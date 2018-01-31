DHA YURT BÜLTENİ-14

Doğubayazıt\'ta çatışma: 1 şehit, 1 yaralı



Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda görevli askerler, sınır devreyesi yaparken bir grup PKK\'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada bir er şehit olurken, bir uzman çavuş yaralandı.

Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda görevli güvenlik güçleri, bugün öğlen saatlerinde örülen sınır duvarı çevresinde devriye görevini sürdürürken bir grup PKK\'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı er burada yapılan tüm müdahalelere müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber: AĞRI, (DHA)

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Bakan Yardımcısı Ceylan: e-devletten memnuniyet yüzde 95

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin kullanım oranının yüzde 41.3 olduğunu belirterek, \"Elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı 2007 yılında yüzde 64,1 iken, 2017 yılında yüzde 95\'e çıkmıştır\" dedi.

Bakan Yardımcısı Ceylan, Karabük Üniversitesi\'nde düzenlenen Akademik Bilişim 2018 konferansına katıldı. Dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşümü yaşamakta olduğunu söyleyen Ceylan, \"Dünya ülkeleri de gelişme ve kalkınma noktasında yoğun bir rekabet içerisinde. Yaşadığımız dünyada ülkelerin gelişme ve kalkınmasındaki rekabet güçlerinden en önemlisini, dijitalleşme çalışmaları ve bilgi toplumu noktasında elde etmiş oldukları seviye belirlemektedir. Dünyada bu alanda çok hızlı bir değişim ve yoğun rekabet yaşanmakta. Özellikle bilişim teknolojiklerinin hızlı gelişimi karşısında devletlerde kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlere erişimi dijitalleştirme ve akıllı uygulamalarla artırma gayreti içerisine girmiş bulunmaktalar. Bu değişimin kaçınılmaz sonucu şudur ki, bilgi toplumun gereği olan stratejileri yeterince üretip uygulayan gelişmiş ülkelerle, bu stratejileri uygulamayan veya geri kalmış ülkelerle makas hızlı bir şekilde açılmaktadır. Bilgi toplumunun gereği olan önemli stratejilerden biriside e-devlet uygulamalarıdır. Bu yarışta geri kalmamak için ülkemizin de gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini bir bütün halinde kullanması, vatandaşlara hizmeti ön plana çıkaran bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Devletin hızlı ve düşük maliyetlerle hizmet sunması, bürokratik engellerin asgari düzeylere çekilmesi, diğer ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Bütün bunları sağlayabilmek ve olumlu sonuçları elde edebilmek ancak e-devlet uygulamalarını etkili ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesine ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi için bilişim okur yazarlığını arttırıcı çalışmalar yapılmıştır\" diye konuştu. Türkiye\'de internet kullanımının 2007 yılında yüzde 30 seviyesinde olduğunu, 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 67\'ye çıktığına dikkat çeken Ceylan, \"2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin kullanım oranı yüzde 41.3\'tür ve elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı 2007 yılında yüzde 64,1 iken 2017 yılında yüzde 95\'e çıkmıştır. 2016 yılı e-devlet kalkınma verilerine göre ülkemiz 193 ülke içerisinde 68\'nci sırada ve dünya sıralamasının üzerindedir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurdele kesimi

-Salondan detay

-Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan\'ın konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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AK Partili Kafaoğlu: Partilerimiz ayrı olabilir ama, yolumuz aynı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Edremit ilçesini ziyaretinde, kentte diyalog döneminin başladığını ifade ederek, sorunların karşılıklı konuşarak halledebilmesi ve asla mahkemelerde hak hukuk aranmaması gerektiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, daha iyi hizmet verebilmek ve ilçe belediyelerle uyumlu çalışabilmek amacıyla ziyaretler başlattı. Bu amaçla Edremit Belediyesi\'ni ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, \"Belediye Başkanı Sayın Kamil Bey’in hedefi de aynı, bizim hedefimizde aynı. Kamil Bey burada bizim yol arkadaşımız. Partilerimiz ayrı olabilir ama Edremit halkına hizmet etmekte bizim yol arkadaşımızdır. Hep beraber güçleri birleştireceğiz\" dedi. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka da AK Partili Zekai Kafaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte koordineli bir çalışmanın başladığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin sorunlarına değindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Kafaoğlu’nun karşılanmasından görüntü.

-Salondan detay görüntüler.

-Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın konuşması.

-Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun konuşması.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDRENİT (Balıkesir), (DHA)

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\'Babamın katili\' mesajı başını yakmıştı, yakalama kararı kaldırıldı

SADECE HAKARET SUÇUNDAN HAKİM KARISINA ÇIKACAK

Ünlü şarkıcı Seda Sayan\'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna\'nın hayatını kaybetmesinin ardından kızı Deniz Tuna, sosyal medya hesabından Sayan için \'Babamın katili\' paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşımdan sonra ünlü sanatçının şikayetçi olduğu Tuna hakkında yakalama kararı çıktığı haberlerini ise Avukatı Adalet Deniz Kılıç yalanlayıp 5 Temmuz\'da \'hakaret\' suçundan hakim karşısına çıkacağını söyledi. Seda Sayan, sahibi olduğu evi önce Mehmet Refik Tuna\'ya kiraladı, ardından sözleşmesi devam ettiği sırada ise boşaltmasını istedi. Tuna, ünlü sanatçıdan gelen bu talebi reddedince mahkemelik oldular. Dava devam etiği sırada ise Mehmet Refik Tuna hayatını kaybetti. Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan Deniz Tuna, sosyal medya hesabından Seda Sayan\'ı ima edip \"Babamın katili\" paylaşımı yaptı. Bir süre sonra da bu paylaşımını kaldırdı.

SAYAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Seda Sayan\'ın şikayeti üzerine İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Savcılıkta \"hakaret\" suçundan dava açtı. İfade vermediği için Deniz Tuna hakkında verilen yakalama kararının mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Bu arada Deniz Tuna\'ya sadece \"Hakaret\" suçundan dava açıldığı, bunun da ilk duruşmasının 5 Temmuz 2018 tarihinde 51\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Tuna\'nın Avukatı Adalet Deniz Kılıç ise \"Bir yakalama kararı vardı. Mahkeme kaldırdı. Şimdi hiçbir mahkemede müvekkilim için yakalama kararı yok. Sadece hakaret suçlamasıyla dava açıldı. ABD\'da öğrenci olduğu için ancak Haziran ayında Türkiye\'ye gelebilecek. Bunun içinde hatta mahkeme Temmuz ayına duruşma günü verdi\" dedi.

Haber:Taylan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

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Köpeğe tecavüz girişimi şüphelisi: nefsime yenik düştüm

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ifadesinde, \"Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım\" dedi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı. Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, \"Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada\" diye tepki gösterdi, adama vurdu. İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam ise, \"Bir cahillik yaptık\" diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, \"Polis çağırayım mı?\" derken, yaşlı adam ise \"Yok\" yanıtını verdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, \"Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi\'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz\" denildi. Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikayette bulundu.

Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi\'nde oturan N.C.\'yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, \"Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım\" dedi. Gözaltına alınan N.C.\'nin yakınları emniyete gelmeyerek, yaşlı adam hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almadı. N.C. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, hakkında ev hapsi verilen N.C. (82) ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak, N.C. hakkında kamu davası açılacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:\"Kısa bir süre önce yaşlı bir şahsın açıklık alanda bir köpeğe tecavüz ederken çekilen kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve bu husus ülkemiz gündemine konu olmuştur. Olayın 28 Ocak tarihinde Gebze İstasyon Mahallesi 1493/1 Sokak üzerinde boş bir arsada meydana geldiğini tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış. Olayın şüphelisi 82 yaşındaki N.C. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayın şüphelisi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren Türk Ceza Kanununun 225/1 maddesi gereğince soruşturma açılmış, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildiği Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince talebimiz doğrultusunda ev hapsi kararı aldırılmış, bununla birlikte hastanede psikolojik tedavi ve muayene olmak şartı getirilmiştir. Ayrıca şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/j maddesinde belirtilen eyleminden dolayı gerekli idari müeyyidenin uygulanması yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak şüpheli hakkında atılı suçtan dolayı Gebze Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılacaktır\"



Haber:Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)

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Tunceli\'de terör operasyonunda bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi



Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerce, terörle mücadele kapsamında düzenledikleri bir operasyonda, Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık bin 500 yıllık, \'pithos\' denilen tahıl küpü ele geçirilerek, Tunceli Kültür Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Elde edilen istihbarat bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Pertek Cumhuriyet Savcılığı\'ndan aldıkları izin ile Kolonkaya köyü Zeyno mezrasına operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen arama sırasında jandarma özel harekat timlerinin bir evde yaptığı aramada, evin gizli bölgesinde Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen (pithos\' olarak adlandırılan tahıl küpü bulundu. Tahıl küpünün teslim edildiği Kültür Müdürlüğü\'nde görevli arkeologların yaptığı ilk incelemede, Orta Çağ döneminden kalma pithosun, yöredeki en büyük ve tek parça olarak bulunan hasarsız tarihi eser olduğu belirtildi. 95 santimetre çapında olan tahıl küpünün boyunun da 145 santimetre olduğunu kaydedildi, Ttahıl küpü, Tunceli Kent Müzesi\'nde sergilenmek üzere Kültür İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen küpün yakın ve uzak görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

