DHA YURT BÜLTENİ 14

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENCİN DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI



SAMSUN\'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve polis tarafından kurtarılan Serdar Çetin\'in (31) duran kalbi, hastanede yapılan müdühale ile tekrar çalıştırıldı. Çetin\'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serdar Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 3\'ü denizden güçlükle çıkarken, Serdar Çetin suda kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akıntıya kapılmaktan kurtulan 3 arkadaş ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdar Çetin\'i deniz polisi 25 dakika süren çalışmanın ardından buldu.

Denizden çıkarılan Çetin\'in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Serdar Çetin, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleyle Serdar Çetin\'in (31) duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Çetin, yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Sahilden detay

-Aramalardan detay

-Kıyıdaki deniz polisinin kıyafetiyle denize girmesi

-Serdar Çetin\'in çıkartılması ve ambulansa götürlmesi

-Ambulanstan detay

01.37 dk - 182 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Bakan Kurum: Foça\'daki kirlilik kontrol altında (2)

MARMARİS\'TE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valiliği ziyaretinin ardından Marmaris\'e gitti. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Kurum, ilçenin körfezi ve koyları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından hücumbotla denize açılan Bakan Kurum, ilçe körfezinde tur atarak, denize sıfır yapılmış yapıları inceledi ve bilgi aldı. Bir saat süren incelemenin ardından hücumbot üzerinde çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Marmaris şehir merkezinde bulunan bir marinaya geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan alanda inceleme yaptı. Bakan Kurum, yat sahipleri ve kaptanlarla sohbet ederek \'mavi kart\' projesi hakkında bilgi verdi, istekleri dinledi. Marinadaki farklı renkteki kutulara farklı atıkları atan Bakan Kurum, yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

Bakan Kurum, \"Bakanlık olarak denizlerimizi ve doğayı korumak için Sıfır Atık Projesi\'ni başlattık. Bu projenin ilk defa marina ayağı Marmaris\'te hayata geçti. Teknelerin kıyıda bıraktıkları atıkları, verdiği zararları biliyoruz, bunun önüne geçmek için Mavi Kart projemiz mevcuttur. Bu sistemi sıfır atık projesi ile daha da geliştirdik. Tekneler, düzenli olarak atıklarını bırakmak zorundalar. Bunların yapılıp yapılmadığını sıkı denetliyoruz. Bu denetimleri artırarak mavi bayraklı plaj sayımızı artıracağız. Bu projemiz Avrupa Birliği kapsamında ülkemizi daha yukarılara taşıyacak projedir. Bundan sonra geri dönüşüme daha çok ağırlık vereceğiz. Doğayı, canlıları ve özellikle denizlerimizi korumak bizlerin asli görevidir\" dedi.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra, Dalyan\'ın İztuzu Mahallesi\'ne gitmek üzere Marmaris\'ten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Kurum\'un Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı\'na gelişi ve tören mangası karşılaması

- Sahil Güvenlik Hücum botunda Marmaris Körfezi\'nde inceleme yapması görüntü

- Marmaris şehir merkezindeki bir marinadaki Sıfır Atık projesi kapsamında konulan geri dönüşüm materyallerini incelemesi ve bilgi vermesi

- Bakan Kurum\'un kaptanlarla konuşması hatıra fotoğrafı çektirmesi

6 dakika 47 saniye-490 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Bayburt\'ta, \'Organik Ürünler Hasat Şenliği\' coşkusu

BAYBURT\'ta, gen kaynakları bakımından kentin önemli tarımsal üretim merkezi olan ve Aşağı Çoruh Vadisi\'ndeki 18 köyü kapsayan organik ürünler için bu yıl ilki planlanan Organik Ürünler Hasat Şenliği, düzenlenen törenle başladı.

Bayburt Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki organize edilen Aşağı Çoruh Vadisi 1\'inci Organik Hasat Şenliği, Aslandede köyünde bisiklet ve rafting yarışmalarının startının verilmesiyle başladı. Şenliğe, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile çok sayıda kişi katıldı. Şenlik kapsamında çeşitli etkinlik ve yarışmalar yapılırken, Çoruh vadisinden beslenen köylerde hasat edilen ürünler oluşturulan stantlarda da tanıtıldı. Yörede yetişen kavun ve karpuz gibi ürünlerin yer aldığı şenlikte, organik domates gibi ürünlerin de yer aldığı dikkati çekti. Zengin bitki florası bulunan kente özgü bal ise yoğun ilgi gördü.

\'TOPRAK BİZİ DOYURUP BESLEYECEKTİR\'

Etkinlikte konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, uygun üretim yapılması halinde toprağın bereketli olduğuna işaret etti. Memiş, \"Bugün burada bir şeyi gördük; bu düşüncede olan insanların yani siz bilgi çağı ne kadar yukarı çıkarsa çıksın bilgileriniz teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin, siz topraktan kopmayacaksınız. Yine toprakta besleneceksiniz. Toprağın aslıyla oynamadan onu bozmadan, onu yaratılışına uygun olarak işlersek toprak bizi doyuracaktır. Toprak bize verecek, toprak bizi besleyecektir\" dedi.

VALİDEN ORGANİK VURGUSU

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, Bayburt\'un Anadolu\'nun en kadim kentlerinden biri olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, \"Bayburt\'umuz, Anadolu\'muzun en kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi burada da bereketli topraklara sahip. Belki rakımı itibariyle ürünler az yetişiyor ama öz yetişiyor, kaliteli yetişiyor. Artık kimyasalların hayatımızı kuşattığı bir ortamda mümkün olduğunca ilaçlardan kimyasallardan uzak tutulan ürünlerimizi doğal ortamda yetiştirmek gerekiyor. Bu yapılıyor mu? Evet bu köylerimizde, Bayburt\'umuzda bu üretim yapılıyor\" diye konuştu.

Etkinlik, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Etkinlikten görüntüler

-Ürünlerden görüntüler

-Konuşmalar

Süre: 3.59 sn

Haber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) -

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