DHA YURT BÜLTENİ-14

Yurt önündeki silahlı saldırı şüphelisi: Beni tahrik ettiler, vurdum

SAMSUN\'da, cumartesi gecesi öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2\'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı tabancalı saldırının şüphelisi Ramazan A. (33), bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde \"Aramızda husumet vardı. Beni daha önce 2 defa darp ettiler. En sonunda karşılaştık beni tahrik ettiler. Ben de vurdum\" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde Cumartesi gecesi meydana geldi. Ramazan A., 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği, içinde Mevlüt A.\'nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kamyonette bulunan Mevlüt A. ile Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inerek, yurdun önüne doğru kaçmaya başladı. Ramazan A., kaçanların arkasından ateş etmeye devam etti. Kurşunların isabet ettiği Lütfi Güler, Mevlüt A. ve Selçuk Y. ile olayla ilgisi bulunmayan üniversite öğrencileri Songül K. (20) ve Hatice K. (26) yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan, evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi\'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ramazan A.\'yı dün Körfez Mahallesi’nde yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesi alınan Ramazan A., yaralılardan Mevlüt A.\'nın kardeşi Burhan A.\'nın 2016 yılında üvey annesi Tülay A.\'ya cinsel istismar girişiminde bulunduğunu iddia edilirken şüpheli ifadesinde \"Aramızda husumet vardı. Beni daha önce 2 defa darp ettiler. En sonunda karşılaştık beni tahrik ettiler. Ben de vurdum\" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

şüpheli Ramazan A.\'nın üvey annesi Tülay A.\'nın, Burhan A.\'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen ay son kez hâkim karşısına çıktıkları belirtildi. Tülay A.\'nın 15 yıl, eşi Sami A.\'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

Görüntü dökümü-HD

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-Şüphelinin emniyete getirilişi

-Emniyetteden detay

-Şüphelinin çelik yelekle adliyeye getirilişi

-Adliyeye giriş

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Hakkari Üniversitesi\'nde mezuniyet sevinci

HAKKARİ Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı\'nda mezun olan 600 öğrenci, düzenlenen törende diplomalarını aldı. Mezunlar törenin ardından keplerini havaya fırlatıp, mezun olmanın gururunu yaşadı.

Hakkari Ünivesitesi bu yıl 9\'uncu mezunlarını verdi. Çölemerik Meslek Yüksekokulu\'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak , eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, Çölemerik MYO Müdürü Hikmet Yaşar, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile veliler katıldı. Programda, bölüm birincisi olan öğrencilere birincilik ödülleri verildi. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesi’nde bu yıl 9\'uncu mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mezuniyet töreninde konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Sizlerle beraber bu güzel anı yaşamak geçekten biz idareciler için de rahatlatıcı, moral verici, gurur verici bir faaliyet. Hakkari’de belki istediğimiz fiziki şartlarda olmamakla beraber yine de elimizdeki imkanlarla hocalarınızla beraber, akademik kariyerinize ilk adımınızı attınız. Bu yıl 600 civarında arkadaşımız mezun oluyor. Önlinas ve lisans programlarını tamamlayarak üniversite mezunu sıfatıyla inşallah hayata atılacaksınız. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan, bu gençlerimiz kendi geleceklerini inşa etmek ve aynı zamanda da meslek edinme yolunda kendilerini çok büyük yardımı olan üniversite öğrenimlerini tamamlayarak inşallah hayata atılacaklar. Burada elde etmiş oldukları bilgiler, tecrübeler, hayata bakış açısı hayatları boyunca kendilerine yardımcı olacak.Üniversitemiz bundan sonraki aşamalarda gerek akademisyen kadrosu, gerek yurt içi ve yurt dışından yeni kazandırılacak öğrencilerimiz ve çoğunun ihalesi tamamlayıp inşaat çalışmaları devam eden yeni binalarımızın da hizmete girmesiyle hiçbir eksiği olmadan inşallah bundan sonra çok daha verimli ve çok daha sosyal imkanı olan bir şekilde Türkiyemize sizin gibi değerli mezunlar yetiştirmeye devam edecek.Biz Kaymakam adayıyken, o dönemin Kaymakamlarına ‘Sizi görünce moral geliyor’ derdik. Ben de şimdi sizin gibi gençleri görünce moral buluyorum.\"

Törenin ardından mezun olan 600 öğrenci, havanın yağışlı olması nedeniyle kapalı halı sahaya geçti ve burada havaya fırlattı. Öğrenciler, daha sonra çalınan müzik eşliğinde halay çekerek, eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezuniyet törenine katılan yetkililer ve öğrenciler

-Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın konuşması

-Konuşmayı dinleyen öğrenciler

-Vali ve diğer yetkililerin öğrencilere mezuniyet belgesi vermesi

-Vali Toprak\'ın sergiyi gezmesi

-Halı sahada müzik eşliğinde halay çeken öğrenciler

-Dans yapan öğrenciler

-Keplerini havaya fırtalan öğrencilerden genel ve detaylar

-Halaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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NCL hastalığına dikkat çekmek için lokma dağıttı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, NCL hastalığı nedeniyle bir yeğenlerini kaybeden, diğeri de bitkisel hayatta olan İdris ve Cevriye Hacıoğlu çifti, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek için lokma dağıttı.

Burhaniye\'de 2003 yılında, 5 yaşındayken NCL hastalığından yaşamını yitiren Melis Hacıoğlu ile aynı hastalık nedeniyle bitkisel hayatta bulunan Cemre Nur Hacıoğlu’nun (22) amcaları İdris Hacıoğlu ile eşi Cevriye Hacıoğlu, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla lokma dağıttı. Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu önünde iki kardeşin resimlerinin bulunduğu afişin yer aldığı araçta yapılan lokmalar, öğrencilere dağıtıldı.

Hastalığa dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden İdris Hacıoğlu, “Yeğenim Melis, bu hastalık nedeniyle 5 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda 22 yaşında olan kardeşi Cemre Nur Hacıoğlu ise 18 yıldır bitkisel hayatta. Onların anısına ve hastalığa dikkat çekmek için böyle bir hayır düzenledik. Türkiye\'de bu hastalığın teşhis ve tedavi aşamasına gelinmedi. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, belli bir yaştan sonra bitkisel hayata girip, ömrü vefa ettiğince bu hastalıkla pençeleşiyorlar. Tamamen suni besleniyorlar. Bütün fonksiyonlarını kaybediyorlar. Biz bu anlamda böyle bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Katkısı olan herkes de şimdiden teşekkür ederizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayatını kaybeden Melis Hacıoğlu’nun fotoğrafı

Lokma aracından genel ve detay görüntü

İdris Hacıoğlu ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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Kuru temizlemecide buhar kazanı patladı: 1 yaralı

DÜZCE\'nin Cumayeri ilçesinde bir kuru temizleme dükkanında buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

Olay öğleden sonra Cumayeri Şafak Sokak’ta meydana geldi. Enver Keleş\'e ait kuru temizleme dükkanında buhar kazanı patladı. Büyük gürültü ile patlayan buhar kazanı iş yerinin ön cephesini tamamen yıktı. Patlama anında iş yerinde olan Enver Keleş, yaralandı. Enver Keleş 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş yeri sahibinin hastaneye götürülmesi

İş yerinden görüntüler ve detaylar var

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)

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Kuru temizlemecide buhar kazanı patladı: 1 yaralı (2)

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Düzce\'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanında buhar kazanının patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kuru temizleme dükkanındaki patlamada camlar etrafa dağılırken, 112 Acil ekibinin gelişi de görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)

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Trafik kazasında yaralandı, 24 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, hafif ticari aracın çarpması sonucu eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaralanan Narkize Dişlioğlu (41), 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 14 Nisan günü saat 22.30 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 2\'inci kilometresinde meydana geldi. Karapınar\'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Konya\'daki evlerine dönmek için yola çıkan Muammer Dişlioğlu, yönetimindeki 42 BBV 75 plakalı otomobille, kavşakta kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada Ömer Öcal\'ın (25) kullandığı 42 ABB 756 plakalı hafif ticari araç, Dişlioğlu\'nun aracına çarptı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazada Muammer Dişlioğlu, eşi Narkize Dişlioğlu ile çocukları Tuğçe (18) ve Furkan Dişlioğlu (9) ile diğer sürücü Öcal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Nazrike Dişlioğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dişlioğlu, 24 gün süren yaşam mücadelesi sonucu bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dişlioğlu\'nun kazada yaralanan eşi ve iki çocuğunu tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edilen diğer sürücü Ömer Öcal\'ın da yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu ve tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı güvenlik kemarası

- Dislıoğlu cıftının fotoğrafı

Haber: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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