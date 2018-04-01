DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Arslan:Mehmetçiğimiz, sizin duanızla olağanüstü mücadele veriyor

Ardahan’da AK Parti Kadın Kolları Kongresine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kadınların Afrin Harekâtına verdiği desteğe vurgu yaparak, “Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanındasınız, hep duacısısınız. Sizin duanızla, sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle evlatlarınız, evlatlarımız, kardeşleriniz, kardeşlerimiz ve yavrularımızın babaları orada olağanüstü bir mücadele veriyor\" dedi.

Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen Bakan Arslan, Kadın Kolları Kongresinin yapıldığı Gençlik Merkezi Konferans Salonu önünde Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı duran kadınları, Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Edip’e benzetti. Bakan Ahmet Arslan, “Bin yıldır bu coğrafyada ecdadımız hep mücadele vermiş. istiklal ve istikbal mücadelesi vermiş, gelecekle ilgili kaygılarına omuz omuza, sırt sırta durmuş. Bu durumu en iyide bu coğrafyalar biliyor. Ecdadımız, yüz yıl önce bu coğrafyalar kurtuluş savaşı verirken, nasıl ki kadınlarımızla, bayanlarımızla omuz omuzaydı, bundan iki sene önce 15 Temmuz’da da hanin darbe girişimine karşı dururken yine sizlerle omuz omuzaydı. Allah razı olsun, her biriniz o gün birer Nine Hatun’dunuz, Kara Fatma’ydınız, Halide Edip’tiniz\" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtına kadınların verdiği destekten de bahseden Bakan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: \"İster içeride, ister dışarıda ülkemizin bekası için istikbali ve istiklali için mücadele eden Mehmetçiğimiz\'in, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın hep yanındasınız hep duacısısınız. Sizin duanızla, sizin desteğinizle, sizin verdiğiniz güçle evlatlarınız, evlatlarımız, kardeşleriniz, kardeşlerimiz ve yavrularımızın babaları orada olağanüstü bir mücadele veriyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu mücadelede dün de bugün de şehitlerimiz var. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Yine gazilerimiz var. Rabbin onlara şifa versin. İşte o mücadele, o ülkemizin istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içmek adına orada mücadele eden güvenlik güçlerimiz o mücadeleyi verirken, biz de diyoruz ki, bu ülke adına sorumluluk alanlar, bu ülke adına görev üstlenenler olarak bu coğrafyayı ecdadın bize vatan olarak bırakmak için kanını döktüğü bu coğrafyayı, bu toprakları daha çok imar etmek için gecemizi gündüzümüze katmalı daha çok çalışmalıyız. Nitekim sizlerle birlikte bunu yapıyoruz. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ülkemiz son 15 yılda üç kat, dört kat büyümüşse, ülkemiz dünyada sözü daha çok geçen bir ülke haline gelmişse, ülkemizin lideri sizden aldığı güçle, destekle ‘dünya beşten büyüktür’ diyebiliyorsa, dünyada ki mağdurların ve mazlumların hamisi olabiliyorsa, bu sizlerin verdiği destek ve çalışmalar sayesindedir. İnşallah bizde bu toprakları gelecek nesillere daha imarlı bir şekilde bırakmak adına mücadelemizi devam ettiriyoruz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Arslan’ın karşılanması

-Salondan genel detay

-Bakan Arslan’ın konuşması

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Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Taşeron işçiler, kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı

HAK-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen \'Taşerona elveda kadroya merhaba\' programında taşeron işçileri kadroya geçişlerini halay çekerek kutladı.

Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK\'da yayımlanan taşeronkarın kadroya geçişi 2 Nisan olarak belirtilmesinin ardından işlemleri tamamlanan taşeron işçileri, Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen \'Taşerona elveda kadroya merhaba\' programı düzenlendi. Etkinliğe; Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgül, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Sağlık-Sen İl Başkanı Yasin Barutçu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim İbrahim Tunç, Hastane Müdürü Mehmet Turan, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, Öz Büro İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Mehmet Mustafa Turan, işçiler ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, kadronun hayırlı olması temennisinde bulunarak, \"Ülke gerçekten çok sıkıntılı süreçten geçiyor. Türkiye yeniden o tarihsel misyonuna düşen bir mücadelenin bir savaşın için de batı bitmek üzere batılı paradigma bitti. Artı dünyaya silah para değil. Sevgi ve adalet hükmedecek. Dünyayı bu zalimlerin, küresel eşkıyaların, bu çetelerin adı devlet olan çetelerin elinden inşallah bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtaracak. Onun sancılarını yaşıyor. Dünya bir şey geliyor. Medeniyetimiz geliyor. Batı\'lı paradigma bitiyor. Silahın ve paranın egemenliği bitecek. Sevgi ve barışın adaletin tecelli ettiği günler gelecek. Şuanda onun şafağındayız\" dedi.Konuşmaların ardından işçiler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çekerek kadroya geçişlerini kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Düğün salonu

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba\'nın konuşması

- Plaketlerin verilmesi

- İşçilerin halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Şanlıurfa’da 566 polisle huzur operasyonu

ŞANLIURFA’da 566 polisle düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 121 kişinin kimliği kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde ve alışveriş merkezleri ve çevrelerinde; Asayiş Şube, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 566 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan uygulamada 533 araç aranırken, 4 bin 121 kişinin kimliği kontrol edildi. Operasyon kapsamında 9 işyerine de cezai işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin şüphelileri üstünü araması

- Polis ekipleri kimlik sorgulaması yapması

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 24 MB

Haber: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Kuyuya düşen köpeği AFAD ekibi kurtardı

Niğde’de 12 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlik İlçesi’ne bağlı Sultanpınarı Mahallesi\'nde bir köpek, 12 metrelik su kuyusuna düştü. Köpeği kuyudan çıkaramayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halat yardımıyla düştüğü kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Afad ekibinin kuyuya inmesi

- Kuyudan köpeğin kurtarılması

- Detay görüntüler

Süre: 01\'12\" Boyut: 12 MB

HABER:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)