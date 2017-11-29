 DHA YURT BÜLTENİ-14

Elbistan\'da halde karpit patladı: 1 yaralı

Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesindeki sebze ve meyve halinde karpit patladı. Bir kişinin yaralandığı patlamada, olayın meydana geldiği iş yerinin cam ve kapıları ile bir kamyonun camı zarar gördü.

Olay, öğleden sonra Elbistan Sebze ve Meyve Hali\'nde Sıtkı Alkaya\'nın iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre hurmaların olgunlaştırılmasında kullanılan karpit gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Olay sırasında iş yerinin önünde bulunan Sıtkı Alkaya hafif yaralandı. Hemen yakında özel hastaneye götürülen Alkaya tedavi altına alındı. Patlama sonrası iş yerinin camları ve kapıları kırılırken, park halindeki bir kamyonunun da camı çatladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camı çatlayan kamyon

- Yerdeki motosiklet

- Kırılan kapı ve camlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Eşinin verdiği bilezik, cezaevine girmekten kurtardı

BURSA’da iki yıl önce, elektrik firması sahibi Recep Turan (44) ile yanında çalışan Oktay Uğur (23) arasındaki kavga mahkemeye taşındı. Uğur, ‘basit yaralama’ suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yargıtay’a giden dava dosyası, uzlaşma kapsamında bulunduğu için yerel mahkemeye iade edildi.

İki tarafla görüşmeler yapan uzlaştırmacı, Turan’ın 5 bin lira ödenmesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini sanık Uğur’a bildirdi. Eşi Gamze\'nin kolundan çıkarıp verdiği bileziği 1900 liraya satan Uğur, başka parasının olmadığını söylediği Turan ile uzlaştı.Bursa’da iki yıl önce bir elektrik firmasının sahibi Recep Turan, yanında çalışan Oktay Uğur’un isteği üzerine onun yakını Bekir Ayhan’ı (22) işe aldı. Ancak bir süre sonra Turan, çalışmasından memnun olmadığı Ayhan’ı uyardı. İkili arasında bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Oktay Uğur da kavgaya karıştı. Diğer çalışanlar kavgayı ayırırken, Recep Turan ile Oktay Uğur karşılıklı darp nedeniyle mahkemelik oldu. Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan yapılan yargılama sonunda Oktay Uğur hakkında 2 yıl hapis cezası veren hakim, hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verdi. Yargıtay’a giden dava dosyası ise uzlaşma kapsamında bulunduğundan yerel mahkemeye iade edildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci de dosyayı tarafların uzlaşması için Bursa 4. Tüketici Mahkemesi Müdürü Sevgi Kösa’ya gönderdi. İki tarafla ayrı ayrı görüşmeler yapan uzlaştırmacı Sevgi Kösa, müşteki Recep Turan’ın 5 bin lira ödenmesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini sanık Oktay Uğur’a bildirdi. Oktay Uğur da durumu eşi Gamze Uğur\'a anlattı, o da kolundaki tek birikimi olan bileziği çıkarıp verdi. Eşinin verdiği bileziği 1900 liraya satan Oktay Uğur, “Uzlaşma için adliyeye gidip görüşmede durumu anlattım, sadece 1900 lira param olduğunu söyledim. Recep Turan da bu paraya razı olup şikayetini geri aldı, uzlaştık\" dedi. Hakkında devam eden bir dava daha olduğunu belirten Oktay Uğur, “Bu davada uzlaşma olmasaydı korkulu rüya görecektim. Devam eden davadan da ceza alabilirdim, o zaman hakkımda iki hüküm olurdu ve iki cezamı da birlikte yatardım. Bu davada uzlaşma olduğundan cezam da düştü, artık korkulu rüya görmeyeceğimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uzlaşmacı ile tarafların görüşmesi ve açıklamaları

4.49 dk,294 mb

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Kadınlardan, kadına şiddete karşı yağmur altında maç

Gaziantep\'te, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi\'nin (UN Women) düzenlediği \'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele\' etkinlikleri kapsamında kadın futbolcular, kadına şiddete karşı yağmur altında maç yaptı.

Seyrantepe Stadyumu\'nda gerçekleştirilen maça \'Kadına yönelik şiddete son ver\' pankartıyla çıkan TFF Kadınlar 2\'nci Lig takımlarından Gazikentspor ile Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde mücadele eden Karataşspor, yağmura rağmen kıyasıya mücadele etti. Kadın hakemlerin görev yaptığı karşılaşmayı Gazikentspor 1-0 kazandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından maçın sonunda, etkinlik anısına her iki takıma da kupa verildi. Oyunculardan Emine Yöndem, kadınların her alanda olması gerektiğini belirterek, \"Kendi adıma burada olmaktan gurur duyuyorum. Futbolun bayan işi olmadığını söylüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Bir bayanın da gücünü göstermesi ve erkeklere karşı dimdik ayakta durması gerekiyor. Bizler, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz\" dedi. Yeşim Taşkıran, kadına şiddetin sona ermesi için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, \"Bugün hepimiz kadına şiddete hayır diyoruz. Bazı insanların buna karşı, duyarsız olmalarına karşı, biz de burada yağmurun altında futbol oynuyoruz\" diye konuştu. Gülsüm Emenci de, kadına yönelik artan şiddetin son bulmasını temenni ederek, \"Haberlerde de görüyoruz kadına şiddet bayağı arttı. Biz buna dur demek istiyoruz. Bayan olarak kadına şiddete karşıyım. Tüm bunlara rağmen, yağmur yağmasına rağmen maç yaptık. Yaptığımız işten memnunuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pankart açılması

- Maça başlanılması

- Kadın futbolcularla röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber: Mücahit Yolcu-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Komedyen ameliyatında bile güldürdü

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde hizmet veren özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olan Yetenek Sizsiniz 2013 finalistlerinden komedyen Turgay Polat, hasta va çalışanları gülmekten kırdı geçirdi.

Komedi gösterileriyle ünlenen ve şu anda profesyonel olarak müzik yapan 162 kiloluk Polat, son 10 yıldır mücadele ettiği obezite nedeniyle nefes darlığı ve şarkı söylerken zorlanma gibi sorunları yaşamaya başlayınca soluğu Tarsus\'ta aldı. Diyet ve sporla kilolarından kurtulamayan evli ve 2 çocuk babası Polat\'a, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük tarafından tüp mide ameliyatı oldu. 3 gün hastanede kalan Polat, yaptığı başarılı taklitlerle kendisiyle ilgilenen sağlıkçılara kahkaha tufanı yaşattı. Doktorunun yanı sıra kendisiyle ilgilenen ve ziyaretine gelen hemşirelere de sıcakkanlılıkla yaklaşan Polat, Kemal Sunal, Şener Şen, Kadir İnanır, Bülent Ersoy, Recep İvedik gibi sanatçı ve karakterlerin seslerini taklit etti. Hastanede kaldığı süre boyunca taklitleriyle etrafına neşe saçan Polat, katıldığı yarışma ve birkaç televizyon çalışmasından sonra komediye ara verdiğini belirterek, \"Kilolarım yüzünden taklitleri yapmakta, şarkı söylemekte çok zorlanıyordum. Sahnede nefesim daralıyor, ter içinde kalıyordum. İzleyicinin karşısında giyecek kıyafet bulmak bile büyük sıkıntıydı. Zayıflayarak bu sorunları atlattığımda sanat hayatımda daha başarılı olacağımı, hatta daha komik olacağımı düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Komedi gösterisiyle “Yetenek Sizsinizö yarışmasında finale kadar çıkan Turgay Polat’ın görüntüsü

- Polat’ın hastane personelinin sorularına Recep İvedik taklidi ile cevap vermesi

- Ameliyat sonrası Bülent Ersoy taklidi ile cevap veren Turgay Polat

- Hemşire tansiyon ölçerken Kadir İnanır taklidi ile hemşireyi bir daha söyle repliği ile güldüren Polat

- Şaban taklidi

- Çeşitli taklitler

- Turgay’ın doktorun sorularına çeşitli sanatçıların taklidi ile cevap verişi doktoru güldürmesi

- Normal halde başından geçenleri anlatması

- Doktor’un hastanın şikayetlerini anlatması



SÜRE: 05\'34\" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Tavşanlı\'da TOKİ\'nin kura çekilişi heyecanı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) yaptırdığı 79 konutun, noter huzurunda kura çekilişi ile satışı yapıldı.

TOKİ tarafından Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde yaptırılan 39\'u 2+1, 40\'ı da 3+1 dairelerden oluşan toplam 79 konutun kuralı satışı, Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kuralı satışı çok sayıda kişi heyecanla izledi. Kura çekiminde isimleri çıkanlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmesi\'nden (GLİ) işçi emeklisi olan İsmail Korkmaz çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Emekliyim. Evim yoktu, kiradaydım. Sevinçten dilim dolaşıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum\" diye konuştu. Satışa çıkan 2+1 daireler için 25\'i engelli, 825 kişi başvurdu. 9\'unun başvurusu geçersiz sayıldı. 3+1 daireler için ise 3\'ü şehit yakını, 19\'u engelli, 578 kişi başvurdu. 13\'ünün başvurusu geçersiz sayıldı. TOKİ Tavşanlı Moymul Konutları\'nda fiyatların 2+1 olan dairelerde 105 bin 486 TL ile 119 bin 486 TL aralığında, 3+1 dairelerde ise 153 bin 220 TL ile 171 bin 779 TL aralığında olduğu belirtildi. Projede satışa çıkan 2+1 daireler alt gelir grubu konutları olarak geçiyor. Bu daire tipinde 2 ayrı ödeme seçeneği sunuluyor. Buna göre yüzde 12 peşin ödemelerde 180 ay, yüzde 20 peşin ödemelerde 240 ay taksit imkanı sunuluyor. Orta gelir grubu konutları olarak adlandırılan 3+1 daireler ise 3 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Yüzde 10 peşin ödemelerde 96 ay, yüzde 15 ödemelerde 108 ay, yüzde 25 ödemelerde 120 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Görüntü dökümü:

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-İstiklal Marşı\'nın okunması,

-TOKİ yetkililerinin kalabalığa hitaben çekilişle ilgili bilgi vermeleri,

-Çekilişe katılanların,

-Kurada çıkanların sevinçleri,

-Çekiliş sonunda 2 kişiyle yapılan röportaj

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)