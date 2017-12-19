DHA YURT BÜLTENİ-14

Okulda gaz sızıntısından etkilenen 1 öğretmen ve 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde, bugün öğle saatlerinde, 1 öğretmen ve 21 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İlk etapta zehirlenmelerin okuldaki kalorifer sistemindeki LPG sızıntısından kaynaklandığı sanılırken, kesin bir bulguya rastlanamadı, nedenin araştırıldığı bildirildi.

Dalaman Sanayi Sitesi\'ne yaklaşık 300 metre mesafedeki Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde, bugün saat 13.00 sıralarında, 1 öğretmen ve 21 öğrencide baygınlık ve mide bulantısı şikayetleri olması üzerine okula ambulans çağırıldı. İlk etapta okuldaki kalorifer sisteminden LPG sızıntısından zehirlendikleri sanılan öğrencilerden 5\'i Ortaca Devlet Hastanesi\'ne, 1 öğretmen ve 16 öğrenci de Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Olayın ardından okuldaki öğrenciler, bahçeye çıkarıldı. Okulda, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 5 ayrı noktada yapılan incelemede, okul kaynaklı herhangi kimyasal bulguya rastlanmadı. Ölçümlerde bir gaz kaçağı olduğu belirlenirken, bunun nereden kaynaklandığı ise tespit edilemedi. Ara verilen eğitime, okulda gerekli havalandırmanın yapılmasının ardından devam edildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan olayın ardından Dalaman Devlet Hastanesi\'ne gidip, zehirlenenen öğrencileri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Güldoğan, \"Henüz gaz kaçağının nereden kaynaklandığı konusu netleşmedi. Çok fazla da önemli bir şey gözükmüyor. Çocuklar etkilemişler. Aynı havayı soluyan diğer çocuklarda çevre sakinlerinde ve okul personelinde etkilenme yok, araştırıyoruz\" dedi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, zehirlenmelerde okulun dışındaki bir tesisten gelen dumanın etkili olduğunu belirtip, \"Duman nedeniyle öğrencilerimizi dışarıya çıkardık. Bir süre sonra konu araştırıldığında okulumuzla ilgili olmadığı anlaşıldı. Eğitim ve öğretime sınıflarda devam edildi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zehirlenmelerin yaşandığı okuldan görüntü

-Zehirlenen öğrencilerin hastanede görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Emniyet: Kızıltepe\'deki tünelin define amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir



Mardin\'in Kızıltepe ilçesine adını veren tepede bulunan 8 metre derinliğindeki tünel ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığının tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önemli noktalara yönelik tünel kazılarak gerçekleştirilebilecek bombalı saldırılara karşı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda, 8 Aralık günü Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaymakamlık, Adliye, Kaymakamlık Konutu, Cumhuriyet Polis Merkezi, Cezaevi, Kalekol İnşaatları, Savcı-Asker-Polis Lojmanları, Ordu Evi, Kızıltepe Askerlik Şubesi, Kızıltepe Belediyesi ve Bölge Trafik Yerleşkeleri\'nin çevresinde bulunan iş yerleri ile konutların zemin katları ve bodrum katlarının kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, Kızıltepe\'de, ilçeye adını veren tepede bulunan 8 metre derinliğindeki tünel ile ilgili şöyle denildi: \"Ordu Evi\'nin yer aldığı alana bitişik olan bir evin bahçesinde 3 metre boyunca düz giriş, 7 metre derinliğinde dikey bir tünel bulunmuştur. Olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları ve AFAD ile Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, tünel içerisinde bir adet kazma ve kürek ile evden çekilen elektrik kabloları ve aydınlatma düzeneği bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda evi kiralayan Suriye uyruklu 1 şahıs ve mülk sahibi 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahsa, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'nun 74. maddesi gereğince işlem yapılmıştır. Bölge halkımızın sağladığı destek ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.\"



Görüntü Dökümü

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-Açıklama

-tünel görüntü

Haber-Kamera: MARDİN (DHA)

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Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihalesini Muhammet Tokcan\'ın kardeşi kazandı

Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihalesini 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif veren, Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı.

Bolu Belediyesi\'nin meclis salonunda yapılan ihaleye 12 firma katıldı. İhale başlamadan önce Gölcük\'teki yapılanmanın doğal güzelliği bozacağını düşünerek iptalini isteyen Gölcük Platformu üyeleri Bolu Belediyesi önünde toplandı. Platform üyeleri ihale başlamadan önce toplantı salonuna girdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da ihaleye tepki göstererek salona girdi. Tanju Özcan\'ın meclis salonu içerisinde konuşmasına izin verilmedi. Salondan çıkan Tanju Özcan daha sonra belediye binası önündeki Gölcük Platformu üyelerine seslenerek, ihalenin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, \"Bu karardan bir an önce dönülsün. Uyarılarımız dikkate alınsın. Uyarılarımızı dikkate almazlarsa Gölcük\'ü sevenler bu işi yargıya taşır\" dedi. Belediye binası önünde bekleyen kalabalık \'Gölcük halkındır\' sloganları attı.

BAŞKAN YARDIMCISININ FİRMASININ İHALEDEN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

İhalenin ilk aşamasında 12 firmadan teklif veren 3 firma kaldı. 82 bin TL teklifle Narven, 81 bin TL ile Kurtuluş Tokcan ve 70 bin TL teklif eden Gazelle Otel- Grand Kartal Otel açık arttırmaya katıldı. İhalede son 3\'e kalan firmalardan Gazelle Otel\'in sahibi Halit Ergül, Bolu Belediye Meclis üyesi ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı\'nın ortağı olduğu Narven şirketinin ihaleden çıkarılması istedi. İhale komisyonu tarafından Ergül\'ün teklifi reddedildi. Narven şirketinin ihaleye katılmasında kanuni yönden bir problem olmadığı ifade edildi. Devam eden açık artırma ile ihaleyi 116 bin TL\'lik aylık kira ödemesi teklifi ile Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran, Swiss Otel baskınını gerçekleştiren Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan kazandı. Kesin sonuçların, ihale değerlendirilmesinin ardından ihale komisyonu tarafından açıklanacağı belirtildi. İhaleyi kazanan Kurtuluş Tokcan, açıklama yapmadı. Dışarıda bekleyen Gölcük Platformu üyeleri de tepki göstererek dağıldı.

GÖLCÜK’TE NE YAPILACAK?

İhaleyi kazanan işletmeci park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Beyaz ve Uyanık hayata tutundu

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde bir hafta içerisinde av tüfeği ile vurulan Beyaz ve Uyanık adlı iki sokak köpeği, Bodrum Belediyesi veterinerlerinin yoğun çabasının ardından yaşam mücadelesini kazanarak vücutlarındaki onlarca saçmaya rağmen ayağa kalktı.

Bodrum ilçesinde bağlı Bitez Mahallesi\'nde 6 gün önce Beyaz isimli dişi sokak köpeği boynundan ve göğsünden vuruldu. Mumcular Mahallesi\'nde ise çevre sakinlerinin Uyanık ismiyle çağırdığı erkek sokak köpeği dün kalçasından av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyelerinin yardımı ile Bodrum Belediyesi Geçici Bakım Evi\'nde tedaviye alınan iki köpeğe de veterinerler Ayşe Canbakan ile Esra Cankuşöz müdahale etti. Saçmaların önemli bir bölümü köpeklerin vücutlarından çıkarıldı. Yoğun tedavi süreci geçiren, uyutulan ve ilaç tedavisi uygulanan her iki köpek, bugün öğle saatlerinde ayağa kalkmayı başardı.

BİR KÖPEĞİN SAKAT KALMA İHTİMALİ VAR

Veteriner Canbakan her iki köpeğin de av tüfeği ile vurulduğunu belirterek, \"Bize yarı baygın vaziyette geldiler. Çünkü vücutlarında onlarca saçma vardı ve hayati tehlikeleri mevcuttu. Uyguladığımız tedaviye olumlu yanıt verdiler ve ayağa kalkmayı başardılar. Ancak Mumcular\'dan gelen kalça ve hayalarında saçma bulunan köpeğimizin sakat kalma riski var. Bu nedenle 4-5 aylık bir tedavi süresi geçirecek, diğer köpeğimizin ise durumu daha iyi. Kısa zamanda normal hayata, yine yaşadığı sokaklara dönmesini sağlayacağız\" dedi.

\"AKLA HAYALE GELMEYECEK ŞİDDET UYGULUYORLAR\"

Veteriner Cankuşöz ise iki köpeğin de güçlükle hayata döndürüldüğünü belirterek şunları söyledi: \"Artık lütfen köpekleri, sokak hayvanlarını zehirlemeyelim ateş etmeyelim. Bu vahşete bir son verelim biz veterinerler yaşatmak için mücadele ederken bazıları sevgiden başka bir şey bilmeyen bu hayvanlara ne yazık ki akla hayale gelmeyecek şiddet uygulayabiliyor. Bu iki köpeğimizi de güçlükle hayata döndürebildik, yaşadıkları psikolojik travmayı ise uzun süre üzerlerinden atamayabilirler.\" Her iki köpeğin tüfekle vurulması olayıyla ilgili savcılık ve polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayağa kalkan iki köpekten genel detay görüntü,

-Köpeklerinden yaralarından görüntü,

-Veteriner Ayşe Canbakan ile röp,

-Veteriner Esra Cankuşöz ile röp,

-Barınaktan genel detay görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Edirne\'nin Keşan ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü Özer Özcan (33) yaralandı.

Kaza, Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan\'dan, Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi yönüne giden Özer Özcan yönetimindeki 22 RG 740 plakalı kum yüklü kamyon, Yenimuhacir Kavşağı\'nı geçtiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü Özcan, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyon

-Jandarmanın çalışması

-Akan trafik

-Detaylar

(SÜRE: 01.21 - BOYUT: 83 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Hırsızlık şüphelisi anne ve oğlu tutuklandı

Muş\'ta bir kamu kurumunda meydana gelen hırsızlık olayla ilgili bir anne ve oğlun da yer aldığı 4 kişi tutuklandı.

Muş Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 11 Aralık 2017 günü Muş İl Özel İdaresi destek binası akaryakıt ambarında gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Olayın faili olduğu tespit edilen, Ö.E., E.E., Z.Ç. ve oğlu A.T.\'nin yakalanarak gözaltına alındığının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi: \"Hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan E.E.\'nin üzerindeki nüfus cüzdanının sahte olduğu, şahsın cezaevi firarisi olarak arandığı ve \'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden\' 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalar neticesinde, kurumdan çalındığı tespit edilen 1 adet masa üstü bilgisayar, monitör, klavye, 1 adet ısıtıcı,1 adet elektrikli soba, 1 adet büro tipi sandalye ve 1 adet semaver ile çok sayıda büro malzemesi ele geçirilerek kurum yetkilisine teslim edilmiş, yapılan aramalarda 18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen ikametten hırsızlık olayında çalınan 102 ekran televizyon bulunarak sahibine teslim edilmiştir. Ayrıca aramalarda ele geçirilen 1 adet 70 ekran televizyon, 1 adet 35 ekran televizyon,1 adet cep telefonuna gerekli incelemelerin yapılabilmesi için el konulmuştur. Olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahıs ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan Ö.E., E.E., Z.Ç. ve oğlu A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şahsın içeri girmesi

-İçeriden gör.

-Şahsın gidişi

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)



