DHA YURT BÜLTENİ-14

Akçakale\'nin karşısındaki Tel Abyad\'a PYD/YPG flamaları asıldı

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye\'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale\'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad\'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

Görüntü Dökümü

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- Tel Abyad gümrük binası

- YPG flamaları

- Sınırdaki askeri araç

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

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Burseya Dağı özgürleşti, kuleye Türk ve ÖSO bayrağı asıldı

Suriye’nin Afrin kenti ile Azez arasındaki bölgede bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Burseya Dağı’nın özgürleştirilmesi için başlatılan operasyon sona erdi. TSK ve ÖSO güçlerinin yaptığı operasyon ile Burseya Dağı özgürleştirildi ve daha önce Kilis ile Azez’i hedef alan roket ve havan saldırılarının yapıldığı kulelere Türkiye ve ÖSO bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’deki terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında Afrin’in batısındaki Cinderes ile doğusundaki Azez bölgesinden terör unsurlarının bulunduğu alanlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında geçen pazartesi günü Burseya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için TSK ve desteklediği ÖSO güçleri harekete geçti. İki gün boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı dağın bazı bölgeleri terör örgütü PYD unsurlarından arındırılırken, daha sonraki günlerde yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyona yavaş şekilde devam edildi. Bu sabah saatlerinde havanın düzelmesi ile birlikte yeniden taarruza geçildi. İnsansız Hava Araçları ve droneler ile belirlenen terör hedefleri Azez içerisindeki üsler, Kilis sınırındaki birlikler tarafından obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Aynı bölgeler zaman zaman savaş uçakları tarafından da havadan bombalandı. Şiddetli çatışmalar sırasında PYD’li teröristler ise TSK ve ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye sık sık havan ve roketin yanı sıra keskin nişancılar ile saldırı düzenledi. Teröristlerin bulunduğu bölge top atışları ile baskı altına alınırken, komando birlikleri ise siperlerden ilerleyerek PYD’lilerin Kilis ve Azez’i hedef aldığı roket ve havan atışlarını yaptığı ve kaleyi andıran bölgeye doğru ilerledi. Top atışları ve hava bombardımanı ile yerle bir edilen kaledeki teröristler komando birlikleri tarafından etkisiz hale getirildi ve Burseya Dağı saat 14.30 sıralarında tamamen terör unsurlarından arındırıldı.

KULELERE TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Teröristlerden bölgedeki kulelerde bulunan sözde PYD flamaları ve terör örgütü elebaşının fotoğrafları kaldırılırken, ilk etapta muhaliflerin kullandığı kırmızı bir bez asıldı. Daha sonra bu kulelere Türkiye bayrağı asıldı. Askerler tarafından bayrağın asılışı sırasında tekbir getiren ÖSO üyeleri daha sonra aynı noktaya kendi bayraklarını da astı.

TANKLAR İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Muhaliflerin sevinç gösterisi yaptığı bölgeye saat 16.00 sıralarında ise tank ve zırhlı araçlar ulaştı. Bölgeye gelen araçlar teröristlerin bulunduğu belirlenen Bafelyun Tepesinin bulunduğu bölgeye göre konuşlandı.

PATLAYICI TARAMASI BAŞLATILDI

Öte yandan teröristlerden arındırılan bölgedeki sığınak ve menfezlere olası patlayıcı tuzaklanması ihtimaline karşı güvenlik güçlerince kimse yaklaştırılmadı. Bölgedeki askeri yetkililer daha sonra teröristlerin mayın ve patlayıcı tuzaklamış olabileceğini göz önünde tutarak, arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Bölgede yapılacak taramanın ardından güvenlik güçlerinin ÖSO ile birlikte bu kez Burseya Dağı’nın yanında Afrin’in batısında bulunan Bafelyun Tepesinin de özgürleştirilmesi için operasyona başlayacağı kaydedildi.

AZEZ’DE SİLAHLI KUTLAMA

Öte yandan Burseya Dağı’nın terör örgütü PYD’den temizlendiği haberi kısa sürede Azez’e de ulaştı. Azez’de yaşamını sürdüren çok sayıda kişi aldıkları haberin ardından evlerinin çatısından uzun süre havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş açarak kutlama yaptı.



Hasan KIRMIZITAŞ-İrfan SAPMAZ-AZEZ (Suriye), (DHA)

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Bakan Arslan: Burnumuzun dibinde terör koridoruna sessiz kalacak değiliz (3)

\'MÜCADELEMİZ KOMŞU ÜLKENİN İNSANLARIYLA OLSAYDI, BİR GECEDE SÜPÜRÜR GİDERDİK\'

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen \"Ro-ro taşımacılık\" konulu toplantıya katıldı. Bakan Arslan, Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin zarar görmemesi için askerlerin çok dikkatli ilerlediğini söyledi.

Harekatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, şöyle konuştu: \"Bulunduğumuz bölgede birilerinin ülkemizi karıştırmak istemesi, birilerinin coğrafyamızı karıştırmak adına terör örgütlerini desteklemesi konusunda diplomatik bütün kanalları deneyerek bunun yanlışlığını ortaya koymak istedik. Buna birileri ikna olup inandı ancak ne yazık ki birileri hiç anlamak istemedi. Çünkü anlıyor olsalardı zaten bu yola çıkmazlardı, zaten bu bölgede huzuru terör örgütleriyle sağlayacaklarını af buyurun ama ‘istediğimiz kadar saf olalım’ dönüp bize söylemezlerdi. Eğer terör örgütleriyle bu coğrafyada huzuru sağlayacaklarını ifade ediyorlarsa kusura bakmasınlar ama bizi kendileriyle karıştırıyorlar diye bir soru işareti olsun. Biz bu coğrafyada bin yıldır kardeşçe yaşamışsak, kapımıza gelen Iraklı Kürt, peşmerge ve bugün gelen Suriyeli komşularımız olsun biz bunlara kapımızı açıyorsak saflığımızdan değil, insanlığımızdan, iyi niyetimizden ve kendi ülkemizdeki huzurun komşuda da olmasını istememizden kaynaklanıyordur. O yüzden binlerce kilometre uzaktan gelip bu coğrafyanın huzurunu bozarken bari yalan söylemesinler. İster içeride, ister dışarıda son bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kendi canımız pahasına sivillere bir şey olmaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz, mücadelemiz terör örgütleri ve teröristlerle. Eğer bizim mücadelemiz komşu ülkenin insanlarıyla olsaydı, tabiri caizse bir gecede süpürür giderdik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Arslan ve il protokolünün masada otururken görüntüsü

-Toplantıya katılan nakliye sektörü temsilcileri

-Bakan Arslan\'ın konuşması

SÜRE: 04\' 11\" BOYUT: 490 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu:Başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek

Tunceli Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı kongresine katılarak bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı konuşmada, \"Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek. Bizim bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir\"dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün saat 10.30\'da Elazığ\'dan helikopterle Tunceli\'ye geldi. Tunceli Valiliği\'ni ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Sarıeroğlu, açıklamasında bakanlık olarak önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artışı konularında çalışma üretmek olduğunu söyledi. Valilik ziyaretinin ardından Kültür Merkezi\'ne geçen Bakan Sarıeroğlu, burada düzenlenen Ak Parti 5\'inci Kadın Kolları kongresine katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada çok ağır bir grip geçirdiğini ve hasta olmasına rağmen Tunceli\'ye geldiğini belirterek, \"15 yıldır hiç ara vermeden, bölge ve il ayrımı yapmadan, millete hizmet ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde Tunceli\'ye 5.3 milyar lira değerinde yatırım yapılmış. Tunceli\'nin sorunları büyük ölçüde bizim iktidarımız döneminde çözülmüş. Milletimize daha iyi hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün buraya çok ağır grip olmama rağmen geldim. Hasta yatağında olsaydım dahi kalkıp gelecektim. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Toplumun birçok sorununu çözmek için elimizden gelen herşeyi yaptık. Özellikle engelli vatandaşlar ve esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içinde meyvelerini verecek\"dedi. Bakan Sarıeroğlu\'nun konuşması sırasında ayağa kalkan bir kadın, yıllardır bir okulda taşeron işçi olarak çalıştığını ama kendilerine kadro verilmediğini söyledi. Bunun üzerine ayağa kalkan kadına hitaben konuşan Sarıeroğlu, \"Durumunuz nedir bilmiyorum? Şimdi arkadaşlarımız sizden bilgi alacak ve araştırıp size bilgi verecekler.\"dedi.

KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR SAYISI 50 BİN OLACAK

Konuşmasının devamında taşeron işçi sorununu artık gündemden kaldırdıklarını belirten Sarıeoğlu, \"Bir milyon kişi artık iş sahibi oldu ve devlet güvencesi altına alındı. AK Parti hükümeti taşeron sorunu tamamen ortadan kaldırdı. Kadro verdiğimiz 1 milyon kişi ile ilgili belli kriterler ve şartlar vardı. Kritere uyan kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. Taşeron çalıştırma kurallarına uyulan iş yerlerindeki taşeronların tamamını kadroya aldık. Bundan sonraki hedefimiz,işsizlik oranının daha da aşağılara çekilmesi için gereken adımları atmaktır. İstihdam oranlarını arttırarak, yeni iş alanları yaratıp, insanlarımızı iş sahibi yaparak, işsizlik sorununu da bir şekilde çözmek durumundayız. Ben bakan olduktan hemen sonra 2 bin 500 engelli vatandaşımızın memur olarak atamasını yaptık. Mart ayı ile birlikte 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha memur olarak atamalarını yapacağız. kamudaki engelli memur sayısı 50 bin olacak \"diye konuştu. 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olduğunu belirten Sarıeroğlu, \"2019 bugüne kadar savunduğumuz millet ile devletin bütünleşmesini sağlayacak bir milattır. Ülkemiz için oyun oynayanlar, tuzak kurmak isteyenlere ders verilecek bir yıldır.\"dedi.

OPERASYON BİTİNCE ASKERLERİMİZ SINIRLARIMIZ İÇİNE GERİ DÖNECEK

Konuşmasında Zeytin Dalı harekatına da değinen Sarıeroğlu, \"Mehmetçiklerimiz şu anda bölgemizde bir terör koridoru oluşturulmasın diye, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit oluşmasın diye operasyon gerçekleştiriyor. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek. Bizim bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Burada bir savaş yok. Savaş iki ülke arasında olur. Burada bir ülke savaşı yok, burada teröre karşı sürdürülen bir operasyon var. Teröristleri temizleme ve etkisiz hale getirmek için yürütülen bir operasyon var. Bu operasyon bittikten sonra askerimiz kendi sınırlarımız içine geri dönecek. Bölge güvenli hale getirilecek. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Tek amacımız terörle kararlılıkla mücadele etmektir\"diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kongredeki konuşmasının ardından Organize Sanayi Sitesi\'nde faaliyete geçen ve çoğu kadın 400 kişinin istihdam edildiği 2 tekstil atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Jülide Sarıeroğlu\'nun, Tunceli\'de bir şehit ailesi ile yeni doğum yapan bir anne ve bebeğini ziyaret ettikten sonra Tunceli\'den ayrılması bekleniyor.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan\'ın Valililk çıkışında açıklama yapması

- Ak Parti kongresinde konuşması

- Kongreden detay görüntüler

- Tekstil atölyesinin açılışı

- Bakan\'ın atölyeyi gezmesi

- İşçilerle sohbet etmesi

- Tekstil atölyesinde yaptığı açıklama

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

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Uludağ doldu taştı, binlerce kişi teleferik bekledi

Kış Turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, tatilci akınına uğradı. Sömestir ve hafta sonu tatili olmasıyla Uludağ pistlerin adım atacak yer kalmadı. Binlerce kişi, teleferik istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış ve kayak turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ\'da yoğunluk yaşanıyor. Hem sömestir hem de hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş soluğu Uludağ\'da aldı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Beyaz Cennet\'te pistler de doldu taştı. Bazı tatilcilerin kayak yaptığı, kimilerinin de kızak ile kayarak tatilin tadını çıkardığı görüldü. Güneşli bir havanın hakim olduğu Uludağ\'da kar kalınlığı 130 santimetre olarak ölçüldü.

TELEFERIK\'TE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Tatilciler, sömestir tatili ile hafta sonu tatilini Uludağ\'da geçirmek isteyince, Bursa-Uludağ yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Uludağ Milli Parkı gişelerinde yüzlerce araç sıra bekledi. Uludağ yolunun yoğun olduğunu habeer alan vatandaşlar dağa teleferikle çıkmayı tercih edince, teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdular.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uludağ\'dan genel görüntü

-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan ve kızakla kayan kişişllerden görüntü

-Telesiyej\'den görüntü

-Teleferik sırasından görüntü

SÜRE: 2 dakika 06 saniye BOYUT: 441 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)