DHA YURT BÜLTENİ-14 

Yolda karşılaştığı kadına tecavüze kalkıştı

DENİZLİ\'de, hastanede tedavi gören kızının yanında refakatçi olarak sabahladıktan sonra işyerine gitmek üzere yola çıkan 48 yaşındaki Ş.K.\'yi dövüp, bıçak zoruyla götürdüğü inşaatta tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ahmet Y., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 06.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi\'nde Bayramyeri Meydanı\'nda meydana geldi. Tekstil işçisi, evli ve 2 çocuk annesi Ş.K., Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören kızının yanında sabaha kadar refakatçi olarak kaldı. Sabah eşinin hastaneye gelmesiyle Ş.K., çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için ayrıldı. İddiaya göre, Ş.K., Bayramyeri Demirciler Caddesi\'nde yürürken önünü alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet Y. kesti. İlişkiye girmek istediğini söyleyen Ahmet Y.\'ye, Ş.K. sert tepki gösterdi. Ahmet Y., ardından kadını dövmeye başladı. Şoka giren Ş.K.\'yi bıçak zoruyla bir inşaata götüren ve kıyafetlerini zorla çıkartan Ahmet Y., kadına tecavüz etmek istedi. Ahmet Y., daha sonra, kendisine direnen Ş.K.\'yi Gökpınar Barajı bölgesine götürmek istedi. Bu sırada Ahmet Y.\'nin elinden kurtulan Ş.K., polise sığınarak yardım istedi.

Ş.K.\'nin ifadesiyle soruşturma başlatan Denizli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki tüm işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 155 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ahmet Y. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Y., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kadının önünün kesilmesi

- Dövülmesi ve taciz edilip, zorla götürülmesi

- Sokaktan ve kameralardan görüntüler

- Zanlı Ahmet Y.\'nin adliyeye getirilmesi

- Ramazan Çetin haberle ilgili anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi\'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (3)



\"TEKNOSAB TÜRKİYE\'DE TEK VE İLK ÖZEL PROJEDİR\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi\'nde (TEKNOSAB) incelemelerde bulundu. Kobi Organize Sanayi Bölge sunumu ile yerli otomobile ilişkin geçen basına kapalı sonrasında Bakan Dr. Faruk Özlü açıklamalarda bulundu. Özlü, \"Bugün Bursa\'da sanayi şehri ve tarım şehri Bursa\'dayız\" diyen Bakan Dr. Faruk Özlü, \"Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunuyor, görüşmeler yapıyoruz. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi projesi, çok özel bir projedir. Türkiye\'de tek ve ilk özel projedir. Bu proje kapsamında burada bilgi aldık. Projenin gidişatını değerlendirdik. Biz bakanlık olarak bu projeyi destekliyoruz\" dedi.

\"PROTOKOL İMZALADIK\"

Bakanlık olarak projeye destek vereceklerini belirten Bakan Dr. Faruk Özlü, \"TEKNOSAB projesinin inşallah gelecek yıl sonuna kadar önemli mesafeler kat etmesini ve burada ilk fabrikaların kurulduğunu inşallah göreceğiz. İçeride bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında da yine Gökmen Havacılık Kulübü ile TEKNOSAB\'ın ve bakanlığımız kuruluşu TUBİTAK\'ın müşterek çalışmasına karar aldık. Biz bakanlık olarak destekleyeceğiz. Sürdürülebilirlik noktasında TEKNOSAB destekleyecek. Dolayısıyla bugün Bursa\'da nitelikli sanayinin ileri teknolojinin geliştirilmesinin altyapısını oluşturan çok önemli bir projeyi değerlendirmiş olduk\" diye konuştu. Sözlerine devam eden Bakan Dr. Faruk Özlü, şöyle devam etti:

\"BURSA\'NIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK\"

\"Bursa\'nın geleceği çok parlak. Bugün de çok iyi, inşallah gelecek bugünden çok daha iyi olacak. Ben Bursa\'daki sanayimizin kendi teknolojisini üreteceğine inanıyorum. Dünya\'da da çok ciddi bir merkez olacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz, dünyada şehirler yarışıyor ülkeler yarışmıyor. Bursa bu yarışta en ön sıralardaki yerini koruyacak. Bugün baktığımızda Bursa, imalat sanayisi içerisinde Türkiye ölçeğinde en fazla pay alan ilk 3 il arasındadır. Dolayısıyla bu sanayi altyapısına inşallah, ileri teknoloji enjekte ederek daha da büyüteceğiz. Daha yüksek, katma değer ürünler üreteceğiz. Daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla ihracat yapacağız ve daha fazla zenginleşmiş bir Bursa göreceğiz. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Pamukoğlu: Seçimle lider olunmaz

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde \'Liderlik ve Strateji\' konulu söyleşiye katılan Emekli Tümgeneral ve HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, liderlerin sahip olduğu özellikleri anlatırken \"Seçimle lider olunmaz\" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin düzenlediği söyleşide konuşan Osman Pamukoğlu, liderlerin doğuştan 4 özellik taşıdığına dikkat çekti. Liderlik konusunda yayımlanan yabancı kaynakların gerçeği yansıtmadığını savunan Pamukoğlu, \"Lideri halk belirler, halkın içinden çıkar ve halkın ihtiyaçları belirler. Seçimle lider olunmaz. Salonda toplanıp birini seçiyorlar; ona lider falan denilmez, ona yönetici denilir. İster parti, ister kamu ya da özel kuruluş ne olursa olsun, toplumda en çok karıştırılan şey budur, yani yönetici ile liderin iç içe sokulması. Yöneticilik de bir şeydir, idarecilik de bir şeydir ama bunun liderlikle hiçbir ilgisi yoktur\" diye konuştu.

Eğitim ve kurallarla lider yetiştirilemeyeceğini belirten Pamukoğlu, şöyle dedi:

\"Eğitimle, kurallarla, kurslarla bu işi yapamazsınız. Sadece yönetici, idareci yetiştirirsiniz. Sevk ve idare sanatını onlara kazandırabilirsiniz. Liderin 4 özelliği olur: cesaret, zekâ, sezgi ve özgüven. Hepsi bu kadar. Riski göze alamıyorsa ondan lider olmaz. Önce cesaret. Sisteme, düzene meydan okumalı. Zekâ da bir bakışta her şeyi kavrayacak. Sezgi; ruhsat, algılama yolu, bu herkeste olmaz. Özgüven; ne demek bu? Ben yenildim demeden hiç kimse beni yenemez. Liderlik bu kadar net ve açık. Lider her şeyin kötü olduğu dönemde çıkar, başka lider çıkmaz. Salonda lider seçilmez.\"

Pamukoğlu, saydığı 4 özelliğin Mustafa Kemal Atatürk\'te doğuştan var olduğunu da belirtti.

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

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CHP\'li Ağbaba: Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var? (2)

MALATYA\'DA DA KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman\'daki temaslarının ardından Malatya\'da Battalgazi İlçe Kongresi\'ne katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve Selahattin Sarıoğlu\'nun istifasının ardından Bahattin Öner ile Vahap Altunok\'un aday olduğu kongrede adaylara başarılar dileyen Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelere değindi. Ağbaba, Man\'da kurulan şirketin isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen\'in isimlerinden oluştuğunu öne sürdü. Veli Ağbaba, şunları söyledi:

\"15 gün önce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı\'nın kardeşlerinin, ailesinin bankalarda hesapları olduğunu, oradan para gidiş gelişlerinin olduğuyla ilgili bir soru sordu? Ardından AK Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımıza çok sert bir ifadeyle, \'İspat etmezsen\' hakaret edici küfür edici şeyler söyledi. Genel Başkanımız da Salı günü grup toplantısında elindeki belgeleri açıkladı. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Man diye bir ülkenin olduğunu öğrendik, hep beraber. Man’da hesapları olduğu ortaya çıktı, belgeleri olduğu ortaya çıktı. Sonra tartışma başladı. \'Bu belgeler sahte mi, gerçek mi?\' diye soruldu. \'Ardından para alışverişi var\' denildi. İşte \'Bu para gelmedi, gitmedi para geldi\' denildi. Şirketin ismi \'BUMERZ\'dir. BUMERZ’in anlamı ney? \'Bu\' Burak Erdoğan. Hani diyor ya Erdoğan, \'Bu şirketin neresindeyiz?\' diye. \'M\' Mustafa Erdoğan, \'ER\' Erdoğan, \'Z\' de eniştesi Ziya ile ilgili isimden oluşan bir şirket kuruluyor. Nerede kuruluyor? Man’da kuruluyor. Birkaç yönden arızalı bir durum var. Dünyanın herhangi bir demokratik bir ülkesinde yaşanmış olsaydı, bırakın Cumhurbaşkanı\'nı, o ülkede yer yerinden oynardı. İstifa müessesesi devreye girerdi, intihar ederlerdi.\"

\"BİZİ FEZLEKEYLE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR\"

Cumhuriyet Halk Partisi\'ne büyük bir saldırı olduğunu yineleyen Ağbaba, şöyle konuştu:\"Bir kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altındadır. Bir kez daha söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bir saldırı altında, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kuruma büyük bir saldırı var. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi\'ndeki yöneticilerin tamamı, Genel Başkan Yardımcıları\'ndan, Parti Meclis üyelerine kadar, Genel Başkan\'a kadar bir fezleke geldi. Fezlekede, Parti Meclisi bildirisine imza attığımız için dokunulmazlıklarımızın kaldırılması isteniyor ve terör örgütlerine destek olduğumuz ifade ediliyor bu fezlekeyle. Bir siyasi partinin görevi o parti yönetiminin görevi bir olay yaşandığı zaman, o olayla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktır. Cumhuriyet Gazetesi\'ne bir baskın olduğu zaman, bu görüşleri biz açıkladık. Bizi fezlekeyle korkutmaya çalışıyorlar.\"

\"2019\'DA, CUMHURİYET\'İ SAVUNAN KADRO YÖNETECEK\"

Türkiye’yi 2019 seçimlerinde tek adamın yönetmeyeceğini, Cumhuriyet\'i savunan kadronun yöneteceğini ifade eden Ağbaba, \"Gittiğim her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum; 2019 seçimlerinde Türkiye’yi tek adamlı isteyenler, Cumhuriyet\'i yıkmak isteyenler yönetemeyecek. 2019’da Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek, yönetmeyecek. 2019’da Türkiye’yi, Cumhuriyet\'e sahip çıkanlar, laikliğe, demokrasiye, insan haklarına, kadın erkek eşitliğine ve Cumhuriyet\'in değerlerini savunan ekip, kadro yönetecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreye katılanlar

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Katılanların el ele tutuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA-DHA)

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Sivas il yöneticilerinden engelliler klibi

SİVAS Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer il yöneticilerinin rol aldığı bir klip hazırladı.

Sivas il protokolü işaret dili ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nü kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte Vali Davut Gül, 5\'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Müftü Recep Şükrü Balkan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut rol aldı. Toplam 50 saniye olan klipte il yöneticileri verdikleri engeliler günü mesajlarını işaret dili ile anlattı. Vali Davut Gül, işaret dil ile \"Hayatı paylaşmak için engel yoktur\" sözlerini kullandı. Hazırlanan klip kurumların internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-Çekilen klip

-Protokolün işaret dili ile mesajları

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Yaşlı adamın bin 400 lirasını sahtesiyle değiştirdiler



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, eve bırakmak için otomobillerine aldıkları 86 yaşındaki Sait Baltacı\'nın bin 400 lirasını sahte paralarla değiştirerek dolandırdığı öne sürülen 3 kişi polis tarafından aranıyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Sait Baltacı, emekli maaşını bankadan çektikten sonra eve doğru gittiği sırada, yanında duran bir otomobildeki 3 kişi, kendisini gitmek istediği yere bırakmayı teklif etti. İddiaya göre, 3 kişi yardım topladıklarını, kendisinin de imkanı varsa destek olmasını istedi. 3 kişi, Baltacı\'nın cebindeki bin 400 lirayı fark ettirmeden sahtesiyle değiştirdi. Durumu fark edince Silopi Emniyet Müdürlüğü\'ne giden Sait Baltacı şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından başından geçenleri anlatan Baltacı, sahte paraları polise teslim ettiğini ifade ederek, \"Senin paran var dediler, benim param yok dedim. Vallahi senin cebinde para var dediler. Kendi paralarını çıkarttılar. Ben de kendi paramı çıkarttım. Para saydıktan sonra \'seni camiye götüreceğiz\' dediler. Benim paramı sahtesiyle değiştirdiler, beni kandırdılar\" dedi. Polis, 3 dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Dolandırılan yaşlı adam

-Yaşlı adamın olayı anlatması

-Yaşlı adamın yaşadığı ev

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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