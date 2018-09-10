DHA YURT BÜLTENİ 14

ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi Aslankaraş üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gönderilerek oradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit asker için yapılan tören

-Şehidin öz geçmişinin okunması

-Yapılan dua

-Törenden detaylar

-Şehit cenazesinin taşınması

-Cenazenin helikoptere bırakılması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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HARRAN\'DAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA



ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çatanak’ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gerçekleşen olayda, Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak’ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak’ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak’ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Çatanak\'ın fotoğrafı

- Mehmet Çatanak’ın vurulma anı

Haber: HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)

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ŞEHİT ONBAŞININ AĞABEYİNE, POLİSTEN DÜĞÜN KONVOYU



SURİYE\'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin’nin ağabeyi Uğur Aytekin (28), polis eşliğinde gelin almaya gitti, şehir turu attı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Uzman Onbaşı Umut Aytekin\'in, Karabük Üniversitesi\'nde memur olan ağabeyi Uğur Aytekin’i yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve emniyet personeli, hayatını Özgül Aytekin ile birleştiren Uğur Aytekin’in Karabük Mahallesi’ndeki evinin önüne gelerek konvoy için hazır bulundu. Buradan gelin Özgül Aytekin’i Soğuksu TOKİ konutlarındaki evinden almak için giden araç konvoyuna polis eskortu eşlik etti. Aytekin çifti, yapılan duanın ardından gelin arabasına bindi. Düğünün yapılacağı salona hareket eden düğün konvoyuna trafik polisi ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda geçişlerine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde sirenler eşliğinde tur atan düğün konvoyunu şaşkınlıkla izlerken bazı vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Damat, kullandığı düğün arabasının önünü kesenlere zarf dağıttı.

\'İÇİMDE BURUK AMA GÜZEL BİR SEVİNÇ VAR\'

Uğur Aytekin, \"İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve tüm emniyet çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bizleri sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Eşimle ve benimle çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, inşallah bu mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmek istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konvoyun evin önünden hareket etmesi

-Konvoydan detay

-Gelin arabasının önünün kesilmesi

-Yapılan dua

-Uğur Aytekin’in açıklaması

-Konvoyun hareket etmesi

Süre:(05.06) Boyutu:(568 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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TORBALI\'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Kaplancık Mahallesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, yakındaki, Zeki Şoluan\'a ait zeytinliğe de ulaştı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Aleveler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

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AĞLARA TAKILAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Çanakkale\'de Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağlarına takılan deniz kaplumbağasını, Sahil Güvenlik Dalış Timi kurtardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, herhangi bir yarası bulunmadığı ve sağlıklı durumda olduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, tekrar denize bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin kurtarma çalışması

ÇANAKKALE, (DHA)

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