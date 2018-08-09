DHA YURT BÜLTENİ 14

Ağrı\'ya şehit ateşi düştü



AĞRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç\'ün (23) acı haberi, Ağrı\'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Çukurca\'nın Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1\'i ağır 6 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, ağır yaralı Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ömer Güç’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verldi. Akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı\'na gelmesi beklenen cenazenin, yarın cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

==============

Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü(2)

MAĞARADA SİLAH, MÜHİMMAT VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi\'nde 1 özel harekat polisin şehit, 8 özel harekat polisini yaralayan 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü mağarada, yapılan aramalarda silah, mühimmat, el bombaları ve terör örgütüne ait kıyafet ile mağaraya yakın Çamdalı mezrasındaki bazı evlerde ise uyuşturucu yapımında kullanılan asit anhidrit, soda ve pres makinesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü Çamdalı mezrası kırlasında iki teröristin etkisiz hale getirilidği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada şöyle denildi:

\"03.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yukarıölçekli Köyü yakınlarında 1 polis özel harekât personelinin şehit olması ve 8 polis özel harekât personelinin de yaralanmasına neden olan, konvoya el yapımı patlayıcı madde (EYP) ile saldırı olayının faili 2 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen Şehit Polis Memuru Recep Emre Yılmaz Operasyonu kapsamında 08.08.2018 günü saat: 10.30 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı kırsal alanında bulunan bir mağarada tespit edilmiştir. Yapılan \'teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışma sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu saat: 18.00 itibariyle etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonra mağarada yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde;1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 RPG-7 roketatar, 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, 1 el bombası,3 roket sevk fişeği,1 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 1 el telsizi, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 akü, 1 mutfak tüpü, 1 odun testeresi ve 3 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesine 600 m mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çamdalı mezrasındaki bazı ev ve eklentilerinde aynı gün yapılan arama sonucunda ise eroin yapımında kullanılan; 1.177 litre asit anhidrit (52 adet bidon içerisinde), 97,7 kilogram soda, 1 pres makinası ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\"

===============



AK Parti\'li Geldi: CHP teklif verirse değerlendirilir

ZONGULDAK,(DHA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, \'Yerel seçimler erkene alınacak mı?\' sorusu üzerine, \"Ak Parti ve MHP\'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil.\" dedi.

Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı\'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'na katılan Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi. Bu seçim ile ilk kez yasama ve denetim meclisi seçildiğini, iktidar yetkisini de milletin Cumhurbaşkanına devrettiğini ifade eden Geldi, \"Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçimlerden sonra değerlendirme toplantıları yaptık. Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir daha ki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir. Ama tabi ki biz bu sürede seçmenin verdiği mesajı değerlendirmek sureti ile belediye başkanlarımızı yerinde dinleyerek 31 Mart 2019 günü yapılacak seçimler ile ilgili sürece katkıda bulunmak ve daha iyi hizmetler sunmak, milletimizin gönlünde taht kurmak için neler yapılabilirizi masaya yatıracağız.\" dedi.

CHP TEKLİF GETİRİRSE ERKEN SEÇİM DEĞERLENDİRİLİR

Mehmet Geldi, bir gazetecinin \'Seçimler erkene alınacak mı?\' sorusu üzerine, \"Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP\'nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.\" diyerek cevapladı.

Görüntü Dökümü

-Toplantı salonudan detay

-Mehmet Benli\'nin konuşması

Süre: (2.44) Boyut: (306 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

============

Kırklareli\'nde hayvan atıkları derelere karıştı

KIRKLARELİ\'nin Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olmayan 8 hayvan çiftliğinin hayvan gübresi biriktirme havuzlarından atıklar Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere\'ye karıştı. Dere kısa sürede simsiyah akmaya başlarken, Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez 4050 dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama havuzunun tüm çevreyi kirleterek etkilediğini söyledi.

Kırklareli\'nde merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzlarından çevresindeki Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere\'ye atık karıştı. Bölge halkı iki yıldır havuzda tutulan hayvan dışkılarının derelere sızdığını ve çevrede yapılan tarımı büyük oranda etkilediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Havuzdan sızan atıkların dereleri simsiyah hale getirdiğini anlatan Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez, \"Bölgemizdeki 8 hayvan çiftliğinin atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık olarak 4 bin dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yerinden bahsediyoruz. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı, sahiplerinin iflas ettiğini ve birinin de FETÖ/PDY soruşturması geçirdiğini duyduk. Havuzdan atıklar bir anda boşaltıldı. 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik ve yerinde inceledik bilerek patlatıldığını düşünüyoruz. Derelerimiz bir anda kirlendi. Buradan tarım alanları sulanıyordu. Çocuklarımız berrak olan dere kenarlarında vakit geçirip oynuyorlardı. Herkese haber gönderdik çocukları derelerden uzak tutuyoruz. Ayrıca şuanda tarım alanları içinde sulama yapamıyoruz. Bizim için büyük felaket\" dedi.

Bayramdere köyü sakinlerinden Mehmet Yurttaş da atıkların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini ve sulama yapamaz duruma geldiklerini belirterek, \"Bizim köyümüzde 8 hayvan çiftliği var. Bunlar 2 yıldır çalışmıyor. Hayvan çiftliklerinde gübreler için ortak havuz yapıldı. Gübre havuzu patlamış çevre köylerdeki dereler hayvan dışkılarına karıştı. Burada çiftçiler sulama yapamaz duruma geldi\" şeklinde konuştu.

Mehmet Önder de gübre havuzlarından atıkların bir anda derelere karıştığını ve her yerin şuanda bataklık haline geldiğini belirterek, \"Aninden havuzlar patladı, her yer bataklık oldu. Sinekler doldu. Tarlalardaki meyve sebze ürünlerimiz, hayvan atıkları nedeniyle asit içerisinde kaldı. Şuan ne yapacağımız bilmiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Gübre havuzu

-Havadan görüntüleri

-Dereye karışan atıklar

-Dereler ve çevresi

-Muhar Dönmez ile röp.

-Köylülerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

==============

Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN\'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada; iddiaya göre, bariyerler kapalı olmasına rağmen, görevlinin \'dur\' ihtarına uymayan Furkan Sanır elektrikli bisikletiyle demir yolu sahasına girdi. Bisiklete, Adana-Mersin seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Furkan Sanır yaşamını yitirirken, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı. Görmez, Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Geçit tabelasının görüntüsü

- Geçitten genel görüntü

- Hemzemin geçitten aracın geçmesi

- Elektrikli bisikletin savrulduğu noktadan görüntü

- Bisikletin detay görüntüsü

- Elektrikli bisiklet ve vatandaşların görüntüsü

- Hemzemin geçitin genel ve detay görüntüsü

- Mersin-Adana seferini yapan trenin geçişi

BOYUT: 118 MB SÜRE: 01\'00\"



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

================

Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7\'si çocuk 9 ölü (6)

CENAZELER İZMİR\'E GETİRİLDİ

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeye çalışan ve bindikleri botun batmasıyla denize düşerek yaşamlarını yitiren 2\'si kadın, 7\'si çocuk 9 kişinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindirdikleri belirtilen insan kaçakçılarının belirlenip yakalanması için de çalışma başlatıldı.

KUŞADASI (Aydın), (DHA)

============

Tren yolcuları, heyelandan kapanan yolun açılmasını halay çekerek bekledi

ERZİNCAN\'da aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Erzincan- Sivas Demir Yolu\'ndaki istasyonda kalan tren yolcularının, halay çekerek yolun açılmasını beklediği görüntüler ortaya çıktı.

Erzincan\'da etkili olan yoğun yağış sonucu dün akşam saatlerinde heyelan meydana gelirken, Erzincan- Sivas Demir Yolu\'nda ulaşım durduruldu. Kemah Eriç mevkisindeki heyelan yüzünden kapanan demir yolunda Erzincan- Divriği seferini yapan raybüsteki 400 yolcu da istasyonda bekletildi. Yolun açılması için bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, bölgeden geçen davul- zurna ekibi, istasyonda bekleyen yolcuları gördü. Ekibin istasyona gelip, davul ve zurna çalmasıyla yolcular da oynamaya başladı. Kemah Kaymakamlığı\'nca da yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu anlar, bazı yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Yolcular, davul- zurna eşliğinde halay çekerken, 3 saatlik çalışma sonucu demir yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İstasyonda bekleyen trenden görüntü

-Trendeki yolculardan görüntü

-Zurnacıdan görüntü

-Zurna eşliğinde halay çeken yolculardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

================

Kocaeli\'de \'Asya kaplan sivrisineği\' alarmı

KOCAELİ\'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde \'Asya kaplan sivrisineği\'nin görülmesi üzerine ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Sivrisineğin ısırdığı kişilerde kaşıntı ve ödeme neden olduğu belirtilirken, rahatsızlanan bazı vatandaşların hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.

Son günlerde özellikle İzmit ve Kartepe ilçelerinde çoğalan sivrisineklerin ısırdığı bazı kişiler hastanelere başvurdu. Sivrisineklerin ısırdığı yerlerde aşırı kaşıntı ve ödem oluştuğu belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sivrisineklerin ürediği bölgelerde ilaçlama yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin 66 kişiden oluşan 21 ekibi, sineklerin üreme alanları olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, rögar, foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kartepe Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rahatsızlıklara neden olan sivrisineğin türünün \'Asya kaplanı sivrisineği\' olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı. Açıklamada, Güneydoğu Asya\'da birçok tropikal hastalığın kaynağı olarak gösterilen \'Asya kaplan sivrisineği\'nin iklim değişikliği ile birlikte Avrupa\'dan sonra Türkiye\'de de görülmeye başlandığı belirtildi. Kartepe\'de bazı bölgelerde söz konusu sivrisineğin görülmesi sonrasında ekiplerin harekete geçerek, ilaçlama yaptığı ve vatandaşlara uyarılarda bulunduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, sivrisineklerin üremesine olanak sağlayan her türlü su birikintisi ile kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi malzemelerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya biriken suların sık sık değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki su birikintilerinin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokunun önüne geçilmesi istendi.

ÇİFTÇİLERE UYARI

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların \'Asya kaplan sivrisineği\' konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Söz konusu sineğin ısırmasıyla vücutta ödeme neden olduğu kaydedilirken, her türlü şartta üremeye yatkın olmasından dolayı da çok dikkatli olunması istendi. Özellikle ahırların kireçlenmesi gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rögarların ilaçlanması

Sulak alanların ilaçlanması

Derenin ilaçlanması

İZMİT (Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========

Sele kapılan köpek kurtarıldı

Ordu\'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı. Sele kapılan bir sokak köpeği suda sürüklendi. Dere ortasında bir adacığa sığınan köpeği gören vatandaşlar Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Vatandaşlar kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda aldı. Kurtarılan köpek daha sonra çevrede gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeğin kurtarılması

-Çevreden görüntüler

HABER: İnan KALYONCU KAMERA: Nedim KOVAN-Emre KOLTUK/ORDU-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================

Kuyuya düşen gebe inek kurtarıldı

DENİZLİ\'nin Buldan ilçesi Kırsal Beyler Mahallesi\'nde otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen gebe inek, iş makinesiyle kurtarıldı.

Beyler Mahallesi\'ndeki arazide otlayan bir inek, bugün saat 10.00 sıralarında, yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştü. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri, olay yerine gönderildi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü. İtfaiye ekibi, ineği kuyudan çıkarmak için farklı bir kurtarma yöntemini seçti. Olay yerine iş makinesi çağrıldı. Tepede bulunan kuyunun yamaç aşağı kalan kısmı kazıldı. Adeta kuyunun yanından yol açılıp, ineğin çıkarılması sağlandı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek, kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kuyudaki inekten görüntü

- Kuyunun kazılmasından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İneğe ulaşılmasından görüntü

(KJ Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)