DHA YURT BÜLTENİ 14

ŞANLIURFA\'DA 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da 2 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşamba günü Ömer Çakallı ile ağabeyi Mustafa Çakallı\'nın, çıkan silahlı kavgada ölümüyle ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen M.Ç.\'nin Akçakale ilçesi kırsal Karatepe Mahallesi\'nde olduğunu bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayet şüphelisinin şubeden çıkartılması

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB

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SURİYELİLER BETON BLOKLARI MERDİVENLE GEÇİYOR İDDİASI

SURİYE sınırı boyunca Türkiye\'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla konulan beton bloklara merdiven dayayarak, Türkiye tarafına geçtiği öne sürülen mültecilerin görüntüsü sosyal medyada ilgi görüyor.

Hatay sınırında çekildiği iddia edilen görüntülerde, yaklaşık 15 kişi, yanlarında getirdikleri merdiveni sınırdaki beton bloğa dayayıp peş peşe üzerine çıkıyor. Bloğun üzerindeki tel örgülerin zarar gördüğü alandan diğer tarafa geçiyor. Sosyal medyada yayınlanan ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerin bir Suriyeli tarafından kayıt altına alındığı ve bu kişilerin Türkiye\'ye geçtiği öne sürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Mültecilerin merdiven ile beton bloklardan atlayarak sınırı geçtiği görüntüler

SÜRE: 28\" BOYUT: 54 MB

Haber-Kamera: Hatay,(DHA)

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ŞANLIURFA\'DA KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kentte son günlerde kapkaç olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, B.T. ile M.E.A.\'nın kimliğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cep telefonu hırsızları şubeden çıkartılması

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB

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2013\'TE YAPTIRDIĞI MEZAR TAŞINA \'2016\' YAZDIRDI, 2018\'DE ÖLDÜ (2)

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, ölmeden önce mezarını yaptırarak ölüm tarihini yazdıran, dün hayatını kaybeden Mehmet Somuncu aynı ilçede toprağa verildi.

Mehmet Somuncu’nun Ordu Devlet Hastanesi’nden alınan cenazesi Gölköy Merkez Camisine götürüldü. Burada Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Somuncu’nun cenazesi Çatak Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. 2013 yılında kendi mezarını yaptırarak ölüm tarihine ‘2016’ yazdıran Mehmet Somuncu’nun cenazesi aynı mezarda toprağa verilirken, mezar taşındaki ölüm yazısıda ‘2018’ olarak değiştirildi.

-Görüntü Dökümü

-Cenazeden görüntü

-Tabut taşınırken görüntü

-Mezardan görüntü

-Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert’in açıklaması

-Cenazeden detay

(SÜRE:2.40 Dk ) (BOYUT: 100 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN /GÖLKÖY (Ordu), (DHA)

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TAKLA ATTIĞI OTOMOBİLİNİN YANINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra uyarı lehvalarını devirip durabildi. Kazada aracından hafif yaralı olarak çıkan ve hastaneye gitmek istemeyen sürücüyü polis ve sağlık ekipleri güçlükle ikna etti.

İnegöl’ün Alanyurt Mevkii\'ndeki kaza, 49 yaşındaki Yüksel Ö. \'nün kullandığı 6 PH 632 plakalı otomobilin kontrolünü kaybedip takla attıktan sonra uyarı lehvalarını yıkıp durması sonucu meydana geldi. Kazadan sıyrıklarla kurtulan Yüksel Ö. aracının yanından ayrılmadı. Kulağından kan gelen sürücü sağlık ekipleri ve polisin uyarısı üzerine ambulans ile hastaneye götürülüp tedavi altına alınırken araç ise çekici ile kaldırıldı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Kaza yeri genel görüntü

Yaralı sürücünün aracının başındaki görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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