DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ŞEHİT KORUCU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü ilçesinin Kazıktepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25), Çağlayancerit ilçesinde toprağa verildi. Hastane morgundan alınan Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör\'ün cenazesi ilk olarak Kele Mahallesi\'ndeki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından, bekâr şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şehit Güvenlik Korucusu Fatih Güngör\'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Tabutun musalla taşına konulması

- Askerlerin selam durması

-Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Şehidin babası Salman Güngör

-Tabutun omuzla alınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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2)ALPEREN\'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIKLARA EK SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan 3 yaşıdaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ile eşi okul sahibi Yurdagül İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 2\'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı karar aşamasına gelen davanın duruşması, sanıklara son savunmaları için ek süre verilerek ertelendi.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen\'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, tutuklu sanık Tamer İ., tutuksuz sanıklar D.K. ile A.G. katılırken, sorumlu müdür B.G. ve A.S. gelmedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları da hazır bulundu. Personel yetersizliği nedeniyle getirilemediği belirtilen diğer tutuklu sanık Yurdagül İ. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanık avukatları geçen duruşmada açıklanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, uzman kişilerden oluşan yeni bir bilirkişi oluşturulup, rapor hazırlanmasını istedi. Yurdagül ve Tamer İ.’nin avukatı ise uzun tutukluk sürelerini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu isteğini reddederek, karar duruşması öncesi son savunma için sanıklara ek süre vererek duruşmayı erteledi.

\"SUÇ BELLİDİR, SUÇLULAR BELLİDİR\"

Duruşma öncesi açıklama yapan Alperen’in babası Serkan Sakin, sanıkların çelişkili ifadeler verdiklerini, olayın ardından da delilleri karartma çabası içine girdiklerinin ortaya çıktığını savunarak, \"Bu hususları açıkça bize gösteren gerekçelerden bazıları şunlardır: Sanıkların başından itibaren ifadelerini değiştirmeleri, tüm aşamalarda çelişkili ifadeler kullanmaları, olay meydana gelir gelmez suç delillerini ortadan kaldırmaları, kamera kayıtlarını sökmeleri, kamera kayıtlarında 08.00-17.00 saatleri arasındaki görüntüleri sildirmeleri, yasal bütün mevzuat hükümlerine aykırı davranmalarıdır\" dedi. Suçun da suçluların da belli olduğu belirten Serkan Sakin, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Anne Buket Sakin ise açıklamanın ardından, eşinin Alperen için yazdığı şiiri gözyaşları içinde okudu. Sesi titreyen Buket Sakin son kıtayı ise okuyamadı. Son dörtlüğü şiiri yazan Serkan Sakin okudu.

İzmir\'in Menderes ilçesindeki bir okulda çocukların cinsel istismara uğradığı olayı ortaya çıkarmasıyla bilinen Saaadet Özkan’da aileye destek vermek için Karşıyaka Adliyesi’ne geldi.

Görüntü Dökümü

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Duruşma öncesinden görüntü

Babanın açıklaması

Annenin şiir okuması

Genel ve detay görüntü

Haber; Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

--- KUTU ---

Babasının Alperen’in ölümünden bir gün sonra yazdığı o şiir:

Sen mi çok üzüldün yoksa ben mi?

Bir türlü bilemedim oğlum.

Giydiğin o bembeyaz kefen mi?

Ardından bende giyemedim oğlum.

Azıcık kokun kalmış parkanda,

İki kardeş bıraktın arkanda.

Delirdi bu baban Serkan’da.

Bir halta yarayamadım oğlum.

Gözlerim yaşlı kalbim yorgun.

Dünya dönüyor ya gönlüm kırgın.

Rüya yok ki uyku dargın.

İstedim de göremedim oğlum.

Ansızın habersiz böyle,

Bırakıp gitmek var mıydı söyle.

O kokulu gıdığından şöyle.

Boyunca öpemedim oğlum.

Bu acıya bulunmazmış ilaç.

Ateşlerde yüzdüm kulaç kulaç.

Hayalde olsa kollarını bana aç.

Adam gibi seni saramadım oğlum.

Gel yapma hadi güzel huylum.

Kocaman adamsın minik boylum.

Kulaklarımı yırtan bu sela senin mi oğlum.

Bu saklambaçta biter bir gün gelip sobelerim seni yavrum.

Masal gibi bir varmış bir yokmuş

Ciğerim yandı paşam bu nasıl kormuş

Ölüm kolay da dayanmak çok zormuş

Onda da bir halta yaramadım oğlum

Alperen’im minik erkeğim paşam,

Ağır mı geldi dünyada yaşam.

Şimdi hasretle kabrine koşan,

Baban yanında yatamadı oğlum.



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3)AVŞA\'DA FIRTINA DENİZ OTOBÜSÜNÜN KARAYA OTURMASINA NEDEN OLDU

BALISEKİR\'in Marmara İlçesi Avşa Adası\'nda bugün etkili olan fırtına ve sağnaka yağmur yaşamı etkiledi. İDO\'ya ait deniz otobüsü karaya otururken cadde v esosaklar sular altında kaldı. Bir çok evi su bastı.

Marmara bölgesinde etkili olan fırtına özellikle tatilcilerin yaz sezonunda büyük ilgi gösteridği Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda yaşamı etkiledi. Bugün öğle saatlerinde başlayan ve sağanak ağmur ve şiddetini artıran fırtına yüzünden bir çok ağaç devrildi elektrik direkleri yıkıldı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken bir çok ev ve işyerine su bastı

ARABALI VAFUR KARAYA OTURDU

Bu arada Avşa\'dan bu akşam saat 19.30\'da İstanbul\'a yolcu taşıyacak üzere iskeleye yolcularıyla yanaşan Murat Reis7 Arabalı Vapuru fırtına yüzünden karaya oturdu. İçersinde yolcular bulunan deniz otobüsü kurtarılıp iskeleye çekildi.

Meteroloji yağışların gün içersinde devam edceğini duyurdu

Görüntü Dökümü

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-Deniz otobüsünün görüntüsü

-Avşa\'dan görüntüler

-Detaylar

AVŞA/DHA

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Bakan Özlü\'den Düzce\'de seçim sonuçlarına itiraz açıklaması (EK)

4)\'BİZE GÖRE FARK 300\'ÜN ÜZERİNDEDİR\'

Düzce\'de kesin olmayan sonuçlara göre MHP Milletvekili seçilen Ümit Yılmaz, Bakan Özlü\'nün seçim sonuçlarına itiraz etmeleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Ümit Yılmaz, bakanın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Sayın bakanın zannederim 17 fark kaldığı gibi kendisine gelen yalan bilgiyi söylemesini, bugün toplanacak olan ve 17.00\'de bitecek olan ilçe seçim kurullarının itirazları değerlendirmesi öncesi adaleti etkilemek olarak görüyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Zannederim kendisinin bu işlere ayıracak zamanı yok. Bu seçimlerin sayılmasının sebebi olarak geçersiz oyları gösterdiler. Geçersiz oyların Türkiye rakamı 1 milyon 52 bindir. Düzce ortalaması geçersiz oylarda Türkiye genelinin altındadır. Bu geçersiz oyları bahane ederek sandıklarda bir takım usulsüzlükler yapacaklarından hareketle bizim arkadaşlarımız tam 4 gündür seçim kurulunun önünde bekliyor. Bu tür talihsiz açıklamaların olmamasını ve adaleti etkilemeye yönelik yalan, yanlış beyanların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sadece Ümit Yılmaz\'ın hakkını değil, tüm Düzceli seçmenin hakkını ve namusunu korumaya çalışıyoruz. Türkiye\'ye rezil olduğumuzu bildirmek istiyorum. Arkadaşlar, Düzce\'yi Türkiye\'ye rezil etmişlerdir. Bu açıklamalardan vazgeçmelerini, adaleti etkilemeye yönelik açıklamaları bitirmelerini istiyoruz. Biz ittifaka zarar gelmesin diye elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalıştık ama anladığım kadarıyla içlerine sızan odaklar ittifakı bozmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Bu nifakları temizleyemediler. Biz ittifakı bozmamak için elimizden geleni yapacağız. Bütün MHP üyeleri ittifakın dağılmaması için elinden geleni gösteriyordur. Bir takım yalan, yanlış açıklamalarla toplumda oluşacak galeyanı tetiklemesinler. YSK\'da mühendisler bu hesaplamaları yapıyor. Sayın bakanın kendisine verilen yalan yanlış bilgilerle bunu açıklaması abesle iştigaldir.\" dedi.

Yılmaz, kendi ellerindeki verilerin aradaki farkı 300\'ün üzerinde olarak gösterdiğine dikkat çekerek, \"Aradaki farkın 17 olduğu tamamen yalandır. 17 gibi az fark mevcut değildir. Bizim elimizdeki veriler tamamen farklıdır. Bizim elimizdeki verileri göreceksiniz. Bize göre fark 300\'ün üzerindedir.\" diye konuştu.

Ümit Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin\'in yaptığı \"Kardeşliğimizi kimse bozamaz\" açıklamasına atıfta bulunarak, \"Hem dostluğa hem ittifaka zarar verdiler. Kendilerinden artık dostluk arkadaşlık değil, adamlık bekliyoruz. Biraz adam olsunlar yeter.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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MHP\'lilerin adliye önünde görüntüsü

Ümit Yılmaz\'ın açıklamaları

DÜZCE-DHA

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5)SİVEREK’TE KADINLARA YÖNELİK TAZİYE EVİ AÇILDI

ŞANLIURFA’nın Siverek Belediyesi üçüncüsü tarafından yaptırılan kadın taziye evinin açılışı yapıldı.

Kadınlara yönelik faaliyet gösterecek olan taziye evinde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, \"Halkımızın yoğun talebi üzerine yapımına başladığımız taziye evindeki çalışmalarımız tamamlandı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde 2018 yılı içinde 18 çok amaçlı hizmet evi yapım çalışmalarımız devam ederken, üçüncü kadın taziye evi yapmış bulunuyoruz. Bazı vatandaşlarımızın evlerinde taziye yapma şansları bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın da bu konuda yoğun talebi bulunmakta yöremizin gelenek ve göreneğimizde herkes vefat eden yakınının taziyesine gidiyor. Biz de bu anlamda yoğunluğu bir nebze de olsa vatandaşlarımızın üzerinden almak adına kent merkezinde farklı mahallerde 3 kadın taziye evini yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sundukö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Taziye evi

- İnceleme yapan başkan yardımcısı

- Başkan yardımcısının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 366 MB

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6)BURSA’DA İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEK BÖYLE KURTARILDI

TÜRKİYE, Sakarya’daki yavru köpeğin bacaklarının kesilmesi ve İstanbul Adalar’daki faytonları çeken atların eziyet edilerek öldürülmesi olaylarının şokunu yaşarken, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki bina arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpeği büyük uğraşlar sonucu kurtardı. Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yavru köpek, araçlardan korkarak kaçtı ve iki bina arasındaki boşluğa girdi. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin bağrışlarını duyan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin sıkıştığı aralıkta yer alan inşaat halindeki binanın duvarını ev sahibinin izniyle kırarak alanı genişletti. Uzun süren çalışma sonunda belediye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpeğe belediye ekipleri ilk olarak su verdi. Halsiz kalan ve sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken patileri kanayan köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “İki binanın duvarları arasına sıkışan yaklaşık 3 aylık yavru köpeği, belediye ekiplerimiz titiz bir çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı. Aç ve susuz kaldığı için halsiz düşen köpeğe serum taktık. Patilerinde oluşan yaraları kontrol ettik. Tetkikleri yapılmak üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götüreceğimiz köpeğimizi kısırlaştırdıktan sonra yasalar gereği doğal ortamına geri bırakacağızö dedi.

Yavru köpeğin sıkıştığı inşaatın sahibi Murat Ceylan da “Köpeğin sıkıştığını öğrenince hiç düşünmeden belediye ekiplerine evin duvarını yıkabileceklerini söyledim. Osmangazi Belediyesi ekipleri, özverili bir çalışma ile köpeği kurtardı. Yavru bir köpeği hayata döndürdüğümüz için oldukça mutluyumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin kurtarılması çalışması

Duvarın delinmesi

Detaylar

Hayvanın kurtarılması

BURSA,(DHA)-



