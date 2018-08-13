DHA YURT BÜLTENİ 14

1)TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE BEBEĞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek ile annesi öldü, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra taklalar atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere saplandı. Kazada otomobilden savrulan anne Zeynep Yolcu (39) olay yerinde, bebeği Zeynep Sare Yolcu (1) ise hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede\'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kaza yapan araç

-Ekiplerin çalışmaları

-Yoldaki trafik

-Detaylar

Süre: 01.44-Boyut: 196 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

====================================================

2)ÇEKİRDEKLERİ KURUTMAK İÇİN ÇEVRE YOLUNU KAPATTILAR

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan \'İnegöl Alası\' yetiştiren üreticiler ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi çevre yolunun bir şeridini kapatmakta buldular. Ayçiçeğini karayoluna sererek kurutmak isteyen üreticiler bu konuda kendilerine geniş ve tehlike oluşturmayan yerlerin tahsis edilmesini istediler. Türkiye\'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan \"İnegöl Alası\" nı yetiştiren üreticiler mahsüllerini kurutacak yer bulamamaktan yakınıyorlar. Üreticiler ay çiçeklerini bu yılda kurutmak için Ahmet Türkel Çevreyolu \'üzerindeki bir şeride serdiler. Akbaşlar Mahallesi\'nde ay çekirdeği yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Şaban Çakır, \"Çekirdeklerimizi ayırdık. Bu günde kurutmaya başladık. Çevre yolunun bir şeridini kapattık. Burada kurutmak daha iyi oluyor. Yaklaşık bir kilometrelik şeride ürünlerimizi serdik. Havalar iyi giderse bir hafta içersinde çekirdekler tamamen kurutulmuş olur\" dediler.

Ay çekirdeklerini her yıl bu şekilde kuruttuklarını söyleyen Çakır geçen sene kilosunu 6 liraya sattıkları çekirdeğin fiyatının bu yıl 4 liraya kadar düştüğünü sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Genel görüntü

-Çiftçi açıklama

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===============================================

3)KAZADA AĞIR YARALANAN EMİNE, YAŞAMA TUTUNAMADI

GAZİANTEP\'te freni boşalan servis midibüsünün çarptığı Emine Çalışkan (7), hastanede 2 ayı aşkın süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ocaklar Mahallesi\'nde bulunan Hasip Dürri Caddesi\'nde 7 Haziran\'da meydana gelen kazada Osman Yırtıcı yönetimindeki 27 S 3609 plakalı midibüsü, rampadan inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen midibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Göçer yönetimindeki 27 FP 827 plakalı otomobil ve sürücünün ismi öğrenilemeyen, Emine Çalışkan\'ın da üzerinde bulunduğu 27 BKB 98 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil ve motosikleti beraberinde sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Emine Çalışkan, bugün yaşamını yitirdi. Emine Çalışkan\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Emine Calışkan\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

==================================================

4)DİYARBAKIR\'DA DOKTORUN HASTA YAKINI TARAFINDAN DÖVÜLMESİNE TEPKİ



DİYARBAKIR\'da, sağlık çalışanları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin acil servisinde görevli doktorun hasta yakınları tarafından dövülmesine tepki gösterdi. Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya, \"Bizler yaşatmaya çalışırken, yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz\" dedi.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin acil servisinde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu, geçen cumartesi günü, yaklaşık 10 hasta yakını tarafından dövüldü. Azizoğlu\'nun, hasta yakınlarının saldırısı sonucu burnu kırıldı. Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Diş Hekimleri Odası ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, Dicle Acil ve Travmatoloji Hastanesi\'nin önünde bir araya gelerek, açıklama yaptı. Dr. Ahmet Azizoğlu\'na yönelik saldırıyı kınayan sağlıkçılar, \'Sağlıkta şiddet sona ersin\' yazılı pankart açtı.

\'YAŞATMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMLARIMIZDAN OLMAK İSTEMİYORUZ\'

Basın açıklaması, sağlık çalışanları adına Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya tarafından okundu. Mesutkaya, acil serviste görevli Dr. Azizoğlu\'nun hasta yakınlarınca darbedildiğini söyledi. Sağlık kuruluşlarında, her gün ortalama 30 şiddet olayının meydana geldiğini kaydeden Dr. Mesutkaya, şunları söyledi:

\"Arkadaşımızın bu saldırıda gözlüğü ve burnu kırılmış, ayaklarında ise incinme meydana gelmiştir. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bizler yaşatmaya çalışırken, yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Mesleğimizi icra ederken, hastalarımıza yeterli süre ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği\'nin defalarca dile getirdiği \'Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası\'nın bir an önce çıkarılarak, şiddet uygulayanlara hapis cezasını yasallaşması sağlanmalıdır. Bu uyarılarımızın ve önerilerimizin hayati önem arz ettiğini tekrarlıyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaralanmak, hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Bu şartlarda çalışmak istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenebileceğini, hekim- hasta ilişkisinin normal haline dönebileceğini düşünüyoruz.\"

Serdar SUNAR-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

==================================================

