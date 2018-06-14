DHA YURT BÜLTENİ-14

ÖZEL - Şanlıurfa\'da akrabaların borç kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA\'da akraba iki aile arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada Yusuf Aslan ve Mahmut Aslan öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkez Eyyübiye ilçesinin Altınbaşak Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç-alacak yüzünden husumetli olan Aslan aileleri fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf Aslan ve Mahmut Aslan yaşamını yitirdi, Emin, İsa, Halit ve Musa Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir otomobilin de saçmalarla hasar gördüğü kavganın ardından jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünde bekleyen kalabalık

- Silahlı saldırıda hasar gören otomobil

- Polis acil serviste önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-(DHA)

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karamollaoğlu: İktidar \'Fenerbahçe sendromu\' yaşayacak

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir\'deki e-mitingde yaptığı konuşmada, \"Aziz Yıldırım gücenmesin ama bir Fenerbahçe sendromu yaşandı, şimdi aynı sendromu bu iktidar yaşayacak\" dedi.

SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir\'deki Divan Express Otel\'de e-miting düzenledi. Temel Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada, 4 parti bir araya gelerek \'Millet İttifakı\'nı oluşturduklarını belirtti. Bazı çevrelerin bu ittifak nedeniyle kendilerine ithamlarda bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

\"Adına \'Millet İttifakı\' dedik, 4 parti bir araya geldik. 3\'ünün amblemi ile seçime gidiyoruz. Burada bazı çevreler çok farklı şekilde yorumlayarak ithamlarda bulunmaya çalışıyorlar. Hatta biz 70-80 sene evvel, hatta 90 sene geriye götürüp farklı konuları bile dile getirenler var. Bizi, Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatmakla itham edenler de var. Yani insanda biraz utanma duygusu olur. Erbakan hocamız daha hayattayken onu terk edip hakikaten üzenler, yalnız bırakanlar hangi yüzle çıkıp şimdi Erbakan hocamızın kemiklerini sızladığını söyleyebiliyorlar.\"

\'İNSANLAR DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETMEKTEN KORKUYORLAR\'

Karamollaoğlu, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine gidildiğini söyledi. Karamollaoğlu şunları kaydetti:

\"Şunu ısrarla söylüyorum. Bu seçim belki de \'Cumhuriyet tarihinin hem en kritik seçimi hem de en garip seçimi\' diyebileceğimiz bir seçim. Neden kritik? Hakikaten bir çıkmazın içine girdik ve 15 yıldır da hatta daha fazladır bu ülkeyi yöneten iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Problemlere çözüm bulamıyor. Sebebi de problemleri kendisi üretti. 15 yıldır iktidarda bulunan parti kalkıp da \'İstiklal harbi yapıyoruz\' diyebilir mi? 15 yıldır iktidarda bulunan bir parti bugünkü icraatları tenkit edebilir mi? Bu nedir? Bu şaşkınlığın en açık ifadesidir. Kendileri ürettikleri problemleri artık çözemez hale geldiler. Bundan dolayı kritik bir seçim. Ama bu seçim başka bir özelliği daha var. Biz böyle bir seçim atmosferini yaşamadık Türkiye olarak. İnsanlar düşüncelerini ifade etmekten korkuyorlar. Endişe ediyorlar. Kimin yarın ensesinden tutulup hapse atılacağı belli değil. Suçlu veya suçsuz olması da önemli değil. Sadece iktidarın hoşuna gitmiyorsa birileri bir iftirada bulunmuşsa ya da haber üretmişse hemen kendilerine göre gerekli şahısları alıyorlar, tutuklamaktan çekinmiyorlar. Bunu da normal karşılıyorlar. Bunu neye dayanarak yapıyorlar. Rafa kaldırdıkları hukuka güvenerek yapıyorlar. Daha doğrusu hukuka güvenmiyorlar da OHAL kendilerine keyfi davranma imkanını sağladığı için OHAL\'i seçime kadar devam ettirecekler. Şimdi vadediyor. Seçimden sonra kaldıracaklarını söylüyorlar. Günaydın, teşekkür ederiz. \'OHAL ortamında bir ülkeyi seçime götürmek en büyük haksızlık. Herkesin tepesinde bir sopa tutuyorsunuz\' dedik. Onun için memur konuşamıyor, devlette bir yakını iş tutmuşsa o da konuşamıyor, esnaf konuşamıyor, dışarıdan ticaret ile uğraşan, sanayici insan konuşamıyor. Konuşabilen sadece biz siyasetçiler. Bu işe girmişiz. Elbette bildiklerimizi, düşündüklerimizi, problemleri nasıl çözülebileceğini milletimize aktaracağız. Öyle bir dönemde hiç ama hiç bu ülke seçime gitmedik.\"

\'FENERBAHÇE SENDROMU\'

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde kimsenin beklemediği bir dip dalganın olacağını ve iktidarın bir \'Fenerbahçe sendromu\' yaşayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"İhtilal dönemlerinde bile seçime giderken daha doğrusu ihtilal döneminden sonra seçime giderken kimsenin ensesinde boza pişirilmedi. Şunu söyleyeyim; 1980 ihtilalinden sonra, Anayasa oylaması hariç yüzde 92 ile geçti o anayasa, herkes de itiraz etti ama kuzu kuzu gitti oyunu verdi ne için şundan kurtulalım diye. Şimdi kimden kurtulacağız? Şimdi tam tersine çalışacak. Şimdi bu iktidardan kurtulabilmek için milletimiz seçime gidecek, sandıkta bunların beklemediği bir neticeye oy atacak. O dip dalga su yüzüne çıktığı zaman herkes görecek iktidara kimsenin itimatı yok. Anketlere bakıyorsunuz, yüzde 50\'yi yakalayacak, 45-46\'lar. Yani Aziz Yıldırım gücenmesin ama bir Fenerbahçe sendromu yaşandı, şimdi aynı sendromu bu iktidar yaşayacak. Göreceksiniz ki kimsenin beklemediği, kimsenin tahmin edemediği oranda bu insanımız yani o dip dalga su yüzüne çıktığı zaman, kendi hissini somut bir şekilde sandığa yansıtacak. Onun için kimse kimseyi tehdit etmesin.\"

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının tarafsız olması ve kutuplaşmanın ortadan kalkması gerektiğini de belirterek, \"Biz tek milletiz. Kürdü-Türkü, gericisi-ilericisi, sağcısı-solcusuyla tek milletiz. Herkesi bağrımıza basmalıyız. Huzur başka türlü olmaz. Onun için bu kutuplaşmanın ortadan kakması gerekir\" dedi.

Ekonomin bir çıkmazın içinde olduğunu savunan Karamollaoğlu, \"Parayı ısrarla toprağa görmekten vazgeçmediği için karşımıza çok ciddi devasa problemler çıktı. 90 yıllık sanayi tesislerimizi sattılar. Durduk yere bugünkü sıkıntıların içine düşmedik. Yolsuzluk büyük bir kesim tarafından özellikle iktidarı destekleyen kesim tarafından olağan karşılıyor. Yolsuzluk demek yetimin malına el uzatmaktır. Yolsuzluk ve israfı ben ayırt edemiyorum. \'İtibardan israf olmaz\' lafını nasıl kullanırsınız? İsraf zaten budur. Bugün işsizlik diz boyu; 3,5 milyon resmi işsiz var. Başvuruda bulunmayanlarla birlikte 5 milyondan fazla işsiz var. İnsanlar geçinemiyor, asgari ücret hep açlık sınırının altına kaldı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temel Karamollaoğlu\'nun karşılanması,

-Karamollaoğlu\'nun otele girişi,

-Katılanların çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN -ESKİŞEHİR / DHA

//////////// GÖRÜNTÜLER \"ESKİŞEHİR- SP CUMHURBAŞKANI ADAYI TEMEL KARAMOLLAOĞLU ESKİŞEHİR\'DEKİ MİTİNGDE KONUŞTU\" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE

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Van\'da terör operasyonu:2 gözaltı

VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından, PKK/KCK\"ya yönelik \"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak\" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşları baskı altına alma eylemlerin bulundukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi\'nde, PKK/KCK terör örgütünün, 24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için vatandaşları baskı alma eylemlerine yönelik \"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak\" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, şephelilerin, adreslerinde 1 tabanca ve 158 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 10.498,75 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmada yapılan sorgularında ise, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" , \"Uyuşturucu ve dolandırdıcılık\" gibi 4 ayrı suçtan haklarında arama kararı bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale\'de bayram trafiği hava ve karadan denetleniyor

KIRIKKALE Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, kentin 43 ilin geçiş ve kavşak noktası olduğunu belirterek \"Bayram tatilinin başlamasıyla yaklaşık 100 bin taşıt kentten geçiyor. Trafiği havadan drone, karadan da ekiplerimizle denetliyoruz\" dedi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale\'de trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Hava Daire Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ekipleri sürücülere uyarılarda bulunarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, bayram tatili nedeniyle bir gün içinde yaklaşık 100 bin aracın kentten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

\"Kırıkkale 43 ilin geçiş ve kavşak noktası. Özellikle Doğu ve Güney Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu\'ya giden tüm araçlar buradan geçiyor. Çok yönlü trafik akımı var. Bu bayramda biz özellikle vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk etsin diye değişik tedbirlerimizi aldık. Sürücülerin dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istiyoruz. Toplamda 22 ekiple trafik tedbirleri alıyoruz. Ayrıca insansız hava aracımızla yukarıdan trafiğin sıkışık olduğu yerlerden ihbar bize ulaşmasa dahil meydana gelmiş kazaları görüp, müdahalede bulunuyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havadan trafik kontrolünün yapılması

Araçlardan detay görüntüler

Araçların kontrolü

Müdür Hacı Ömer Aktürk\'ün açıklaması

Sürücülerle Röportajlar

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE, (DHA)

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Kimliği dahi çıkmamıştı, beşiğinde ölü bulundu

DENİZLİ\'de, İran vatandaşı 23 yaşındaki Zahra Najafi isimli annenin 4 aylık bebeği, beşiğinde ölü bulundu. Daha kimliği çıkmayan ve Shorova ismi verilen erkek bebeğin ölümü şüpheli bulununca otopsi yapılmasına karar verildi.

15 Mayıs Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İran vatandaşı Zahra Najafi, Shorova adını verdiği 4 aylık erkek bebeğinin nefes almadığını fark edince, diğer İran vatandaşı arkadaşlarından yardım istedi. Eve gelen arkadaşları, 112\'yi arayarak sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, bebeğin ölümünün üzerinden yaklaşık 8 saat geçtiğini tespit etti. Bebeğin ölümü şüpheli bulunup, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman dairesinde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniyeye sarılarak cenaze aracıyla otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeği ölen Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışırken, gözyaşı döktü. Najafi\'nin, bebeğinin babası olduğu belirtilen Davut isimli erkek arkadaşınca terk edildiği, terk eden adamın bebeği de kabul etmediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Apartmandan detay

- Polislerden detay

- Annenin ağlaması ve eve girmesi

- Bebeğin cesedinin çıkarılmasından görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çıkmasından görüntü

(KJ Haber- Kamara: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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