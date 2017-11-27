DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Eroğlu:İçme ve kullanma suyuyla ilgili sıkıntı yok (3)



BAKAN EROĞLU: ULUDAĞ İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova\'daki programını tamamladıktan sonra Bursa\'ya geçti. Bakan Eroğlu, ilk olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, \"Bursa\'da staj yaptığım için Cumhurbaşkanımız 2003 yılında \'Veysel hoca İstanbul\'da iş bitti doğru DSİ\'ye geliyorsun, Türkiye\'nin su meselesini halledeceksin\' dedi. Bursa\'ya baktığım zaman doğru dürüst bir yatırım yoktu. Birisi arıyor düğün yapacakmış, tesisten yer istiyor. Ben de kızdım DSİ\'nin ismini değiştireceğim, DSİ Sosyal Tesisler Müdürlüğü koyacağım dedim. Yani tamamen sosyal tesis olmuş, yatırım yok\" dedi.

Uludağ\'da kaçak yapıları yıktıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Uludağ\'da çok muazzam değişiklik yapıldı. Uludağ\'da adam küçük kulübe için izin almış, oraya koca otel yapmış, hem de kaçak. Kaçak olanların hepsini yıktık. Yıkmadığımız yok. Kendisini güçlü sananlar oldu. \'Benimkini kimse yıkamaz\' dedi. Hepsini yıktık. Uludağ\'da bundan sonra her şey plan ve projeye göre yapılacak. Bir santimetrekare bile kaçak yapı yapılamayacak. Yarışma programı ile orada yapılacak otelleri tipini, boyasını, çatısını, penceresini modern şekilde dağ otellerine sokuyoruz\" diye konuştu.

ULUDAĞ İÇİN 4 MEVSİM TURİZM

Uludağ için büyük düşündüklerini dile getiren Eroğlu, \"Sadece kış turizmi değil, dört mevsim turizm olacak şekilde planlama yapıyoruz. Orada sessiz ve derinden gidiyoruz. Zaten 15\'indeki çalıştayda Uludağ ile ilgili düşünceleri varsa gelsin söylesin. Uludağ\'ı dört dörtlük yapmak, dünyanın en güzel merkezi haline getirmek bizim boynumuzun borcu. Yolları genişleteceğiz, otoparklar olacak, tanıtım merkezini bir an önce bitirelim. Geçen sene kar yağarken bir otelin temelini attık. Önümüzdeki ay gelince yine temeller atacağız. Osmangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Orada herkesin gelip rahatça dinlenebileceği güzel mekanlar yapıldı. Ancak ayılara dikkat edelim. Onlar için içeride bir takım meyveli ağaçlar dikelim, ayılar yerleşim alanına inmesin. Geçenlerde bir vatandaş neredeyse çatıya çıkıyordu\" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ\'I ZİYARET ETTİ

Valilikteki ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'a \'hayırlı olsun\'a giden Bakan Eroğlu, Büyükşehir belediyesi ile birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Eroğlu, \"İçme suyu, artıma tesisleri, dere ıslahları, barajlar, göletler, sulama tesisleri konusunda güzel iş birliği yapalım. Hatta benim bir düşüncem var. BUSKİ ile birlikte çok modern bir tesis kuralım, sulama tesisi. Su kumanda sistemiyle muhteşem tesisler kuralım. Ormancılık için, milli parklar, tabiat parkları için size açık çek\" dedi.Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Eroğlu\'nun valiliğe gelişi

-Valilik defterini imzalaması

-Valilikte konuşma

-Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber: Süre: 7 dakika Boyut: 423 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Çavuşoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'na: Kadına şiddeti meşrulaştıran bir anlayış ortaya koydu/EK

\"BU BİR AHLAKSIZLIKTI, KINIYORUM\"

Bursa\'daki toplu temek atma programının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl ilçesindeki Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı’ya isim vermeden “Kınıyorum, bu bir ahlaksızlıktıö diyerek tepki gösterdi.

Ziyarete, Kaymakam Ali Akça, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve Bosna Hersek Türkleri katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Tam 6 yıl süre ile Bosna Hersek Türkiye parlamentolar arası başkanlık yapmış, orasını kendisine ait bir bağ kurmuş bir kardeşiniz olarak bu süreçte sizlerle beraber olmak, dayanışma ruhumuzu pekiştirmek için sizlerle bir araya gelmeyi düşündük. Dün İstanbul’da sabah, 150 ülkeden arkadaşlarım ile bir araya geldik. Ondan bulduğum fırsatla Bayrampaşa’daki Bosna-Sancak Kültür derneğini ziyaret ettim. Onların sizlere selamını getirdim. Dün malumunuz Bosna Hersek milli günüydü. Hem milli gününe bir farkındalık oluşturmak, Boşnak kardeşlerimiz ile son günlerde yaşanan katliam nedeniyle, soykırımın tescillendiği mahkeme ile bir katile verilen cezanın bizlerin yüreğini soğutacak bir karar olduğu için sizlerle bir arada olmak. Balkanların efsane belediye başkanı olarak bildiğimiz rahmetle Şemsettin Husiç’in vefatı nedeniyle hem bir başsağlığı dilemek, hem de sizlerle burada olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan birkaç hafta evvel Sırbistan ziyaretinde Boşnak kardeşlerimizin liderimize göstermiş oldukları muhteşem kucaklamayı, ilgiyi görmüş bir arkadaşınız olarak bir yerde bu noktada size minnet duygularımı ifade etmek için buraya geldim\" dedi. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnaklara yaptığı hakaret dolu sözleri de isim vermeden değerlendiren Çavuşoğlu, “Bu sırada bir tatsızda hadise meydana geldi, artık onu bir tarafa bırakıyoruz. Dün de ifade ettim. Üslubu beyan aynı ile insan. Edep yahu deyip geçelim kardeşlerim, tamam mı. Bunun üzerinden Boşnak kardeşlerimizin hassasiyetlerini kaşıyan, farklı bir mecraya taşıyanları görünce Boşnak kardeşlerimizin bu konu üzerinde istismar edilmelerine fırsat vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum, telin ediyor, kınıyorum. Bu bir ahlaksızlıktı, bu şekilde bilinmesini istiyorum\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA)

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Obruklar köylülerin kabusu oldu



Çankırı\'nın merkeze bağlı İnandık Köyü’nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle, köyün yeni bir yere taşınması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülürken, tedirgin olan köylüler çalışmaların hızlandırılmasını istediler.

Çankırı\'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan İnandık Köyü\'nde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar, köy halkını tedirgin ediyor. Yaşanan bu olay sonrası, köyün yeni bir yere taşınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

\"BİZLER SÜREKLİ TEDİRGİNİZ\"

Köy muhtarı 50 yaşındaki Salih Karaca, obruklar nedeniyle köylerinde insanların sürekli huzursuz ve tedirgin olduğunu belirterek, \"Bizler köyümüzün bir an önce taşınmasını ve yeni konutların acilen yapılmasını bekliyoruz. Van’dan Bolu’ya oradan da bize konteynır konutlar gönderildi. Ancak içerisindeki elektrik tesisatları bozuk ve oturulacak durumda değil. Bu nedenle köylü evini de bırakamıyor ama bizler sürekli tedirginiz. Yetkililerden çalışmaları hızlandırıp Ankara yolu kenarına yapılacak konutlarımızı bir an önce tamamlamalarını bekliyoruz. Çevresindeki etki alanı ile birlikte 60 ve 130 metre çapında 15 metre derinliğinde iki büyük obrukta ve çevresinde ölçüm yapan yetkililer bu bölgede büyük yeraltı boşluklarının oluştuğunu söylüyorlar. Köy içindeki evlerin de duvarlarında çatlaklar var, obruklar yüzünden köyden göç eden aileler var. 2015 yılında ikinci büyük obruk oluştuğunda deprem olmuş gibi sallandık. Ancak daha sonra obruk olduğunu gördük. Hepimiz tedirginizö dedi.

\"ARAZİDE TRAKTÖRLERLE ÇALIŞIRKEN ÇOK KORKUYORUZ\"

Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk, köylülerin çiftçilik yaparak geçimlerini sağladığını belirterek, \"Arazide traktörlerle çalışırken acaba göçecek mi diye diken üstünde duruyoruz. Hasat zamanı biçerdöverler bile bizim köyü riskli buldukları için gelmek istemiyor. Rica minnet getirtiyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz evlerimizin taşınma işini hızlandırmalarıdır\" diye konuştu. Obruklar yüzünden Ankara’dan köye gelemediğini belirten 65 yaşındaki Veysel Araç ise evinde ciddi hasar olduğunu ve devletten bir an önce yeni konutlara taşınmak istediklerini söyledi. Yetkililer ise 2015 yılında yapılan müracaat üzerine köyde inceleme başlattıklarını, 65 haneli ve 150 kişinin yaşadığı İnandık Köyü’nün derinliği 15 metreyi bulan obruklar nedeniyle taşınmasına karar verildiğini söylediler. Yetkililer Ankara Yolu kenarında köye 1,5 kilometre mesafede ve 47 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni köy arazisinde 65 konut ve 47 ahır için hak sahipliği oluşturduklarını da ifade ettiler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köy girişine getirilen konteynırlardan görüntüler

-İki büyük obruktan genel ve detay görüntüler

-Muhtar Salih Karaca’nın konuşması

-Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk’ün konuşması

-Köy içinden genel ve detay görüntüler

-Köy içinde duvarları çatlayan evlerden görüntü

Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI,(DHA)

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Zeytin toplarken kayalık zemine düştü



MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan kayalık zemine düşen 74 yaşındaki Nezir Türkmen, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Nezir Türkmen oğluyla birlikte dağlık alandaki bahçesine, zeytin toplamaya gitti. Türkmen, çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 buçuk metreden kayalık zemine düştü. Babasını kendi çabalarıyla dağdan indiremeyen Murat Türkmen\'in durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye iple kurtarma istasyonu kuruldu. Sedyeye alınan Nezir Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat taşınarak dağdan indirildi. Türkmen, burada bekletilen ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalça kısmında kırık olduğu belirtilen Türkmen\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Oğul Murat Türkmen, \"Babam zeytin toplarken dalın kırılmasıyla düştü. Kayalık zemine düştükten sonra yaklaşık 4 metre yuvarlandı. İlk olarak bir arkadaşımı aradım yardım istedim. Ama faydası olmadı, bunun üzerine 112\'yi aradım. Gelen ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma çalışmasından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)