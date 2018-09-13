DHA YURT BÜLTENİ 14

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'ten Hatay\'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay\'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların geçişi

- Zırhlı aracın tırlar ile taşınması

- Obüslerin tırlar ile taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:185 MB

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Kırklareli\'nde 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kırklareli\'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Hakan Güzelyel\'in kullandığı otomobilde bulunan Recep İlke Peran\'ın (22) cenazesi Hızırbey Camii\'ne getirildi. Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişleri Müdürü olan baba Yusuf Hakan Peran, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

\'TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CENNETLİK OLABİLİR\'

Hızırbey Camii imamı Zaim Işık, Recep İlke Peran\'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, \"Elim bir trafik kazasında genç kardeşimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Bunun üzüntüsü var ama bununda bir takdiri ilahi olduğunu bileceğiz. Sabretmekten başka çaremiz yoktur. Şunu da bileceğiz Peygamber efendimizin müjde verdiği hususlardan bir tanesi de trafik kazasında ölenlerin cennetlik olabileceği hususunda müjdesidir. Umut ediyoruz ki, kardeşimizin pozisyonu da kendisi için cennet ile neticelenmiştir\" diyerek katılanlardan helallik istedi.

Hızırbey Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından kazada ölen Recep İlke Peran, gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazeye Peran ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kırklareli Milletvekilleri Turabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye çalışanları ile yoğun bir kalabalık katıldı. Camiye sığmayanlar cenaze namazını caminin önündeki yolda kıldı.

Görüntü Dökümü:

-Camiye gelen kabalık

-Babasının taziye kabul etmesi

-İmamın konuşması

-Namaz kılınması

-Cenazenin camiiden çıkarılması

-Annesinin ağlaması

-Annesi ve babasının camiden el ele çıkışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,(DHA)-

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CHP\'Lİ SARIBAL: PARANIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ DENETİMSİZ YÖNETİMİN SONUCU



CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, \"Bu ülkenin parasının değerinin düşmesi, ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Keyfi ve denetimsiz yönetimin temel sonucudur\" dedi.

Mersin\'de ziyaret ve incelemelerde bulanan Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hükümeti eleştiren Sarıbal, \"Bu ülkede \'Dünya saldırısı\' denen, \'Başka ülkelerden bize saldırı\' denen, \'Ezanımıza, bayrağımıza, İslam\'a saldırı\' diyen, \'Dış koşullardan ülkemize büyük bir saldırı var\' diyen siyasal iktidar ile karşı karşıyayız. \'Trump meselesi\' diyen, \'Papaz meselesi\' diyen, yaşanan her sorunun karşısında kedine bir düşman, bir sebep, bir gerekçe bulmaya çalışan ve bunu basınla halka böyle bir algıyla yutturmaya çalışan siyasal iktidarla karşı karşıyayız\" diye konuştu.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren CHP\'li Sarıbal, \"Bu ülkenin parasının değerinin düşmesinin, doların değer kazanması, halkın hiç hak etmediği halde böyle bir durumla karşılaşmasının temel nedeni ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Sadece ve sadece 16 yıldır liyakatsiz, tek adama dayalı, keyfi yönetim ve denetimsiz bir yönetimin temel sonucudur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondaki partililerin görüntüsü

-Salonun genel görüntüsü

-Sarıbal ve beraberindekilerin görüntüsü

-Sarıbal\'ın konuşması

(BOYUT: 578 MB) (SÜRE: 01.39 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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DEDAŞ, ELEKTRİĞİ KESTİ, BELEDİYE DEDAŞ\'IN BÜROSUNU MÜHÜRLEDİ

BATMAN\'ın Beşiri ilçesinde Belediye\'nin 5 yıldır borcunu ödemediği içme suyu pompa istasyonunun elektrikleri DEDAŞ tarafından kesilmesinden sonra, Belediye ekipleri önce DEDAŞ bürosunun merdivenlerini imara aykırı diye yıktı, ardından büroyu mühürledi.

DEDAŞ ekipleri, Beşiri ilçesinde 5 yıldan beri borcu ödenmeyen içme suyu pompa istasyonunun elektriğini kesti. Belediye ekiplerinin de enerjinin kesilmesinden sonra DEDAŞ\'ın ilçede bulunan hizmet bürosunun önce merdivenlerini imara aykırı diye yıktığı, ardından büroyu mühürlediği belirtildi. Büronun mühürlenmesinden sonra DEDAŞ ekiplerinin Batmlan il merkezine geldikleri belirtildi. Konu ile ilgili DEDAŞ\'tan yapılan açıklamada, daha önce mülkiyeti Beşiri Belediyesi\'ne ait iken 1996 yılında TEDAŞ\'a devredilen ve halen Dicle Elektrik Dağıtım İlçe Şefliği olarak kullanılan hizmet binasının herhangi bir tebligat yapılmadan kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldığı belirterek şöyle denildi:

\"Yıkıma neden olan su pompa istasyonlarının elektriklerinin borçları sebebiyle kesilmesidir. Pompa istasyonlarının elektrik borcunun ödenmesi için defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile görüşme yapmamıza rağmen sonuç alınamayınca, yasa ve yönetmeliklere uygun davranılarak söz konusu yerlerin elektriği borcundan dolayı kesilmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, hizmet binamızı yıktıracağını, araçlarımıza ceza kesileceğini ve müteahhitlerin yatırım çalışmalarının durdurulacağını bildirmiştir. Ardından da binamız belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken, araçlarımıza ceza yazılmış ve çalışmalarımız durdurulmuştur. Ayrıca arıza birimimize ait bina, buradaki personel dışarı çıkarılarak içerisindeki tüm teçhizatlarla birlikte yine belediye ekiplerince mühürlenmiştir. Ekiplerimiz yaşanan arızalara mühürleme nedeniyle müdahale edememektedir. Bu nedenle ilçede birçok yer enerjisiz kalmış durumdadır. Bu şartlar altında Beşiri ilçesinde hizmet sunma olanağımız kalmadığından ekiplerimiz, Batman il merkezine çekilmiştir. Yaşanan bu hukuksuz yıkım olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı\'nın yanı sıra adli mercilere gerekli başvurular yapılacaktır.\"

Beşiri Belediyesine daha önce ilçe Kaymakamı Mustafa Maslak kayyum olarak atanmıştı, Belediye Belediyelileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü:

-DEDAŞ bürosunun merdivenlerinin iş makinası ile yıktırılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,(DHA)

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