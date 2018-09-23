DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Kurum: Vatandaşa hizmet için gönderilen paraları PKK\'ya götürdüler (EK)

1)ESNAFI ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. İlçe merkezindeki çay ocağının önünde oturanlarla aynı masada çay içen Bakan Kurum, karşılaştığı çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi. Bakan Kurum, daha sonra Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı\'na geçti.

YÜKSEKOVA/DHA

===================================================

BAKAN ERSOY, ZEUGMA\'DA İNCELEMEDE BULUNDU (EK)

2)BAKAN ERSOY, GAZİANTEP\'TE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep\'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı\'nı

gezerek inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Antep Kalesi çevresinde bulunan tarihi hanları dolaştı. Gümrük Hanında dibek kahvesi içen Bakan Ersoy, Bakırcılar Çarşısı\'nı da gezip, yemeni satın aldı.

GAZİANTEP/DHA

===================================================

3)CUMHURBAŞKANLIĞINCA, TOKAT\'TA AŞURE DAĞITILDI

MUHARREM ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla hazırlanan aşure Tokat\'ta da dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla 13 ilde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. 13 ilden birisi olan Tokat\'ta ise Cumhuriyet Meydanı\'nda program düzenlendi. Aşure dağıtımına Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlara aşure ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatı ve özel tarifi ile Tokat Valiliği tarafından hazırlanan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, \"Cumhurbaşkanımız aşure ikramını her sene yapıyor. Muharrem\'in onuncu günü ya da ilk çeyreğinde farklı bir ilde aşure dağıtıyoruz. Muharremin amacı ve anlamı belli, birlik ve beraberlik. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmek için aşure ikramını her sene yapıyor. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bir etkinlik olur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Profgramdan görüntüler

-Hazırlanan aşurenin dağıtımı

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

==================================================

4) \'SÜSLÜ KADINLAR\' BİSİKLETLERİYLE GÖZ DOLDURDU

DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Adanalı bisikletçiler, \'Süslü kadınlar bisiklet turu\' adı altında 6’ıncı kez etkinlik düzenleyerek pedal çevirdi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana\'da da kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı\'nda toplandı. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine “sağlığın için bisiklete binö ve kalbini koru, doğayı koru, bisiklete binö gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi.

Etkinliği Adana\'da organize eden muhasebeci Ezo Üge, \"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü vesilesiyle 6\'ncı kez bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. 2013’ten bu yana büyük bir heyecanla toplanıyoruz. Bu etkinliğin fikir annesi bir tarih öğretmeni olan Sema Gür’dür. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız bisiklet kullanımını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek. Ayrıca trafikte bisiklet üzerinde araçlar tarafından sıkıştırılıp hayatını kaybedenlere de dikkat çekmek istiyoruz. Bunu da kavgasız, gürültüsüz sadece süslenerek yapıyoruz\" diye konuştu. Aynı zamanda bisikletlerini de süsleyen kadınlar Uğur Mumcu Meydanı\'nda pedal çevirerek eğlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kadınların bisiklet önünde görüntüsü

- Etkinliği Adana\'da organize eden Ezo Üge ile röp.

- Bisiklet süren kadınlar

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'56\" BOYUT:215 MB

Haber:Can ÇELİK-Sude UÇAROĞLU -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

============================================================

5)ÇORUM\'DA SÜSLÜ KADINLAR PEDAL ÇEVİRDİ

ÇORUM\'da yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde bir araya geldi.Kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kadın, kullandıkları bisikletleri, balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Bisikletle Bahabey, Cengiz Topel, İnönü ve Saat Kulesine kadar pedal çeviren kadınlar daha sonra bisiklet turunu tamamladı. Bisiklet turunu organize eden Melek Gizem Çataroğlu, Türkiye’de 63\"üncüsü gerçekleştirilen bisiklet turuna katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek, özellikle kadın bisiklet kullanıcılarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyledi. Çatanoğlu, \"Bisiklet; kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe ve ya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kadınlardan toplu görüntü

-Röportajlar

-Kadınların hareket halinde görüntü

-Melek Gizem Çataroğlu, açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 2.30 sn ) ) (BOYUT 287 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)