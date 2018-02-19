DHA YURT BÜLTENİ-14

Sel şehidi Sözleşmeli Er, Kahramanmaraş\'ta gözyaşlarıyla uğurlandı

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal\'ın cenazesi ilk olarak ilçeye bağlı Kaleboynu Mahallesi Aybastı mezrasındaki baba ocağına getirildi. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından Cumaali Akçal\'ın cenazesi, mahalle camine götürüldü. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, belediye başkanları, şehidin ailesi ve yakınları vatandaşlar katıldı.

Töreden şehidin babası Ömer Akçal ile annesi Fatma Akçal güçlükle ayakta dururken, kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alındı. Bekar olan şehit Cumaali Akçal\'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Tabutun taşınması

- Kardeşlerinin ağıt yakması

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun taşınması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber: Ömer KOÇ-İbrahim ÖZTAŞ Kamera:KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

İstiklal Marşı\'nda ayağa kalkmayan mimara tepki

Düzce\'de, meslekten ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin\'in, İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada ayağa kalkmamasına tepki gösteren İlhan Koç, aynı alanda döviz açarak protestoda bulundu. Bu sırada bazı kişiler mimara saldırmak isterken polis engel oldu.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde çalışırken meslekten ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce Spor Sokak\'ta işine geri dönebilmek için oturma eylemi yaparken, geçen hafta Türkiye Kamu-Sen Afrin operasyonuna destek olmak için aynı alanda basın açıklaması yaptı. İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada ayağa kalkmayan Alev Şahin ve kendisine destek veren arkadaşı \'İstiklal Marşı\'nın alenen aşağılama suçlaması\' ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alev Şahin ve arkadaşı serbest bırakıldı. Alev Şahin aynı alanda eylemine devam ederken, İlhan Koç isimli kişi de aynı alana gelip oturarak, \"İstiklal Marşımıza saygısı olmayı bende protesto ediyorum\" yazılı döviz açtı. İlhan Koç yaptığı açıklamada, \"Geçtiğimiz günlerde hem yerel hem de ulusal basından okudum. Bunun üzerine ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda onlarca şehit verirken, İstiklal Marşımızı tekrar yazdırmamaya, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye yeminliyken, İstiklal Marşımıza karşı yapılan bu saygısızlığa vatansever bir Düzceli olarak kayıtsız kalamayacağımı anladım. Bu aşamada bende işini geri isteyen, ancak halkın bazı değerlerine saygı göstermeyen, özellikle uğruna şehit verdiğimiz İstiklal marşımıza saygısızlık gösteren kişi ve kişileri protesto etmeye karar verdim. Bu yönde bende bu süreçten sonra İstiklal marşımızı protesto edenleri protesto ediyor, gerekirse vatan ve millet uğruna canımı seve seve feda edeceğime söz veriyorum\" dedi. İlhan Koç\'un açıklamasının ardından alanda toplanan vatandaşlardan bazıları Alev Şahin\'in üzerine yürüdü. Bazı vatandaşlar ise Alev Şahin\'in standını teklemeyerek eylemini sonlandırmasını istedi. Polis, Alev Şahin\'e tepki gösterenleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Alev Şahin ve İlhan Koç ise eylemlerine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Vatandaşların Alev Şahin\'e tepki göstermeleri

-Bir vatandaşın standı tekmelemesi

-İlhan Koç\'un görüntüsü

-Basın açıklaması ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==========================================

Ziraat mühendisi, iş yerinde öldürüldü/EK

KAÇAN ÇİFTİN YAKANLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Konya\'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar\'ı, pompalı tüfekle vurup otomobiliyle kaçan çiftçi Neşet C.\'yi, yakındaki Jandarma Karakolu önünde durduran askerin, karakolun nizamiyesinde nöbet tutun er olduğu ortaya çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Askerin aracı durdurması

- Şüphelinin araçtan inmesi

- Askerin şüpheliyi yere yatırması

-Şüphelinin gözaltına alınması

Haber: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA,(DHA)

=========================================

Balık tesisi böyle yandı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde balık tesisinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangında patlayan tüpler alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İnegöl\'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş\'e ait Balık tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın işletmenin bir anda alev topuna dönüşmesine neden oldu. Haber verilmesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Bu anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin vatandaşlarında yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürülürken işletme kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Patlama anı

-Alev alev yangın görüntüleri

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

========================================

Yolu kapatıp uygulama yapan sahte polisler yakalandı

Adapazarı\'nda, kendilerine polis süsü vererek dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve kent kameralarınca görüntülenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Çok sayıda sabıkaları olduğu belirtilen şüphelilerden 2\'si tutuklandı.

Önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı\'nda yaşanan olayda M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. kendilerine polis süsü vererek trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatarak uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi\'nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri olaya Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kent Güvenlik Yönetim Sistemi\'ndeki olay anı görüntüsü

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Haber:ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

===========================================

Arkadaşıyla anlaşıp banka nakil aracını soydu

İzmit\'te, bir bankaya ait zırhlı nakil aracının sürücüsü, arkadaşıyla anlaşıp araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra paraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya ait zırhlı nakil aracının sürücüsü mevcut rotasını değiştirerek, daha önce anlaştığı kişi ile Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak\'ta buluştu. Banka nakil aracı sürücüsü ile buluştuğu arkadaşı, araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Banka aracının üzerinde bulunan güvenlik kamerasının üzerine sprey boya sıkarak görüntü alınmasını engelleyen kişi ile sürücü, araçta paketler halinde bulunan paraların bir kısmını çaldı. Paraları olay yerinde bulunan otomobile yükleyen 2 kişi kayıplara karıştı. Meydana gelen olayın ardından kendisine gelen güvenlik görevlisi, polisi ve bankayı arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi güvenlik görevlisini muayene etti. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, güvenlik görevlisini ifadesini almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Polis, zırhlı araç sürücüsü ve kendisine yardım eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Nakil aracından görüntüler

-Polisin ve banka görevlileriin araç başında

-Sprey sıkılan kameranın yakın görüntüsü

HABER:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=============================================

Marmaris\'teki eşya kumbaralarından 1 kamyon giyim eşyası çıktı

Muğla\'nın Marmaris Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2\'inci el eşya kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı. Kullanıma uygun giyim eşyaları ve ayakkabıların bir kısmının Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara, bir kısmının ise ilçede yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi.

Marmaris Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 gün önce kent merkezi ve kırsal mahallelerde tekstil ürünlerinin konulduğu geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi. 75 noktaya yerleştirilen kumbaralar, bugün açıldı. Kumbaralardan 2\'inci el giyim eşyası, havlu, bornoz, çeşitli ayakkabılar ve terlikten oluşan yaklaşık 1 kamyon eşya çıkartıldı. Kullanılabilir olanların bir kısmı, Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendi. Bir bölümü ise Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere hazır hale getirildi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"10 gün önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahalleler dahil olmak üzere 75 noktaya kumbaralarımızı yerleştirdik. Bugün kumbaralar açıldı ve içinden bir kamyona yakın giyim eşyası, ayakkabı ve tekstil ürünleri çıktı. Kullanılabilir olan eşyaların bir kısmını Afrika\'daki yardıma muhtaç insanlara göndereceğiz. Bir bölümü de Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Önümüzdeki aydan itibaren açacağımız bir mekanda ücretsiz eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halkımızın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kumbaralardan görüntü

- Kumbaralardan giyim eşyalarını çıkaran görevliler görüntü

- Belediye Temizlik Müdürü Barış Ünlü ile röp.

3 dakika 19 saniye-239 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

================================================

Kuyumcuya silahlı soygun

Konya\'da yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabancayla gelip, kuyumcudaki 50 yakın altın bileziği alıp kaçtı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya geldi. O sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın, eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan şüpheli, çantasına 50\'ye yakın altın bileziği doldurup kaçtı. Soygunun kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre kovaladıktan sonra, soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi, bölgede kaçan soyguncuyu arada; ancak izine rastlanılmadı. Yakalamak için şüphelinin peşinden koşan iş yeri sahibinin arkadaşı Hikmet Akbaş, \" İçeride birilerini gördüm. Tezgahtan altınları çıkartıyordu. Müşteri sanmıştım. Ben arabayı park edip, çay içmeye gelecektim. Dışarı elinde çantayla çıktı. O sırada Menderes\'in eşi de peşinden çıkınca durumu fark edip pişenden kovaladım, yakalayamadım\"dedi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Kuyumcunun dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüphelinin peşinden koşan Hikmet Akbaş röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA,(DHA)