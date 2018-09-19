DHA YURT BÜLTENİ 14

1)ANTALYA SERİK\'TE ORMAN YANGINI (1)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Serik\'in Isparta sınırına yakın bölgesindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiği bölgeye karadan ekiplerin yanı sıra 2 helikopter de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdürüldüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ANTALYA, (DHA) -

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2)BALKONDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

DİYARBAKIR\'da ikamet ettiği evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş ederek korku saçan Abdullah Gezer, polisin iknası sonucu teslim oldu. Merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı\'ndaki Seyitoğlu apartmanında 6\'ıncı katında ikamet eden 60 yaşındaki Abdullah Gezer, nedeni öğrenilemeyen bir sebepten ötürü balkona çıkarak pompalı silahla çevreye rastgele ateş etti. Olayın yaşanmasıyla bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra, Gezer\'in teslim olması için çağrı da bulundu. Gezer\'in \'Teslim ol\' çağrısına çevreye rastgele ateş etmesiyle, polis ekipleri Gezer\'in evine operasyon düzenledi. Eve giren polis ekipleri, Gezer ile yaptıkları konuşmanın ardından onu ikna ederek, teslim olmasını sağladı. Yaklaşık 2 saat balkonda kalarak, çevreye rastgele ateş açan Gezer\'in evinde yatalak eşinin de olduğu öğrenildi. Evinde yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılan Gezer, gözaltına alınarak, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Gezer\'in ateş etmesi

-Zırhlı araçlar

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Gezer\'in elinde silahla balkondaki görüntüsü

-Evinden çıkarılma anı

-Polis aracına bindirilme anı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) -

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3)\'İZNİK GÖLÜNDEKİ ÇEKİLME MEVSİMSEL YAŞANAN BİR TABİAT OLAYI\'

BURSA\'da, İznik Gölü\'nde son 1,5 aydır yaşanan çekilme, net bir şekilde görülürken, DSİ GEnel Müdürlüğü yetkilileri, çekilmenin mevsimsel yaşanan bir tabiat olayı olduğunu, herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı.

İznik Gölü\'nde bu yıl kış döneminin düşük yağışlı geçmesi, kar yağışının yeterli seviyede olmamasından dolayı çekilme yaşanıyor. İznik Gölü Orhangazi sahil şeridinde çekilmenin 1 metreyi bulduğu gözleniyor. İznik Gölü Orhangazi sahilinde Çınar Çay bahçesinden Gölyaka\'ya kadar olan sahil bölümünde suyun çekilme miktarı da hissedilir şekilde dikkat çekiyor.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde işletmecilik yapan Mehmet Udun, İznik gölünde çekilmenin son aylarda hızla devam ettiğini belirterek, \"Uzun yıllardır burada işletmecilik yapıyorum. Zaman zaman gölün ciddi oranlarda çekildiğine şahitlik etmiştim. Geçmiş yıllardaki kadar olmasa da bu yıl gölde yine çekilme oldu. Gölde su 1 metre kadar çekildiö dedi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, İznik Gölü\'ndeki çekilme risk oluşturmuyor. Gölde maksimum su kotunun 85, minimum işletme kotunun ise 83,44 olduğu belirtilen İznik Gölü\'nde bugün itibariyle işletme kotunun 84,14 olduğu, göldeki su miktarının da bu ölçümlere göre minimum seviyenin 1 metre üzerinde bulunduğu belirtilirken, \'Mevcut sulama projelerini tehdit edecek, risk seviyesinde bir çekilmenin yaşanmadığı, bu aylarda gölde gözlenen seviye azalmasının mevsimsel olarak göl hidrolojisine bağlı, doğal bir tabiat olayı olduğu\' ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Göl sahilinden görüntü

-İşletmeci Mehmet Udun ile röp

-İskele bölgesinden görüntü

-Sahilden görüntü

-Detay

HABER/KAMERA: Hasan BOZBEY- ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

Görüntü Süresi: 3,08 dk

Görüntü Boyutu; 235 mb

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4)ADANA\'DA FETÖ OPERASYONU

ADANA merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 7\'si muvazzaf, 13 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce\'de yapılan baskınlarda 7\'si muvazzaf 13 asker yakalandı.

Gözalıtına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları cep telefonlarından örgütün gizli haberleşme programı olan \'Bylock\' yüklemedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklarını örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleride ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

SÜRE: 01\'06\" BOYUT: 122 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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5)EDREMİT\'TE BİN 400 KİŞİ KORUCU OLMAK İÇİN TER DÖKTÜ

VAN\'ın Edremit ilçesinde açılan 48 güvenlik korucusu kadrosu için 200\'ü kadın 1200\'ü erkek olmak üzere başvuran bin 400 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.Edremit Kaymakamlığı tarafından açılan 48 güvenlik korucusu kadrosu alımına, 1400 aday başvuru yaptı. Van Atatürk Şehir Stadyumu\'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda 3 bin metre koşan adaylar, daha sonra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Adaylar, yapılan fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirileriyle kıyasıya mücadele etti. Spor mülakatını yerinde takip eden Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin startını verdiği mülakatları kazananlar, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda istihdam edilecek. 3 gün sürecek olan mülakatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiçekli, başvuru sayısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 100 kişilik korucu alımına 400 civarında bir başvurunun yapıldığını belirten Kaymakam Çiçekli, bu yıl ki 48 kişilik koruculuk alımına ise 1400 korucu adayının başvurduğunu söyledi.

Bunun önemli bir gösterge olduğunu anlatan Başkan Çiçekli \"Buradaki vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin devletine olan güvenini, devletine olan muhabbetini ve bu işe sadece iş boyutuyla değil, bir dava boyutuyla baktıklarının göstergesidir. Çok ciddi bir başvurular aldık. İşte bu sayı da bunun en net göstergesi. Başvurunun yüksekliği ile gurur duyuyorum. Devletine, milletine en bağlı, en gayretli en fedakar kardeşlerimizi seçip, bu ulvi ve kutsal koruculuk görevine alarak, hem buralardan evlerine ekmek götürmelerini hem de terörle mücadelede çok kıymetli olan koruculuk kurumunun daha aktif daha kurumsal bir kimliğe kavuşmuş bir şekilde hizmet vermelerine vesile olacağız\" diye konuştu. Edremit Kaymakamlığı olarak \'koruculuk mevzuatının\' değiştirilmesi sonucunda yeni bir değişim ve dönüşüme gittiklerini de hatırlatan Kaymakam Çiçekli, korucuları merkezde görevlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Yeni güvenlik koruculuğu konsepti dahilinde parklarda, okul önlerinde çocuklarımızın güvenliğinde, turizm formatında çalışan ilçemizin sahil bandında görevlendirdik. Plajlarımızda, binicilik merkezimizde, vatandaşlarımızın ve hanımlarımızın topluma entegrasyonu özellikle örgütün yanlış bilinçlendirme propagandalarına karşı önemli bir kıymet önemli bir görev üstlenen Aile Destek Merkezlerimizin güvenliğinin sağlanmasında görevlendirdik. Dolayısıyla korucularımızı, hem operasyona giden hem de şehrin merkezinde emniyet ve jandarma güçlerine yardımcı olan bir yardımcı kuvvet formunda değerlendirdik. Bu şekilde yeni bir kurumsal kimlik tanımladık. Bu yeni tanımladığımız kimlik dahilinde de bugün bin 400 korucu adayımızın 200\'ü bayan 1200\'ü erkek olmak üzere bu kardeşlerimizin mülakatlarına başladık. Umut ediyorum hayırlı ve bereketli bir süreç neticesinde bu kardeşlerimizden en hak edenlerini ailemizin kurumuzun içerisinde alacağız. Ben şimdiden bütün katılımcı kardeşlerimize başarılar diliyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntüler

-Detay görüntüler

- Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin konuşması

-Çiçekli\'nin start vermesi

-Korucu adaylarının koşusu

-Korucu adaylarının spor yapmaları

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin konuşması

-Detaylar

EDREMİT (Van), (DHA)

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6)GELECEK UMUTLARINI GÖKYÜZÜNE SALDILAR

MERSİN\'in Anamur ilçesinde İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen törende, birinci sınıfa bu yıl başlayan minikler geleceklerini simgeleyen renkli balonları gökyüzüne uçurdu.

Kıbrıs İlkokulu\'nda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul, İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Okul Müdürü Ayfer Koyuncu, Atatürk\'ün gösterdiği hedefte yürüyen gençliğin bilimi kabul etmesi gerektiğini, ilköğretim okullarının, bu bilginin temelinin atıldığı kurumlar olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Mercan da, çocuklara öncelikle milli eğitimin verilmesi gerektiğinin altını dile getirdi. Kaymakam Kurdoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı\'nın gösterdiği hedefler doğrultusunda ilçede normal öğretime geçildiğini belirterek, \"Türk milli eğitiminin amacı, çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılâplarına, milli ve manevi değerlerimize uygun, Türk milletinin birer ferdi ve bireyi olarak yaşamanın mutluluğunu ve sorumluluğunu duymasını ve onların gelecekteki beklentilerine göre yönlendirilmesini hedefler. Bu konuda tüm öğretmenlerimizin gayret göstereceğine inanıyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından okulun folklor ekibinin sergilediği Anamur yöresi oyunları ile Aşuk ve Maşuk gösterisi büyük beğeni topladı.

Kaymakam Kurdoğlu Milli Eğitim Müdürü Mercan ve beraberindekiler, bu yıl eğitime başlayan birinci sınıfların yanlarında getirdikleri ve umutlarını simgeleyen balonlarını gökyüzüne uçurmalarının ardından Dr. Bahri Oğuz ve eşi Cansen Oğuz\'un okula kazandırdığı ve isimlerinin verildiği iki ana sınıf dersliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Programdan genel ve detaylar

-Temsili zil çalması ve haylaz öğrenci oyunu

-Öğrencilerin görüntüleri

-Folklor ekibi gösterisinden

-Aşuk ve maşuk gösterisi

-Ana sınıfı öğrencilerinin programı

-Birinci sınıflar gökyüzüne balon salarken

(Süre: 4,30 Dk) (Boyut: 170 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)