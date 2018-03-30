DHA YURT BÜLTENİ-14

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GÜVENLİK KORUCULARI\'NIN SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Siirt\'in merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Siirt\'e geçti. Siirt\'te ilk olarak Devlet Hastanesi\'ne giden Bakan Soylu, ardından 6 korucunun şehit olduğu bölgeye geçti ve incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugünkü çatışmada yaralanarak, tedavi altına alınan 6 asker ve 5 güvenlik korucusunu ziyaret etti. Yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Soylu, asker ve korucular ile birlikte ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SALDIRININ OLDUĞU BÖLGEYE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede yaralı güvenlik güçlerini ziyaret ettikten sonra 6 korucunun şehit olduğu bölgeye gitti. İncelemelerde bulunan Bakan Soylu, saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ormanardı köyünde 6 güvenlik korucusunun şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon devam ediyor. Güvenlik yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren PKK\'lı teröristlerin kaçış güzergahında başlatılan operasyonda, şu ana kadar 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, bölgede operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu\'nun helikopterden inmesi ve askeri yetkililerden bilgi alması

Haber: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK / SİİRT (DHA)

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Bartın\'da, Milli Eğitim Müdürü\'ne destek

BARTIN\'da, aralarında sendika ve derneklerin olduğu 35 sivil toplum örgütü İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'e destek verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, \'18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00\'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır\' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların \'Atatürk\'ün posteriyle donatılması\' hükmünü yok saydığı belirlendi.

Bugün, eski belediye binası önünde bir araya gelen 35 sivil toplum kuruluşundan oluşan Bartın Sivil İrade Platformu basın açıklaması yaparak, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'e destek verdi. Bartın Sivil İrade Platformu adına açıklamadan bulunun Aydın Kuloğlu, \"Yalan, iftira ve çarpıtma üzerinden toplumun değerlerine, kültürüne ve inancına karşı savaş yürütme ve bu yolla toplumu sindirme tavrı, darbe kalıntısı değilse darbe heveslisi bir tutumun göstergesidir. Halkımız bu tutum sahiplerine 15 Temmuz\'da en güzel cevabı vermiş, eski Türkiye\'nin geride kaldığını somut bir biçimde göstermiştir. Toplumun gündemini de enerjisini de bu tür gereksiz tartışmalarla meşgul etmenin insanımıza hiçbir fayda sağlamayacağını beyan ediyoruz\" dedi.

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri alkışlar eşliğinde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detay görüntüler

-Aydın Kuloğlu açıklaması

-Platform üyelerinin alkışları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Ceylin\'in öldürülmesiyle ilgili üç kişinin yargılanmasına devam edildi (2)

\"BANA NE CEZA VERİRLERSE EŞİME DE VERSİNLER\"

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik\'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında SEGBİS ile ifade veren tutuklu sanık Şükriye Türkmen, eşi Serkan Türkmen\'in de işin içinde olduğunu ama suçun sadece kendi üzerine attığını öne sürdü. Şükriye Türkmen, \"Bana ne kadar ceza verirlerse eşime de versinler. Alacağım cezayı hak ediyorum ama ona da ceza verilsin. Kayınpederim, \'Serkan’ı suçlamasın, o sonra hem ona hem de oğluna bakar’ diyormuş. Ben oğlumun yüzünü 10 aydır görmüyorum. Oğlumun, eşimin kardeşinden alınıp, Sosyal Hizmetler\'e verilmesini istiyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen ise kendisine iftira atıldığını söyledi. Haksızlığa uğradığını belirten Serkan Türkmen, \"Olayı görmedim bile. Kur\'an’a el basarım ki çocuğu tanımıyorum bile. Haksız yere cezaevinde yatıyorum. Adalete güveniyorum\" diye konuştu.

\"TELEFON ÜÇ PARÇA HALİNDEYDİ, HAT KAYBOLMUŞTU\"

Şükriye Türkmen\'in olaydan sonra dede Mustafa Atik\'in telefonuna tehdit mesajı gönderdiği hattın sahibi, Şükriye Türkmen\'in ablası Cemile Gacar ile hattı kullanan oğlu İsmail Gacar duruşmada tanık olarak dinlendi. Olaydan bir hafta önce ameliyatlı olduğu için ablasının evinde kaldığını, Şükriye Türkmen\'in kendisini ziyarete geldiğini anlatan Cemile Gacar, kardeşinin o sırada ablasının oğluna çarşıdan sipariş vermek için telefonunu kullandığını söyledi. Bir süre sonra telefonunun ortadan kaybolduğunu anlatan Cemile Gacar, daha sonra koltuğun altında bataryası çıkarılmış ve SİM kartı kaybolmuş şekilde bulduklarını söyledi.

\"TEHDİT MESAJINDAN HABERİM YOK\"

Cemile Gacar\'ın ardından ifade veren oğlu İsmail Gacar da, dede Mustafa Atik\'e mesaj atılan bir süre kullandığı hattın, olaydan bir hafta önce kaybolduğunu, hattı teyzesi Şükriye Türkmen\'in küçük olan oğlunun kaybettiğini düşündüklerini anlattı. İsmail Gacar, tehdit mesajından haberdar olmadığını, kim tarafından gönderildiğini bilmediğini belirtti.

\"ÇOCUĞUN 4-5 KEZ KOLU KIRILDI\"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serkan Türkmen\'in kız kardeşi Gülay Özkan da Şükriye Türkmen\'in 4 yaşındaki oğlu M.Y.T\'yi sürekli kendisine bıraktığını, çocuğun 4-5 kez kolunun kırıldığını ve Ceylin olayından sonra kendisine \"Annem beni dövüyor, karanlık odaya kapatıyor\" dediğini söyledi.

Şükriye Türkmen ise, çocuğunun kolunu bilerek kırmadığını, şu anda Gülay Özkan ile kalan oğlunun Sosyal Hizmetler\'e verilmesini istedi.

\"ÇOK ÜZÜLMÜŞ GİBİ DAVRANIYORDU\"

Duruşmada dinlenen tanıklar, Şükriye Türkmen\'in sık sık 4 yaşındaki oğlu için parka gittiğini ve sürekli çocuklarla vakit geçirdiğini belirtirken, bazı tanıklar Ceylin\'in kaybolmasından sonra da Mustafa Atik\'in evine gelip, \"Ceylin en son benim evime geldi, su içip gitti\" dediğini, çok üzgün gibi davrandığını söyledi. Tanıklardan Nihal Çavdar, Şükriye Türkmen ile Ceylin\'in kaybolmasından 2 gün önce parkta karşılaştığını, kendisine kısa bir süre önce apartmanda hırsızlık olayı yaşandığı için apartmanlarında bulunan güvenlik kamerasının, kendi binalarını görüp görmediğini sorduğunu söyledi.

\"ÜÇ KEZ EVE GİDİP İŞYERİNE DÖNMÜŞ\"

Tanıklardan komşu Arzu Bozkurt, Şükriye Türkmen karakola ifade vermeye giderken 4 yaşındaki oğlunu kendisine emanet ettiğini ve oldukça telaşlı olduğunu söyledi. Arzu Bozkurt, Türkmen\'in oğlu M.Y.\'nin sık sık kolunun kırıldığını, 4-5 kez alçılı gördüğünü kaydetti.

Bir başka tanık Aykut Karakurt de oto tamircisi sanık Serkan Türkmen\'e araç tamiri yaptırdığını belirtip, \"Öğlen 14.30 gibi Serkan\'ı arayıp arabayı getireceğimi söyledim ama bana evde yemek yediğini bir süre sonra çıkacağını söyledi. 20 dakika sonra geldi, 18.00\'de tamir etmiş olacağını söyledi. Saat 17.30 sıralarında tamirciye tekrar gittim ama araç yapılmamıştı. Sonra telefonu çaldı ve evin anahtarının kendisinde kaldığını, ailesi dışarıda kalmaması için eve gitmek zorunda olduğunu söyledi. Eve gitti, 20 dakika sonra döndü ama bu kez de dükkana beyaz bir araba geldi. İçinde yaklaşık 30 yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir adam ve tam göremediğim bir kadın vardı. Serkan her ikisi ile konuştu ve arkalarından araca binerek gitti. 20 dakika sonra tekrar geldi ve mahallede bir çocuğun kaçırıldığını, buna üzüldüğünü söyledi. Üç kez eve gidip geldi. Üçüncü gelişinde arabanın tamirini henüz bitirmemiş olmasına rağmen iki kez elini yüzünü yıkadı. Sonra da arabamı tamir etti\" dedi.

Sanık Serkan Türkmen ise tanığın yalan söylediğini, eve bir kez gittiğini söyledi.

Duruşmada, Şükriye Türkmen\'le bir süre ilişki yaşadığı iddia edilen İ.Y (İrfan Yücel) de ifade verdi. Türkmen ile yaşlı bir hastaya baktığı apartmanda tanıştığını belirten

İ.Y., \"2013 yılında 5-6 ay kadar telefonla ve yüz yüze görüştük. Ancak cinsel ilişkiye girmedik. Kendisinde sorunlu davranışlara tanık olmadım. Ancak, her ikimizde evliydik. Benden beklentisinin fazla olması nedeniyle ilişkimizi sonlandırdık\" dedi.

Türkmen çiftinin komşuları Kemal Çeneli ve kızı Sinem Çeneli de evlerinden 120 bin liranın çalındığını ve şüphelendikleri Şükriye Türkmen\'e dava açtıklarını söyledi. Baba-kız, Ceylin\'in öldürülme olayı ile ilgili de binadan gelen kötü kokuları farkettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık telefon kayıtlarının incelenmesine, Şükriye ve Serkan Türkmen\'in oğulları M.Y. için uzman tarafından sosyal inceleme raporu hazırlanmasına, Şükriye Türkmen\'in dayısının tanık olarak dinlenmek üzere bir sonraki celsede hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 13 Nisan\'a erteledi.

Taylan YILDIRIM - Faruk ÇARK- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)

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Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü (2)

\'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM\'

Bursa\'daki çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş.\'nin, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik\'e ait Kangal köpeğini öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Henüz 2 yaşında olan köpeğinin vurulmasının ardından şok yaşadığını söyleyen Ali Çelik, \"Bu işin peşini bırakmayacağım. Hukuk mücadelesini soruna kadar sürdüreceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Çelik ile röp.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / Bursa (DHA)

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