 kuruş/kg olması sektörel üretimin ve ticaretin sürdürülebilirliği için son derece önemli ve gerekli. Sektörümüzün büyümesine paralel olarak Bakanlığımızdan talebimiz lisanslı depoculuk ve Vadeli İşlemler Borsası gibi stok müesseselerinin kurularak sanayicimizin ve ihracatçımızın ihtiyacı olan kaliteli hammaddenin temini ile ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edilebilirliğinin sağlanması. Tüketicimizin kaliteli zeytin ve zeytinyağına ulaşmasını teminen caydırı cezaların acilen devreye girmesine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü kontrolsüz, markasız zeytinyağı satışları ile tüketicimiz aldatılıyor ve sektörde haksız rekabet artıyor. Bu bakımdan markalaşmaya destek verilmeli ve hem ulusal hem de uluslar arası ölçekte daha fazla Türk markasının marketlerde yer bulması için ortam hazırlanmalı. Taklit ve tağşişle etkili mücadele edebilmek için uygulanacak cezaların acilen çıkarılmasına ihtiyaç var.\"

HEDEF ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA ARTIŞ

81 ilin ve birçok ürünün bakanı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \"Eğer ürünlere özellikle zeytine de sorulsa ‘kimin bakan olmasını istersin?’ diye heralde, ‘Bekir Pakdemirli’ derdi. Ben bu işin her aşamasında bulundum. Hem ihracatını hem satışını yaptım. Zeytin çok önemli bir ürün. Zeytin kutsal ve barışı temsil ediyor. Uzun ömrü temsil ediyor. Kutsal kitapta geçen bir meyve suyudur\" dedi. Sofralık zeytinde İspanya’dan sonra Türkiye’nin ikinci sıraya yerleştiğini ifade eden Pakdemirli, zeytinyağı üretiminde ise 4’üncü sırada olunduğunu açıkladı. Zeytin alanlarına bakıldığında Türkiye’nin 850 bin hektar üretim alanına sahip olduğunu anlatan Pakdemirli, \"Zeytin üretiminde 600 bin hektardan 846 bin hektara gelmişiz. 20 yıldır bu işin içindeyim. Yeterince hızlı büyümüyoruz, daha hızlı olmamız lazım\" diye konuştu. 16 yılda 500 milyon lirayı geçen bir mazot ve gübre desteği verildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, 40 bin ton civarında zeytinyağı ihracatını bu yıl biraz daha arttırmak istediklerini kaydetti. İhracat rakamlarını 100 bin tonların üstüne çıkarmak gerektiğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

\"İhracatta lider de olabiliriz. Bu amaçla zeytini tekrar ele almalıyız. Zeytinyağı farklı bir ürün. İnsanlar Ege’den başlayarak bu işi tekrar ele almalı. Zeytinyağını insanlara anlatmamız lazım. Bir İzmirli olarak bakıyorum İzmir dışında zeytinyağından anlayan insan sayısı çok az. Kalite araşışı arttı ama hala zeytinyağından anlayan yok. Bilen, anlayan kalitesinin peşinden koşan az. Zeytinyağı okuryazarlığını arttırmalıyız. Çok değerli bir ürün olarak yaklaşırsak tüketimi de arttırırız. Yağlı tohumlar için gereksiz yere yurt dışına dünya para veriyoruz. Ağacı korumalıyız. Ağacın korumanın yanında zeytin tarımı dünyada nasıl yapılıyorsa aynısını biz de yapmalıyız. İntansif tarımla ilerlemezsek ömür boyu ikinciliğe mahkum oluruz. Bazı engeller var zeytin yasası kapsamında. İntansif tarımda 15 yıl sonra ağacı sökmeniz lazım bugünkü yasa buna müsait değil. Her şeyi yasal zemine oturtmalıyız.\"

TAĞŞİŞE CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Global bir marka hayali kurduğunu ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, tarım ürünlerinde katma değer artışının global bir markayla mümkün olduğunu vurguladı. Özel sektör sayesinde marka yaratmanın mümkün olduğunu anlatan Pakdemirli, bunun bedelinin birkaç yüz milyon dolara ulaşabileceğini belirterek “Marka olursa ürünler pahalıya satılır. Zeytinyağına verilen desteği ambalajlı ürünlere verilen destek olarak arttırmamızda fayda var. Üreticiler ambalaj ihracatına kafa yormalı. Çünkü o konuya verilecek teşvikler gerçekten iyi. Gerekirse Ticaret Bakanlığı ile konuşur desteği arttırırız\" dedi. Zeytinyağında ölçüm yapmanın zor olduğunu anlatan Pakdemirli, hata oranının yüzde 2 ile 3’lere indirilmesi gerektiğini savundu. Zeytinlik alanların madenciliğe ayrılmasına kesinlikle karşı olduğunu anlatan Pakdemirli, \"Tağşişte cezaların artmasıyla ilgili çalışmalarımız var, cezalar caydırıcı olacak. Günlük rantlara kapılmamalı bunun karşısında olmalıyız. Zeytinde dekar başına elde edilen geliri 1500, 2 bin liralara ulaştırmanın yolunu bulmalıyız. Bunu arttırırsak zeytin ağacı dikimini arttırmış oluruz. Bazı ürünlerde liderliği ele alıp dünyada söz sahibi olursak fiyat yapıcı hale geliriz. 1 buçuk milyon ton rekoltemiz var. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye kolaylıkla dünya lideri olur\" dedi. Bakan Pakdemirli’ye konuşmasının ardından zeytin ve zeytinyağı ikramı yapıldı. Pakdemirli daha sonra bahçedeki üretim hasadını yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Ümmühan Tibet’in konuşmasından görüntü,

-Bakan Bekir Pakdemirli’nin konuşması.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)