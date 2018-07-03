DHA YURT BÜLTENİ-14 

1)AMCASININ \'DEAŞ KOMUTANI\' DİYE İHBAR ETTİĞİ SANIĞA TAHLİYE

KAYSERİ\'de, DEAŞ terör örgütü içinde \'komutan\' olduğu iddiasıyla öz amcası R.E.H. tarafından ihbar edilerek tutuklanan Suriye uyruklu Velid El Hasan (26) tahliye edildi.

Kayseri\'de, geçen 12 Nisan\'da amcası R.E.H. tarafından, hakkında, DEAŞ\'ın Menbiç\'teki komutanları arasında yer aldığı iddiasıyla ihbarda bulunulması sonrası işsiz Velid El Hasan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ şüphelisi El Hasan, Adli Tabiplik\'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Velid El Hasan ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan El Hasan, Suriye\'nin Menbiç kentinde DEAŞ saflarında yer aldığı iddialarını redderek, beraatini istedi. Mahkeme başkanının, amcası tarafından ihbar edildiğini söylemesi üzerine El Hasan, \"Amcam ile aramızda herhangi bir husumet yoktu. Neden böyle bir ihbarda bulundu, bilmiyorum. DEAŞ\'ın komutanı olduğumu söylemiş. O dönemde Suriye\'de imamdım. İmam olan herkesi orada komutan görürlerdi\" cevabını verdi. DEAŞ ile irtibatı olmadığını da öne süren Velid El Hasan, \"DEAŞ bizim bölgemize geldiğinde imamlık görevimi yapmaya devam ettim. 50 dolar karşılığı imamlık mesleğimi yapıyordum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Velid El Hasan\'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz\'a erteledi.



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

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2)ÇANKIRI\'DA TELLERE TAKILAN LEYLEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ÇANKIRI Esentepe Mahallesi\'ndeki elektrik tellerine takılan leylek, Belediye İtfaiye ekipleri yardımı ile kurtarıldı. Çankırı\'nın Esentepe Mahallesi\'nde elektrik direği üzerine yuva yapan leyleğin çarparak tellere takıldığını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme aracının merdiveni yardımıyla leyleğin yuvasının bulunduğu alana çıkarak ayağına dolanan telleri açtı. Kurtarma operasyonu sonrasında leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri gözetiminde bakımı ve kontrolleri gerçekleştirilerek yuvası da temizlendi. Leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Leyleğin zor durumda olduğunu gören mahalle sakinlerinden İsmail Ataçam, \"Arkadaşlar buradayken ben geçtim tesadüfen. Geçerken durumu anlattılar bende gerekli yerleri aradım. Daha sonrasında ekipler geldi. Kurtarmak için çaba gösterdiler. Şuanda leyleğin durumu iyi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Leyleğin kurtarılması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Leyleğin su ile tedavisi

-Detaylar

-Röportaj

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

Boyut: 111 MB - Süre: 1,30\'

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3)HIRSIZLIK ÇETESİ KAMERADAN YAKALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 5 ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, İnegöl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Yakalanan 6 şüphelinin hakkında toplam 41 ayrı suç dosyasının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

5 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK

6 Mart 2018 tarihinde Yeniceköy Mahallesi Mobilya Caddesi\'ndeki bir mobilya firmasından 4 bin lira değerindeki tabletin çalınması, 20 Haziran\'da Şehitler Mahallesi\'ndeki bir başka mobilya mağazasına girerek zarar verilmesi, aynı tarihte Yeniceköy Mahallesi Yenice Köprüsü mevkiindeki bir işyerinden bin 500 lira para çalınması, 29 Haziran\'da yine aynı bölgedeki bir mobilya firmasından içinde 18 bin dolar, çek ve senetlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması, 30 Haziran\'da yine bu bölgedeki bir diğer mobilya firmasından plazma TV, 1 adet kol saatinin çalınması olaylarını güvenlik kameralarından izleyen İnegöl Jandarma Komutanlığı, hırsızlıkların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Kameralara yansıyan hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. 18 ayrı suç kaydı bulunan R.Ç.(24), 11 ayrı suç kaydı bulunan A.Ö. (20), 1 suç kaydı bulunan E.A. (20), 2 ayrı suç kaydı bulunan O.Y. (18), 3 ayrı suç kaydı bulunan O.U. (20) ile 6 ayrı suç kaydı bulunan F.Y. (15) jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin adliye görüntüleri

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA

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4)ANA-OĞULUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

KAYSERi\'de Mayıs ayında meydana gelen trafik kazasında otomobili ile çarparak anne Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin\'in (5) ölümüne neden olan Oguzhan S, Kayseri\'de saklandığı evde yakalandı.Trafik kazası ise, araç içi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen 30 Mayıs\'ta Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarında meydana gelen trafik kazasında oğlu Ebubekir ile yolun karşısına geçmeye çalışan anne Gonca Tekin otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetmişlerdi. Sürücü ise, kaza sonrası kayıplara karışmıştı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili il genelinde 250\'ye yakın MOBESE ve güvenlik kamerasını, benzer marka ve modelde 780 aracı inceledi. İl kodu 34 olarak belirlenen otomobil kazadan 5 gün sonra terkedilmiş vaziyette bulundu. Yapılan soruşturmada kazada aracı cezaevi firarisi olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oguzhan S\'nin kullandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği polisleri, 2 kişinin ölümünden sorumlu sürücüyü Yavuzselim Mahallesinde kiraladığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olay sonrası yaşanan kaza bir otomobilin iç kamerasına ve güvenlik görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Emniyet Müdürlüğünden çıkış görüntüsü

-Araç içi ve güvenlik kamera görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

Dosya 3 Dakika 16 Saniye / 96 MB

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5)AFRİN ŞEHİDİNİN EŞİNDEN AŞK ÇEŞMESİ

AFRİN\'de yapılan Zeytin Dalı Harekatında yaklaşık 6 ay önce şehit olan Piyade Komando uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın (25) eşi Birgül (24), şahit kocası adına Kayseri\'de bir parka \"Aşk Çeşmesi\" adını verdiği 2 musluklu bir hayrat çeşme yaptırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye\'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında25 Ocak 2018\'de şehit olan ve cenazesine 2 ay sonra 25 Mart\'ta toprağa verilen Uzman Çavuş Mehmet Muradağı\'nın eşi Birgül, Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Emirgan Parkı içine şehit eşinin ve kendi adının yer aldığı hayrat çeşme yaptırarak,tocasının anısını ölümsüzleştirdi.

Birgül Muratdağı, 1 yıldır evli olduğu şehit eşinin adına yaptırdığı hayrat çeşmesinin açılışına Şehit eşi Birgül Muratdağı boynunda eşinin ve kendisinin birlikte fotoğrafı bulunan kolyeyle katıldı. Açılışta Vali Süleyman Kamçı, 2\'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ve çok sayıda vatandaşlarda hazır bulundu.. Vali Süleyman Kamçı, çeşmenin açılışında yaptığı konuşmasında \" Tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum.. Şehidimizin adını sonsuza dek yaşatacak bu hayır eserini duayle ve sayğıyla açıyorum\'. Şehitlerimiz bizim emanetlerimizdir. Hiç bir zaman onları ve yakınlarını unutmayacağız, unutturmayacağız\" dedi

AŞK ÇEŞMESİNİN ÜSTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Emirgan Parti içindeki çift musluklu Şehit ve eşinin adını taşıyan çeşmenin üzerindeki mermer kitabede \" Aşk-ı Çeşme,Halimi düşünüp, yanma Mehmedim- Kavuşmak mı belki daha ölmedim- Anlamaz, yazısız pulsuz dilekçem- Anlamaz ruhuma geçti, bilekçem-Mehmedim senin taşlar yüksekte- Ölsekte sevinin ,eve dönsekte-Sanma kalır bu tekerlek tümsekte- Yarın Elbek Bizim- Elbet bizimdir- Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir\"yazısı dikkati çekti

Görüntü Dökümü:

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- Şehit eşi için yapılan hayrat çeşmesinden görüntü

- Vali Süleyman Kamçı\'nın konuşması

- Hayrat çeşmesi açılışından dua edilmesi

- Şehit eşini Birgül ve boynundaki kolyeden görüntü

- Vali ve Şehit eşinin hayrat çeşmesinden su içmesi

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ(DHA)

DV 1 Dosya 3 dakika 52 saniye /434 MB

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6)KAYSERİ\'DE TEK KİŞİLİK ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR EYLEMİ

TÜRKİYE art arda yaşanan çocuk cinayetleri ile sarsılırken Kayseri\'de ev kadını Mina Arayıcı (30) , Cumhuriyet Meydanı\'nda tek kişilik eylem yaptı. Ölüm haberleriyle Türkiye\'yi yasa boğan Eylül ve Leyla\'nın fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan Arayıcı, sessiz eylemi ile dikkat çekti. Ankara Polatlı\'da kaybolan ve maalesef cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Eylül\'ün acı haberi tüm ülkeyi yasa boğarken, bir acı haber de Ağrı\'dan geldi. Ramazan Bayramı\'nın ilk günü kaybolan, küçük Leyla\'nın cansız bedeni de 18 gün sonra bulundu. Türkiye bu 2 acı haberle sarsıldı. Kamuoyunda bu yönde tepkiler yükselirken Kayseri\'de de 2 çocuk annesi Mina Arayıcı, sessiz eylemi ile dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı\'nda elinde ülkeyi yasa boğan Leyla ve Eylül\'ün fotoğraflarının yanı sıra \"Çocuk istismarına hayırö yazan pankart açtı.. Öğle saatlerinden itibaren eylemine başlayan Arayıcı, eylemini akşama kadar sürdürdü. Amacının kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Arayıcı, \"İnşallah bir daha ülkemiz bu acı olaylarla karşı karşı kalmaz ve başka acılar yaşanmaz. Çocuklarımızı koruyalımö ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Meydan\'da eylem yapan Mina Arayıcı\'dan görüntüler

-Detaylar

( Haber:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 1 dakika 33 saniye / 70 MB



