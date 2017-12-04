DHA YURT BÜLTENİ-14

Ayvalık\'ta demir madeni tepkisi

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine tepki gösterildi.

İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında, denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. Konudan haberdar olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, devletten, ne gibi çalışma yapılacağı konusunda açıklama yapılmasını istedi. Denizden demir madeni çıkarılacak olması ise Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin etti. Ayvalık Tabiat Platformu ise Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama-tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi.

\"GEREKİRSE DENİZE AÇILIR ORADA KONUŞURUZ\"

Konuya tepki gösteren Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu, SSK Mensupları Dinlenme Sitesi Yönetim Kurulu olan sahildeki sitelerin sözcülüğünü de yapan Ömer Hıfzı Onuk, Ayvalık Tabiat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yolageldi ve Nebahat Dinler, SSK Sahil Sitesi\'nin kumsalında basın açıklaması yaptı. \"Temiz deniz, temiz Ayvalık\" yazılı pankart taşıyan topluluk adına Nebahat Dinler konuştu. Bölgeden maden çıkartılmasını eleştiren Dinler, dağların bitirildiğini sıranın denizlere geldiğini söyledi. Platform olarak bu çalışmaya izin vermeyeceklerini belirten Dinler, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasının ardından topluluk dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tepkili topluluktan görüntü

- Nebahat Dinler açıklama

- Genel ve Genel görüntü

Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Engelliler Haftasına eğlenceli kutlama

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü, Sivas Belediyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri Engelliler Haftası\'nı kutlandı.Programda engelliler şiir ve şarkı okuyup halay çekti.

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, CÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, dernek başkanları ve engelli vatandaşlar ile aileleri, öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, \"Sivas halkına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 haftada bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla engelli kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şehirde mutlu olabilmemiz için şehirde yaşayan her bir bireyin sorunu bizim sorunumuz demediğimiz sürece, onların önündeki engellerin bizim engelimiz demediğimiz sürece bu şehirde arzu hedefe ulaşmamız mümkün değildir.\" dedi. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise, üniversitede engelliler için yapılan hizmetlerden bahsederek, \"Her insan eşit olarak doğar. Eşit haklara sahiptir. Herkesin sahip olduğu haklarla birlikte engelli doğanlar da var. Biz üniversite olarak bu engelli kardeşlerimize yardımcı olmayı baştan beri kendimize görev saydık.\" ifadelerini kullandı.

İŞİTME ENGELLİLER HALAY ÇEKTİ

Konuşmaların ardından kutlama programına geçildi. Programda ilk olarak bedensel engelli bireyler şiir dinletisi sundu. Daha sonra sahneye çıkan görme engelli Selman Devecioğlu\'nun \'15 Temmuz\' adlı şiiri beğeni topladı. Yeşilçam\'ın tanınmış sanatçılarıyla kamera karşısına geçen Sivaslı 90 santim boyundaki \'Bitirim Zeki\' lakaplı Zeki Keskin ve Sivas Bedensel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçgil türkü seslendirdi. Programda ayrıca davul ve zurna sesini duymadan ritme uyarak halay çeken işitme engelliler ise büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Konuşmalar

-Engellilerin şiir okuyup şarkı seslendirmesi

-İşitme engellilerin halayı

(293 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Üniversiteliler görme engellilerle \'goalball\' oynadı

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile görme engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında goalball maçı yaptı.

CÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu\'nda düzenlenen turnuvaya yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Gözlerini özel bantla kapatan öğrenciler kendi aralarında maç yaptı. Turnuvada kızlarda Spor Yöneticiliği 1\'inci sınıf takımı şampiyon olurken, erkeklerde ise Spor Yöneticiliği 2\'nci sınıf takımı finale kaldı. Finalde, Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü takımı, BESYO Spor Yöneticiliği takımını 7-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın koordinatörlüğünü yapan CÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Karakollukçu her yıl geleneksel olarak bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Karakullukçu, \"Geleneksel olarak her yıl yaptığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve mayıs ayındaki Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla görenler goalball turnuvası düzenliyoruz. Görme engelli sporcuların ne kadar zorluk çektiklerini anlamaları açısından beden eğitimi spor öğrencilerine bunu kendi aralarında oynatıyoruz ve finalistleriyle de Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü\'nü karşılaştırıyoruz. Bugün çok güzel bir müsabaka yaptık. Yaklaşık 150 kişi katıldı. Finalistlerimiz, Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştılar. Görme engelli sporcular, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerimizi mağlup ettiler. Öğrencilerimizi, katkı sağlayan spor kulüplerimizin tamamını kutluyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Öğrenciler ile engellilerin goalball maçı

-Öğretim görevlisinin konuşmaları

(257 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Kafedeki borç tartışmasında 2 eski ortağını öldürdü

Adana\'da kafede borç alacak yüzünden çıkan tartışmada, Serhan Girgin, eski ortağı olan kuzenler Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nu tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü. Kafede şoka giren müşteriler gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Serhan Girgin, Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu birlikte kafe açtı. Ancak bir süre sonra Girgin, ortaklıktan ayrıldı. Bugün aralarındaki borç- alacak meselesini konuşmak için bir araya gelen eski ortaklar tartışmaya başladı. Kafenin önündeki tartışma büyürken, Serhan Girgin üzerindeki tabancasını çıkarıp, amca oğlu olan eski ortakları Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nun başlarına ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kafede büyük şok yaşandı. Gözyaşlarına boğulan müşterilerden bazıları panikle kendilerini yere atarken bazıları da hızla uzaklaştı. Saldırıda ağır yaralanan kuzenler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Karaibişoğlu kuzenler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis, şüpheli Serhan Girgin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden genel görüntü

- Olay yeri inceleme ekibi çalışırken

- Olayda kullanılan silahın polisin elinde görüntüsü

- Yerdeki boş kovanlar

- Yerdeki kanlı eşyalar

- Kafenin dış görüntüsü

- Olay yerine gelerek feryat eden yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'17\" BOYUT:140

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Kapkaç için motosiklet çalmışlar/EK

GENÇ KIZ KAPKAÇÇILARI KOVALAMIŞ

Antalya\'da, Emel G.\'nin, cep telefonu ve parasını kapkaç yöntemiyle çalan Ferhat I. (22) ve Mehmet A.\'nın (25) bulunduğu motosikleti yakalamak için peşlerinden kovaladığı ortaya çıktı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin motosikletle sokakta ilerlediği, diğer şüphelinin genç kızın cep telefonu ve parasını çaldıktan sonra koşarak hareket halindeki motosiklete bindiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Emel G.\'nin kapkaççıların peşinde koştuğu görülüyor.

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Otobüsün yakıt deposunda kaçak sigara

SİVAS\'ta jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyulhisar ilçesinde Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Uygulama sırasında Ağrı\'dan İstanbul\'a giden olan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan aramada otobüse ait yedek yakıt deposunda zulalanmış vaziyette 5 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan bir kişi yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüsü (Jandarma kamerası)

-Açılan yakıt deposundan çıkan sigaralar

(64.7 mb)

Haber:SİVAS, (DHA)

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Şenlikte hamsi kuyruğu

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen yöresel ürünler şenliğine hamsi kuyruğu damgasını vurdu.

Yeni Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilen Yöresel Ürün Şenliği’nin son gününde vatandaşlara ücretsiz ekmek arası hamsi dağıtıldı. Kısa sürede duyulan ikram nedeni ile meydanda uzun bir kuyruk oluştu. Stantlarda Kayseri Pastırması, Trabzon, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, Artvin, Rize, Ankara yöresel ürünleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine özgü ürünlerin de yer aldığı şenlik yoğun ilgi gördü. Kış ortasında 30 derece sıcaklıkta ekmek arası hamsisini alan vatandaşlar organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Mehmet Türe, bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte 8 bin kişiye ikramında bulunduklarını belirterek, \"Biz Anamur Belediyesi olarak imkânlarımız el verdiğince halkımıza sosyal faaliyetlerden geri bırakmayacağız. Amacımız, ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde halkımızın moralini yüksek tutmak ve vatandaşlarımızı evlerinden çıkararak birlikte hareket etmelerini sağlamak ve ekonomimize ufakta olsa bir hareketlilik kazandırmaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamsi kuyruğundan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Dürüm almaya çalışanlar ve izdihamdan görüntü

-Vatandaşla röportajlar

-Horon ve erik dalı oynayanlar

-Meydandan genel görüntü

-Konuşamayan bir vatandaşın ilginç anlatımı

-Belediye Başkanı Mehmet Türe ile röp.

(Süre :5 Dk) (Boyut: 350 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)