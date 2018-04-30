DHA YURT BÜLTENİ-14

Kamyonet ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, kamyonet ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Doğubayazıt- Ağrı yolunun 25’inci kilometresinde, Suluçam köyü mevkisinde meydana geldi. Doğubayazıt’tan Ağrı yönüne giden Ahmet Uçar yönetimindeki 04 AF 682 plakalı mermer yüklü kamyonet, karşıdan gelen, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Uçar ile yanındaki Yavuz Ege yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen TIR\'ın sürücüsü ise yaralandı. TIR sürücüsü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ahmet Uçar ile Yavuz Ege\'nin cenazeleri ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ambulansla morga götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alıp, olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel görüntüsü

-Kaza yapan araçlar

-Olay yerinde cesetler

Haber-Kamera: Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT, (AĞRI), (DHA)

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AK Partili Yılmaz: Bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin iki kesim arasında yapılacağını ifade ederek, \"24 Haziran\'da sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek\" dedi.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcıcı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin diğer seçimlerden farklı olduğunu, Türkiye\'de yeni yönetimin ilk seçimi olacağını ifade ederek, \"Bu seçim normal seçimlerden farklıdır. Geçen sene halkımız anayasa değişikliklerine onay verdi, yeni bir yönetim sistemini belirledi. Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. Şu anda o sistemin bazı unsurları hayata geçmiş durumda, partili Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, ancak dört başı mahmur bir şekilde bütün unsurlarıyla yeni yönetim sistemimizin hayata geçmesi, 24 Haziran seçimleriyle gerçekleşecektir. Yani 24 Haziran\'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz. Sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroları seçeceğiz. Bu çok önemlidir ve bu seçim mücadelesi iki kesim arasında gerçekleşecek. Birinci kesim, bu yeni yönetim sistemini benimseyenler, bunu kurmak isteyenlerdir. İkinci kesim ise, eski sistemi savunanlar, Türkiye\'yi tekrar eski sisteme taşımak isteyenlerdir. Bu mücadele, bu iki kesim arasındadır. Yeni sistemi savunanlar yeni yönetim sistemini Türkiye\'de kurarak, Türkiye\'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerdir. Eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecekler\" diye konuştu.

\'ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ADAY OLMAYA CESARET EDEMİYOR\'

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemediğini belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

\"Genel merkez olarak her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bizim adayımız bellidir. Az önce de dediğimiz gibi, sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Ama görüyorsunuz, muhalefet partileri daha aday bile belirleyebilmiş değiller. AK Parti şu anda seçim beyannamesini hazırlıyor. AK Parti kendi mutfağındaki politikaları tartışıyor. Çok şükür, onlardan çok daha öndeyiz. Onlar henüz kimi aday yapacaklarına karar veremediler. Bir partinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı aday olmaya cesaret edemiyor ve başka adaylar arıyor. Bu normal bir durum değil tabi. Bundan sonra temenni ederiz ki, ana muhalefetin başındaki olan kişi, kendisi gelsin aday olsun. Bir yarış olsun, demokratik bir yarış olsun. Cumhurbaşkanı adayı kaybederse, vekil de olamıyor biliyorsunuz dolayısıyla bu siyasete bir dinamizm de getirir. Tabi ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Biz şimdi onlarla uğraşmıyoruz, kendi gündemimize hakimiz. İnşallah bu seçimde çok güzel bir başarı elde edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

-Kongreden görüntü

-Kongreye katılanlar

-Yılmaz\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -

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Hastanenin çatısında intihara kalkıştı



KOCAELİ Devlet Hastanesi\'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B. (28), hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. M.B., bir süre sonra ikna edilerek çatıdan indirildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B. öğle saatlerinde, hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Hastanenin çatısının kenarında oturan M.B.\'yi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme yatağı açarak önlem aldı. Görevliler çatıya çıkarak M.B. ile görüştü. Bir süre sonra ikna olan M.B. hastanede tedavi altına alınırken, İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

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7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı



DİYARBAKIR\'da bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.

Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi. Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fuardan görüntü

- Elbiseden görüntü

- Genel ve detay

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Yozgat\'ta çiftçiler yağmur duasına çıktı

YOZGAT’ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklıkla birlikte ekili arazileri susuz kalan çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Yozgat Ziraat Odası öncülüğünde, 8 köyden çiftçilerin katılımıyla düzenlenen yağmur duası Divanlı Mahallesi arazisinde yapıldı. Çiftçiler, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu eşliğinde, ellerini açarak dua etti. Çiftçilerin yağmur yağması için ettiklerin duanın ardından, kesilen kurbanların etlerinden yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat\'ta mevsimin kurak geçtiğini ve ekinlerin kurumak üzere olduğunu söyledi. Açıkgöz, “Yüce Allah, inşallah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar. Bütün çiftçiler umutlarını bu ekine bağladı. Şuanda ekinlerimizde yüzde 20 oranında zarar var, eğer yağmur yağmazsa bu zarar yüzde 70\'e kadar çıkacak” dedi.

Yağmur duasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmur duasından görüntüler

-Detay

-Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’ün konuşması

-çiftçilerin konuşmaları

-Ekili alanlardan görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Aksaray\'da öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

AKSARAY\'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi\'nde meydana geldi. Kılıçaslan İlkokulu\'nda okuyan öğrencileri taşıyan İlhan Demirbilek (55) yönetimindeki 68 S 0534 plakalı öğrenci servisi, Yusuf Arı\'nın (45) kullandığı 68 BA 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada serviste bulunan 10 öğrenci yaralandı. Hafif yaralanan öğrenciler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı öğrencilerin hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA))

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