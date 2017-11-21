DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Arslan: 2021\'de e-ticaret cirosu 4.4 trilyon dolar olacak

ULAŞTIRMA, Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Ahmet Arslan, 2016\'da 1 trilyon 860 milyar dolar olan global perakende e-ticaret hacminin, 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümeyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin son paneli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın moderatörlüğünde \'Postanın dijital dönüşümü ve e-ticaret\' konusunda Türkiye ile birlikte 8 ülke bakan veya bakan yardımcısının katılımıyla yapıldı. Panele Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ismir Jusko, Pakistan Posta Hizmetleri Bakanı Amir Zaman Bukhari, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Suluaiti, Rusya Kitle İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojiler Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dorina Çinari, Fas Sanayi Yatırım Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rakiya Eddarhem konuşmacı olarak katıldı.

E-TİCARET ÇOK HIZLI BÜYÜYOR

Dünya ve Türkiye\'de e-ticaret\'in çok hızlı büyüdüğünü belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, insanlık tarihi kadar eski olan ticaret kavramının günümüzde elektronik ticaret olarak ortaya çıktığını söyledi. Tüfenkci, “Dijitalleşmeye en iyi uyum sağlayan işletmeler lider konuma gelmektedir. E-ticaret işletmelerin doğru tüketiciye hızla ulaşabilmesi için en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret ile işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. E-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir\" dedi.

İNTERTTEN SİPARİŞ VEREN NÜFUS YÜZDE 25

Türkiye\'de internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olduğunu açıklayan Bakan Tüfenkci, “Toplam nüfus açısından 2016 yılında her 5 kişiden biri e-alışveriş yaparken 2017 yılında her 4 kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır. Türkiye\'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2013\'te 14 milyar TL iken, 2016 yılında 68 milyar TL\'ye yükselmiştir. 2017 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ise dokuz aylık rakam 72,7 milyar TL\'ye ulaşmış bulunmaktadır\" dedi.

AKILLI TELEFONLA E-TİCARETTE YÜZDE 49 TAHMİNİ

Mobil ticaretin, yeni nesil ticaretin oluşumu ve gelişimindeki ana etkenlerden biri olacağına da dikkat çeken Bakan Tüfenkçi, “Dünyada 2021\'de mobilin e-ticaretteki payının yüzde 55 olacağı tahmin edilmekte. Türkiye\'de de mobil ticaret, e-ticaret\'e ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline gelmiştir. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9\'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirilirken bu oran 2016\'da yüzde 19\'u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye\'nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte\" diye konuştu.

GÜVENLİK VE LOJİSTİK ENGELLERİ

E-ticaret\'in gelişiminin önünde güvenlik, lojistik, bilgi ve farkındalık eksikliği ile nitelikli işgücü eksikliği gibi engeller bulunduğundan bahseden Bakan Tüfenkci, “Bu durum işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı e-ticaret\'ten uzak tutmaktadır. İşletmeden tüketiciye e-ticaret\'in yanında, işletmeden-işletmeye e-ticaret de dünyada büyük bir artış göstermektedir. Ülkemizde ise işletmeden-işletmeye e-ticaret istenilen boyutta değildir. İşletmecilerimizin bu alana yönlendirilmesi yine devletimiz, STK\'lar ve sektörün ortak çalışmasıyla mümkün olacaktır. Hem yurt içi ticaret hem de ihracat için potansiyeli yüksek olan bu alan işletmelerimize dünyada yeni pazarlar açacak, rekabet imkânlarını artıracak. E-ticaret\'in, KOBİ\'ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır ve markalaşmalarında etkili olacaktır\" dedi.

E-TİCARETİN BÜYÜME HIZI BAŞDÖNDÜRÜCÜ

Ulaştırma, Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Ahmet Arslan, 2016 global perakendede e-ticaret hacminin 1 trilyon 860 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu rakamın sadece 5 sene sonra yani 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Keza 2016 e-ticaret payı toplam global perakende pazarının yüzde 8.7\'sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde 15.5\'e çıkacak. Rakamlar devasa boyutlarda, e-ticaret\'in büyüme hızı baş döndürücü. Benzersiz hızla büyüyen bu sektörün yeniliklerini çözmek, sektörün gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sorunlarla baş etmek ve sektörün büyümesini desteklemek açısından büyük öneme haiz. 2016 perakende satışlarının yüzde 12.1\'i Asya-Pasifik ülkelerinde gerçekleşmiş. Ne yazık ki bizim ülkelerimizin bulunduğu Ortadoğu ve Afrika\'yı kapsayan bölgenin toplam satıştaki payı sadece yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçmiş. Bu da gösteriyor ki e-ticaret konusunda geleceğe dönük planlarımızı titizlikle yapmamız ve ülkelerimiz arası işbirliğinin tesisi ve bu pastadaki payımızı artırmamız lazım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılımcıların görüntüsü

-Bakan Tüfenkcinin konuşması

-Bakan Arslan\'nın konuşması

-katılımcılara plaket verilmesi

393 MB /// 03.31

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Siirt\'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

SİİRT merkezde aniden bastıran sağnak yağışın ardından başlayan dolu, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Siirt\'te öğle saatlerinden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Yağmurla birlikte başlayan şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bir çok vatandaş, fındık büyüklüğünde yağan doludan kaçmak için sığınacak yer aramak için sağa sola kaçıştı. Aniden bastıran yağmur ve dolu, şehir içi trafiğinin tıkanmasına yolaçarken, sürcüler de görüş mesafesinin yetersiz olmasından dolayı araçların kısa süreliğine de olsa parketmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağan dolunu araçların üzerine düşmesi,

-Doludan kaçan vatandaşların görüntüsü,

-Trafiğin sıkışma anı,

-Fındık büyüklüğünde yağan dolu ellerinde tutan vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Elazığ\'da yıldırım düşen cami minaresi yıkıldı

ELAZIĞ\'ın Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresi, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.

Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresine gece saat 00.15 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minare büyük bir gürültü ile yıkıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri mezraya sevk edildi. Yapılan incelemede, caminin minaresi ve içinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Tekevler Köyü Muhtarı Ahmet Düz, gece gök gürültüsü ve sonrasında patlama ile sarsıldıklarını belirterek, \"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Camimizin minaresi tamamen yıkıldı. Cami tesisatı yanmış, çatının da büyük bir kısmı yıkılmış. Olaydan sonra il afet ekipleri gerekli raporları hazırlıyor. Bizler de hazırlanan raporu il müftülüğüne vereceğiz. Kaymakamlığımız da gerekli çalışmaları başlattı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan Cami minaresi

-Tahrip olan cami

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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(ÖZEL) - Hırsızların yakalanmasını beklerken yine soyuldu

GAZİANTEP\'te, cep telefonu satan Hüseyin Çoban\'ın iş yeri 3 ayda 2 kez soyuldu. Soygunlarda 29 bin lira değerinde para ve telefonunun çalındığını söyleyen Çoban, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Kocaoğlan Mahallesi\'nde cep telefonu ve aksesuarları satan Hüseyin Çoban\'ın iş yerine geçen eylül ayında giren 2 şüpheli, kasadaki 5 bin lira ile 21 bin lira değerinde telefonları alarak kaçtı. Sabah işyerine gelen Çoban, soygunu fark etti ve güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde yüzünü gizleyen 2 kişinin hırsızlığı yaptığını belirleyen Çoban, olayı polise bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, inceleme sonrası hırsızların bulunması için çalışma başlattı. İlk soygunda 26 bin lira değerinde zararı bulunan ve hırsızların yakalanmasını bekleyen Hüseyin Çoban\'ın iş yeri dün ikinci kez soyuldu. Hırsızlar, güvenlik kamerasının görmediği noktalarda 3 bin lira değerinde aksesuar çalarak kaçtı. Sabah geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden ve durumu polise bildiren Çoban, \"29 bin lira zararım var; bir an önce yakalanarak cezalandırılmalarını istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık

- Hüseyin Çoban\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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İzmit\'te çelik fabrikasındaki işten çıkarmaya tepki

İZMİT\'te kurulu bir çelik fabrikasının 90 işçiyi işten çıkarması nedeniyle fabrikanın önünde toplanan işçiler protestoda bulundu. Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Telat Çelik sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan bir çelik fabrikası 90 işçiyi işten çıkardı. Fabrikanın önünde toplanan işçiler protestoda bulundu. Birleşik Metal İş Kocaeli Şubesi Başkanı Telat Çelik yaptığı konuşmada sendikalı olan işçilerin işten çıkarıldığını belirterek, \"Bir sendikal süreç var. İşçiler sendikamıza üye oldu ve biz bakanlığa müracaat ettik. İşveren de bunu öğrendikten sonra sanki sendikalaşma yeni başlıyormuş gibi işçi arkadaşlarımızı peyderpey 2 ile başlayan daha sonra bugün itibarıyla 90\'a ulaşan işçi çıkışı oldu\" dedi. İşçilerin yeniden işe alınmasını talep eden Çelik, \"Dün akşam bazı girişimler oldu. Çalışma Bakanlığı müsteşarı aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Onlara da durumu izah ettik. İçişleri Bakanı bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi. \'Asla böyle bir şey olmaz, bu yüzyılda hele hele Türkiye\'de sendikalaşma yasak mıymış? O da ne demek? Nasıl insanları yüz kızartıcı suçtan işten atarlar? Böyle şey mi olur?\' diye kendisi de söyledi. Kendilerinden, siyasilerimizden, şuanda ilimizde kırmızı plakaya binip halk adına yetki kullananlardan bu olumsuz, nahoş durumun ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Biz işçiler olarak gidecek yerimiz yok. İşveren bizi işten çıkarttı. Biz burada durmaya ve beklemeye devam edeceğiz. Ta ki bu yanlışlık ortadan kalkana kadar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikanın önünde toplanan işçiler

-Telat Çelik\'in konuşması

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)