DHA YURT BÜLTENİ-14

Park halindeki üç araç yandı

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak\'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçtan çıkan alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, park halindeki 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Polis ise araçların yakıt tanklarının patlaması ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Araçların alevler içinde kalması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, üç araç büyük zarar gördü.

Yangının başladığı aracın atıl vaziyette olduğu ve aküsünün de bulunmadığı belirlendi. Ekipler kundaklama ihtimalini değerlendirirken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Yanan araçlardan görüntü

Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: İZMİR, (DHA)

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Tomarza\'da Ak Partili Meclis üyesinin paylaşımı tepki çekti



KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde Ak Partili Belediye Meclis üyesi Hüseyin Eker, sosyal medyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, Çanakkale\'nin 1915\'te geçilmediğini ama 1918\'de geçildiğini iddia ederek, \'İngiliz donanması Dolmabahçe\'ye demirledi ve hiçbir zaman geldikleri gibi gitmediler. Giderken halifemizi götürdüler, dinimizi götürdüler, adına laiklik dediler. Bin yıllık alfabemizi götürdüler, adına harf devrimi dediler alfabeyle beraber bin yıllık tarihimizi de götürdüler\' dedi. Paylaşım, CHP ve İyi Parti ilçe yöneticileri ile vatandaşlardan tepki görürken, daha sonra açıklama yapan Eker, yazdıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Daha önce kapatılan Tomarza\'nın Dadaloğlu Belediyesi\'nde CHP\'den Belediye başkanlığı yapan ve ilçede servisçilik işiyle uğraşan Tomarza ilçesi Ak Partili Meclis üyesi Hüseyin Eker; Facebook\'taki hesabından şu paylaşımda bulundu:

\"Çanakkale 1915\'te geçilmedi ama 1918\'de geçildi. İngiliz donanması Dolmabahçe\'ye demirledi ve hiçbir zaman geldikleri gibi gitmediler. Giderken halifemizi götürdüler, dinimizi götürdüler, adına laiklik dediler. Bin yıllık alfabemizi götürdüler, adına harf devrimi dediler alfabeyle beraber bin yıllık tarihimizi de götürdüler. Gidenler gitti de elleri boş gelmediler. Şapkalarını getirdiler sarıklı hocalarımızı astılar, kılık kıyafetlerini getirdiler. Örtülü anamızı, bacımızı soydular.1400 yıllık birikimi olan medreselerimizi kapattılar, çağdaş dedikleri Batılı okulları getirdiler. En kötüsü de başımıza kendi sömürge valilerini atadılar giderken. Astığı astık kestiği kestikti. Onlar geldikleri gibi gitmediler.\'

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRDI

Ak Partili Tomarza Belediye Meclis üyesi Hüseyin Eker, siyasi partiler ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Çanakkale savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk\'le ilgili yaptığı 2 paylaşımını sildi.

CHP VE İYİ PARTİ\'DEN TEPKİ

Tomarza İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Köse, Eker’in paylaşımına, \'Aziz Türk milletinin, dönemin en güçlü devletlerine karşı verdiği Çanakkale deniz ve kara savaşı olarak nitelendirdiğimiz, tarihe altın harflerle kazınan, yedi düvele kafa tutup yedi düveli devirdiğimiz bu muhteşem zaferi ve onun kahramanlarını kendilerince hezimete dönüştürmeye çalışan, sosyal medya üzerinden bu şuur altı ile mesajlar vererek, en acımasız düşmanlarımızın dahi Çanakkale\'de yapamadığını bilerek veya bilmeyerek yapmaya çalışanları kınamaktayız. Konuya bahis olan, Tomarza belediye başkanlığı, AKP meclis üyesi Hüseyin Eker sosyal medyadan 18 mart günü mealen hem Osmanlı devletine hem de Cumhuriyetin kurucu unsurları ve kurucu şahsiyetlere Türk Tarihi ve onun kahramanlarına hakaret etmektedir. Kendince Osmanlı devletini övmeye, Türkiye Cumhuriyeti kurucularını ise hainlikle suçlamaya çalışmakta, Lakin tarihi de yanlış bildikleri için, Osmanlıyı öveyim derken Osmanlı devletine de hakaret etmektedir. İnsanımızı kutuplaştıracak siyaset üzerinden Türk tarihini lekeleyecek, ötekileştirecek, her kişi ve kuruma karşı olduğumuzu belirtir, şanlı Türk tarihi ve onun kahramanlarının siyaset üzeri şahsiyetler olduğunu ifade ediyoruz. Bu talihsiz açıklamayı yapan Sayın Eker\' i ise kınadığımızı ve hemşerilerimizden özür dilemesini istiyoruz\' dedi.

Bir tepki de Tomarza CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen’den geldi. Başkan Demirezen, Ak Partili Meclis üyesi Eker hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Demirezen, \"Sen bu cesareti kimden alıyorsun. Elbette bunları, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusuna, açıkça ve basın yoluyla hakaret edebilecek kadar cesaretlendirenler var. Bu alçakça iftiralara karşı sessiz kalınması, hiçbir tepki gösterilmemesi bunun bir kanıtıdır. Türkiye\'nin kurucu cumhurbaşkanına yapılan hakaretlere karşı durmak öncelikle bugün Cumhuriyeti, devletini yöneten siyasi yapının görevi olmalıdır. Bu çirkin paylaşımı yapan Tomarza Ak Parti Meclis üyesi Hüseyin Eker eğer çıkıp basın yolu ile Türk milletinden özür dilemez ise, hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız, bu yaptığı asla yanına kâr kalmayacak\" dedi.

\'BİR ANLIK ÖFKEYLE YAZDIM, PİŞMANIM\'

Paylaşımı yapan Hüseyin Eker ise sosyal medyada kendisiyle yazışan birine öfkeyle yanıt olarak yazdıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu, gerekirse özür dileyen bir açıklama yapacağını söyledi. Eker, \"Atatürk başta olmak üzere Türk büyükleriyle bir sıkıntım olmaz ve olamaz. Onlara saygı duyarım. 2009-2014 ylılları arasında mahalleye dönüştürülen Dadaloğlu belediyesinde CHP\'den belediye başkanlığı yaptım. Sosyal medyada bir anlık öfkeyle yazdıklarım bunlar. Biriyle yazışırken, ona yanıt verirken, karşıdaki kişinin yazdıklarını sinirlenip bir şeyler karaladım. Sonra pişman olup, sosyal medyadan kaldırdım\" dedi.

Haber: KAYSERİ, (DHA)

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Hidayet Türkoğlu, İzmit\'te 10 bin basketbol topu dağıttı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu\'nun \'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi\' kapsamında Kocaeli\'nin İzmit ilçesi pilot bölge seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Nevzat Doğan protokole imza atarken, öğrencilere 10 bin basketbol topu dağıtıldı.

Basketbol Federasyonu\'nun \'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi\' için pilot belediye seçilen İzmit Belediyesi\'ndeki protokol töreni İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun katılımıyla yapıldı. Protokol kapsamında şehirde 10 okul belirlenerek, bahçelerine basketbol sahası yapılacak.

Hidayet Türkoğlu projeyi çok önemsediklerini belirterek, \"Projeyi bütün Türkiye geneline yaymak, herkesin basketbolu sevmesini istiyoruz. Bu proje ile basketbol sever sayısı daha da artacak. Basketbolu daha iyi öğrenir ve ileride iyi sporcular yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerimizi spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Ulusal projemizi İzmit Belediyesi ile başlıyoruz. Proje ile okul bahçelerine basketbol sahası ve potası yapılacak. Böylelikle öğrencilerimiz basketbolu daha çok sevip, daha çok zaman ayıracaklar\" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise \"Basketbolu sevdirmek, dünya standartlarına çıkarmak için sessiz kalamayız. İzmit Belediyesi olarak Türkiye\'ye model olabilecek çalışmalar yapıyoruz. Biz ilklerin belediyesiyiz. Bu yaptığımız çalışmalar, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, güçlü çağdaş uygarlıkla mücadelesinde her zaman önde yürümesinde çok önemlidir. Proje sayesinde Yeni Hidayet\'ler yetişecektir. Bu örnek projemizin Türkiye\'ye dalga dalga yayılacağına inancım sonsuzdur\" diye konuştu.

İmza töreni sonrası Hidayet Türkoğlu, Başkan Doğan\'a adının yazılı olduğu bir forma hediye etti. Protokolün imzalanmasının ardından 10 bin basketbol topu dağıtımı için Atatürk Spor Salonu\'na geçilerek, 4\'üncü sınıf öğrencilerine basketbol topu hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Protokol imzalanmasından görüntü

-Hidayet Türkoğlu\'nun salona girişi

-Hidayet Türkoğlu konuşması

-Nevzat Doğan Konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN - Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı



DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin (43), Topçular köyünde toprağa verildi.

Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde dün saat 15.05 sıralarında, hareket halindeki sivil araca bir grup PKK\'lı teröristin açtığı ateşte, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korcusu Yaseddin Opçin şehit oldu. 7 çocuk babası Şehit Yaseddin Opçin için memleketi Topçular köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile kent yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yaseddin Opçin\'in cenazesi, Topçular köyü Uysal mezrasında kılınan cenaze namazının ardından, tekbirler ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Daha sonra köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Güzeloğlu, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Halkevi kapatıldı, 13 üyesi gözaltına alındı

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Halkevi yaz aylarında izinsiz kurslar nedeniyle valiliğin kararı ile kapatılırken, kapatılmasına engel olmaya çalışan 13 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz aylarında çocuklara yönelik düzenlediği kurslar nedeniyle Körfez Halkevi hakkında kaçak eğitim öğretim faaliyeti yaptığı iddiasıyla kapatma talebinde bulundu. Kocaeli Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün talebini onayladı. Körfez Belediyesi zabıta ekipleri karara ilişkin ihtarı geçen yıl Kasım ayında Körfez Halkevi\'ne bildirdi. Halkevi üyeleri mahkemeye başvururken, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kocaeli Valiliği\'nin yayınladığı yeni kararı zabıta ekipleri yeniden Halkevi yöneticilerine iletti. Bugün, Çamlıtepe Mahallesi\'nde bulunun Halkevi önünde toplananlar, karara tepki gösterdi. Zabıta memurları, kararı Halkevi yetkililerine iletti.

Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan yaptığı açıklamada, kapatmanın usulsüz olduğu ve Halkevlerinin gençlere ücretsiz eğitim verdiğini, okullara kadar yerleşen cemaatlerin araştırılması gerektiğini söyledi. Zabıta ekipleri mühürleme işlemini gerçekleştiremeyince geri çekildi. Polisin müdahalesi ile 13 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı işleminin ardından zabıta mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zabıta ile Halkevi yöneticisinin görüşmesi

Halkevi üyesinin açıklaması

Polisin müdahalesi ve gözaltına alınmalar

Mühürlemeden görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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