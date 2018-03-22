DHA YURT BÜLTENİ-14

Konya\'ya şehit ateşi düştü

BİLTİS\'de Sehi Ormanları Bölgesindeki operasyon sırasında teröristlerce daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar\'ın (36) memleketi Konya\'ya ateşi düştü.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Sehi Ormanları Bölgesine düzenlenen operasyonda daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Şükrü Çakar\'ın, Konya kent merkezinde oturan babası Abdullah ve annesi Emine Çakar\'a, acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 15 yıllık uzman çavuş olan şehit Çakar\'ın, eşi Halise Çakar ile kızları Emine Nehir Çakar (6) ve Birsen Beren Çakar\'ın(5), Bitlis Tatvan\'da oturduğu öğrenildi.

3 kardeş olan şehit Çakar\'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Çakar\'ın, yarın Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahallesi\'ne defnedilmesi bekleniyor.

(Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinin dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün (çarşamba), E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer(42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Eken ve Biçer, yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kemarasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 20 saniyelik güvenlik kamerası görütüsü

HaberEkrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Bakan Yılmaz: Avrupa\'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız (3)

\"TEŞKİLAT ÇALIŞACAK\"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin İzmir İl Başkanlığı\'nı da ziyaret etti. Yılmaz, partililere yaptığı konuşmada partinin başarısını teşkilata borçlu olduklarını belirterek, \"Teşkilat olmazsa başarı gelmezdi. Milletimiz hiçbir zaman yanlış yerde durmadı. Milletin terazisinin şaştığı hiç görülmedi. Siyaset çalışmaktır, çalışmadan olmuyor teşkilat çalışacak. Siyaset çalışacak, yereldeki merkezdeki temsilcileri çalışmadan olmaz. Çalışan kimse hem izzete hem de şerefe kavuşur. Milletimiz bu güne kadar milletvekillerini seçiyordu. Parlamenter hükümet vardı. Ancak artık hükümet millet kuracak. Parlamenter hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçiyoruz\" dedi.

\"DAHA DEMOKRATİK SİSTEM GELDİ\"

Kendilerinin de yüzde 34 oy ile hükümeti yönettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra yüzde 47 ardından yüzde 49 oy aldıklarını hatırlatarak, \"Bundan sonra yüzde 34 oy alıp hükümeti yönetmek mümkün mü? 34 ile yönetmek mi demokratik, yoksa 50 artı 1 oyla yönetmek mi daha demokratik? Millet sadece yasamayı yapıyordu artık. \'Kudret sende\' diyoruz. Yasamayı ve yürütmeyi de millete verdik. Bu sisteme daha uzlaşmacıdır. Yüzde 50 artı 1 oy almak mümkün değil. Başka partilere de \'millete hizmet yolunda öncelik Türkiye\'dir\' diyenlerin yürüyeceği kulvar açıldı. Bu Türkiye\'ye bir kazançtır. Herkes uzlaşsın bunun ne zararı var\" dedi.

\"KILIÇDAROĞLU DA BİZE BENZEMEYE BAŞLADI\"

İttifak arayışlarına da değinen Bakan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik şunları söyledi:

\"Kılıçdaroğlu da bize benzemeye çalışıyor bunda bir sakınca yok. Biz öbür tarafı anlamaya çalışacağız. Diğer tarafta bizi anlamaya çalışacak. Bundan bu millet kazanacak. Kırgınlıkları geride bırakmak lazım. Kuvvetler ayrılığı sistemine de uygundur. Yasama yasamalığı bilecek. Yürütme yürütmeyi yapacak. Yargı da yine yargılayacak. Millete hizmet döneminde her birisi ayrı yerde olacak. Şimdiki dönemde hükümet parlamentoyu kontrol ediyor. \'Tek adam geliyor\' diyorlar. Millet kendisine zulüm eden birisini seçer mi? Milletin yanılmayacağını anlarsan, doğru karar verdiğine inanırsan bu sistem doğrudur. Siyaset iyi yolda gidiyor.\"

Eğitim hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Toplumu değiştirmek istiyorsanız kızlarınızı eğiteceksiniz. Toplumu eğiten kadınlardır. Kızlarınıza öncelik verin. Orta öğretimde kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerle aynı. Ancak yüksek öğretimde kızların okullaşma oranı yüksek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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Kayınpederinin cenazesine giderken kazada karnındaki ikiz bebekleriyle öldü (2)

AYNI TABUTTA 3 CENAZE

Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde, solunum yetmezliğinden ölen kayınpederi 70 yaşındaki Musa Akın\'ın cenazesine giderken hamile olduğu 6 aylık ikiz bebekleriyle birlikte kazada ölen Ayşe Akın\'ın (31) ve ölen kayınpederi için cenaze töreni düzenlendi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Beytullah Akın, babasının cenazesine katılamadı ancak eşinin cenazesinde yer aldı. Biri kız ikiz bebekler annelerinin kollarına konularak aynı tabutta birlikte toprağa verildi.

Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi\'nde önce kayınpeder Musa Akın, ardından da gelini Ayşe Akın, toprağa verildi. Musa Akın, öğlende Akça Hisar Camisi\'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. İkindi namazının ardından da Ayşe Akın için cenaze namazı kılındı. Akın\'ın hastanede hayatını kaybettiği sırada sezaryenle alınan ancak ölen biri kız ikiz bebekleri de yanına konuldu. Cenaze namazına hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazadan sonra hastanedeki tedavisi tamamlanan eşi Beytullah Akın da katıldı. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Beytullah Akın, eşini ve ikiz bebeklerini son yolculuğuna uğurladı. Ayşe Akın ve kayınpederi Musa Akın, mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Otomobilin ön koltuğunda, annesinin kucağında olan 2 yaşındaki Eymen Akın da kazadan mucizevi şekilde yara almadan kurtarıldığı öğrenildi. Yaşadığı şok nedeniyle sürekli ağlayan ve ne olup bittiğinin farkında olmayan Eymen\'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazada ayrıca ailenin 9 yaşındaki oğlu Süleyman Akın da hafif yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Morgda ölen annenin oğlu Eymen\'den görüntü

- Eymen\'i yakınları sakinleştirmeye çalışması

- İkiz bebeklerin küçük tabut içinde morgdan çıkarılması

- Annenin cenazesinin çıkarılması

- Kayınpeder Musa Akın\'ın cenaze namazından

- Anne Ayşe Akın\'ın cenaze namazının kılınması

- Eşi Beytullah Akın\'dan görüntü

- Akın ailesinin fotoğrafı

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Tartıştığı ablasını öldürüp, intihar etti

EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Babalan Köyü\'nde yaşayan Birol Beykoz(45), hemşire ablası Filiz Bolkan\'ı(49), av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Uzunköprü\'nün Balaban Köyü\'nde işsiz olan ve engelli olduğu belirtilen bir ablası Nergiz Beykoz ile yaşayan Birol Beykoz, iddiaya göre ailelerinden kalan evin tadilatı ile ilgili Kuşadası Devlet Hastanesi\'nde hemşire olarak görev yapan ablası Filiz Bolkan\'ın köye çağırdı. Yıllık izne ayrılan 2 çocuk annesi Bolkan, geldiği köyde ağabeyi Birol Beykoz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Beykoz, ablasının başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından dayısı Selahattin Balcı\'yı telefonla arayarak, \"Ablamı öldürdüm\" dedi ve aynı tüfekle kalbine ateş açarak intihar etti.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine girdikleri evde abla ile kardeşi yerde kanlar içinde yattıklarını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri Filiz Bolkan ile Birol Beykoz\'un öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesini ardından 2 kişinin cesetleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

\'İNTİHAR ETMEDEN BENİ ARADI HELALİK İSTEDİ\'

Birol Beykoz\'un ablasını öldürdükten sonra telefonla aradığı dayısı Selahattin Balcı, iki kardeşin çok iyi anlaştıklarını belirterek, \"Birol beni cep telefonumda arayarak, \'ablamı vurdum, hakkınızı helal edin\' dedi. Hiç beklemiyordum. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum, çok şaşkınım. Aralarında hiç sorun yoktu. Ablası ile birlikte babadan kalma eski evi tadilat ediyorlardı. Çok şaşkınız\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma ve olay yerinden genel

Olayın yaşandığı evden genel detay

Selahattin Balcı ile röp.

Cenazelerinin araca konulması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Şarkışla\'da pompalı katliam: 5 ölü (4)

SANIKTAN KAN DONDURAN İFADELER

Kahramanmaraş\'ta yakalandıktan sonra Şarkışla Jandarmasına teslim edilen şüpheli Fırat Yurdakul ilçeye getirilerek Cumhuriyet Savcısı gözetiminde sorgulandı. Şüpheli, ifadesinde 5 kişiyi nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Köyde hayvancılık ve çobanlık yaptığını anlatan Yurdakul, öldürdüğü kişilerden Tarık Esen\'in kızı Pınar Esen ile 8-9 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ederek, \"Birbirimizi yıllarca sevdik. Bu sevgimizi evlilik olarak güzelleştirmek istedim. 2017 yılı yaz aylarında Pınar\'ın annesi Nesrin Esen ile görüşmüştüm. Bana \'Bu kız ile artık evlen, bir yuva kurun\' diye söylemişti. Ben de zaten \'Pınar\'sız yaşayamam, ben onsuz yaşayamam\' demiştim. Ancak bizim yapacağımız bu evliliğe Pınar\'ın babası olan Tarık Esen karşı çıktı. Yaz aylarındaki bir görüşmemizde bana hitaben \'Senin gibi birine ben kız vermem, sen kimsin ki benden kız alacaksın, ben çobana kız falan vermem, benim kızım şehirde kalacak\' dedi. Ben de \'Sen bana Pınar\'ı vermezsen beni öldürmüş olursun, ha ölmüşüm ha Pınar\'sız kalmışım\' dedim Her defasında bana hakaret etti ve beni aşağıladı. Benim sevgimi anlayamadılar. Olaydan 3 gün önce yine Tarık ile bir telefon görüşmesi yapmıştım. Bu görüşmede \'Pınar\'ı seviyorum, sen yıllarca ailene sahip çıkmadın. 8-9 yıldır eşinden çocuklarından ayrı kaldın, senin yerine ben sahip çıktım\' dedim\" dedi. Bir kaç kez yaptıkları görüşmelerde bu diyalogların tekrarlandığını belirtti. Tarık Esen\'in köye geleceğini söylediğini, kendisinin ise \'Gel de beni öldür, zaten beni böyle yaparak öldürüyorsun, bari namusunu temizlemiş olursun\' dediğini anlattı.

\'MESAJLARA CEVAP VERMEYİNCE EVLERİNE GİTTİM\'

Sevdiği kızın babasının bir araya gelmelerine hep engel olduğunu belirten Yurdakul Tarık Esen\'in köye geldiğini, dünkü olay sırasında öldürdüğü arkadaşı Oğuz Taylan Koral\'dan öğrendiğini anlatan Yurdakul, alkol aldıktan sonra Tarık\'ı aradığını ama açmadığını, daha sonra mesaj attığını ifade etti. Yurdakul mesajında, \'Duydum ki köye gelmişsin, Hoş geldin, Sevdiğim kızın babası\' yazdığını, cevap gelmeyince \'Kızın olmadan ben yaşayamam, ya gel benim canımı al, ya da beni Pınar\' sız bırakma\' dediğini, üçüncü mesaj yazmamda ise \'Ben namussuz biriysem gel namusunu temizle, ben namussuz değilim, sevdiğim için ölmekte öldürmek de benim için güzel\' yazdığını belirtti. Mesajlara cevap gelmeyince Tarık Esen\'in annesi Cennet Esen\'in telefonunu aradığını ve \"Artık Tarık bizim yakamızı bıraksın, bizi bize bıraksın, yeter artık bize karışmasın bizi ayırmasın\" dediğini dile getirdi. Cennet Esen\'in kendisine \"Sana verecek kızımız yok, sen git kendine başkasını bul, yıllarca sevip de ayrılan ilk sen değilsin\" dediğini iddia eden şüpheli, kendisinin ise \"Pınar\' sız yaşamaktansa ölürüm de öldürürüm de\" dediğini söyledi.

\'ÜÇÜNÜ VURDUM, ÇOCUĞA BİR ŞEY YAPMADIM\'

Bu konuşmaların ardından alkol aldığını, sonrasında ise internetten sipariş ettiği 8 mermi kapasiteli af tüfeğini ve yanına 3-5 mermiyi daha alarak, kendi evine 300-400 mesafedeki Esen ailesinin evine gittiğini anlatan şüpheli Yurdakul, \"Sevdiğimi vermemeleri nedeniyle kafamda her şey bitmişti. Kış olduğu için köyde fazla insan yoktu. Evin önünde Cennet Esen ile karşılaştım. Bana, \'Defol git, oğlumun başını belaya sokma\' dedi. Tarık evin içerisinden koşarak geliyordu. Elimdeki av tüfeği ile hedef alarak ateş ettim. Bu sırada babası İbrahim Esen evin içinden çıktı. Annesi de tüfeğe sarılarak bana engel olmaya çalıştı. Bir el de Cennet Esen\'e ateş ettim. İbrahim Esen de salondan çıktı. Çekmeceden bir şey almaya çalıştığını gördüm. Ona da ateş ettim. İbrahim Esen salon kısmında Cennet esen balkonda yere yığıldı. Evde küçük de bir kız vardı. Evin içine doğru kaçtı. Ben çocuğa bir şey yapmadım. Vurduklarımın ölüp ölmediğin kontrol etmedim. Etrafta kimse yoktu\" dedi.

\'BAKKALI HAKARET ETTİĞİ İÇİN VURDUM\'

Evden çıktıktan sonra köy içinde 700-800 metre yürüdüğünü ve kimseye rastlamadığını anlatan Yurdakul, tüfeği mezarlık kenarına bırakıp Celal Koral\'ın dükkanına gittiğini anlattı. Kendisinden içki istediğini, onun da kendisine hakaret ve küfür ederek mevcut borcunu ödemeden vermeyeceğini söylediğini anlattı. Dükkandan ayrıldığını, Celal Koral\'ın ancak söylediği ağır sözlerin zoruna gittiğini belirterek şunları beyan etti:

\"Mezarlık kenarına bıraktığım tüfeği tekrar aldım. Tekrar dükkana geldim. İlk gittiğimde Celal tekti. İkincisinde oğlu Taylan da yanındaydı. Celal, \'Oğlum tüfek\' deyince büfenin dışından Celal\'e doğru ateş açtım. Taylan elimdeki tüfeğe sarıldı. Bu defa da ona ateş ettim. Dükkanda rastgele ateş açtım. Tüfekteki mermiler bitince yanımdaki 3-5 fişeği daha yerleştirdim ve tekrar ateş ettim. Dükkanda Celal Koral\'a ait otomatik tüfek vardı. Onu yanıma aldım. Bir koli içki aldım. Kasada 500-600 lira kadar para vardı. Onu da alarak otomobille oradan ayrıldım. Sonrasında da arazi yollarını kullanarak bölgeden ayrıldım. Yolda aracın yakıtını fulledim. Gaziantep Nurdağı\'na gidecektim. Burada annemi son bir kez görüp intihar etmeyi planlıyordum. Sonrasında Kahramanmaraş\'ta polis beni yakaladı.\"

Şüpheli Fırat Yurdakul, jandarmadaki ifadesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Yurdakul, sağlık kontrolü için sevk edildiği hastaneye giriş yaparken DHA muhabirinin \'Pişmanmısın\' sorusuna \"Pişman değilim. Sevdiğim için yaptım\" dedi. Zanlıya çelik yelek giydirildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin jandarma eşliğinde hastaneye getirilişi

-Alınan önlemler

-Şüphelinin \'Pişman değilim\' sezleri

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)

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