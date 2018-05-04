DHA YURT BÜLTENİ-14

İntihar eden uzman çavuş toprağa verildi

GÜMÜŞHANE\'nin Kelkit ilçesinde beylik silahıyla yaşamına son veren Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can (22) memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Kelkit Jandarma Asayiş Komando Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can, evinde cep telefonu ile görüntülü görüştüğü kız arkadaşıyla tartışırken beylik tabancasıyla intihar etti. Uzman Çavuş Şahin Can\'ın cenazesi memleketi Zonguldak\'a getirildi. Kozlu ilçesi Aziziye Cami\'nde kılınan cenaze namazına Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fahri Semiz, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, askeri erkan, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can\'ın annesi ve babası güçlükle ayakta durabildi. Uzman Çavuş Şahin Can\'ın eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Kelkit\'de 28 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı öğrenildi. Uzman Çavuş Can düzenlenen askeri törenle Güney Mahallesi\'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze töreninden detaylar

Cenazenin Türk Bayraklı görüntüsü

Anne ve babadan detaylar

Cenaze namazından detaylar

Cenazenin araca bindirilmesi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Husumetlisine saldırdı, bacağından vuruldu

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, V.T. isimli kişi, caddede karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 kişiye saldırırken, bir kişinin silahını çıkarıp ateş etmesiyle bacağından yaralandı. Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalarken, olay anı kameralara yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan V.T. caddede M.U. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile karşılaştı. V.T. aniden saldırırken, yaşanan boğuşma sırasında yere düştü. Bu sırada M.U. tabancasını çıkartarak ardı ardına ateş açtı. V.T. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine koşarak gelen bir polis, M.U.\'yu gözaltına aldı. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, M.U.\'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kavga anı

Silahla ateş etme anı

Polisin silahlı kişiyi gözaltına alması

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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\'Koç darbesi\' Şanlıurfalıları 22 saat susuz bıraktı

TÜRKİYE\'nin ve Avrupa\'nın en büyük barajı olan Atatürk Barajı\'ndan gelen suyun depolandığı Şanlıurfa İçme Su Tesisi\'nde, enerji dalgalanması nedeniyle su vanasına \'koç darbesi\' diye adlandırılan basıncın uygulanması sonucu patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle kent genelinde 22 saatlik su kesintisi oldu.

Şanlıurfa İçme Su Tesisi\'nde dün öğleden sonra Atatürk Barajı\'ndan gelen su, tesisteki enerji dalgalanması sonucu \'koç darbesi\' denilen basınç artışı nedeniyle patlamaya yol açtı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan basınçlı su ile yedek vanaların otomatik kapanması sonucu tesisteki 22 bin metrekarelik alan suyla doldu. Olay nedeniyle tesisteki arıtma motorları da sular altında kaldı. Kent genelinde su kesintisine yol açan olayın ardından ekipler, harekete geçti. Ekiplerin 22 saat süren çalışmasıyla arızanın büyük bölümünün giderildiğini duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

\"Dün saat 15.00 itibarıyla Şanlıurfa içme su tesisinin su alma yapısının bulunduğu merkezde enerjinin dalgalanması sonucunda sistemin bulunduğu denge depolarında patlama meydana geldi. Buna istinaden yedek kapakların devreye girmesi sebebiyle 15 dakika boyunca müdahale olmasına rağmen sisteme 22 bin metreküplük bir su baskını yaşanmıştır. Sistem odası tamamıyla suyla doldu. Koç darbesi dediğimiz bir darbe meydana gelmiş oluyor. Normal şartlarda bu arızanın giderilmesi en az 4 günü bulabiliyor. Fakat çok etkili ve hızlı çalışmalarımız sonucu Allah\'a şükürler olsun şu an içme su arıtma tesislerimizde tekrar temiz su vermeye başladık.\"

Şimdiye kadar Şanlıurfa\'da böyle bir olay olmadığını kaydeden Başkan Çiftçi, \"Enerji dalgalanmasıyla oluşan basıncın \'koç darbesi\' vazifesini görmesi nedeniyle bu sistem riskle karşı karşıya geliyor. Çok etkili ve hızlı çalışmalar neticesi ile arıza giderilerek su verme işlemine başladık. Sistemin su haznelerinin dolması ve Şanlıurfa\'nın farklı noktalarındaki su depolarının dolması 3- 4 saatlik sürede olacak. Şanlıurfa\'nın en ücra köşesine 8 saat sonra suya kavuşmuş olacak. Bu gerçekten beklenilmeyen olağan üstü bir durumdu. Allah\'a şükürler olsun vatandaşlarımız bunu sabah itibari ile hissetmeye başlamıştı. 22 saatlik olayın başında olmamla birlikte tam olayın netleşmesi ve sıkıntıyı bertaraf ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa İçme Su Tesisinde yapılan çalışma

- Sular altında kalan tesis

- Başkan Nihat Çiftçi ekiplerin çalışmasını yerinde incelemesi

- Tahliliye işinde çalışan ekipler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

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Doğum yapamayan kediye sezaryen

BATMAN Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yaptığı sırada yavrularından biri rahim kanalında sıkışan kediye zorunlu olarak sezaryen operasyonu gerçekleştirdi.

Batman\'da, gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğum yapan kedinin yavrularından birinin rahim kanalında sıkışmasından dolayı doğumun yarım kaldığını tespit etti. Doğumu yapamayan kediyi Belediye Hayvan Bakım Evine alan ekipler, yapılan kontrollerde yavru kedinin rahim kanalında sıkışıp, nefessiz kalması sonucu öldüğü ve rahimde doğmayı bekleyen başka bir yavrunun olduğunu belirledi. Bunun üzerine Veteriner Hekimler tarafından anne kediye acil olarak zorunlu sezaryen operasyonu yapıldı. Anne kedinin rahmindeki sağlam yavruyu kurtaran veteriner hekimler, rahimde sıkışan ölü yavruyu ise operasyonla aldı. Bakım ve tedavilerinin ardından anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kediye sezaryen operasyonu yapılması

Haber:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) -