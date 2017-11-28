DHA YURT BÜLTENİ-14

Murat Başoğlu ve yeğeninin yargılanmasına başlandı

ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca hareketlerde bulunma\' suçundan açılan kamu davasına Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Gizlilik kararı bulunan davanın duruşmasında, Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın eşi Selçuk Kabadayı tanık olarak dinlendi.

Bodrum\'da bir teknede çekilen, ünlü sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasanın ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen ağustos ayında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı için Türk Ceza Kanunu\'nun, \'Hayasızca hareketler\' başlığı altındaki 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan idddianame Bodrum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, Murat Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan ile B.B.K.\'nin, spor eğitmeni eşi Selçuk Kabadayı ve avukatı Tuğba Atsal katıldı. Duruşmada, avukatı aracılığıyla yaptığı müdahillik talebi kabul edilmediği öğrenilen Selçuk Kabadayı tanık olarak dinlendi. Hakimin, Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması yönündeki, avukatlarının yaptığı talebi de reddettiği öğrenildi. Hakimin, tanık ifadesinin ardından, davaya konu görüntülerin çekildiği Gümüşlük Koyu\'nda, Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın katılımıyla Şubat ayında keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı ertelediği belirtildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk Kabadayı\'nın avukatı Tuğba Atsal, \"Müvekillim, eşi Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu\'na maddi ve manevi olmak üzere toplam 2\'şer milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca eşine açtığı boşanma davası da devam ediyor. Şu anda hukuki süreç devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmamız mümkün değil\" dedi. Selçuk Kabadayı da duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Tabii ki olayların bu aşamaya gelmesi üzücü. Açtığım tazminat davaları ve boşanma davam devam ediyor. Tanık olarak dinlendim\" dedi. Murat Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan da, dosyada gizlilik kararı ve yayın yasağı olduğu için açıklama yapacayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tanık olarak dinlenen Selçuk Kabadayı\'nın duruşma çıkışındaki açıklaması

-Selçuk Kabadayı\'nın avukatı Tuğba Atsal\'ın açıklaması

-Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Biter Tezcan\'ın açıklaması

-Murat Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Şehit ağabeyi için gözyaşı döktü

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde şakalaştığı arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan jandarma er Ömer Özavcı\'nın cenazesi Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde toprağa verildi. 10 yaşındaki Bilal Özavcı ağabeyinin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döktü.

Dün, Milas Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan jandarma er Ömer Özavcı, iddiaya göre şakalaştığı arkadaşı İ.A\'nın silahının ateş alması sonucu yaralanırken, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan baba evine getirildi. Dilovası Orhangazi Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kazakistan\'da inşaatta çalıştığı sırada haberi alan babası Mustafa Özavcı, annesi Hatun Özavcı, ağabeyi Ali Özavcı ve 10 yaşındaki kardeşi Bilal Özavcı, askeri erkan, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında şehidin kardeşi Bilal Özavcı, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşlarını tutamadı. Göğsündeki ağabeyinin fotoğrafını tutan Bilal, gözyaşlarını sildi. Şehidin cenazesi Diliskelesi Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Cenaze namazından görüntü

-Şehidin ailesinden ve kardeşinden görüntüler

-Tören mangasının şehidin naşını taşıması

-Detay görüntüler

HABER:Dinçer AKBİR/KAMERA:Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)

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Türkiye\'nin ilk geri dönüşüm sokağı Van\'da açıldı

VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirererek atık malzemelerden geri dönüşüm sokağı açtı. Sokak baştan sona, atık olan geri dönüşüm malzemeleri ile süslendi. Pet şişelerin kapaklarından ünlü ressamlara ait toblolar, kabından saksılar, araç lastiklerinden masa, sandaliyeler, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri yapılarak sokak güzel vakit geçirilebilinecek bir mekana dönüştürüldü.

Van\'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Merkez Ziraat Bankası yanındaki sokak farklı ve ilginç bir konseptle yeniden düzenlendi. Daha önce bir bölümünde içerisinde terzi, kozmetik dükkanları ve çeşitli süs eşyalarını satıldığı bir pasaj bulunan sokağa \"Geri Dönüşüm Sokağı\" adı verilerek, baştan sona yeniden düzenlendi. Belediye çalışanları ve ressamların yaklaşık 1 ay boyunca çalıştığı sokakta, pet şişelerin kapakları kullanılarak Salvador Dali\'nin \'Belleğin Azmi\', Ahmet Hamdi Bey\'in \'Kaplumbağa Terbiyecisi\', Vermeer\'in \'İnci Küpeli Kız\', Leonardo Da Vinci\'nin \'Mona Lisa\' tabloları büyük bir titizlikle duvarlara işlendi. İlginç bir görüntüye kavuşan sokağa ayrıca pet şişe kaplarından saksılar, araç lastiklerinden masa, sandaliyeler, çöp kutularından kitaplık, tencere ve tavalardan duvar saatleri yapıldı. Geri dönüşümün sağlanması için de sokağa cam, kağıt, pil, plastik, atık yağ ve bayat ekmek depolama üniteleri yerleştirildi. Güzel bir görünüme kavuşan sokağın açılışı ise bugün İpekyolu İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve davetliler tarafından açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sokağın açılışında konuşan Öztürk, amaçlarının toplumda vatandaşlar, öğrenciler, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak olduğnu belirterek, şöyle konuştu: \"Van\'ın merkezinde geri dönüşümlerden oluşturulan bir sokağı hizmete açıyoruz. Buradaki amacımız geri dönüşüm ile alakalı toplumda vatandaşlar, öğrenciler, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak.Tüketen bir toplumuz ama tükettiğimizin bır kısmını da geri dönüşüm ile çevreye ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2016 yılında günde 1 ton çöpü geri dönüşüme kazandırırken, 2017\'de bu rakam 15 tona yükseldi. Dolayısıyla tonlarca geri dönüşümü Van\'a ve ekonomiye kazandırdık. İpekyolu Belediyesi olarak yılda 12 ton atık yağ topluyoruz. 2017 yılında 400 kilo atık pil topladık. Belediye olarak yılda 60 ton bayat ekmek toplayıp hayvanlara veriyoruz. Burada kullanılan tüm malzemeler geri dönüşümden, kullanılmayan malzemeden oluşturuldu. Bu sokakta 4 tane resim var. Bunlar için de 50 bin adet kapak kullanıldı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokaktan genel görüntü

-Atık malzemelerden yapılan tablolar

-Atık malzemelerden yapılan masa, sandalye ve kitaplıklar

-Araç lastiklerinden yapılan masalar

-Pet şişelerden yapılan saksılar

-Toplanan kalabalık

-Tablolara bakan vatandaşlar

-Sokağın açılışı

-Kaymakam ve Başkan Vekili Cemil Öztürk\'ün konuşması

-Sokaktan detaylar

Haber: Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

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Besici, kopan parmağıyla hastaneye kaldırıldı/EK

PARMAĞI DİKİLEMEDİ

Karaman\'da Mehmet A.\'nın (41) büyükbaşlarını çiftleştirmek için ahırın dışına çıkarmak istediği sırada boğayı bağlayıp, eline doladığı ipin, hayvanın ürküp, kaçması nedeniyle gerilmesi sonucu kopardığı sol elinin orta parmağı, yerine dikilemedi. Olayın ardından Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, ameliyata alınan Mehmet A.\'nın özel muhafaza kutusunda yanında getirilen parmağının dokuları parçalandığı için dikime uygun olmadığı, bu nedenle doktorların parmağı yerine dikemediği belirtildi.

Haber: KARAMAN,(DHA)

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Bingöl\'de yapımı tamamlanan Çapakçur Viyadüğü, trafiğe açıldı

Bingöl\'de yapımı 7 ay süren ve 23 milyon, 450 bin liraya mal olan ve kentin iki yakasını birleştiren Çapakçur Viyadüğü, Ekonomiden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

7 ay önce yapımına başlanan Çapakçur Viyadüğü tamamlandı. 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde, çift yönlü, yaya geçitli, 16 ayak üzerine kurulan, toplam 23 milyon 450 bin liraya maliyetli köprü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından hizmete trafiğe açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Partili Yılmaz, hayal edilemeyen hizmetlerin bölgede gerçekleştirildiğini belirterek, \"Çapakçur viyadüğü Bingöl\'e hayırlı olsun. Tüm Bingöllüler\'in uzun yıllardır bir özlemiydi. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Allah\'a şükürler olsun ki bugün itibariyle bittiğini gördük. Bahar ayında başlayıp, kar yağmadan bitirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Bunlarla birlikte emniyet kurallarına uyup, emniyetli bir şekilde köprümüzü kullanalım. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, tüm Bingöllüler adına teşekkür ederim. Başbakanımız Binali Yıldırım\'a da 2 kez teşekkür etmek istiyorum. Hem Ulaştırma Bakanı iken bu yatırımı programa aldığı için, hem de Başbakan olduğu zaman, hemen bu projeye hız verip kısa sürede gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu köprü hem Bingölümüz\'e, hem de insanımıza hayırlı, mübarek olsun diyorum\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mecit Can\'ın dualarıyla kurban kesildi. AK Partili Yılmaz ve protokol üyeleri, makam araçlarıyla viyadükten ilk geçişi konvoy halinde yaptı. Programın ardından viyadük, trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cevdet Yılmaz’ın çapakçur viyadüğüne gelmesi,

-Viyadük girişinde açıklamaları

-İl müftüsü Mecit can ile birlikte dualarla kurban kesilmesi

-Yılmaz’ın araç kullanarak viyadükten geçmesi

-Yılmaz’ın işçilerle fotoğraf çektirmesi

-Viyadük ve köprünün trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Şanlıurfa’da, kömür dağıtımı başlandı

ŞANLIURFA\'nın merkez Haliliye ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Karşıyaka Mahallesinde boş araziye bırakılan kömür torbaları, daha önceden vakıfta kaydı bulunan 21 bin 333 aileye dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine 16 bin ton kömür dağıtılacağını belirten Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, \"Bu yıl ilçemiz sınırlarında yer alan 21 bin 333 ailemize devletimizin göndermiş olduğu kömürleri ücretsiz dağıtımına başladık. Dağıtımların en kısa sürede tamamlanması için vakıf personellerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Kömür yardımından yararlanan vatandaşlarımıza 750 kilo kömürü ücretsiz olarak evlerine teslim ediyoruz\" dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve kömür fişi dağıtılan vatandaşlar, servis araçlarıyla kömür dağıtım alanına getirilip, burada kömürlerini yükledikleri ücretsiz servis araçlarıyla evlerine ulaştırıyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kömür torbalarının istiflendiği alan

- Ücretsiz kömür dağıtımına katılan Haliliye Kaymakamı

- Kömür torbalarının kamyonete yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)



