DHA YURT BÜLTENİ 14

Tunceli\'de patlama: 1 kadın ağır yaralı

TUNCELİ (DHA) - Tunceli\'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasırndaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü\'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş\'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ\'a sevk edildi. Gönül Parlak\'ın İstanbuil\'da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli\'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç\'in akrabası olduğu öğrenildi.



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Alevler 8 hektar fıstık çamı ormanını küle çevirdi

İZMİR\'in Bergama ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlüke söndürülürken 8 hektar fıstık çamı ormanı kül oldu.

Bugün saat 12.30 sıralarında Bergama\'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi Bozgundere Mevkisi\'ndeki fıstık çamı ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı\'na bildirdi. Bölgeye, ilk olarak Bergama Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 4 arazöz sevk edildi. Daha sonra takviye olarak İzmir, Manisa, Balıkesir orman müdürlüklerinden toplam 4 yangın söndürme helikopteri 1 dozer ve

20 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinleri de kürek ve ellerine geçirdikleri çalılarla alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 2 saat içinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık fıstık çamı ormanı alevlerden zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Mahalle sakinlerinin söndürme çalışmalarına destek vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Malatya\'da bayramlaşma töreni düzenlendi

MALATYA protokolü ile vatandaşlar, düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Malatya Valiliği\'nin tarafından, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Nikah Sarayı\'nda düzenlenen bayramlaşmaya; Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayan, İl Emniyet Müdürü Ömer Oral, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Malatyalıların bayramını kutladı. Son olarak konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, İslam aleminin bayramını kutlayarak, \"Bayramlar bir birimize kardeşliğimiz gösteren günlerdir. Programa katılarak, birlikteliği gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntü

- Bayramlaşmalar

- Protokol

- Selamlaşmalar

- Vali Ali Kaban\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA (DHA)

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kütahya\'ya \'dolu\' sürprizi

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da dolu ve ardından yağan sağanak yağmur, bayram ziyaretine giden vatandaşları sokakta hazırlıksız yakaladı.

Akşam saatlerinde yağan dolu ve yağmur, Kütahya kent merkezinde etkili oldu. Kurban bayramı için ziyarete gidenler ve kent merkezinde dolaşanlar ilk olarak fındık büyüklüğündeki doluya, ardından da sağanak yağmura yakalandı. Sağanak yağmur kent merkezindeki sokak ve caddeleri göle dönüştürdü, bazı evlerin bodrum katlarını sel suları bastı. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.

Görüntü dökümü:

-Dolu ve sağanak yağmur yağışı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Gaziantep’te bayramlaşma

GAZİANTEP\'te Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ali Yerlikaya, sürücüleri bayram trafiği nedeniyle uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Polisevi bahçesinde düzenlenen valilik törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Ali Yerlikaya, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Yerlikaya burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürücüleri uyararak, “Ülkemizin ve şehrimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Huzurla, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geçirmelerini diliyorum. Yolcularımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Mala yada cana gelecek kazayla ilgili İçişleri Bakanlığımız çok güzel tedbirler aldı. Bunu kendi şehir hudutlarımız içinde en güzel şekilde uyguluyoruz. Başta askerlerimiz olmak üzere, polislerimiz, hastanelerde çalışanlarımız, biz bayram tatilindeyiz ama bize hizmet eden tüm kamu çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Vali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından kokteyl düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayramlaşmanın düzenlendiği yer

- Törene katılanlar

- Vali Yerlikaya\'nın katılımcılarla tokalaşması

- Vali Yerlikaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)

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