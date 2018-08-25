DHA YURT BÜLTENİ-14

1)PKK\'NIN AVRUPA\'DAKİ YÖNETİCİSİ SINIRDA YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne\'de Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yaparken yakalandı. MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Bulgaristan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda durdurulan araçta, şüpheli Yılmaz A. yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Yılmaz A.\'nın, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYİ

Ayrıca Yılmaz A.\'nın, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler lisetsinde kırmızı kategorideki \'Sertav\' kod adlı PKK\'lı Ramazan A.\'nın ağabeyi olduğu belirlendi.

EDİRNE, (DHA)-

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2)MUĞLA\'DAKİ TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

MUĞLA\'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla\'ya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilciler akın etti. Son 2 yıldır bayram tatillerinde turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla\'ya, tatil boyunca yaklaşık 5 milyon yerli turist geldiği belirtildi. Yabancı turistle birlikte sayı daha da arttı. Kurban Bayramı tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Marmaris Karayolu Sakar Geçidi\'nde 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler ise yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.Muğla il genelinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 907 polisin görev yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Dönüşe tatilcilerin oluşturduğu uzun araç trafiğinden detay ve genel görüntüler

- Anons.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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3)İZMİR OTOGARI\'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

İZMİR\'de, 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmeyi tercih eden birçok kişi, evlerine dönmeye başlarken, İzmir Otogarı\'nda da yoğunluk yaşandı. İzmir\'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına giden birçok aile, şehre dönmeye başladı. Geçen cumartesi gününden itibaren, sakinliği ve tenhalığıyla dikkat çeken İzmir, tekrar hareketlenmeye başladı. İzmir Otogarı\'nda da, buna paralel olarak yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketleri, tatil dönüşü için ek seferler koyarken, özellikle gelen yolcu bölümünde, yanlarında birçok çuval ve bavullarla gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yolculardan görüntü

- Peronlardan görüntü

- Otobüslerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say\'ın, yaşamını yitiren annesi yazar Ayşe Gürgün Say, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine katılan birçok kişi, Say\'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'nde yaşayan, geçen 21 Haziran\'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fazıl Say\'ın annesi Yazar Ayşe Gürgün Say, dün (cuma) yaşamını yitirdi. Ayşe Gürgün Say için bugün Bitez\'deki Köyiçi Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ayşe Gürgün Say\'ın oğlu Fazıl Say, torunu Kumru Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP\'li eski milletvekili Umut Oran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman, oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, oyuncu Deniz Çakır\'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Cenaze töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan ve Ayşe Gürgün Say\'ı anlatan CHP\'li Tuncay Özkan, \"Cumhuriyete sahip çıkma konusunda politik mücadelelerimizin her bir aşamasında yer aldı. Özellikle Cumhuriyet mitingleri, Biz kaç kişiyiz Hareketi ve sonrasındaki politik mücadelede bizim çok önemli bir destekçimizdi. Kendisini kaybetmiş olmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyorum. Duruşu, mücadelesi bütün arkadaşlarımızca hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Bu sokaklarda insanlar onun sesini, sözünü, avazını hep hatırlayacaklar. Çünkü o bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkma konusunda inanılmaz bir örnekti. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum\" dedi.

Umut Oran ise, \"Gerçekten bugün çok üzüntülüyüz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği\'nin de kurucuları içerisinde yer alan, Cumhuriyetle ilgili Cumhuriyet\'in değerleriyle ilgili hassasiyeti sürekli olarak bu mücadelenin içerisinde yer alan önemli bir aydındı. Aynı zamanda da tabii ki Türkiye\'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan, sevgili Fazıl Say\'ın da annesiydi. Acımız büyük. Aslında uzun zamandır hastanedeki mücadelesini de Fazıl Bey\'in paylaşımlarıyla izliyorduk. Dualarımız onunlaydı ama buraya kadarmış. Mekanı cennet olsun\" diye konuştu.

Selçuk Yöntem de, \"Vedalar çok hüzünlü, çok zordur. Allah rahmet eylesin. Kolay bir an değil ama yaşam devam ediyor. Fazıl\'ın başı sağ olsun diyorum\" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Öncelikle tüm Say ailesinin ve Türkiye\'nin başı sağ olsun diyorum. Çünkü kaybettiğimiz değerler aile kadar Türkiye\'nin de çok büyük kaybı. Önemli bir yazar, dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say\'ın annesi ve hakikaten bir Cumhuriyet kadını. Yaşamında her zaman her daim memleket için, kadın mücadelesi için, Cumhuriyet için, her dakikasını bu anlamda mücadeleye adamış birisi. Ben böyle anlarda sözün bittiğini düşünenlerdenim. Hepimizin başı sağ olsun\" diye konuştu.

Ünlü piyanist Fazıl Say, annesinin tabutu başında kızı ve yakınları ile birlikte başsağlığı dileklerini kabul etti. Ardından öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Fazıl Say, cenaze namazının ardından, annesinin tabutunu dostlarıyla birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. Ardından yazar Ayşe Gürgün Say\'ın cenazesi, Bitez Mezarlığı\'na toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Camiden genel detay görüntüler,

- Fazıl Say\'ın taziyeleri kabul etmesi.

- Cenazeye katılan ünlü isimlerin görüntüler ve röportajlar.

- Cenaze namazının kılınması.

- Tabutun cenazr aracına taşınması.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)



