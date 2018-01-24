DHA YURT BÜLTENİ-14

Uzman Çavuş, Afrin\'de şehit oldu (2)- Yeniden



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı\'nın Kayseri\'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD\'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı\'nın acı haberi, Kayseri\'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi\'ndeki Evren Apartmanı\'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı\'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi\'nde oturan anne Sibel Muratdağı\'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Bozantı Caddesi Evren Apartmanı 6\'ncı kattaki evine 1\'inci Komando Tugayı\'ndan bir grup silah arkadaşı da geldi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven de şehidin evine gelerek, dua okudu.

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6\'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül\'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, \"Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin\" dedi.

Şehit eşi Birgül Muratdağı\'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

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Gaziantep\'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı



GAZİANTEP\'te polisin tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda senet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı bir binanın yanı sıra tefecilere yönelik daha önceden belirlenen 9 ayrı adrese özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokağa giriş çıkışların kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerin alındığı operasyonda arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi. Tabanca ve mühimmatlar ile senetlere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel Harekatçılar

- Operasyon yapılan bina

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Barakada çıkan yangın, otomobile sıçradı



SİVAS\'ta bir barakada çıkan yangın, önünde park halindeki otomobile sıçradı. Yangında baraka kullanılmaz hale gelirken, araçta da hasar oluştu.

Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi\'nde Derya U.\'ya ait tek odalı barakada bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın önünde park halindeki 06 AAL 224 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Barakanın kullanılmaz haldiği yangında, otomobilin motor kısmında da hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Derya U., sağlık ekiplerince Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Baraka ve otomobilin görüntüsü

-Olay sırasında çekilen amatör görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

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GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

KARAR CAMİLERDEN YAPILAN ANONSLARLA VATANDAŞLARA DUYURULDU

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesin Suriye sınırı \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi. Bu bölgede gazetecilerin görüntü alması ve röportaj yapmasının yasakladığı belirtilen Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

\"Valilik Makamının 23.01.2018 tarih ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü 3862 sayılı emirleri ile ilçemiz hudutları içerisinde bulunan Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü yolları) ve Sucu (Sucu Köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde (15 gün süre ile) Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiş olup 24 Ocak/7 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır.\"

Öte yandan bu karar sınır bölgelerindeki camilerden anons edilerek vatandaşlara duyuruldu, ayrıca anonsta halkın da sınır bölgesine gitmemesi, yemek ve gıda yardımının kabul edilmeyeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camilerden anons yapılması

Haber - Kamera : HATAY (DHA)

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Bitlis’te PKK/KCK operasyonuna 7 gözaltı

BİTLİS\'te polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya üye olduğu iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak’, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla M.K., S.S.Ö., M.A., S.Ö., M.R.K., N.T. ve C.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 740 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 33 fişek, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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