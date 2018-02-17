DHA YURT BÜLTENİ-14

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 29\'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (EK)

1)KIZILAY\'DAN ATME\'YE İNSANİ YARDIM

Türk Kızılayı, terör örgütü PKK/YPG\'lilerin roketli saldırısında hasar gören Suriye\'deki Atme kampını onardı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgede 9 yetimhane kurduklarını, 12 bin dul ve yetime yardımda bulunduklarını belirterek, Afrin harekâtından sonra bölgenin huzura kavuşacağını söyledi. Atme\'ye yönelik yaklaşık iki hafta önce PKK/YPG\'lilerin düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Atme kampında incelemelerde bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, basın açıklaması yaptı. Saldırıda zarar gören bölümlerin onarıldığını söyleyen Kınık, \"Atme, 2011 yılından beri mültecilere ev sahipliği yapıyor. Derme çatma çadırların bulunduğu bu kampa 400 bin insan var. Bu insanlara Kızılay olarak destek veriyoruz. Özellikle Afrin operasyonuna başladıktan sonra sivil hedeflere saldırılar oldu. Barınma yerlerinin onarımı yapıldı. Yaralılar Türkiye\'ye götürüldü. Burada yaşam koşulları çok ağır. Okul yok, su yok, elektrik yok. Operasyon sonrasında buralara huzur gelecek\" dedi.

Kerem Kınık, bölgedeki insanlara doğrudan destek verdiklerini ifade ederek, \"9 yetimhane kurduk. 12 bin dul ve yetime sürekli koruma sağlıyoruz. Günlük 50 ton unla yapılan ekmeği burada kalanlara dağıtıyoruz. Gıda kolileri, hijyen kitleri veriyoruz. İnsanlar burada çadırlarda güne uyanıyorlar. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yardıma muhtaç yaşıyorlar. Operasyon tamamen bittikten sonra uluslararası yardım da gelecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Atme kampı

- Yardım yapılması

- Kerem Kınık ile röportaj

(Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, İbrahim MAŞE, Murat SOLAK-HATAY-DHA)

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Meral Akşener: Hadi yüreğiniz yetiyorsa İYİ Parti\'yi seçime sokmayın (ek)

2)İZMİRLİLERİN İLGİSİNDEN MEMNUN

İzmir\'de partisinin il başkanlığı binasının açılışından sonra Karşıyaka ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti, daha sonra Latife Hanım Köşkü Anı Evi\'nde partililer ile birlikte odaları tek tek gezdi. Zübeyde Hanım\'ın ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği yapı olması nedeniyle manevi değeri büyük olan Latife Hanım Köşkü hakkında yetkililerden bilgi alan Akşener, burada yaptığı açıklamada İzmir\'e defalarca geldiğini ancak bugün karşılaştığı ilgiden son derece memnun kaldığını anlattı. Özellikle il başkanlığı binasının açılışında gördüğü kalabalığın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Akşener, \"Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizim için sadece İzmir değil esas olan Türkiye\'dir. İnşallah ilk seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Buna inanmasak OHAL şartlarında bu yürüyüşü başlatmazdık\" diye konuştu. Akşener, Anı Evi\'nden sonra Karşıyaka Çarşısı\'nı dolaştı. Yolda yürürken özellikle kadınların sevgisiyle karşılaşan Akşener, cep telefonlarıyla kendisini çekmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Çarşıdaki yoğunluk üzerine tek tek dükkanlara girmekten vazgeçen Meral Akşener, akşam yemeğine katılmak için Kaya Termal Otel\'e hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın kabrini ziyaret etmesi

- Latife Hanım Köşkü Anı Evi\'ni ziyaret etmesi

- Karşıyaka Çarşısı\'nı dolaşması

Nevra UÇKAÇ- Mücahit BEKTAŞ -İZMİR/DHA

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3)AYDIN\'DA AFRİN\'E DESTEK AÇIKLAMASI

TÜRKİYE Kamu-Sen Aydın Şubesi, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentinde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini basın açıklamasıyla duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen Aydın Şube Başkanı Naci Devli\'nin organizasyonunda, Zeytin Dalı Harakatına destek için basın açıklaması düzenlendi. Sendika üyeleri, Sevgi Yolu\'nda bir araya geldi. Yaklaşık 300 sendika üyesi, ellerinde Türk bayrağı ve \'Mehmet Biziz, Biz Mehmet\'iz, Türk Askeri yenilmez, Vatan Bölünmez, 80 milyon tek yürek Afrin\'de, Hepimiz askeriz PKK\'ya yeteriz\' gibi dövizlerle slogan attı.

Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, \"Doğunun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz, bir büyük saldırıyla daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak son darbeyle yok etmek ve tarihten silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Yedi düvel iyi işitsin biz Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle bir bütünüz. Tüm dünya bu sözümüzü bir kere daha duysun, düşmanlar ayağını denk alsın. Türk Milleti bugün 80 milyon tek yürek kahraman Mehmetçikle birlikte Afrin\'e yürümeye hazırdır. 80 milyon insan seve seve şaadet şerbetini içmeye hazırdır. Biz askerimizle milletimizle devletimizin yanındayız. Bu konuda alınan her kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir, bu bir varoluş mücadelesidir\" dedi.

Konuşmanın ardından sendika üyeleri şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunde bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra ise dualar okundu.



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- Sendika üyelerinin ellerinde bayrak ve dövizlerle slogan atmaları

- Rıdvan Naci Devli konuşma

- Genel ve detay görüntü

( Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)SÜMER EZGÜ\'NÜN ACI GÜNÜ

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'nün dün gece yaşamını yitiren annesi Şadiye Ezgü (87) memleketi Burdur\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya\'da tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Şadiye Ezgü için memleketi Burdur\'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile Ezgü ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Sümer Ezgü ve kardeşi Taner Ezgü taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Şadiye Ezgü\'nün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Sümer Ezgü, \"Ailemizin en büyüğü, annemizi kaybettik. 30 yıldır bypasslıydı ama kendisine çok iyi bakıyordu. Son günlerde \'galiba ben gideceğim\', \'galiba bana sıra geldi\' diyordu, hissediyor demek ki\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şadiye Ezgü\'nün tabutu

- Sümer ve Taner Ezgü\'nün taziyeleri kabul etmesi

- Cenaze namazı

- Cenazenin gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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