DHA YURT BÜLTENİ-14

Azez ile Bülbül arasındaki bölge birleştirildi, 9 köyde kontrol sağlandı



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez -Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı.Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek 9 köyde kontrol tamamen sağlanmış oldu. ÖSO güçleri yolun açılmasıyla birlikte artık Bülbül bölgesi ve daha ilerdeki bölgelere giriş yaptı. Bölgede mayın temizleme ve tuzaklamalara karşı çalışmalar yapılırken, ÖSO birliklerinin birleşen bu bölgeden Afrine doğru büyük harekata hazırlandığı bildirildi. Sivillerin boşalttığı köylerde sesizlik hakim.



Görüntü Dökümü

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-Kontrol sağlanan köylerden görüntü

-ÖSO güçlerinden görüntü

-Detaylar

Haber:İrfan SAPMAZ/ SURİYE, (DHA)

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Afrin\'de ayağı kırılan uzman çavuşu, gazi ağabeyi karşıladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda intikal sırasında ayağı kırılan Mersinli Uzman Çavuş Halil Culu\'nun, ağabeyi eski Uzman Çavuş Talip Culu\'nun da 2016\'da gazi olduğu ortaya çıktı.

Siirt Komanda Tugayı\'nda görevli Uzman Çavuş 27 yaşındaki Halil Culu, Zeytin Dalı Harekatı\'nda sol bacağı kırıldı. Culu, tedavisinin ardından Mersin\'in Erdemli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Halil Culu\'yu, 2016\'da Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde karakol nöbeti sırasında DAEŞ\'lı teröristler tarafından atılan havan mermisi şarapnelinin sol gözüne isabet etmesi sonucunda gazi olan ağabeyi 28 yaşındaki Talip Culu ve annesi Fatma Culu karşıladı. Halil Culu, ayağının iyileşmesinin ardından yeniden operasyona katılacağını söyledi. Culu, \"Vatanımız sağ olsun. Afrin\'de 1027 rakımlı tepeye ilerlerken çamura saplanan ayağım kırıldı. Daha sonra Hatay\'da tedavi oldum. Şimdi Erdemli\'de ki evimize geldim. 2013 yılından bu yana Uzman Çavuş olarak görev yapıyorum. İyileşeyim yeniden operasyona katılacağım. Türk halkı bizlerden dualarını eksik etmesin. İsteğimiz sadece dualarıdır\" dedi. Ağabeyi Talip Culu, \"Vatanımız sağ olsun\" dedi. Anneleri Fatma Culu (52) ise, \"Benim 3 çocuğum var biri kız ikisi erkek. Vatanımız sağ olsun. Ben çocuklarımı çok zor şartlarda büyüttüm. Çocuklarımı çok küçük yaştan itibaren yalnız başıma yevmiye ile domates seralarında çalışarak büyüttüm. İkisini de vatan için askere gönderdim ve ikisi de vatan için gazi oldu. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Şimdi iki gazimizin arasında duruyorum. Bu benim için en büyük mutluluktur\" dedi. Tedavisi evde devam eden Uzman Çavuş Halil Culu\'yu Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Cingöz, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan ziyaret etti. Kaymakam Avni Kula, \"Operasyona katılan bütün askerlerimize Allah\'ım güç kuvvet versin. Onlara yardımcı olsun. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazi Halil Culu\'nun görüntüsü

- Gazi\'nin kırık ayağının görüntüsü

- Gazi Halil ve abisi Talip Culu ile birlikte görüntüsü

- Gazi\'nin abisi Talip Culu ile röportaj

- Gazi Halil Culu ile röportaj

- Gazi\'nin annesi Fatma Culu ile röportaj

- Kaymakam Avni Kula Gazi\'ziyaret ederken

- Kaymakam Avni Kula\'nın konuşması

- Gazi\'nin evinin dış görüntüsü

SÜRE:04\'34\" BOYUT: 370 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Yaşlı çiftin dövülüp, gasp edilmesinde 1 tutuklama daha

Denizli\'nin Çardak ilçesinde, Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftini evlerinde öldüresiye dövüp, para ve altın ziynet eşyalarını gasp ettiği ileri sürülen şüphelilerden, cezaevi firarisi 23 yaşındaki F.T. (Ferdi Türkkal) da jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. F.T. ile birlikte olayda tutuklananların sayısı 3\'e yükseldi.

Çardak\'ın kırsal Gemiş Mahallesi\'nde yaşayan, her ikisi de 80 yaşındaki Şakir ve Şadiye Şengül çifti, geçen 30 Kasım\'da, evlerine pencereden giren 3 kişi tarafından öldüresiye dövülüp, para ve altın ziynet eşyaları gasp edildi. Yüz ve vücutlarında darp izleri ile morluklar oluşan çift hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, olayın ardından şüpheli olarak Ç.A. ile olayın azmetiricisi olduğu ileri sürülen kişinin de aralarında yer aldığı 3 şüpheliyi aynı mahallede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ç.A.\'nın da aralarında bulunduğu 2\'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 kişinin ifadelerinden yola çıkan jandarma, olaya karışan şüphelilerden birinin de olaydan bir süre önce Denizli Açık Cezaevi\'nden firar eden, hırsızlık, gasp gibi 6 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi. F.T., dün (salı) saklandığı Aktepe Mahallesi\'ndeki evde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli, F.T.\'nin (Ferdi Türkkal) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Gasp edilen akir ve Şadiye Şengül çiftinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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İslahiye\'de ambulans devrildi

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen ambulansın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Hassa Karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye Devlet Hastanesine hasta bırakan Yusuf Bay yönetimindeki 27 BOD 92 plakalı ambulans, Altınüzüm Mahallesi\'ndeki noktasına dönüş sırasında yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yan yatan ambulansın sürücüsü Yusuf Bay hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan 2 sağlık görevlisi yaralanmadı. Yaralı sürücü Bay, arkadaşlarının ihbarıyla gelen başka bir ambulansla İslahiye Devlet hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ambulans otoparka çekildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Polis kontrolünde trafiğin akışı

- Polis ve sağlıkçıların ambulansta incelemesi

- Görgü tanığının kazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU :138 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)

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Kazada yola fırlayıp öldü

Antalya\'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında kamyonetin açılan kapısından fırlayan Mithat Athan (67) yaşamını yitirdi. Kazada bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarına Kepez ilçesi, Sütçüler Caddesi ile Kırçiceği Caddesi kesiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sütçüler Caddesi\'nde seyir halinde olan Mithat Athan\'ın kullandığı 07 FGA 01 plakalı kamyonet, Kırçiçeği Caddesi üzerinden yola çıkış yapan Emrah Mutlu yönetimindeki 42 DOR 86 plakalı otomobille çarpıştı. Athan, çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yolcu kapısından yola fırladı. Başını refüje çarpan Mithat Athan ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü Emrah Mutlu hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Athan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emrah Mutlu ise tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Cenazenin görüntüsü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

Aracın çekici ile kaldırılması

Trafik polisinin ölçüm yaparken görüntüsü

Kazada ölen Mithat Athan\'ın vesikalık resmi

Detaylar

246 MB /// 02.18

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Malatya\'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolunun 10\'uncu kilometresinde, İnönü Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen 44 DS 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Araçtan detaylar

- İtfaiyenin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA,(DHA)

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Yakalanmamak için kiraladıkları otomobillerin, uydu takip cihazlarını söken şüpheliler tutuklandı

Konya\'da yakalanmamak için kiraladıkları otomobillerin uydu takip cihazlarını söken ve polis tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki farklı mahallelerden 4 adet TIR\'dan yaklaşık 3 bin litre mazot çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları ile trafik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, aracın kiralık olduğunu saptadı. Ancak aracın uydu takip cihazının izlenmemek için söküldüğünü belirledi. Polis, şüpheli aracı dün merkez Meram ilçesinde buldu. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içindeki İzzet Cankurt (31) ile Rasih Söyler (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin, TIR\'lardan çaldıkları yaklaşık 15 bin lira değerindeki 3 bin litre mazotu, yarı fiyatına sattıkları belirlendi. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin Asayiş Şube\'den çıkartılması

- Polis aracına binmeleri

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Niğde’de ilk kez müftü nikahı kıyıldı

Niğde’de müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Niğde Müftülüğü’nde ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.

Niğde Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen nikah töreninde Yunus Emre Çakmak ile Neslihan Özdamar dünya evine girdi. Nikahı Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar kıydı. Niğde’de ilk kez müftünün kıydığı nikahta Müftü Alaaddin Gürpınar, çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından müftü Gülpınar, evlilik cüzdanını da hem gelin hem de damada takdim etti. Gürpınar, aile birliğinin huzurlu mutlu oluşması için tavsiyelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Nikah kıyılırken görüntü

- Müftünün nikah cüzdanını geline vermesi

- Salondan detay görüntü

- Müftü Gürpınar\'ın konuşması

Süre: 01\'52\" Boyut: 120 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Memleketine gitmek istemeyince yüksek gerilim hattına çıktı

İZMİT\'te, yüksek gerilim hattına çıkarak intihar etmek isteyen işitme engelli 17 yaşındaki A.A. işaret dili bilen görevli tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Hastaneye kaldırılan A.A.\'nın amcası tarafından memleketi Batman\'a götürülmek istenmesi nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Kent Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direğine çıkan genci gören vatandaşlar, polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi önlem alarak direğin altında şişme yatak açtı. Bir rehabilitasyon merkezinde kalan işitme engelli A.A.\'nın yanına merdivenli araç ile yanaşılırken, işaret dili bilen bir görevli genç ile görüştü. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ekibi de direğe tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat direkte kalan genç ikna edilerek itfaiye merdivenine alınarak aşağı indirildi. A.A., Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. A.A.\'nın, amcası tarafından Batman\'a götürülmek istendiği, ancak kendisinin İstanbul\'da bulunan akrabalarının yanına gitmek istediği için bunalıma girip direğe çıktığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gencin direkte görüntüsü

-İndirilmesi

-Ambulansa alınması

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:SELDA HATUN TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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15 Temmuz Gazisi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

Kırıkkale Valisi M.İlker Haktankaçmaz, 15 Temmuz Gazisi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını teslim etti.

Kırıkkale Valiliği makamında düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Uğurlu ile Gazi Mustafa Semerci’nin eşi ve çocukları katıldı. Vali Haktankaçmaz, Gazi Mustafa Semerci’ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını teslim ettikten sonra yaptığı konuşmada, madalya ve beratın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğunu ifade etti. Mustafa Semerci’nin, 15 Temmuz gecesi helikopterle Genelkurmay Başkanlığı’na yapılan hain saldırıda yaralanarak gazi olduğunu belirten Vali Haktankaçmaz, “15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlığın bir belgesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız adına bende kendisine madalyasını ve beratını takdim ettim. Hain darbe girişimine karşı durmak için o gece sokağa çıkanlar hiçbir şey düşünmeden sadece \'yapmam gereken neyse onu yapmam lazım\' düşüncesiyle sokağa çıktı. Rabbim kimisine şahadet mertebesini, kimi kardeşlerimize de gazilik mertebesini nasip etti. Rabbimden bu milletin arasından böyle kahramanların sayısını eksik etmemesini temenni ediyorumö dedi.

Gazi Mustafa Semerci de törendeki konuşmasında, “O gün hiçbir şeyi düşünmedik. Sadece ‘vatan millet’ dedik. Cumhurbaşkanımızın seslenmesi ile dışarı attık kendimizi, canımız pahasına gittik. Önemli olan memleketi vermemekti. Bunu da başardıkö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-15 temmuz gazisini valinin karşılaması

-Birlikte çocukların ile

-Vali haktankaçmaz ın açıklaması

-Gazi semercinin açıklaması

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



