DHA YURT BÜLTENİ-14

Bekir Bozdağ: AK Partililer ampüle, MHP\'liler üç hilalin altına mührü basacak, bu kadar basit bir şey

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ittifak kanun teklifinde oyun nasıl kullanılacağına ilişkin \"İttifakta \'oylar nasıl çarpılır, toplanır, bölünür, oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur\' o bizim işimiz değil. O seçim kurulunun işi. AK Parti\'yi gördüğümüzde altına mührü basmak. O kadar. İttifak bu. Oyumuzu, ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP\' liler de gidecek üç hilalin altına mührü basmak suretiyle oyunu ifade edecek. Bu kadar basit bir şey.\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresinde konuştu. Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP\'nin ortak imzasıyla hazırlanan ittifak kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: \"Ben ittifak nedir ona girmeyeceğim. Teknik kısım YSK’nın, İl Seçim Kurulu’nun işi. İttifakta oylar nasıl çarpılır, nasıl toplanır, nasıl bölünür. Oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur, o bizim işimiz değil. O seçim kurulunun işi, teknik bir iş. Bizim işimiz, sandığa gidip, AK Partiyi gördüğümüzde altına mührü basmak. O kadar. İttifak bu. Oyumuzu, ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP\' liler de gidecek üç hilalin altına mührü basmak suretiyle oyunu ifade edecek. Bu kadar basit bir şey. Bugüne kadar AK Parti oy pusulasında nasıl yer alıyor, Yozgatlı kardeşlerim nasıl AK Parti’nin altına mührü basıyorsa yeni dönemde de aynı şey olacak. Sandığa gideceğiz, oy pusulasını alacağız, ampul nerde diye bakacağız, gördüğümüz yerde de altına evet mührünü basacağız, oyum AK Partiye diyeceğiz. Geri kalan ittifak hesaplarını seçim kurulu yapsın. O bizim işimiz değil.\"

\"TÜRKİYE\'NİN SÜRDÜRDÜĞÜ HAREKATI BU KARARIN ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Gençlik Kollarının düzenlediği program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin (BMGK), Suriye\'de bir ay insani ateşkes kararı almasına ilişkin \"Bildiğiniz gibi Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor bu harekatın amacı terör örgütleri, onlara ait araç gereç mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi, bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması, bölgede yeniden istikrar, barış ve huzur ortamı tesis edilerek bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulümden kurtarılması, hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye, bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karara baktığımız zaman bu karar terör örgütleriyle mücadeleyi kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK, PYD, YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir\" diye konuştu.

\"BİZİM DİLEĞİMİZ BUNUN TÜRKİYE\'YE İADE EDİLMESİDİR\"

Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK / PYD lideri Salih Müslis\'ni Çekya\'da yakalanmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:\"PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bir karar üzerine aranan kişilerdendi. Kendi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son günlerde kendisinin Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol daire başkanlığımız Çekya İnterpolüyle irtibata geçerek bu terörist başının yakalanması ve Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede ilgili kişi yakalanmıştır. Şu anda gözaltındadır hem dışişleri bakanlığımız hem iç işleri bakanlığımız hem de adalet bakanlığımız iade süreciyle ilgili Türkiye’nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyorlar. Dış işleri bakanımız belki görüşmüştür ya da görüşüyordur. Çekya Dışişleri Bakanıyla. Bizim dileğimiz bunun Türkiye’ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya, suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesine taraftır dolayısıyla aramızdaki hukukta bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet bakanlığı iade evraklarını hem dışişleri bakanlığı hep beraber en kısa sürede oraya intikal ettirip bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim ırak büyük elçimizde Türkiye’nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bekir Bozdağ\'ın konuşması

Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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Doktoru darp eden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Zonguldak\'ta aile hekimi Dr. Hasan Koca\'yı darp ederek ormanlık alana atan uzman çavuş Mustafa B.(28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) tutuklandı.

Aile Hekimi Dr. Hasan Koca\'yı önceki gün darp ettikten sonra ormanlık alana bırakan uzman çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde tedavi gören Dr. Hasan Koca\'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

-Jandarma aracına bindirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: (1.03) Boyut: (34 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Üç yaşında ameliyatta unutulan iğne 18 yıl sonra çıkartıldı

Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Meltem Cansız\'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı. Ameliyatı yapan Doktor Çağlar Çallı, \"Hastamız 18 yıldır boğazında iğneyle yaşıyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Şah damarına yakın olması nedeniyle de çok riskli bir ameliyattı. Başarılı bir operasyonla çıkarttık\" dedi.

Soma\'da yaşayan Meltem Cansız, 1999 yılında bademcik şikayetiyle Soma Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolün ardından Cansız\'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sırasında ise dikiş atıldığı sırada iğne kırıldı. Kırılan iğne parçası Cansız\'ın boğazında unutulurken, 14 yaşındayken boğazındaki ağrıların artması üzerine gittiği üniversite hastanesinde MR çektirmek için makineye girdiğinde MR çekilemedi. Tekrar tekrar denenmesine rağmen MR çekilemeyince doktorlar o bölgede metal bir parçanın olabileceği ihtimali üzerinde durarak Cansız\'ı röntgen filmine yönlendirdi. Çekilen röntgen filminde 3 yaşındayken olduğu ameliyatta unutulduğu anlaşılan iğne parçasına rastlandı. O dönem geçirdiği operasyonda iğne alınamadı. Başarısız geçen operasyonun ardından doktorlar iğnenin şah damarına yakın olduğunu söyledi. Şuan 21 yaşında olan ve lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, İzmir\'de özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatla 18 yıldır birlikte yaşadığı iğneden kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, iğnenin şah damarına çok yakın olması nedeniyle riskli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Hastamız Meltem Cansız\'ın boğazından ameliyatta unutulan iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardık. Yaklaşık 18 yıldır hastamızın boğazında duruyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Çok riskli bir ameliyattı. Üç yaşında bademcik ameliyatı olmuş ve iğne unutulmuş. 17 yaşına geldiğinde bir MR filmi istendiğinde bu iğnenin unutulduğu ortaya çıkmış. İğneden dolayı MR çekilememiş. baş ve boyun bölgesinde bir uyarı alınmış ve bu bölgede metal bir cismin olduğu söylenmiş. Daha sonra çekilen röntgen filmlerinde iğnenin unutulduğu görülmüş. Hastamız bir üniversite hastanesine gitmiş. Orada iğnenin çıkartılması için bir ameliyat olmuş. Fakat çıkarılamamış. Yeniden yapılan kontrollerde ise iğnenin çıkartılamayacağı ve çok riskli olduğu söylenmiş. Bu iğnenin bir zararı olmayacağı ve onunla birlikte yaşamaya alışması söylenmiş. Hastamızın rahatsızlığı devam etmiş. Geçen hafta başvurduğu üniversite hastanesinde yeniden aynı cevabı almış ve riskli olduğu söylenmiş.\"

\"ŞAH DAMARINA YAKIN OLMASINDAN DOLAYI RİSKLİ\"

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastasının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çallı, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Tabii ki riskli bir durum. Bademcik ameliyatı sırasında kırılan iğnenin orada kalmış. Daha öncede söylendiği üzere iğnenin olduğu bölgenin şah damarına yakın olmasından dolayı riskli bir ameliyattı. Bunlara zarar vermeden çıkartmak lazım. Riskin farkında olarak ameliyata başladık. Bizi zorlayan ve terleten bir ameliyat oldu. Ameliyat sırasında iğneyi alırken, parçalamadan iğneyi almak ve diğer damarlara organlara zarar vermemek için çalıştık. Sonuçta 18 yıldır orada duran bir metal parçasına dokunduğumuzda tuz buz olabilirdi. Vücudun sağlam dokularına zarar vermeden iğneyi bulduk. Başarılı bir ameliyat oldu ve iğneyi tek parça çıkardık. Hastamız da biz de mutluyuz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dr. Çağlar Çallı ile röportaj

- Unutulan iğneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adana\'da iki aile arasında çıkan kavgada biri kadın 5 kişi yaralandı. Polis iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Gelincik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında sözlü tartışma olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi taraflar birbirlerine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda biri kadın 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis kavgayı güçlükle ayırdı. Polis, iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise ambulansanlara hasteneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların polis otolarına bindirilmesi

- Yaşanan arbede

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)