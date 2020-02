DHA YURT BÜLTENİ-14

Marmaris Veli-Der\'den karanfilli el ilanlı kutlama

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyeleri, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' için kent merkezinde 1000 kadına karanfil ve \'kadının önemi\' adlı 3 bin adet el ilanı dağıttı.

Marmaris kent merkezinde kadın ve erkelerden oluşan Veli-Der üyeleri, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' kapsamında \'Şiddetin her türlüsüne hayır\' adı altında karanfil dağıttı. Dernek üyeleri, Yeni yol Caddesi Sevgi Yolu Şehit Ahmet Benler Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde erkek ve kadınlardan oluşan gruplar halinde dağıldı. Bugün saat 12.00\'de başlayarak 14.20\'da son bulan etkinlik kapsamında, 1000 adet karanfil ile 3 bin adet el ilanı dağıtılarak kadınların günü kutlandı. Bir kafeteryada toplanan dernek üyeleri, kutlama kapsamında pasta da kesti. Veli-Der İlçe Başkanı Fatma Uçar, \"Bugün basın açıklaması yapmayarak faaliyet ile sesimizi duyurma kararı aldık. Kadına, çocuğa ve hayvana şiddeti önlemek için bizlere büyük görev düşmektedir. Dünya Emekçi Kadınları Günü\'nü buruk şekilde kutluyoruz\" dedi.

Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüdüler

(DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapıldı.

Çaycuma Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli eşi Fatmagül Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çoğunluğu kadın olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. \'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye\' pankartı taşıyan grupta bulunan kadınlar, \'şiddete hayır\' sloganları attı.

Kültür ve Sanat Merkezi’nde önünde sona eren yürüyüşe katılanlara karanfil dağıtıldı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, kadınların bir milletin temel taşları olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Kadınlar aynı zamanda analarımız. Kadınlar aynı aynı zamanda bir milletin temel taşlarından temel direklerinden birisidir. Kadınlar olmazsa asalında hiç birimiz olmazdık. Kadınlarımıza hak ettiği değeri beklide veremiyoruz. Ama biliyoruz ki vermemiz gerekiyor. Ben etkinliğe katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.\"

ALKOLLÜ GENCİN TEKME ATTIĞI BİSİKLETTEN DÜŞEN 2 AYLIK SURİYELİ BEBEK ÖLDÜ (ek)

Elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ölen 2 aylık Esma Mansur\'un babası Muhammet El Mansur (23), kızının ölümüne neden olan zanlının cezalandırılmasını istedi.

Eşi ve çocuklarıyla gezintiye çıktığında Abdulkarim Başar tarafından motorsiklete tekme atıldığını söyleyen Mansur, \"Eşimi ve bebeği de alarak motorsikletle kayınbabamı ziyarete gitmiştik. Dönerken adam bizi iterek yere düşürdü. Daha sonra çocuğu alıp eve geldik. Ambulansa haber verdik, çocuğu alıp hastaneye götürdük. Hastanede çocuğumun öldüğünü öğrendik. Polis hastanede soruşturma açtı. Şikayetçiyim, davamız devam ediyor. Cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

CİNDERES\'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO\'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar ile bombaların bulunduğu hedeflerin koordinatları, insansız hava araçlarıyla belirlenip, Türk Hava Kuvvetleri\'ne bildirildi. Havalandırılan jetler ile tuzaklarla dolu terör örgütü hedefleri havadan ateş altına alındı. Bombalanan hedefler, imha edilirken, gizlenen bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Reyhanlı\'dan da görüldü.

Zübeyde Hanım unutulmadı

İZMİR\'de, Karşıyaka Belediyesi\'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na yürüyüş düzenledi.

Karşıyaka Belediyesi\'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, Zübeyde Hanım\'ın Anıt Mezarı\'na düzenlediği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika yöneticileri, muhtarlar ve meclis üyeleri de yürüyüşte yer aldı. Belediye binası önünden başlayan korteje, Karşıyaka Belediye Bandosu eşlik etti. Yürüyüşe katılanlar, Zübeyde Hanımın mezarına karanfil bırakırken, temsili kıyafet ve makyajlarla da kadına yönelik şiddet için farkındalık yaratıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, \"Ülkemizin içinde bulunduğu kötü tabloya karşın adalet, eşitlik ve özgür bir gelecek hayalimizin öncüleri kadınlardır. Çünkü biz inanıyoruz ki ancak ve ancak kadınlar, bu dünyayı yaşanacak hale getirebilirler. Karşıyaka\'da, yaşamın her alanında kadınlarımıza yer veriyoruz. Çünkü Karşıyaka\'da kadının adı var. Türkiye\'de son dönemde artan sapkın zihniyete dur demeli ve kadınlarımızı başımızın üstünde taşımalıyız\" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sendikacı, Yazar, CHP PM üyesi Yaşar Seyman\'ı Karşıyaka\'da ağırladı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi\'ndeki \'Kadın Mücadelesi Yaşam Mücadelesidir\' başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi de seramik kursuna katılan kadınların el emeğiyle hazırladığı 100\'den fazla ürünü, Belediye Binası Sanat Galerisi\'ndeki sergide beğeniye sundu.

Bakan Fakıbaba, Milas\'ta fuar açılışına katıldı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar\'ın da katılımıyla, Muğla\'nın Milas ilçesinde bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Milas Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nın açılışını yaptı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen küçükbaş hayvan desteği ve şeker fabrikalarının özelleştirmesi konularına değinen Bakan Fakıbaba, \"Üreticimiz kazanacaksa bizler özelleştirmenin yanındayız\" dedi.

Expolink Fuarcılık tarafından düzenlenen Milas Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 9\'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı. TARİŞ 152 No\'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi\'ne ait çırçır fabrikasındaki fuar alanında düzenlenen törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Fuarın tarım sektörüne, bölgeye ve üreticiye büyük katkılar sağladığını ifade etti. Erdoğan, \"Bu yıl fuar alanında sergi alanları yüzde 20 artışla 7 bin 300 metrekareye çıkarılırken, katılacak firma sayısında da geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 25 bir artış yaşandı\" dedi.

KADIN ÇİFTÇİLERE SİGORTA PİRİMİ DESTEĞİ ÇAĞRISI

Erdoğan\'ın ardından kürsüye davet edilen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların gününü kutladı. Bakan Fakıbaba ve milletvekillerine, tarım sektöründe çalışan kadınlar için daha önce gündeme getirdikleri sigorta pirim desteğini hatırlattı.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Türkiye\'deki tarım alanında çalışan kadın sayısının en fazla olduğu ilin Muğla olduğuna dikkat çekti.

\"ŞEKER FABRİKALARI VATANDIR, SATILAMAZ\"

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ise Bakan Fakıbaba\'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, fuar alanı eksikliğine dikkat çekti. Bakanlığın tarım alanındaki desteklemelerini artırması gerektiğini de dile getiren Demir, şeker fabrikalarının özelleştirmelerine de değinerek, \"Şeker fabrikaları vatandır. Vatan satılamaz. Bu konuyu bir kez daha düşünün. Tarihe fabrika kapatan bir bakan olarak geçmeyin. Tarım stratejidir, millidir, vatandır. Şeker de bunların içerisinde yer alır. Biz cumhuriyet değerlerinin satılmasını değil, korunmasını istiyoruz\" dedi.

EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Üreten insanın, insanlığa faydalı olan insan olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Bakan Fakıbaba ise, \"Üretim aşamasındaki en büyük eksikliklerimizden birisi eğitim. İlaçlama, sulama, tohum gibi konularda bilgi eksikliklerimiz var. Gerek Bakanlığımız gerek sivil toplum örgütlerimiz, kurum ve kuruluşlarımızca yapılan eğitim çalışmalarıyla şuanda tarımda iyi noktalara geldik\" dedi.

Ege Bölgesi\'nin güzelliğini \"Allah bu coğrafyaya her şeyi vermiş. Dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor\" diyerek tanımlayan Bakan Fakıbaba, \"Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama şu da iyi bilinsin ki bizim tek bir çakıl taşımızda gözü olanın da gözünü çıkarırız. Afrin\'de çok önemli bir operasyon yapılıyor. Şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Bizim bir tek ülkemiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. El ele verdiğimizde tüm sorunları çözeriz\" diye konuştu.

\"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ YERDE BEREKET VARDIR\"

Konuşması sırasında kadınların 8 Mart\'ını da kutlayan Bakan Fakıbaba, \"Muğla\'daki 60 bin çiftçinin 25 bini kadınlardan oluşuyormuş. Bu çok güzel bir rakam. Kadının elinin değdiği her yerde başarı vardır, bereket vardır. Kadına şiddet uygulayanın da her zaman karşısındayız\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinin kolay olmadığını belirten Bakan Fakıbaba, \"İnanın ki hiç de kolay olmayan bir çalışma alanı. Benden önceki arkadaşlar da çok güzel çalışma yapmışlar. Bizler de şimdi arkadaşlarımızla daha fazla ne yapabiliriz diyerek projeler üretmeye çalışıyoruz. Ülkemizin et açığını kapatmak için 300 Koyun Projemizi hayata geçirdik. Proje ile şu anda 46 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı 80 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler hayvan varlığımızın azlığından dolayı şuanda et ithal ediyoruz. İnşallah ülkemizin ihtiyacı olan eti kısa sürede kendimiz yetiştireceğiz\" dedi.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI DEĞİLİM

Törene katılan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir\'in özelleştirilme çalışmaları devam eden şeker fabrikaları konusuna da değinen Bakan Fakıbaba, özelleştirmeye karşı olmadığını belirterek şunları söyledi:

\"Ülke olarak bizlerin bazı stratejik ürünleri var. Daha önce benzer çalışmaları üzüm ve fındıkta yaptık. Ve ürün fiyatlarının üretici açısından değiştiğini gördük. Biz hep üreticinin yanında olduk ve üreticimizi kara geçirdik. Devletimizi zarar ettirmedik. İnşallah şekerde de böyle olacak.\"

Ülkede devlete ait 25, özel sektöre ait ise 8 fabrika bulunduğunu da dile getiren Bakan Fakıbaba, \"Bizim 25 fabrikamızda 10 özel sektör fabrikasına eş değer üretim yapılıyor. Ben de sizin gibi karşı çıkarım ancak eğer fabrika kapanıyor yeri imara açılıyorsa ve çalışanları mağdur ediliyorsa. Biz bunlara karşıyız. Bu özelleştirme ile ülkemiz Avrupa ile rekabet edebilecek. Üreticimiz kazanacaksa bizler özelleştirmenin yanındayız\" dedi. Bakan Fakıbaba, 25 yıldır çayında şeker kullanmadığını da konuşması sırasında belirtti.

FUAR ALANI İÇİN SÖZ VERDİ

Milas\'ın fuar alanı eksikliği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, \"Fuar alanı için Milas\'ta 20 dönümlük bir arazi varmış. Ve benim imzamı bekliyormuş. Bu kadar güzel bir bölgeye ve etkinliğe tabiki daha iyi şartlar sunulmalı. Ben de buradan bunun sözünü veriyorum. Gereken imzayı atacağım\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve protokolün katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Bakan Fakıbaba hem üreticiler hem de firma temsilcileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu.

Fuar etkinlikleri kapsamında 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 11\'de \'Muğlalı Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu\' gösterisi ve aynı gün saat 11.30\'da \'Dişi Buzağı Güzellik Yarışması\' düzenlenecek.

Bakan Fakıbaba, fuar alanından sonra sırasıyla Milas Ziraat Odası ile Milas Ticaret Odası\'nı ziyaret etti, kentten ayrıldı. Bakan Fakıbaba, havayoluyla Ankara\'ya gitti.

Vicdan Konvoyu Hatay\'da

SURİYE\'de cezaevinde tutulan kadınların serbest bırakılması için İstanbul’dan 200 otobüsle yola çıkan 55 ülkeden 10 bini aşkın kadın Vicdan Konvoyu ile Hatay’a ulaştı.

Antakya’da bulunan fuar alanında bir araya gelen kadınlar, Suriye zindanlarında bulunan sessiz kadınların sesi olduklarını söyledi. Her biri Suriye’de tutuklu bulunan bir kadını temsil eden yazmaları kollarına kelepçe gibi dolayıp 3 dakikalık sessiz çığlık atan dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 10 bini aşkın kadın, seslerini tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. Fuar alanında toplanan kadınlara hitap eden Vicdan Konvoyu Koordinatörü Gülden Sönmez şöyle konuştu:

\"Bizler dünyanın bir çok ülkesinden gelen kadınlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların hürriyeti için bir araya geldik. Suriye savaşının 7\'nci yılındayız değerli kardeşlerim. Mart ayında Suriye savaşının 7\'nci yılı. Artık yeter diyoruz. Ne çok öldük, ne çok acı çektik, ne çok çocuk ölümü seyrettik. Savaşları önlemeye biz kadınların gücü yetmiyor. Savaşı çıkartanlar sadece erkekler demek istemiyoruz. Ama kadınlar olarak savaşın karşısında yer almak istiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Yinede buradan sesleniyoruz. Savaşın artık ne bir hukuku kaldı, nede bir ahlakı kaldı. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Kimyasal silahlarla çırpınarak ölen her çocuk ve hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair biraz daha umudumuzu kaybettiriyor. Her geçen gün daha da acımasız işkence yöntemleri keşfediyor insanlık ailesi her geçen gün en ucuz toplu katliam silahları yarıştırıyoruz. Geleceğimizle beraber insanlığımızı da kaybetmekten korkuyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından konvoya katılan kadınlar Hatay\'da bir süre daha kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Reyhanlı\'da Cinderes’e giren Mehmetçiğe anonslu teşekkür

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, Türk askerinin Suriye\'nin Cinderes bölgesi girmesi büyük sevinç yarattı.

Cinderes\'e Türk askerinin girdiği Reyhanlı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan anonslarla duyruldu. Mehmetçiğe teşekkür edilen anonsların ardından Mehter Marşı ve Dombra şarkısı da çalındı. Cinderes bölgesindeki teröristler tarafından atılan 52 roket ilçeye düşmüş, bu saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

