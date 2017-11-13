DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Arslan, Uşak\'ta yüksek hızlı tren ve çevre yolu projelerini inceledi (2)

\'KOMŞUDAKİ YANGINI SÖNDÜRMEZSEK BİZE SIÇRAR\'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi incelemede ve temaslarda bulunmak için geldiği Uşak\'ta, AK Parti Merkez Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki kongreyi Bakan Arslan\'ın yanı sıra AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda partili izledi.

Kongrede konuşan Bakanı Arslan, hainlerin boş durmadığını, dün olduğu gibi bugün de boş durmayacaklarını, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, \"15 Temmuz\'da hainler gezi olaylarında, 17-25 Aralık\'ta yaptıklarıyla bu ülkeyle baş demeyince işin dozunu artırdılar, silahlı kuvvetlerinin içine hainler soktular. Bizim içimize hainler soktular. 15 Temmuz\'da en büyük eylemlerini yaptılar. Tek başına yapmadıklarını biliyoruz. Onların arkasında destekçileri vardı. Türkiye\'nin başına belaya sokup, zayıf düşürmeye çalışan dış vardı. Bugünden sonrada olacak. Uşaklılar dahi 80 milyon reisin çağrısına kulak verdi. Bombaların altında meclisi açık tutabileceklerini hesaba katmamışlardı ve siz meydanlara indiniz. Siz o hainlere derslerini verdiniz. Ne pahasına 250 şehit, 2 bin 194 gazi pahasına. Pahalı mı? Pahalı ama bu millet alışmış İstiklal harbi dahil ülkesinin istikbal ve istiklali, ülkesinin bekası söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan dün de şehit olmaya gitti, 15 Temmuz\'da da gitti inşallah bugünden sonra ihtiyaç olmasın ama olursa yine gidecek\" diye konuştu. Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayan ?Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Bu da nasıl olur? İşte Ak kadroların yaptığı gibi olur. Birileri gibi, Kılıçdaroğlu gibi sadece laf üstüne laf koyarak değil , gidip ülkesini dışarıda şikayet ederek değil, gidip ülkesini başkalarını nezdinde küçük düşürmeye çalışarak değil, taş üstüne taş koyarak olur. 15 yıldır yaptığımız gibi, siz çok güçlü bir şekilde desteklediğiniz sürece Cumhurbaşkanımız dahil sorumluluk alanlar bendeniz milletvekillerimiz, il başkanımız, il genel meclis başkanımız, belediye meclis başkanlarımız sorumluluğun bilincinde olarak gecesini gündüzüne katarak, taş üstüne taş koyarak bu ülkeyi kalkındıracak. İşte bugün gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak biliniz ki her türlü hainliği yaptıkları gibi bu ülkenin zayıf düşmesi, Reis\'in zayıf düşmesi, AK Parti\'nin zayıf düşmesi ve bu ülkenin geçmişte olduğu gibi dış güçlerin menfaatleri doğrultusunda idare edilmesini isteyenler her türlü oyunu oynayacaklar bundan sonra daha büyük oynayacaklar. Çünkü gördüler ki bugüne kadar oynadıkları oyunlar bu millet karşısında hep boşa çıktı. O yüzden bugünden sonra daha büyük oyunlar oynamaya çalışacaklar. Nitekim oynuyorlar ama Allah\'a şükür bunun bilincinde olan sizler ve bizler hiç ama hiç boş durmuyoruz. Onların oyunlarını bozmak için çok daha çok güçlü duruyoruz, daha fazla çalışıyoruz.\"

Türkiye\'yi yıkmak isteyenlerin bunu başaramadığını dile getiren Arslan, \"Bu ülkeyi yıkamadılar. 17-25 Aralık\'ta yıkamadılar. En son 15 Temmuz\'da denediler, yine yıkamadılar. Şimdi başka ayak oyunlarına giriştiler. Ekonomik oyunları oynuyorlar, algı operasyonu yaratıyorlar, milleti zayıf düşürmeye, zayıf göstermeye çalışıyorlar. Aman ha gevşemeyelim. Çünkü 2019 yerel seçimleri çok önemlidir. 2019 genel seçimleri ondan da önemlidir. Kavga ve kargaşaya tahammülümüz yok\" dedi.

\'KOMŞUDA YANGIN VARSA SÖNDÜRMEMİZ LAZIM Kİ BİZE SIÇRAMASIN\'

Türkiye\'nin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyenlerin, ülkeyi karıştırmak istediklerini belirten Bakan Arslan, \"Türkiye\'nin etrafını da Suriye\'yi de Lübnan\'ı ve Libya\'yı da karıştırmaya çalışıyorlar. Niye? \'Oralarda yangın çıksın, bu yangın Türkiye\'ye de sıçrasın\' diye. Bunu nasıl yapıyorlar PKK ile de DAİŞ, YPG ile PYD ile her türlü ama aklınıza gelebilecek her türlü terör örgütüyle yapıyorlar. O yüzden uyanık olmamız lazım. Eğer komşuda yangın varsa o yangını orada söndürmemiz lazım ki büyüyüp bize sıçramasın. O yüzden Mehmetçiğimiz içeride terör örgütleriyle mücadele ederken dışarıda gidip bataklığı kurutmak için hainler ile mücadele ediyorlar. O yüzden Irak\'tayız, o yüzden Suriye\'deyiz, O yüzden başka yerlerdeyiz Fırat Kalkanı Harekatı dahil harekatlar yapıyoruz. Orada sivrisineğin başını ezmek gerek. Yoksa, bataklık daha çok sivrisinek üretiyor\" diye konuştu.

Bakan Arslan, kongreden sonra Uşak Valiliği ile Uşak Belediyesi\'ni ziyaret ederek, yetkililerden brifing aldı. Arslan, daha sonra Uşak\'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kongereden görüntü

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşması

-Bakan Arslan\'ın Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi\'ni ziyareti

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / UŞAK,(DHA)

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Çorum Belediyespor-Osmaniyespor maçı sonrası arbede yaşandı

TFF 3\'ncü lig 3\'ncü Grup\'ta 1-1 sona eren Çorum Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanan maçın ardından taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı. Arbedede polis copla müdahale etti.

Çorum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı\'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Osmaniyesporlu futbolcular soyunma odasına girmeye başladı. Bu sırada tribündeki bir grup taraftar bazı futbolcuların kendilerine küfür ettiğini öne sürerek sahaya girerek rakip takımın futbolcularına saldırmak istedi. Durumu gören diğer tribündeki taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar büyüdü. Saha içinde büyüen olaylara polis coplarla müdahale etti. Arbedede yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Stat dışına taşan olaylarda İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sık sık uyarılarda bulundu.Olaylar güçlükle kontrol altına alınırken Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

OSMANIYESPORLU FUTBOLCU YARALANDI

Bir futbolcusunun ve teknik ekipten bir arkadaşlarının darp edildiğini söyleyen Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, \"Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin, kazanırsın. Ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin müdahalesi

-Taraftarlardan detay

-İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu\'nun uyarıları

-Osmaniyespor takım otobüsünden detay

-Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş\'in açıklamaları

(Süre: 06.00 dk) - (Boyut: 420 mb)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

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Sivas\'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı



SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Bir grup motosikletli seyir halindeyken Volkan Arslan (25) arkadaşlarının video görüntüsünü çekmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Ferhat Türk\'ün kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun kenarında bekleyen Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Türk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan Türk ve Arslan\'ın arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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Kayıp oto galericisinin 12 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu



İZMİR\'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak erkek cesedi bulundu. Cesedin geçen 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş ilçesinde kayıp olan oto galericisi 39 yaşındaki Hakan Ali Kavak\'a ait olduğu belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Tire\'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii\'ndeki Küçük Menderes Nehri\'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş\'ten kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım\'da kayıp müracaatı yapılan evli, 2 çocuk babası Hakan Ali Kavcak\'a ait olduğu belirlendi. Kavak\'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı kurtlanmış olduğu için yakarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kavak\'ın ne şekilde öldürülüp, kim veya kimler tarafından gömüldüğünün tespitine çalışıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesedi bulunan Hakan Ali Kavak\'ın fotoğrafı

-Olay yerinden görüntü

-Yakılan yorgan ve çuvalın görüntüsü

-Kavak\'ın cesedinin gömü bulunduğu yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK /TİRE(İzmir),(DHA)

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Ak Partili Çalık: CHP bazen Kandil\'in bazen de FETÖ\'nün sözcülüğünü yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, CHP\'ye yüklenerek \"CHP\'nin bazen Kandil\'in bazen de FETÖ\'nün sözcülüğünü yaptığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunlar bir gün FETÖ\'yü överler, bir gün de dağdakine yardım ederler\" dedi.

Van\'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İpekyolu Kaykamı ve Belediye Başkanı Veklii Cemil Öztürk ve Ak Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin Şerefiye mahallesinde yapılan Engelsiz Yaşam Akademisini ziyaret etti. Akademiyi Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile gezen Çalık, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve tiyatro gösterisini de izleyen Öznur Çalık\'a, bir kursiyer tarafından yapılan kara kalem portresi hediye edildi.

\"YAKANLARIN, YIKANLARIN YERİNE İMAR EDENLER İŞ BAŞINDA\"

Engelsiz Yaşam Akademisini ziyaretinin ardından Ak Parti Van İl Başkanlığına geçen Öznur Çalık, PKK\'nın bölgede kazdığı hendeklerin yıkıma sebep olduğunu belirterek, \"İpekyolu Belediyemizin Engelsiz Yaşam Akademisi\'ne gittik. İpekyolu Belediyesi\'ne kayyum atandı dendiğinde tepki koyan PKK ve uzantıları gitsinler yıktıkları, yaktıkları yerde nasıl bir Engelsiz Yaşam Akademisi, nasıl bir mekan inşa edilmiş görsünler. Yakanların, yıkanların yerine yapanlar, imar edenler iş başında, görev başında. Van ve ilçelerine gereken desteği verdik, vereceğiz. Bu kadim medeniyeti inşa eden güzel insanlar olarak sizlere zarar vermek isteyenlerin hepsinin önlerine bariyerler koyduk, koymaya da devam edeceğiz\" dedi.

ÇALIK: CHP, BAZEN KANDİLİN BAZEN DE FETÖ\'NÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Ak Partili Çalık, bir taraftar ülkeyi inşa ederken diğer taraftan terör örgütleri ve uluslararası güçlerle de ayrıca mücadele ettiklerini söyledi. Konuşmasında özellikle CHP\'ye yüklenen Çalık, şunları söyledi:

\"Hem terör örgütlerinin sözcülüğünü hem de uluslararası güçlerin sözcülüğünü yapan ülkemizde siyaset yaptığını düşünen partiler var. Kandilin sesi olan partiyi hepiniz tanıyorsunuz.Ülkenin bölünmez bütünlüğüne nasıl saldırdığını biliyorsunuz. Sadece HDP\'nin değil, CHP\'nin de yaptıklarını görüyorsunuz. CHP\'nin bazen Kandil\'in bazen de FETÖ\'nün sözcülüğünü yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bunlar bir gün FETÖ\'yü överler bir gün de dağdakine yardım ederler. Bizim sizlerle, bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Biz laf değil icraat üretiyoruz. Van\'a 20 katrilyonluk yatırım yapmışız. CHP\'li milletvekili kalkmış diyor ki yerli otomobili yapamazsınız. Yerli otomobili gazlı mı yapacaksınız benzinli mi yapacaksınız diyor. Sen merak etme yerli arabayı elektrikli yapacağız. Böylelikle Türkiye, dünyaya örnek olacak, yerli arabasını üretecek.\"

Toplantının ardından Ak Parti Van İl Başkanlığı\'nda engellilere tekerlekli sandalye dağıtan Genel Başkan Yardımcısı Çalık, buradan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 derslikli 900 öğrencisi bulunan Sürekli Eğitim Merkezi\'ne geçti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile birlikte sınıfları gezen Çalık, öğrencilere üniversiteye hazırlık ek kaynakları dağıtarak, onlarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Engelsiz Yaşam Akademisnden detaylar

- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık\'ın akademiye gelişi

- Ak Partili Öznur Çalık\'ın kapıda engelli bir çocuk tarafından karşılanması ve çiçek verilmesi

- Ak Partili Çalık\'ın engelsiz yaşam akademisini gezmesi

- Dış detaylar

- Başkan Yardımcısı Öznur Çalık\'ın çocuklarla davul çalması

- Başkan Yardımcısı Öznur Çalık\'ın selfie çekmesi

- Çalık\'a hediye verilmesi

- Başkan Yardımcısı Çalık\'ın Ak Parti Van il başkanlığında konuşması

- Başkan Yardımcısı Çalık\'ın engellilere tekerlekli sandalye vermesi

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA)

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