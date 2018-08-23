DHA YURT BÜLTENİ-14

ALEYNA\'NIN EVİNDE HELALLİK İSTENDİ

Antalya\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır\'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır cenazesi morgdan alınarak evine getirildi. Cenaze aracının geldiği esnada büyük üzüntü yaşandı. Anne Hülya Budanır kızının son defa tabutuna dokundu. Gözyaşlarına boğulan anne Hülya, baba Şahimerdan ve kız kardeş Hilal Budanır yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Anne Hülya Budanır, \"Hayallerin vardı, gelinlikle ayrılacaktın bu evden\" diye ağıt yaktı. Cenaze aracının ayrılmasının ardından aile bireylerinin elleri birbirine kenetlendi. Aleyna Hatun Budanır\'ın cenazesi ikindi vakti Döşemealtı TOKİ Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Annenin cenaze aracına doğru ağlayarak gitmesi

- Bayılan bir kadının görüntüsü

- Ağlayan kızlardan görüntü

- Sağlık ekiplerinin bayılan kadına müdahalesi

- Annenin cenaze aracındaki tabuta ağlaması ve konuşması

- Anne ve yakınlarının ağlaması

- Hocanın helallik istemesi

- Ağlayan annenin hakkını helal etmesi

- Aleyna\'nın ağlayan arkadaşlarından görüntü

- Babanın dua etmesi

- Annenin \'arkadaşların burada annem\' diyerek ağlaması

- Anne ve kız kardeşin ağlaması Anne ve kız kardeşin görüntüsü

276 MB - 2.30\'



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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ALEYNA\'NIN EVİNDE HELALLİK İSTENDİ (2)

Cenaze namazı kılındı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı ve camiden görüntü

- Tabutun üzerindeki duvaktan görüntü

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin cenaze aracına taşınması

- Detaylar

226 MB – 2.22’

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Bingöl\'deki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi (2)

YILDIRIM AİLESİ DE AFŞİN\'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis\'ten Jandarma Özel Harekat\'ta görev yapan Uzman Çavuş Cuma Yıldırım\'ın yanına giderken Bingöl\'de meydana gelen trafik kazasında ölen 8 kişiden İmirza Yıldırım (61) ile eşi Adalet Yıldırım (62) ve kardeşi Eyüp Yıldırım\'ın (59) cenazeleri, yapılan otopsilerin ardından memleketleri Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesine getirildi. 3 kişi için ikindi vakti Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım\'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Bitlis\'te anne- babası ile amcasını beklerken ölüm haberi alan Cuma Yıldırım, törende güçlükle ayakta durabildi. Namaz kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra omuzlara alınan İmirza Yıldırım, Adalet Yıldırım ve Eyüp Yıldırım\'ın cenazeleri, Karagöz Mahallesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

\'BERABER GİDELİM\' DEYİP, YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan 5 çocuk babası Eyüp Yıldırım\'ın, Almanya\'da çalıştığı ve tatil için Afşin\'e geldiği belirtildi. 3\'ü kız 4 çocuk sahibi İmirza ve Adalet Yıldırım çiftinin oğulları Cuma Yıldırım\'ı görmek istediğini söylemesi üzerine Eyüp Yıldırım\'ın \"Beraber gidelim\" dediği, ağabeyi ile yengesini otomobiline bindirip, dün saat 09.30\'da yola çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabutlar

- Cuma Yıldırım\'ın (Siyah üzerine beyaz çizgili tişörtlü) dua etmesi

- İmirza Yıldırım\'ın cenaze namazının kılınması

- Cuma Yıldırım\'ın namaz kılması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutların taşınması

- Eyüp Yıldırım (solda), İmirza Yıldırım (ortada) ve Adalet Yıldırım\'ın (sağda) sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 348 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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\'MUTLU ŞEHİR\' SİNOP\'TA TATİLCİ PATLAMASI

KARADENİZ\'in Bodrum\'u diye adlandırılan Sinop\'ta, \'Kurban Bayramı\' tatili için \'Mutlu şehir\' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları kentte tatilci patlamasına neden oldu. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Arife ve Bayramın ilk iki güne kente 105 bin aracın giriş yaptığını belirterek 50 bin olan merkez nüfusun 100-150 bine çıktığını söyledi. Kent merkezine gelen tatilciler araçlarıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) \'2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması\'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop\'ta, Kurban Bayramı tatili için \'Mutlu şehir\' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları karşılığını verdi. Kent merkezi nüfusu yaklaşık 50 bin olan Sinop\'ta tatilci akını yaşandı. Arife ve bayramın ilk iki günü Sinop\'a 105 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Bölgedeki yerli turistler bayram tatillerini geçirmek için Karadeniz\'in Bodrum\'u olarak adlandırılan Sinop\'u seçti. Otellerdeki doluluk oranını yüzde 100\'a ulaştığı belirtilirken yaşanan yoğunluk kent içindeki trafiğe de yansıdı. Özellikle kent merkezine gidiş istikametinde yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih, Sakarya , İskele, Gazi Caddeleri ile Uğur Mumcu Meydanı güzergahında trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşların park yeri bulma sıkıntı yaşadıkları belirtilirken alışverişin hareketlenmesi ise esnafın yüzünü güldürdü. Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği kentte Akliman, Gelincik, Bahçeler, Yuvam plajlarında da tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, uzun yılardır görülmemiş bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek \"Gerçekten artarak devam eden bir yoğunluk var. Arife ve bayramın ilk iki günü Sinop\'a giren araç sayısı 105 bin. Bütün sahiller tıka basa dolu durumda. Hava çok güzel. Sinop\'a gelen insanlar rahat ediyorlar, istedikleri şekilde tatillerini geçirebiliyor. Bu yoğunluk beklentinin üzerinde olan bir yoğunluk oldu. Çay bahçelerinde bile oturacak yer yok. Oteller ağzına kadar dolu. Bu yıl patlama yaşandığını düşünüyorum. Bir kentin trafiğinin bunu kaldırması tabii ki çok güç. Esnaf açısından da çok sevindirici bir durum. Belediye olarak yoğunluğu tahmin ederek bir planlama yapıp tedbir aldık ancak bu kadarını beklemiyorduk. Şu ana kadar bir problem olmadı. Birden bire kent merkez nüfusu 50 binden 100-150 bine çıktığını için tabi zorlamalar yaşanabiliyor. Burada mutlu insanlar bir arada yaşıyorlar. Gergin olanlar varsa buraya gelip mutlu olsunlar. Mutla olarak buradan ayrılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sinop’un caddeleri ve sahillerinden drone görüntüsü

-Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerden drone görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE:3:23 Dk) (BOYUT:375 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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