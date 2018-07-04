DHA YURT BÜLTENİ-14

1 - Çocuk tacizi şüphelisine mahalleliden dayak



GAZİANTEP\'te, 2 çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen ismi öğrenilemeyen bir kişi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 60 yaşlarındaki bir kişi, 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek çocuğu bir apartmanın garajına eşya taşınacağını söyleyerek yardıma çağırdı. Şüpheli, 2\'şer lira vererek garaja götürdüğü çocuklara cinsel tacizde bulundu. Tacizin ardından apartmandan ayrılan şüphelinin peşinden çıkan çocuklar, mahalledeki esnafa durumu anlattı. Bunun üzerine esnaf ve mahalle sakinleri, kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. Bir mahalle sakini, olayı cep telefonu ile görüntüledi. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, çocukları taciz ettiği ileri sürülen kişiyi önce hastaneye ve burada ayakta yapılan tedavisinin ardından da gözaltına alıp sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Tacize maruz kalan çocuklar da bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Mahalledeki esnaftan Sinan Güney, çocukların tacize uğradıklarını söylemeleri üzerine olayın yaşandığını belirterek, “Biz iş yerinde çalışıyorduk. Bir anda her yer kalabalık oldu. Çocuklar gelip bize olayı söylediler. Biz ilk etapta inanmadık. Daha sonra kendisi itiraf etti. Bu durumu kimse kabul edemez. Herkes olaya müdahale etti, daha sonra da polisler alıp götürdü dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tacizciye dayak atılması

- Sinan Güney ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

180 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - \'Cinsel saldırı\' ile suçlanan baba: Kredi kartını vermediğim için iftira attı

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA) - BURSA’da kızı Z.K.\'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. (57), duruşmadaki savunmasında, \"Kızım, kredi kartını vermediğim için bana iftira attı\" dedi. Z.K. de babasına öfkelendiği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Bursa\'da geçen yıl Temmuz ayında polise başvuran Z.K., annesinden ayrı yaşayan babası M.K.’nin, evde yalnız oldukları sırada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan M.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

M.K. hakkında Bursa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.K., suçlamayı kabul etmedi. M.K., \"Geçen yıl hastanede kalp ameliyatı oldum. Hastanede yatarken kızım benden kredi kartını istedi. Kredi kartını kendisine vermedim. Buna sinirlenen kızım bana iftira attı. İddialar doğru değildir. Zaten şu anda bana kendisi bakıyor\" dedi.

Babası ile geldiği duruşmada Z.K. de \"Kredi kartını vermeyince öfkelendim. Kızdığım için polise öyle ifade verdim. Zaten şu anda bile babamla birlikte aynı evde yaşıyoruz\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.

Duruşma sonunda baba ve kızı adliyeden birlikte ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cep telefonu ile çekilmiş

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Bisikletli tacizci için 31 yıl hapis istendi - YENİDEN



Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. (8) ile Z.B.\'ye (13) cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol\'un (31), 31 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, Ocak ayında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K. evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet Elibol, küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet Elibol, iddiaya göre daha sonra R.K.\'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol\'u aynı mahallede yakaladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol\'un bir hafta önce de Z.B.\'yi taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tutuklanan Mehmet Elibol, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol, duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında, sanığın R.K.\'ye \'basit cinsel istismar\' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.\'ye \'nitelikli cinsel istismar\' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ

Mehmet Elibol\'un, 2015 yılında benzer suçtan Antalya\'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur\'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. Elibol\'un cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

Emniyetten görüntü

Taciz anı güvenlik kamerası

Adalet Sarayı\'ndan görüntü

Zanlının asayiş şubeden çıkarılarak, polis aracına bindirilmesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4 - 14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden memur tutuklandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki erkek çocuğunu evinde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kamu kurumunda memurluk yapan Serdar Yaşaroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olan Serdar Yaşaroğlu\'nun evine küçük yaşta bir çocuğun girmesi, mahalle sakinlerini şüphelendirdi. Mahalle sakini bir grup, çocuğun tacize uğrayabileceğini düşünerek Serdar Yaşaroğlu\'nun evini bastı. Girdikleri evde küçük çocuğu taciz ettiği düşünülen Serdar Yaşaroğlu\'nu tekme tokat döven mahalleli, bu kişinin otomobilini de ateşe vererek yaktı. İhbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Serdar Yaşaroğlu, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tacize uğradığı iddia edilen M.S. isimli çocuk ise devlet korumasına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binası (Arşiv)

- Polis ekipleri (Arşiv)

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-(DHA)

99 MB

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5 - Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Ofis kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden gelerek ilçe merkezine dönen Kadiriye Peksak yönetimindeki 43 HP 404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki Selçuk Eyvaz\'ın kullandığı 35 ZP 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavi edildi.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Afyonkarahisar istikametinden gelen Kadriye Peksak\'ın kullandığı otomobilin kavşaktan ilçe merkezine döndüğünde Selçuk Eyvaz\'ın kullandığı otomobille çarpıştığı görüldü. Kontrolden çıkan Eyvaz\'ın otomobilinin yol kenarındaki durağa çarptığı görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasında görüntü anı

-Kaza yapan otomobillerden değişik açılardan görüntü

-Yine Güvenlik Kamerasından kaza anı görüntü

154 MB /// 01.23ö

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)

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6 - Kocaeli\'de haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, 371 polisle yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 115 ekip halinde 371 polisin katıldığı operasyon sabah 05.00 sıralarında başladı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda başta silahla yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan haklarında 1 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 32 kişi gözaltına alındı. 32 kişi ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin baskınından görüntü

Evlerde arama yapılması

Gizli bölümlere bakılması

Gözaltına almalar

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