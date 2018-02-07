DHA YURT BÜLTENİ-14

Terör örgütü mevzileri vuruldu

Suriye\'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve Türkiye\'nin sınır kentlerine roket atılan Darmık ile Şeyh Horoz Dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bombalanan hedefler

- Yükselen duman

Haber: Akın ÇELİKTAŞKamera: Hasan DÖNMEZ/KİLİS,(DHA)

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Yaralı 2 Türk askeri ve 8 ÖSO mensubu, Kilis\'e getirildi

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı. Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntü

- Acil önü

- Yaralı askerler indirilirken

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Şanlıurfa\'da terör propagandasına 10 tutuklama

Şanlıurfa\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı sosyal medyada \'Terör örgütü propagandası\' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10\'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., M.Ç., P.K., M.L., S.A., S.Y., H.T., Ş.K., A.F. ve Suriye uyruklu M.H., çıkarıldıkları mahkemece \'Terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama\' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden A.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zırhlı araçlarla operasyona çıkan polisler

- Şüpheliler evlerine baskın yapılması

- Emniyetten adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Çanakkale\'de MHP\'liler gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Çanakkale\'de Milliyetçi Hareket Partisi\'nden (MHP) 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, dün partisinin grup toplantısında, TSK tarafından terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için, “Bilinsin ki, ‘Zeytin Dalı’ Harekatına bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir\" açıklamasının ardından, bugün Çanakkale\'deki MHP\'liler gönüllü askerlik için harekete geçti.

MHP İl başkanlığı, Merkez ilçe başkanlığı ve Kepez Belde Başkanlığını ile MHP\'li kadınlardan oluşan 60 partili, ellerinde Türk bayrakları ve bozkurt işareti ile Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Çanakkale Savaşları\'ndan kalma tarihi topun önünde basın açıklaması yaptı. Suriye\'nin Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren TSK\'nın bölge güvenliğini sağlama ve 911 kilometre sınır hattı olan Suriye\'deki terörist unsurları ortadan kaldırma adına operasyon gerçekleştirdiğini belirten MHP İl Başkanı Hakan Pınar, \"Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli\'nin, \'Yüz bin ülkücü göreve hazırdır\' sözünü yere düşürmemek adına, bu farkındalığı birebir ispat etmek için hazırladığımız \'Eğer bize de ihtiyaç varsa hazırız\' dilekçelerimizi sunmak üzere askerlik şubesine geçeceğiz\" dedi. Basın açıklamasının ardından partililer ellerinde Türk bayrakları ile Çanakkale Askerlik Şubesi\'ne giderek, yetkililere gönüllü askerlik başvurusu için dilekçelerini teslim etti. TSK\'nın Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü olarak katılmak için askerlik şubesine dilekçesini teslim eden MHP\'li Gülbeyaz Tanrıkulu, \" Ben her zaman Mehmetçiğimizle birlikte olmak istiyorum. Ne mutlu Türk\'üm diyene. Topraklarımız, vatanımız için ben buradayım. Bu vatana, bu bayrağa kimse hainlik etmesin. Ezanlar dinmesin. Askerlerimiz ölmesin. İçimiz yanmasın. Her zaman hazırım. Ne mutlu bana\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-MHP basın açıklamasından görüntü.

-MHP İl Başkanı Hakan Pınar açıklamasından görüntü.

-MHP\'lilerin gönüllü askerlik için Askerlik Şubesine gelmesinden görüntü.

-MHP\'lilerin dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etmesinden görüntü.

- MHP\'li Gülbeyaz Tanrıkulu ile röp.

1 dakika 43 saniye. 191 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

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Banka soygunu güvenlik kamerasında

Kayseri\'de özel bir bankada veznedarı kuru sıkı tabancayla tehdit edip, 68 bin TL\'yi alarak kaçan Ertuğrul K. (34), Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Zanlının banka soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Özel bir bankanın şubesine giren kar maskeli ve kapşonlu bir kişi, elindeki kuru sıkı tabancayla güvenlik görevlisinin tabancasını aldıktan sonra veznedarı tehdit ederek 68 bin lira parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, geldiği beyaz renkli otomobile binip, kaçtı. Banka görevlilerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karışan araca benzerlik gösteren yaklaşık 200 araç belirlenerek araştırmalara başlanırken, çalışmalar neticesinde soygunu gerçekleştirenin güvenlik uzmanı Ertuğrul K. olduğu anlaşıldı. Ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Ertuğrul K.\'yi üzerinde bulunan elbiseler ve bankadan yağma ettiği 60 bin lirayla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının borçları nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerden sonra adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili ayrıca banka soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde zanlının ilk olarak bankaya girdiği ve güvenlik görevlisinin tabancasını aldıktan sonra vezneye doğru ilerlediği görüldü. Veznedara elinde getirdiği çantayı veren zanlı, 68 bin lira parayı aldıktan sonra kaçma görüntüsü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Zanlının Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı

-Olay yeri görüntüsü dün geçilmişti

-Gasp edilen paraların fotoğrafları

-Genel detay

(570 MB)

(Haber- Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,DHA)

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Parkta intihar etti

İzmit\'te, 18 yaşındaki Kadir S. parkta başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında, İzmit Seka Park içerisindeki Uçurtma Tepesi\'nde meydana geldi. Kadir S. yanında getirdiği tüfeği başına dayayarak ateşledi. Parkta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaptığı kontrolde Kadir S.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadir S.\'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin olay yeri inceleme çalışmaları

-Tüfeğin görüntüsü

-Detay

Haber:Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



