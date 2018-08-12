DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MANİSA\'DA ORMAN YANGINI

MANİSAN\'nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı.Soma ilçesi Göktaş Mahallesi\'nde ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yangından görüntüler.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)

========================================================

2)DENİZDE KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

ZONGULDAK\'ta, önceki gün serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir(19) kaybolurken, arama çalışmaları 3\'üncü günde havadan ve denizden devam etti. Cuma günü Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde denize giren Hayrettin Taşdemir dalgalara kapılarak kayboldu. Cuma gününden bu yana devam eden arama çalışmaları denizde dalgaların durulmasının ardından hız kazandı. Çalışmalarının 3\'üncü gününde Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri, dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarla denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir aranıyor. Arama çalışmaları aynı zamanda helikopter ile havadan da yapılıyor. Ağrı\'dan 1 ay önce kente inşaatta çalışmak için ağabeyi ile birlikte gelen talihsiz gencin yakınları, acı haberi duyunca Zonguldak\'a geldi. Aile için Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından çadır kuruldu. Arama çalışmalarını deniz kenarından takip eden gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Arama çalışmalarından detaylar

Dalgıçların arama çalışmasından detaylar

Sahil Güvenlik Helikopterinin havadan arama çalışmasından detaylar

Süre: (1:23) Boyut: (359 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-ZONGULDAK, (DHA) -

========================================================

3)GELİNİ BABA EVİNDEN VİNÇLE ALDILAR

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde baba Ayhan Gül, bugün evlenecek olan oğlu Cihan Gül ile gelini Melda Ülker\'e sürpriz yaptı. Ayhan Gül, gönderdiği vinçle, oğlunun gelini evinden alıp nikah salonuna götürmesini sağladı.İzmir\'in Torbalı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesi\'nde ilginç bir gelin alma yaşandı. Bugün evlenecek olan Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, vinç yardımıyla kız evinin 4. katından aşağıya inerek nikah salonuna gitti. Damadın babası Ayhan Gül\'ün aklına gelini vinç yardımıyla baba evinden çıkartmak geldi ve çifte sürpriz hazırladı. Vinç gelinin evinin önüne getirildi. Yükseklik korkuları bulunduğu öğrenilen çiftten damat, gelini balkondan çıkararak, çevredekilerin alkışları arasında vinçle aşağıya indirdi. Çift daha sonra Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi\'nde bulunan nikah salonuna gitti.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çiftin vinç yardımıyla indirilerken görüntüleri

Haber: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

=======================================================

4)BIÇAKLA YARALANIP ÖLDÜ, ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar\'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi\'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fuat Konar\'ı bıçakla yaralanmış buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk sahibi Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Fuat Konar\'ın 2 ay önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Olayın meydana geldiği bina

- Olay yerinden detay

- Fuat Konar\'ın sağlık fotosu

- Fuat Konar\'ın N.T. ile fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

========================================================